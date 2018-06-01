Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы

О стремлении к совершенству, скрытности и эрудиции рожденных 1 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Лучше опоздать, но прийти в полной форме. Во всяком случае, что я люблю, так это не торопиться. Наше время слишком суетно. А красота и совершенство требуют времени и неторопливости. У меня есть одно желание — постоянно стремиться к совершенству", — так утверждала главная блондинка XX века по имени Мэрилин.

Рожденный через шесть дней после Монро главный пророк российской поэзии Александр Пушкин тоже утверждал, что "служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво". Но о пророке через неделю, а сегодня о стремлении к совершенству как главной задаче для Формулы небес рожденных 1 июня.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро

Пришедшая 1 июня в своей лучшей форме в наш мир секс-символ 50-х годов, американская актриса и модель Мэрилин Монро стала одним из культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Двадцать кинокартин с ее участием принесли в прокате свыше 200 миллионов долларов. Сама же актриса, будучи среди самых востребованных актрис 1950-х годов, одновременно относилась к числу наименее оплачиваемых актрис, так как была связана кабальными для нее финансовыми обязательствами с киностудией 20TH Cеntury Fox. Но как утешение — за исполнение главной роли в фильме "В джазе только девушки" Монро была удостоена премии "Золотой глобус".

И по сей день в списке самых сексуальных актеров и актрис Голливуда Монро, по опросам, занимает первое место. В первой десятке этого списка также Близнец Колин Фаррелл, о котором мы упомянули вчера и еще четыре представителя знака Близнецов, о которых мы еще напишем в дальнейшем. Кстати, один из оставшихся четырех секс-символов как раз и был однажды партнером по фильму для Мэрилин Монро.

Прекрасно высказывание о сексе самой Монро:

"Неприятно, когда секс — это не секс. Когда я была замужем, я просыпалась по утрам и думала: может быть, мир сошел с ума, зациклившись на сексе. Это как если бы вас постоянно убеждали, что жидкость для чистки туалета — величайшее изобретение человечества".

Очень часто Близнецы, рожденные 1 июня, находятся под пристальным вниманием общества либо они сами выступают в роли наблюдателей за новейшими тенденциями его развития. Как бы то ни было, особенности их личности наиболее ярко проявляются исключительно в социальном контакте.

Морган Фримен

Действовать спокойно и без суеты — это творческое и человеческое кредо героя дня сегодняшнего, 1 июня, американского актера Моргана Фримена. Его называют "главным голосом Голливуда". Поэтому, если бы проводились опросы по секс-голосам, Фримен, без сомнения, оказался бы на первых позициях.

К своим работам в кино Фримен относится философски и с близнецовой иронией:

"Я живу с собой всю свою жизнь, так что я знаю себя от и до. Поэтому когда я смотрю на себя на экране, то все, что я вижу, — это себя. Скучно".

Фримен практически не участвует в политической жизни страны, но вместе со своим верным другом и партнером по многим фильмам Близнецом Клинтом Иствудом время от времени публично поддерживает политику Близнеца Дональда Трампа. Такая вот у них близнецовая солидарность.

Рожденные 1 июня, как правило, интересуются историей, но прежде всего их занимает вопрос влияния событий давно минувших дней на современность.

Кстати, они сами во всем стараются быть современными: в одежде, разговоре, литературных пристрастиях, изучении искусства.

Однако все вышесказанное отнюдь не означает, что рожденные 1 июня — в высшей степени светские особы. Они могут проявлять себя как экстраверты, даже иногда грешат показухой, но все это призвано лишь маскировать болезненное пристрастие к одиночеству, желание вести отшельнический образ жизни. Вот почему для многих представляется сложным распознать их глубоко скрытую сущность, хотя иногда создается ложное впечатление, что все секреты давным-давно уже раскрыты. Рожденные 1 июня — мастера камуфляжа не только своих истинных чувств, но и поступков.

По выражению музыкального критика Владимира Стасова, "и Пушкин, и Глинка создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке".

Спустя почти 200 лет после этой фразы понимаешь, что так оно и есть. Изучая Формулу небес людей разных профессий и разных знаков Зодиака, могу констатировать, что в гуманитарных направлениях жизни Близнецы многое делают основательно и на века.

Михаил Глинка

Выдающийся русский композитор Михаил Глинка является абсолютным украшением сегодняшнего дня. Композитор Чайковский как-то написал о Глинке:

"Вся русская симфоническая школа, подобно тому как весь дуб в желуде, заключена в симфонической фантазии "Камаринская".

Глинка вошел в историю мировой музыки как основатель русской национальной оперы. Его композиторский талант не всегда одобряли, иногда подвергали критике и насмешкам, но композитор выдержал все испытания с честью и занял заслуженное место в плеяде великих музыкантов.

Рожденным 1 июня претит невежество.

Близнецы 1 июня гордятся своей блестящей эрудицией, их познания в предмете исследования всегда глубокие и основательные. Будучи по-настоящему увлеченными тем или иным предметом, они демонстрируют поистине феноменальную осведомленность. Кстати, предмет их интереса может быть вовсе не академическим.

Кроме того, они обладают удивительным чутьем в том, что касается нужд и запросов людей.

Вот почему из них получаются блестящие коммерсанты — нюх на клиентов у них просто исключительный.

Космические двойники: талантливы конструкторы

Александр Шенгардт

Один из самых авторитетных российских авиаконструкторов пришел 1 июня в наш мир. Его имя Александр Шенгардт. Именно его таланту мы обязаны созданию самолетов Ту-134 и Ту-154, которые он разработал на посту главного конструктора ОАО "Туполев". Шенгардт был также разработчиком первых беспилотных летательных аппаратов и организатором широкой продажи самолетов Ту-154 за границу.

Сади Карно

Астрологическим двойником Шенгардта и по дате рождения, и по реализации можно смело считать французского физика Сади Карно. Только с разницей в 150 лет. Молодой физик Карно начинал с изучения паровых машин. И уже через несколько лет в 1824 году вышла первая и единственная работа Сади Карно "Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу". И именно эта работа считается основополагающей в термодинамике. В ней были введены основные понятия этой науки: идеальная тепловая машина, идеальный цикл (цикл Карно), обратимость и необратимость термодинамических процессов. По сути, Карно сформулировал первое (закон сохранения энергии) и второе начала термодинамики.

У Близнецов разных дней рождения есть одно удивительное свойство в их Формуле небес — они могут сыграть одну роль и навсегда войти в историю кино, написать одну научную работу и основать целую науку, поставить один фильм, написать одну песню, поэму, оперу или роман и стать реально влиятельными и даже великими в своей области на многие годы.

Это я подмечаю регулярно, изучая представителей этого знака.

Как мужчины, так и женщины, рожденные 1 июня, редко оказываются без партнера или друга по жизни, поскольку такие натуры всегда привлекают к себе внимание.

Как правило, люди, чей день рождения — 1 июня, с головой погружаются в общественную деятельность, обзаводятся огромным количеством приятелей и знакомых… Рожденным 1 июня легко даются иностранные языки. Близнецы дня сегодняшнего знают толк в вещах, они могут реализовать себя в торговле.

На определенном этапе жизни люди, чей день рождения — 1 июня, нуждаются в определенной смелости, чтобы объективно взглянуть на самих себя.

Когда они поймут, кто они на самом деле, у них не останется иного шанса, кроме как твердо следовать к осуществлению своих замыслов независимо от мнения окружающих.

Поверившие в себя

Однажды в молодости объективно взглянула на себя красавица Близнец Евгения Симонова, окончила театральное училище, сыграла принцессу в фильме Марка Захарова "Обыкновенное чудо" и стала любима всей страной. Играет в театре и кино актриса и по сей день, оставаясь влюбленной в свою замечательную профессию.

Лариса Лазутина

Смотрели и аплодировали зрители в разных странах мира рожденной 1 июня пятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Лазутиной, называя ее легендой лыжной трассы. На ее родине, в Карелии, в 2002 году открыли в знак почитания заслуг своей землячки лыжную "Трассу Ларисы Лазутиной".

Рожденную 1 июня рок-певицу Ольгу Кормухину в молодости за голос и манеру исполнения называли "русская Тина Тернер". Но Тернер родилась под знаком Стрельца, а Ольга была и остается Близнецом, ранимым, трогательным и необыкновенно романтичным.

Начав сегодняшнюю формулу с секс-символа XX века Мэрилин Монро было бы логично закончить ее одним из секс-символов XXI века. Дайана Мендоса получила титул "Мисс Вселенная" десять лет назад. Сегодня она рекламное лицо мировых брендов с немалыми гонорарами. Монро до первых фильмов тоже работала моделью, так что, возможно, у Дайаны еще все впереди. Ведь главное просто договориться со своей Формулой небес — и все обязательно получится.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 1 июня

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 1, 6, 11, 23, 28

Февраль: 5, 7, 15, 16, 21

Март: 1, 8, 15

Апрель: 2, 6, 10, 21, 27

Май: 10, 19, 26

Июнь: 3, 4, 14, 16, 28

Июль: 5, 7, 12

Август: 1, 6, 11, 14, 28

Сентябрь: 9, 21, 25

Октябрь: 12, 13, 15, 18

Ноябрь: 11, 14, 23, 29

Декабрь: 12, 28, 30

Смотрите фото рожденных 1 июня под знаком зодиака Близнецы знаменитостей

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