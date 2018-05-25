Знак зодиака 25 мая: знаменитые Близнецы

О бесстрашии, очаровании, честности и принципиальности рожденных 25 мая под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
"Те люди внизу — они живут по правилам, а толку? Их все равно поглотил страх. А перестанут бояться — и что? Тогда все просто, выбираешь путь и идешь без оглядки", — так говорили между собой герои популярного фильма "Форсаж".
Бесстрашие — основная особенность Формулы небес для рожденных 25 мая.
Рожденные 25 мая — по природе своей, борцы, и именно в этом заключается их сущность. Они могут сражаться как за дело, так и за идею, как за Родину, так и за семью. Однако это ни в коей мере не означает, что они консервативны или даже архаичны в своих убеждениях. Напротив, их отношение к жизни в высшей степени соответствует духу времени.
Рожденный 25 мая югославский политический деятель Иосип Броз Тито является для XX века одновременно и символом бесстрашия, и символом борьбы, и, возможно, собирательным образом для всей Формулы небес дня сегодняшнего.
В период Второй мировой войны Тито был лидером партизан, которых часто называют самым эффективным движением сопротивления в оккупированной Европе. Несмотря на то что его президентство критиковали как авторитарное, а репрессии политических оппонентов вызывали озабоченность, некоторые историки считают его великодушным диктатором, который правил страной 35 лет.
Он был популярной фигурой как в Югославии, так и за рубежом. Он привлекал к себе дополнительное внимание мира тем, что был главным лидером Движения неприсоединения и сотрудничал с Джавахарлалом Неру в Индии, Гамалем Насером в Египте и другими.
"Мы должны работать так, будто сто лет будет мир, но быть готовыми, будто завтра начнется война" — эта фраза Тито уже давно вошла в учебники по политологии.
В учебниках мировой дипломатии и разведки отдельной главой отмечена жизнь еще одного бесстрашного Близнеца дня сегодняшнего британского дипломата и одновременно агента советской разведки Дональда Маклейна.
За годы сотрудничества с советской внешней разведкой Маклейн передал ей большое количество совершенно секретных документальных материалов, в том числе шифрованную переписку МИДа Англии со его посольствами за границей, протоколы заседаний кабинета министров, планы США и Великобритании по вопросам использования атомной энергии в военных целях. Его информация по этой проблематике была получена в сентябре 1941 года и сыграла важную роль в развертывании аналогичных работ по созданию атомного оружия в СССР.
Поскольку рожденные 25 мая, образно говоря, настроены на волну окружающего мира, им удается выжить даже в условиях социальных перемен, либо адаптируясь к ним, либо самоустраняясь.
Самоустраниться от мира пытался и легендарный разведчик. По свидетельству жены Маклейна Людмилы Черной, первые годы жизни в СССР (разведчик был рассекречен британскими спецслужбами и тайно вывезен в СССР) он сильно злоупотреблял алкоголем, однако спустя несколько лет сумел полностью преодолеть этот порок.
А вот одному из самых харизматичных актеров советского кино Олегу Далю победить алкоголизм так не удалось. Актер ушел из жизни в возрасте 39 лет. За несколько лет до смерти многие режиссеры, зная его болезнь, перестали приглашать его сниматься, и он постепенно заработал репутацию опального актера.
До 1977 года по неизвестным причинам актер был "невыездным", ему не разрешали покидать пределы СССР. Даль регулярно злоупотреблял спиртным и принимал меры для того, чтобы превозмочь свою предрасположенность к алкоголю. У него было слабое здоровье и больное сердце. Несмотря на это работал он на износ и часто конфликтовал с режиссерами, не желая сниматься в фильмах и работать в спектаклях, которые ему были не по душе и которые он считал халтурными и далекими от подлинного искусства.
Друзья и близкие рожденных 25 мая прекрасно знают, что их любимые Близнецы очаровательны и сговорчивы лишь до определенной степени.
Дело в том, что рожденные 25 мая никогда и ни за что не идут на компромиссы, даже если такая неуживчивость грозит потерей популярности.
Пришедшие 25 мая в наш мир на протяжении всей жизни борются со страхом непризнания. Боязнь оказаться отвергнутыми обществом сидит в них слишком глубоко. Вот почему воспитание уверенности в себе — пусть медленное, постепенное — поможет им осуществить все задуманные планы.
После фильма "Чучело" 12-летняя девочка Кристина Орбакайте стеснялась появляться на улице. Стеснялась своей роли, внешности, стеснялась всего на свете. И лишь после премьерного показа фильма в США, когда газета Los Angeles Times в своей рецензии сравнила Орбакайте с Мерил Стрип, Кристина немного воспитала в себе уверенность.
Вот что писала тогда газета:
"А в центре — выделяющаяся из общей массы, постоянно открывающаяся с новой стороны главная героиня в исполнении 12-летней Кристины Орбакайте, которая из наивного ребенка, трогательно стремящегося стать своей среди одноклассников, вырастает в настоящую личность. Лицо героини отличается той особой простотой, которую обессмертили художники эпохи Возрождения; ее ясный прямой взгляд потрясает. Такой могла бы быть и Мерил Стрип в 12 лет. И совершенно предсказуемо она считает себя уродиной".
Сегодня на счету молодой матери трех детей и уверенной в себе красавицы около трех десятков работ в кинофильмах, телефильмах и мюзиклах. А репертуар популярной певицы Кристины Орбакайте насчитывает более 150 песен.
Рожденные 25 мая по-настоящему ценят комфорт и достаток (что не часто встречается у знака Близнецов), дорогую одежду и прочую мишуру жизни.
Но в то же время они прекрасно понимают, что все это не более чем фасад, не способный заменить духовную жизнь. И рано или поздно Близнецы дня сегодняшнего приходят к умозаключению, что отсутствие страхов и свобода — как для индивидуума, так и для любой общественной группы — представляют собой действительно неоспоримую ценность.
"Не знаю, кто оборонил фразу, будто художник должен быть голодным, но некоторым товарищам оказалось выгодно воспринимать ее слишком уж буквально. Дескать, когда речь идет о высоком искусстве, негоже думать о прозе, торгуясь из-за гонорара", — так ответил всем своим завистникам Народный артист Александр Калягин, когда его обвинили в коммерциализации театра.
Калягин был одним из первых театральных деятелей постсоветского пространства, который в 1992 году создал свой собственный театр, назвал его "Et Cetera" и возглавляет театр по сей день. Также много лет Калягин является председателем Союза театральных деятелей России. За свою долгую творческую жизнь Калягин снялся более чем в 150 фильмах и сыграл в более чем 100 спектаклях. Ну а в сердцах миллионов зрителей по-прежнему живет его неподражаемая тетушка Роза из Бразилии из кинофильма "Здравствуйте, я ваша тетя", ну и, конечно же, кот-миротворец Леопольд со ставшей народной фразой: "Ребята, давайте жить дружно".
Рожденные 25 мая — личности с философским уклоном.
У них сформировались отчетливые представления о тех или иных предметах, и эти представления объединены неким универсальным кодом. Это может быть код стиля поведения, манеры общения с окружающими или того и другого вместе.
Рожденные 25 мая полагают, что приемлемый для них стандарт применим ко всем людям. А потому люди, чей день рождения — 25 мая, особенно нетерпимы к тем, кто нарушает законы нравственности.
Честь и персональная ответственность — категории наивысшей важности для тех, кто родился в день бесстрашия, и, соответственно, их требования, предъявляемые к коллегам по работе, да и просто к хорошим знакомым, исключительно высоки.
Свой универсальный код для миллионов людей разработал, рожденный 25 мая американский психолог Джеймс Кеттелл. Он стал одним из первых специалистов по экспериментальной психологии в США. Именно Кеттел разработал свою формулу диагностики человека и стал родоначальником тестирования, автором ряда психологических тестов и одним из первых специалистов по психометрии и психодиагностике.
Именно Кеттелл способствовал становлению психологии как уважаемой науки. До него большинство ученых рассматривали ее как лженауку. После смерти ученого газета "Нью-Йорк Таймс" назвала его "старейшиной американской науки".
именно такими создала Формула небес Близнецов дня сегодняшнего.
И именно об этом написал в своем стихотворении замечательный бард Александр Суханов, рожденный 25 мая.
В жизни иногда ты находишь путь верою,
Чтобы не была совесть у тебя серою,
Серой от пути, пройденного в ночь черную,
Черной от конца, ждущего траву сорную.
Если ж в миг такой ты оценишь груз совести,
Значит, не была жизнь твоя полна корысти.
Значит, для людей сделал все, что мог, падая.
Значит, жизнь прошел, честно против зла ратуя.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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