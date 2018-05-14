Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы

Об энтузиазме, своенравии и поисках совершенства рожденных 14 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Я не сдамся без боя" — это девиз всех Тельцов, пришедших 14 мая в наш мир. Тельцы, в основной своей массе, люди не воинствующие.

Великие полководцы,

завоеватели,

победители боксерских турниров и чемпионатов по единоборствам —

это не совсем тельцовая стихия. Там реализуются другие знаки Зодиака. Тельцы — мягкие, миролюбивые труженики, которые вспахивают свое поле, выращивают все, что на нем растет, окружая плоды заботой и вниманием. Поэтому знаменитый лозунг советской эпохи "Мир. Труд. Май" приходился как раз на период знака Тельца и праздновался как праздник мира и труда.

Святослав Вакарчук

"Я не сдамся без боя" — культовая песня рожденного 14 мая лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, которая уже второе десятилетие подряд звучит в эфирах многих радиостанций. Эта песня была неформальным гимном многих революций в разных странах постсоветского пространства и в этой песне отражена Формула небес Тельцов. Особенно в тот момент, когда кто-то пытается проникнуть на их территорию и отнять у них то, что Тельцам близко и дорого.

Тельцы сегодняшнего дня, 14 мая, — неугомонные энтузиасты. Они умеют легко и быстро распознавать возможности как настоящего, так и будущего.

В высшей степени современные в плане своего мировоззрения, они способны предугадать, каким будет мир даже через 200 лет, и при этом активно и энергично живут и работают в дне сегодняшнем.

Некоторые из них демонстрируют отсутствие какого бы то ни было интереса к прошлому и даже рассматривают традицию как ненужное коллекционирование дурных привычек.

Королева Марго

"Сильнее всего бывают те, кто направляет силы на добрые дела", — вот так, в лучших традициях Формулы небес своего дня, написала однажды пришедшая в наш мир знаменитая королева Марго, она же Маргарита Наваррская де Валуа.

Кстати, именем Марго королеву называл при жизни только один человек: ее родной брат Карл, ставший затем королем Франции. Но писатель Александр Дюма своим романом убедил мир, что "королева Марго" — чуть ли не официальный титул этой незаурядной женщины.

Жизнь Маргариты пришлась на эпоху Ренессанса, когда женщин стали отправлять на костер со значительно меньшим рвением, чем раньше. Родители, обратив внимание на независимый нрав и острый ум девочки, дали ей хорошее образование.

Потом было ее политическое замужество, чтобы прекратить религиозную войну. Франция в те годы захлебывалась в крови религиозных войн, в которых, как говаривал один герой Дюма, католики убивали гугенотов за то, что те пели по-французски те же псалмы, что сами они пели на латыни. Очередное перемирие решили скрепить браком: католичку Маргариту отдали в жены королю Наварры Генриху, одному из лидеров гугенотов.

Так Маргарита стала Наваррской, вышла замуж не по любви, но выполнила свою главную тельцовую миссию — миссию мира — и спасла десятки тысяч жизней в дальнейшем. Как она сама вспоминала в своих дневниках, решение о замужестве ей далось не просто, но Тельцы 14 мая всегда выбирают мир, а не войну.

Своенравные Тельцы, рожденные 14 мая, часто смело отказываются от традиций в сфере своей профессиональной деятельности. Они гораздо более уверены в собственных идеях и планах, нежели в тех проектах, которые описаны в учебниках и книгах, если, конечно, сами их читали.

Вильгельм Стейниц

Первый официальный чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц ставил эксперименты на шахматной доске с завидной регулярностью. Эти эксперименты со временем выросли в учение о позиционной игре, которое пришло на смену доминировавшей "романтической" комбинационной школе и значительно обогатило шахматы.

Формула небес родившихся 14 мая прекрасно реализовывалась практически в каждой партии выдающегося шахматиста. Журналисты тех лет писали о его технике: "Стейниц обладал даром предвидеть комбинацию задолго до ее появления и при желании препятствовать ее осуществлению".

Современники писали о Стейнице:

"Достаточно посмотреть было в глаза Стейница, необычайно живые, острые, насмешливые, глядящие жадно, иногда вызывающе и задирающе, чтобы понять, что это не бесстрастный мыслитель, а пылкий и самолюбивый игрок. Это только снаружи он казался таким благовоспитанным и успокоенным: внутри — клокотало пламя".

Стейниц никогда не сдавался без боя. Многие десятилетия выиграть у него шахматные турниры не удавалось никому в мире.

Тельцов дня сегодняшнего, 14 мая, сопровождает огромное душевное напряжение на протяжении всей их жизни.

Они неустанно ищут совершенства, исступленно пытаясь исправить все ошибки. Кстати, именно поиск совершенства ведет их к успеху. Однако такая напряженная душевная работа не каждому по плечу. Многие из них сдаются и успокаиваются, так и не достигнув своих идеалов. Это обрекает их на конфликты с окружающими, поскольку общая неудовлетворенность неизбежно выплескивается на родных, близких и коллег.

Николай Коровкин

Популярный русский автор водевилей середины XIX века Николай Коровкин постоянно ругался с литературными критиками своего времени. И хотя театры с удовольствием ставили его произведения и отмечали в них динамичность и забавность, столпы литературной критики, такие как Белинский и Добролюбов, не принимали творчества рожденного сегодня драматурга, обвиняя его пьесы в несерьезности и неглубокости решения конфликтов.

Но в высшей степени настырные и требовательные рожденные 14 мая, к счастью, не отличаются особой эмоциональностью и в вопросах духовности остаются весьма замкнутыми. В них странным образом сочетаются динамизм и созерцательность. Вот почему тем, кто живет и работает рядом с ними, всегда трудно определить, в какой момент можно к ним подступиться, а когда лучше отойти в сторону и не нарушать комфорт рожденных 14 мая.

Анна Михалкова

Анна Михалкова

"Ощущение комфорта, уверенности в себе пришло гораздо позже, чем я окончила институт. Произошло это после фильма "Свои". Я поняла, как наилучшим образом использовать свои навыки, внутренние и внешние данные", — так сказала в одном из интервью замечательная актриса Анна Михалкова, отмечающая 14 мая свой день рождения.

Комфорт для Тельца любого дня — это важнейшее состояние.

Комфорт бытовой,

комфорт материальный

и, конечно же, душевный.

Для Тельцов 14 мая помогать и отдавать, сеять разумное, доброе, вечное также есть важнейшая часть их душевного комфорта.

Об этом и продолжает Анна Михалкова:

"Я очень люблю сниматься, но этим мои интересы в кино не ограничиваются. У меня всегда были хорошие организаторские способности, хотелось найти им применение, например, помогать друзьям в осуществлении их творческих замыслов. Меня увлекают оригинальные идеи, я хочу быть причастной к их воплощению. Это завораживающий для меня процесс".

Когда рожденные 14 мая пребывают в плохом настроении, с ними лучше не иметь дел. С теми, кто их не понимает или понимает неправильно, рожденные 14 мая не церемонятся. Люди, чей день рождения — 14 мая, предпочитают, чтобы окружающие работали в унисон с ними. Поскольку рожденные сегодня часто опережают время, зачастую они рискуют быть непонятыми. Однако рано или поздно общество изменяет свое отношение к ним. Для Тельцов сегодняшнего дня характерно не замечать преград на жизненном пути.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Студент второго курса Гарварда долго и безуспешно добивался взаимности от красивой девушки-однокурсницы. Не добившись взаимности и получив отказ, молодой Телец, отмечающий 14 мая свой день рождения, тайно сфотографировал эту девушку в неприглядных позах, снабдил едкими комментариями, выложил на студенческом сайте и ждал реакции. Реакция от девушки была неистовой, но для студента-Тельца месть за отказ от взаимности была эффективной.

При всем благодушии рожденных 14 мая, они остаются Тельцами, а отказ в физической близости ранит любого Тельца чрезвычайно.

Но эта тельцовая месть через несколько лет дала всему миру уникальную возможность изливать все свои страсти, мысли и всевозможные чувства на страничках созданной гарвардским юношей социальной сети. Сеть теперь называется Facebook, юношу зовут Марк Цукерберг. И с днем рождения его сегодня поздравляют два миллиарда преданных ему подписчиков по всему миру.

Кейт Бланшет

Если когда-нибудь современный кинематограф захочет в очередной раз снять сериал о Королеве Марго, то роль Марго лучше ее космической сестры австралийской актрисы Кейт Бланшет вряд ли кто-то сможет исполнить. Тем более, что рожденная сегодня Бланшет уже однажды великолепно исполнила роль английской королевы Елизаветы Первой.

За свою актерскую карьеру сама Бланшет снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках. Она лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и двух премий Гильдии киноактеров США.

"Либо я очень спокойно сижу, либо очень быстро бегу" — эта фраза Кейт Бланшет просто еще одно замечательное и точное подтверждение той Формулы небес, с которой приходят в наш мир замечательные Тельцы, отмечающие 14 мая свой день рождения.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 14 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 2, 9, 25, 27, 31

Февраль: 2, 20, 25

Март: 14, 22, 23

Апрель: 5, 23, 24

Май: 2, 8, 14, 29, 31

Июнь: 3, 7, 18

Июль: 5, 7, 16, 19, 26

Август: 8, 10, 11, 25, 29

Сентябрь: 3, 6, 18, 19, 24, 29

Октябрь: 11, 23, 25

Ноябрь: 11, 20, 23, 28

Декабрь: 3, 5, 16, 18, 21, 28

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