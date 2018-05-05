Тельцы, рожденные 5 мая, практичны

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О прагматизме, материализме, просветительстве и практичности рожденных 5 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Фото: На школьном вечере поэзии выступал известный в Советском Союзе поэт Луговской. Во время чтения стихов Луговским один из школьников громко разговаривал. Луговской прервал свое выступление и спросил: "Вам неинтересно или вы можете предложить лучшие стихи?" Последовал ответ: "Да, могу". Луговской вытащил на сцену мальчика лет четырнадцати. "Женя Долматовский", — назвал тот себя и прочитал стихотворение. "Ну, это не лучше, — заметил Луговской,- но желаю вам успеха".

Евгений Долматовский

Успех пришел к рожденному 5 мая поэту-песеннику Евгению Долматовскому чуть позже, когда песни, написанные на его стихи, уже знали и пели по всей стране. Это и легендарная песня "А годы летят", и "Все стало вокруг голубым и зеленым", и знаменитый "Любимый город", исполненный Марком Бернесом.

Тельцы, рожденные 5 мая, считают своим долгом учить и просвещать других.

Независимо от своего социального статуса они готовы дать ценный совет по поводу того, как улучшить жизнь. Их активность в этом плане бывает чересчур назойлива и вызывает благородное негодование и протест со стороны окружающих. Однако позже ко многим отвергнувшим помощь тех, кто родился 5 мая, приходит понимание того, насколько своевременными были их советы.

Борис Розинг

Рожденного 5 мая русского физика Бориса Розинга считали назойливым занудой большинство его коллег. И тогда, когда он закончил с золотой медалью гимназию в Петербурге. И тогда, когда с дипломом первой степени закончил физико-математический факультет Петербургского университета. Но именно занудству Розинга русские женщины обязаны возможностью учиться в университетах. Ученый был главным инициатором введения высшего женского образования в России. Именно его усилиями в 1915 году в Петербурге был открыт первый Женский политехнический институт.

Но свой след в мировой истории Розинг оставил, конечно же, изобретением телевизора. Физик изобрел первый электронный метод записи и воспроизведения изображения, использовав систему электронной развертки и электронно-лучевую трубку в приемном аппарате, то есть впервые в мире сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения.

Тельцы, чей день рождения — 5 мая, обладают хорошо развитым интеллектом.

Они редко прибегают к софистике или гипотетическим размышлениям. Истинный смысл своих усилий они видят во внедрении апробированных теорий и практицизме. Будучи людьми упрямыми и уверенными в собственной правоте, они нелегко признаются в том, что допустили ошибку. Их успех зачастую определяется способностью переступить через поражение и продолжить путь вперед.

Карл Маркс

Рожденный 5 мая немецкий экономист Карл Маркс внедрением своих теорий пошел значительно дальше своего космического собрата русского физика Бориса Розинга. Розинг принес телевидение в каждый дом, а Карл Маркс принес энергию денег в каждый дом, а точнее, способность разбираться с этой энергией и, по возможности, договариваться.

Все концепции Маркса связаны с материей, а умение обходиться с материальным миром — это то, что у любого Тельца получается лучше, чем у любого другого знака. В науке Маркс разработал метод материалистической диалектики, в философии — материалистическое понимание философии Гегеля, в гуманитарных науках — материалистическое понимание истории культуры.

Ну и в экономической теории Марксом в его легендарном произведении "Капитал" была сформулирована первая научная теория прибавочной стоимости. Все эти направления совокупно имеют название "марксизм" и являются по совместительству основой коммунистического движения (и даже успешно функционирующего, например, в Китае).

"Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком", — так свою миссию еще в молодости озвучил Карл Маркс и выполнил ее превосходно в течение жизни.

Тельцы, рожденные 5 мая, порой испытывают смущение от нелестных оценок их поведения. Каждый человек стремится к признанию его индивидуальности, а рожденным 5 мая не хватает такта и дипломатичности, чтобы поощрять успехи других. Вот почему им следует развивать в себе чуткость по отношению к любимым. В частности, родителям стоит усвоить, что детей нужно любить такими, какие они есть, а не такими, какими они должны быть в представлении взрослых.

Поскольку каждому оратору нужна аудитория, самой большой трагедией для рожденных 5 мая оказывается ее отсутствие. Они стремятся любой ценой привлечь к себе внимание.

Борис Шереметев

Привлекать к себе внимание, а также почетные титулы прекрасно удавалось по жизни рожденному 5 мая русскому полководцу времен Северной войны, дипломату Борису Шереметеву. Именно Шереметеву одному из первых в 1701 году было присвоено звание генерал-фельдмаршал. А в 1706 году он первый был возведен в графское Российского царства достоинство.

Достоинство у графа было своеобразное. Шереметев не любил иностранцев, какой бы нации они ни были, и не подавал им никакой помощи нарочно для того, чтоб вводить их в ошибки и чтоб иметь случай упрекать его царское величество за привязанность последнего к иноземцам.

Менее просвещенные личности из тех, кто родился 5 мая, слишком мало времени проводят за обдумыванием своих идей, а стараются прежде всего выгодно продать их. Стоит признать, что рожденные 5 мая умеют прекрасно преподнести себя и продать свои идеи и способности.

Ирина Салтыкова

До 12 лет маленькая девочка Ира Салтыкова занималась профессионально художественной гимнастикой и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Затем у рожденной 5 мая молодой девушки Ирины Салтыковой состоялся первый выход на сцену в составе группы "Мираж" в качестве второй вокалистки. А затем было решение начать сольную карьеру.

Для представительницы знака Тельца Салтыкова сделала крайне нетипичный шаг — она заложила свои драгоценности и квартиру, чтобы записать свой первый альбом "Серые глаза" и снять свой первый видеоклип. Деньги и секс — это, как мы помним, главное оружие женщины-Тельца. Деньгами Ирина рискнула, а на сексуальность в первом клипе была сделана ставка. И видео получилось достаточно провокационным для того времени. Сексуальный рычаг сексуальной блондинки сработал, и через несколько месяцев выходит ее первый альбом, который становится бестселлером, став вторым по продажам альбомом 1995 года, уступив лишь альбому Аллы Пугачевой.

Потребность в ремесленничестве органична для Ирины Салтыковой, как и для многих представителей знака Тельца. Салтыкова является владелицей Дома красоты и стиля "Ирина Салтыкова" на Саввинской набережной в Москве, включающего в себя магазин эксклюзивной одежды, салон красоты, ателье. Ателье занимается пошивом и ремонтом одежды из трикотажа, меха и кожи.

Тельцы, чей день рождения — 5 мая, всегда в движении, и они постоянно стимулируют к действиям других, раскрывают им глаза на происходящее вокруг, срывая покровы иллюзий.

К чему бы ни призывали они окружающих, их голос всегда звучит, как сигнал горна к атаке. Рожденные 5 мая решительно не признают пассивности в других, будь то друзья, близкие или коллеги.

Георгий Седов

Пришедший в наш мир 5 мая русский гидрограф, полярный исследователь Георгий Седов может смело стать наряду с Карлом Марксом наиболее типичным представителем рожденных 5 мая. Именно фанатичному и амбициозному Седову принадлежала безумная для тех лет идея организации экспедиции к Северному полюсу. Потеряв за два года экспедиции почти всех членов команды, Седов с ее остатками на собачьих упряжках начал движение к Северному полюсу. Но, пройдя примерно 200 километров из двух тысяч необходимых, Седов умирает от цинги.

"Он умирал, сжимая компас верный,

Природа мертвая, закованная льдом,

Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный

Через туман просвечивал с трудом", —

так писал о Седове поэт Николай Заболоцкий.

Рожденные 5 мая ревностно относятся к своей роли просветителей и отчаянно конкурируют с теми, кто покушается на их место. Однако им следует избегать открытой агрессивности по отношению к соперникам, поскольку такой стиль поведения лишь теснее сплотит ряды противников. Но, с другой стороны, они могут демонстрировать удивительную лояльность, если, по их мнению, наблюдается процесс изменения ситуации в лучшую сторону.

Джон Дрейпер

Необычайно внешне похожий на Карла Маркса рожденный 5 мая американский философ Джон Дрейпер был одним из пионеров фотографирования. В частности, в марте 1840 года он сделал первый фотоснимок Луны.

Но остался в истории Дрейпер, конечно же, своими материалистическими трактатами, в которых, как и положено Тельцу-материалисту, ученый отвергал эффекты божественного откровения, боговдохновленности и использовал эволюционные идеи Чарльза Дарвина и Герберта Спенсера в приложении к развитию общества. Дрейпер утверждал, что историческое развитие народа и жизнь индивидуума управляются одинаковыми естественными законами.

С рожденными 5 мая сложно спорить, поэтому и будем их принимать такими, какие они есть. Трудолюбивыми практиками-прагматиками и стопроцентными материалистами.

А для людей с меньшим количеством материализма в головах существуют у Создателя много других знаков Зодиака и дней рождений.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 5 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 2, 4, 12, 13, 20

Февраль: 11, 24, 25, 29

Март: 3, 12, 19, 21, 28

Апрель: 10, 12, 17, 28

Май: 14, 19, 28

Июнь: 23, 28, 29

Июль: 7, 9, 10, 14, 24

Август: 14, 21, 26, 31

Сентябрь: 4, 7, 30

Октябрь: 1, 3, 5

Ноябрь: 5, 7, 10, 16, 20, 26

Декабрь: 5, 9, 19

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