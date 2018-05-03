Тельцы, рожденные 3 мая, обаятельны и прагматичны

О красноречии, обаянии, блистательном уме, прагматичности, надежности и проницательности рожденных 3 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
Рожденным 3 мая есть чему поучить других в отношении общественного устройства. Они не только прекрасно разбираются в общественной психологии, но также обладают ярко выраженными замашками лидеров или ораторов. Их голос всегда слышен в толпе. Более того, их обаяние и блистательный ум способны завораживать аудиторию. Они превосходно владеют как эмоциями, так и логикой.
Татьяна Толстая продолжает:
"Для меня единственный способ совладать с унынием любой действительности — опоэтизировать ее. Я это люблю и, смею надеяться, умею делать. А поэтизировать бодрую, конструктивную пошлость мне не с руки".
Рожденные 3 мая — прагматики до мозга костей, их остроумие жалит больно и глубоко. Как члены семьи, они в высшей степени надежны в минуты испытаний, от них всегда можно получить ценный и нужный совет. Трезво мыслящие, практичные люди, чей день рождения — 3 мая, редко увлекаются несбыточными фантазиями. Они твердо стоят на земле и стремятся найти наиболее эффектное решение любых проблем.
"Мастерство управления государством не должно быть зависимо от моральных устоев", — так утверждал Макиавелли, подтверждая свою Формулу небес прагматика и реалиста.
Исторически Макиавелли принято изображать тонким циником, считающим, что в основе политического поведения лежат выгода и сила и что в политике следует опираться на силу, а не на мораль, которой можно и пренебречь при наличии благой цели. Однако в своих произведениях Макиавелли показывает, что правителю наиболее выгодно опираться на народ, для чего необходимо уважать его свободы и заботиться о его благосостоянии. Нечестность он допускает только лишь в отношении врагов, а жестокость — только к бунтовщикам, чья деятельность может привести к большему ущербу. Так что Макиавелли, конечно же, никакой не циник, а просто жесткий прагматик, как и большинство Тельцов, рожденных в разные дни. И 3 мая не исключение из правил.
Рожденные 3 мая заражают окружающих весельем.
У них всегда наготове комичные сравнения и умные комментарии. Это качество способствует повышению их престижа в той или иной общественной группе. Однако в своем остроумии они могут дойти и до сарказма, и тут уж без неприятностей не обойтись. Из этих людей получаются блестящие советники, посредники, арбитры. Их проницательность и умение просчитывать ходы весьма полезны в бизнесе, так что среди тех, кто родился 3 мая, много аналитиков.
Благодаря своему аналитическому прагматизму Абрахам внес неоценимый вклад в психоаналитическую характерологию и исследование ранних ступеней психосексуального развития. Но такой органичной и близкой Фрейду (как, впрочем, и любому другому Тельцу) темой сексуальной диагностики исследование у Абрахама не ограничивалось. Ученый внес существенный вклад в психологию алкоголизма, маниакально-депрессивного психоза, меланхолии, депрессии и патологий, связанных с ранними сексуальными нарушениями.
Рожденным 3 мая удивительным образом получается тратить энергию на заведение новых и полезных знакомств и лучше всего расходовать свои силы и свободное время на приобретение дружбы.
Из них получаются прекрасные друзья — в этом им помогают понимание человеческой психологии и навыки общественных деятелей.
Тельцы не теряют времени даром, а улыбку, оптимизм и трудолюбие всегда используют в свою пользу.
Во время отсидки Браун стал выступать для других заключенных, используя стиральную доску и прочие приспособления. После выхода из тюрьмы он записал свои первые песни в абсолютно новом для того времени музыкальном стиле, который потом стали называть музыкой в стиле "соул". Экстравагантный исполнитель Джеймс Браун неутомимо выступал с концертами по всей Америке. Его кредо было: "Выступай дольше и покажи зрителям больше, чем то, на что они рассчитывают, покупая билеты". На концертах он выкладывался до такой степени, что за кулисами падал на пол от нервного истощения и ему приходилось делать инъекции глюкозы.
Мужественность и воля сильного и мощного Тельца Козловского, помимо Формулы небес, данной ему от рождения, была успешно им развита в Кронштадтском морском кадетском корпусе, в котором Данила прожил и проучился шесть лет. Личная жизнь у кумира женщин Козловского пока не очень складывается. Но тема личных отношений для прагматиков, рожденных сегодня, — вещь особая.
В личной жизни рожденным 3 мая не стоит быть слишком требовательными к супругам и детям.
Парадоксально, но, будучи еще не женатыми, люди, чей день рождения — 3 мая, поразительно пассивны в отношениях с партнером, проявляя нерешительность и даже робость. Им не хватает смелости сделать ответный шаг.
Кроме того, никогда не стоит забывать о необходимости ежедневных проявлений доброты.
Наибольшую опасность для рожденных 3 мая представляет чрезмерная увлеченность глобальными идеями и социальными проектами. Концентрируясь на общественном, они, к сожалению, часто забывают о домашнем очаге.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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