Рожденные 29 апреля Тельцы энергичны

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Об энергичности, умении создать и поддерживать свой собственный особенный имидж и уверенности в себе рожденных 29 апреля под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Его называли ласково — "теннисный хулиган". Длинноволосый герой бульварной прессы, отказывающийся ехать в Австралию на турнир, потому что это далеко, и на Уимблдон, потому что там не поиграешь в любимых попугаичих футболках; женящийся на гламурных голливудских актрисах и разводящийся с ними; поднимающийся на вершины рейтинга и стремглав слетающий вниз, — таков имидж рожденного 29 апреля Тельца американского теннисиста Андре Агасси.

Андре Агасси

А когда "имидж хулигана" перестает давать нужную энергию, то выбирается новый имидж. И это снова Агасси — мудрый мастер, скромно раскланивающийся перед публикой после каждого матча; примерный семьянин, воспитывающий детей вместе с никогда не считавшейся записной красавицей Штеффи Граф; наконец, единственный на сегодняшний день теннисист, выигравший все четыре турнира "Большого шлема" на трех разных покрытиях.

Вот так получается, что человек-то один и тот же, а имидж разный. И этот имидж всегда мощный и индивидуальный. Именно в энергиях своего индивидуального имиджа и приходят в наш мир Тельцы, рожденные 29 апреля.

Рожденные 29 апреля четко представляют, какое впечатление они производят на окружающих, словно постоянно носят с собой зеркало и периодически заглядывают в него.

Разумеется, при первом знакомстве с людьми они стараются преподнести себя в лучшем свете. Рожденные 29 апреля высоко ценят доброе мнение о себе. Это вовсе не означает, что люди, чей день рождения — 29 апреля, не уверены в себе. Как правило, они предельно ясно осознают, кто они в этом мире и как вести себя в той или иной ситуации.

Карл Дрез

Изобрести дрезину в начале XIX века для имиджа изобретателя было не менее значимо, чем в начале XXI века, скажем, быть разработчиком автомобиля марки Tesla. И имидж рожденного 29 апреля немецкого изобретателя Карла Дреза полностью соответствовал его таланту и изобретениям. Начиналось все с изобретения самоката, который сам Телец-изобретатель называл "машиной для ходьбы". Далее к самокату добавились руль и седло, и Дрез назвал его "беговел". А уже потом, после добавления дополнительных технических рычагов и агрегатов, появилась машинка, которую и назвали "дрезина". И это название, как и сам агрегат, существует в обиходе по сей день.

Изобретательский талант Карла Дреза оставил свой комфортный тельцовый след и в бытовых приборах. Он стал изобретателем пишущей машинки и, конечно же, не забыл об индустрии еды, изобретя мясорубку, на радость миллионам хозяек на кухнях. Женщины в XIX веке за это изобретение боготворили Карла Дреза.

Благодаря непревзойденному таланту перевоплощения Тельцам сегодняшнего дня всегда удается добиться расположения со стороны окружающих и предстать перед ними в желаемом образе.

Однако нельзя сказать, что они действуют неизменно без проигрыша. Неудачи случаются даже у счастливчиков, всегда вызывая дискомфорт. В основе абсолютного большинства их поступков лежит скорее не желание лидировать, а стремление укрепиться в той или иной роли, обрести стабильное положение в обществе.

Александр Второй

Образ Царя-Освободителя выбрал для себя рожденный 29 апреля Император Всероссийский Александр Второй. Этот трудолюбивый император вошел в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Его мощный имидж остался в мировой истории особым эпитетом — Освободитель (в связи с отменой крепостного права и победой в Русско-турецкой войне). Но популярный имидж — это всегда две стороны одной медали. И одна сторона может привести к трагическим последствиям. Александр Освободитель погиб в результате террористического акта, организованного тайной революционной организацией "Народная воля".

Вообще, исторический имидж Александра Второго на протяжении уже почти 150 лет в русской истории менялся в зависимости от социального заказа: "освободитель" — "жертва" — "крепостник". Прекрасно об имиджевой составляющей Формулы небес Александра Второго пишет один историк-современник: "Александр Второй встал на путь освободительных реформ не в силу своих убеждений, а как военный человек, осознавший уроки Крымской войны, как император и самодержец, для которого превыше всего были престиж и величие державы".

Любые перемены в собственном имидже воспринимаются Тельцами, рожденными 29 апреля, крайне болезненно, да и окружающим порой бывает трудно воспринимать их новый образ.

Периодически у рожденных 29 апреля может возникнуть ощущение, будто они стали заложниками личной предсказуемости. Им хочется рискнуть, отважиться на спонтанный поступок, но что-то в них самих препятствует этому.

Рожденные 29 апреля — люди в высшей степени надежные и ответственные. Впрочем иногда это становится обременительным для них, особенно если возникает желание поиграть или совершать невинные глупости. Именно в такие минуты люди, чей день рождения — 29 апреля, могут побыть в собственной личине, скинув оковы поднадоевшего имиджа.

Жан-Жорж Новер

Такие невинные глупости совершал в своей жизни реформатор балета, французский хореограф Жан-Жорж Новер. Рожденный 29 апреля Телец-экспериментатор ставил балетные спектакли в новаторской манере. Он осмыслил весь предыдущий балетный опыт и охватил все аспекты современного ему танца. Он разрабатывал теоретические задачи пантомимы, обогащая современный балет новыми элементами, дающими возможность вести самостоятельный сюжет. Он ввел новый балетный термин — действенный балет, требуя отмены театральных масок у танцоров, и тем самым способствовал большей выразительности танца и понимания его у зрителя.

Новер писал:

"Театр не терпит ничего лишнего; поэтому необходимо изгонять со сцены решительно все, что может ослабить интерес, и выпускать на нее ровно столько персонажей, сколько требуется для исполнения данной драмы".

Новер по праву считается основоположником современного балета. День его рождения начиная с 1982 года отмечается как Международный день танца. Рожденный в день мощного имиджа и передавший свой персональный имиджевый секрет целой индустрии, сам Жан-Жорж Новер писал о себе так: "Я разбил уродливые маски, предал огню нелепые парики, изгнал стеснительные панье и еще более стеснительные тоннеле; на место рутины призвал изящный вкус".

Когда представители знака Тельца размышляют о вкусе как неразрывном спутнике эстетики мира, они всегда это делают обоснованно и уверенно. Эстетический вкус, как правило, врожденное свойство этого замечательного знака зодиака.

Карл Миллекер

Еще один Телец-эстет появился на свет 29 апреля. Эстетом и основоположником классической венской оперетты по праву может быть назван австрийский композитор Карл Миллекер. Критики отмечали исключительное мелодическое богатство музыки Миллекера. Наряду и Иоганном Штраусом и Зуппе он считается классиком венской оперетты. Своим чудесным и светлым имиджем замечательный композитор и дирижер увековечен на австрийской почтовой марке, выпущенной в 1949 году.

Рожденные 29 апреля, как правило, стараются представить себя могущественной персоной. Однако если личное счастье превалирует над амбициями, в их имидже присутствует гораздо больше искренности.

Как бы то ни было, рожденным в этот день следует тщательно обдумать жизненные приоритеты, с тем чтобы в погоне за сомнительными дивидендами не растерять личную индивидуальность.

Уильям Херст

Погоней за сомнительными дивидендами была наполнена деятельность американского медиамагната Уильяма Херста. Но именно Херсту его Формула небес позволила создать новый имидж для журналистики, названный после него "скандальная, или желтая, пресса". Херст создал индустрию новостей и придумал делать деньги (крайне важную для всех Тельцов энергию) на сплетнях и скандалах. Именно Херсту удалось поднять статус профессии журналиста с безвестного сборщика информации до авторитетной фигуры и влиятельного лица. Он первый начал давать карт-бланш в выборе тем и ввел тематические рубрики. Таким образом, нынешние газетные обозреватели, ведущие свою колонку, были его изобретением.

Вадим Горшенин

Своим особым путем в развитии современных СМИ идет рожденный 29 апреля российский медиаменеджер, журналист, основатель и владелец медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин. С легендарным брендом когда-то самой влиятельной в СССР газеты "Правда" связана вся его жизнь. Именно в редакцию газеты "Правда" более 30 лет назад пришел молодой репортер Вадим Горшенин и начал работать в ее молодежной редакции.

Затем пришли годы перестройки, лихие 90-е и постепенное увядание традиционных печатных СМИ. И тогда Горшенин находит новый образ газете, создает ей современный имидж и при этом сохраняет ее легендарное название. Так в ноябре 1999 года рождается первый в России информационный интернет-портал Pravda.Ru, который и спустя почти 20 лет является образцом качественной журналистики в России, собирая ежемесячно более 15 миллионов уникальных читателей.

Георгий Шпагин

Своим мощным имиджем остался в истории легендарный советский оружейный конструктор Георгий Шпагин. Созданный им пулемет-пистолет Шпагина (сокращенно — ППШ) стал символом победы в Великой Отечественной войне наряду с танком Т-34 инженера Михаила Кошкина и самолетом-штурмовиком Ил-2 Сергея Ильюшина.

За все годы производства на 19 оружейных заводах было выпущено около пяти миллионов единиц ППШ. Это был самый массовый пулемет-пистолет и образец автоматического вооружения Второй мировой войны.

Давид Белль

Имидж универсального спортсмена привлекал рожденного 29 апреля французского каскадера Давида Белля. Бег, прыжки, покорение различных возвышенностей, вис, сохранение равновесия, постоянное самосовершенствование, развитие уверенности в себе, способность преодолевать препятствия — вот такой джентльменский набор "универсального Тельца", прекрасно управляющего своим здоровым телом и здоровым духом, позволил Давиду Беллю основать свое искусство под названием паркур.

Сегодня паркур — искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях. И многими занимающимися паркуром он уже воспринимается как стиль жизни.

Три красавицы актрисы

Три красавицы актрисы могут по праву служить женским собирательным образом женщин-Тельцов, рожденных сегодня. Ну а уж роли, которые они исполняли в кино, — это просто наглядная палитра многообразных и противоречивых имиджей, в которых способны быть представлены рожденные сегодня Тельцы.

Отмечающие сегодня свои дни рождения американские актрисы Ума Турман и Мишель Пфайфер сыграли свои роли в фильмах практически всех жанров, от романтических комедий и драм до научно-фантастических фильмов и боевиков.

Не отставала от своих космических сестер и российская красавица Телец Лариса Удовиченко, сыгравшая более чем в 120 картинах и ни разу не оставившая равнодушными своих зрителей.

Рожденные 29 апреля живут и созидают, пользуясь своим природным мощным имиджем.

Они его создают себе сами и поэтому заботятся о его сохранении всю свою жизнь. В этом и есть их Формула небес. И фраза Бенджамина Франклина поэтому подходит к их формуле жизни идеально: "Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину и никогда полностью не восстанавливаются".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 29 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 2, 6, 9, 12, 16, 23

Февраль: 14, 15, 22

Март: 5, 6, 27

Апрель: 14, 16, 18, 21, 30

Май: 2, 9, 16, 20, 29

Июнь: 8, 10, 18, 24

Июль: 5, 15, 18, 19, 25

Август: 5, 20, 21

Сентябрь: 15, 24, 28

Октябрь: 1, 3, 5, 18, 24, 27

Ноябрь: 12, 21, 23

Декабрь: 4, 9, 24, 28

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