Рожденные 29 апреля Тельцы энергичны

Об энергичности, умении создать и поддерживать свой собственный особенный имидж и уверенности в себе рожденных 29 апреля под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
А когда "имидж хулигана" перестает давать нужную энергию, то выбирается новый имидж. И это снова Агасси — мудрый мастер, скромно раскланивающийся перед публикой после каждого матча; примерный семьянин, воспитывающий детей вместе с никогда не считавшейся записной красавицей Штеффи Граф; наконец, единственный на сегодняшний день теннисист, выигравший все четыре турнира "Большого шлема" на трех разных покрытиях.
Вот так получается, что человек-то один и тот же, а имидж разный. И этот имидж всегда мощный и индивидуальный. Именно в энергиях своего индивидуального имиджа и приходят в наш мир Тельцы, рожденные 29 апреля.
Рожденные 29 апреля четко представляют, какое впечатление они производят на окружающих, словно постоянно носят с собой зеркало и периодически заглядывают в него.
Разумеется, при первом знакомстве с людьми они стараются преподнести себя в лучшем свете. Рожденные 29 апреля высоко ценят доброе мнение о себе. Это вовсе не означает, что люди, чей день рождения — 29 апреля, не уверены в себе. Как правило, они предельно ясно осознают, кто они в этом мире и как вести себя в той или иной ситуации.
Изобретательский талант Карла Дреза оставил свой комфортный тельцовый след и в бытовых приборах. Он стал изобретателем пишущей машинки и, конечно же, не забыл об индустрии еды, изобретя мясорубку, на радость миллионам хозяек на кухнях. Женщины в XIX веке за это изобретение боготворили Карла Дреза.
Благодаря непревзойденному таланту перевоплощения Тельцам сегодняшнего дня всегда удается добиться расположения со стороны окружающих и предстать перед ними в желаемом образе.
Однако нельзя сказать, что они действуют неизменно без проигрыша. Неудачи случаются даже у счастливчиков, всегда вызывая дискомфорт. В основе абсолютного большинства их поступков лежит скорее не желание лидировать, а стремление укрепиться в той или иной роли, обрести стабильное положение в обществе.
Вообще, исторический имидж Александра Второго на протяжении уже почти 150 лет в русской истории менялся в зависимости от социального заказа: "освободитель" — "жертва" — "крепостник". Прекрасно об имиджевой составляющей Формулы небес Александра Второго пишет один историк-современник: "Александр Второй встал на путь освободительных реформ не в силу своих убеждений, а как военный человек, осознавший уроки Крымской войны, как император и самодержец, для которого превыше всего были престиж и величие державы".
Любые перемены в собственном имидже воспринимаются Тельцами, рожденными 29 апреля, крайне болезненно, да и окружающим порой бывает трудно воспринимать их новый образ.
Периодически у рожденных 29 апреля может возникнуть ощущение, будто они стали заложниками личной предсказуемости. Им хочется рискнуть, отважиться на спонтанный поступок, но что-то в них самих препятствует этому.
Рожденные 29 апреля — люди в высшей степени надежные и ответственные. Впрочем иногда это становится обременительным для них, особенно если возникает желание поиграть или совершать невинные глупости. Именно в такие минуты люди, чей день рождения — 29 апреля, могут побыть в собственной личине, скинув оковы поднадоевшего имиджа.
Новер писал:
"Театр не терпит ничего лишнего; поэтому необходимо изгонять со сцены решительно все, что может ослабить интерес, и выпускать на нее ровно столько персонажей, сколько требуется для исполнения данной драмы".
Новер по праву считается основоположником современного балета. День его рождения начиная с 1982 года отмечается как Международный день танца. Рожденный в день мощного имиджа и передавший свой персональный имиджевый секрет целой индустрии, сам Жан-Жорж Новер писал о себе так: "Я разбил уродливые маски, предал огню нелепые парики, изгнал стеснительные панье и еще более стеснительные тоннеле; на место рутины призвал изящный вкус".
Когда представители знака Тельца размышляют о вкусе как неразрывном спутнике эстетики мира, они всегда это делают обоснованно и уверенно. Эстетический вкус, как правило, врожденное свойство этого замечательного знака зодиака.
Рожденные 29 апреля, как правило, стараются представить себя могущественной персоной. Однако если личное счастье превалирует над амбициями, в их имидже присутствует гораздо больше искренности.
Как бы то ни было, рожденным в этот день следует тщательно обдумать жизненные приоритеты, с тем чтобы в погоне за сомнительными дивидендами не растерять личную индивидуальность.
Затем пришли годы перестройки, лихие 90-е и постепенное увядание традиционных печатных СМИ. И тогда Горшенин находит новый образ газете, создает ей современный имидж и при этом сохраняет ее легендарное название. Так в ноябре 1999 года рождается первый в России информационный интернет-портал Pravda.Ru, который и спустя почти 20 лет является образцом качественной журналистики в России, собирая ежемесячно более 15 миллионов уникальных читателей.
За все годы производства на 19 оружейных заводах было выпущено около пяти миллионов единиц ППШ. Это был самый массовый пулемет-пистолет и образец автоматического вооружения Второй мировой войны.
Сегодня паркур — искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях. И многими занимающимися паркуром он уже воспринимается как стиль жизни.
Три красавицы актрисы могут по праву служить женским собирательным образом женщин-Тельцов, рожденных сегодня. Ну а уж роли, которые они исполняли в кино, — это просто наглядная палитра многообразных и противоречивых имиджей, в которых способны быть представлены рожденные сегодня Тельцы.
Отмечающие сегодня свои дни рождения американские актрисы Ума Турман и Мишель Пфайфер сыграли свои роли в фильмах практически всех жанров, от романтических комедий и драм до научно-фантастических фильмов и боевиков.
Рожденные 29 апреля живут и созидают, пользуясь своим природным мощным имиджем.
Они его создают себе сами и поэтому заботятся о его сохранении всю свою жизнь. В этом и есть их Формула небес. И фраза Бенджамина Франклина поэтому подходит к их формуле жизни идеально: "Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину и никогда полностью не восстанавливаются".
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
Смотрите фото рожденных 29 апреля под знаком зодиака Телец знаменитостей
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