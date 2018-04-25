Знак зодиака 25 апреля: знаменитые Овны

Об энергетике, заметности, динамизме, уверенности в себе и эпатаже рожденных 25 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Аль Пачино

Он — легенда Голливуда. Он снялся во множестве фильмов, среди которых культовые "Лицо со шрамом", "Крестный отец" "Адвокат дьявола" и "Запах женщины". Он один из самых известных в мире актеров, но его часто приветствуют на улицах: "Эй, Дастин" или "Хелло, Роберт". Ему обидно, но он уже привык. И утешает рожденного сегодня одного из секс-символов мирового кинематографа по имени Аль Пачино то, что и Роберта Де Ниро, и Дастина Хоффмана часто путают с ним.

Рост актера — всего 1 метр 70 сантиметров, но то, что мы называем красивым словом "энергетика", в Аль Пачино сквозит в каждом его шаге, взгляде и произнесенном слове. Попробуем и мы разобраться в формуле энергетики необычных Тельцов, пришедших сегодня в наш мир.

Рожденные 25 апреля обладают уникальной способностью делать заметным свое физическое присутствие, где бы то ни было.

Им совсем не обязательно быть людьми могучего телосложения — стоит им появиться в комнате, как все присутствующие сразу же обращают на них внимание. В работе их отличает динамизм. В убеждениях этих людей, как и в их жизненной позиции, вы никогда не найдете слабых мест. Большую часть своей энергии люди, чей день рождения — 25 апреля, расходуют на самоутверждение, причем стараются сделать это как можно раньше.

Владимир Жириновский

Утверждаться с фамилией папы юриста молодой Володя Эйдельштейн начал в раннем детстве. Умение быстро схватывать и анализировать информацию, способность к изучению иностранных языков и любовь к гуманитарным наукам позволили уже повзрослевшему Владимиру Жириновскому (сменившему фамилию отца на фамилию матери) поступить на один из самых престижных факультетов Московского государственного университета.

Отмечающий сегодня свой день рождения российский политик-ветеран и тяжеловес Владимир Жириновский может вызывать разные эмоции. Но более динамичного и самоутверждающегося политика в истории постсоветского пространства, наверное, сложно будет отыскать. "Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны", — утверждает Жириновский. И за 25 лет в публичной политике это действительно мало кому удавалось, кроме неутомимого Тельца Жириновского.

"Дальше всех пойдет тот, кто не знает, куда он идет" — эта великолепная цитата Оливера Кромвеля превосходно подходит к политической концепции Владимира Жириновского.

Не правда ли? За 25 лет политической карьеры Жириновский менял цели и направления своего движения в политике такое количество раз, что уже давно никто не сможет определить его настоящее политическое кредо, доктрину или стратегию. Он идет, потому что он идет, а знает ли он сам свой путь или доверяет своей Формуле небес — это и есть его главная загадка.

Оливер Кромвель

Сам автор замечательной цитаты английский государственный деятель и полководец Оливер Кромвель тоже пришел в наш мир 25 апреля, но только на несколько веков раньше Владимира Жириновского. Похожи ли два этих политика энергетически? Да, несомненно. Их можно обоих назвать неистовыми и бесстрашными. Можно назвать сумасшедшими. Можно назвать фанатичными. Можно назвать эксцентричными или динамичными. И все будет правильно и точно. Они именно такие — рожденные 25 апреля.

Во внешнем облике рожденных сегодня есть столько уверенности и эпатажа, что многие воспринимают эти проявления как нежелание или неумение себя вести в общественном пространстве, а у рожденных сегодня — это просто особая техника защиты их внутреннего потенциала.

Рожденных 25 апреля интересуют прежде всего действия, а не праздная болтовня.

Правда нередко они прибегают к речевой форме самовыражения, но при этом всегда исходят из соображений целесообразности. Следует отметить, что сила этих людей в убедительности их доводов. Они избегают завуалированных выражений, витиеватых фраз и сразу подходят к сути вопроса. И, естественно, они могут быть излишне резкими и прямолинейными.

Уже упомянутый нами Аль Пачино за свою выдающуюся роль Майкла Карлеоне в фильме "Крестный отец" не получил премию "Оскар" в далеком 1973 году, академия тогда сочла его исполнение несущественным. Актер сказал академикам все, что думает по этому поводу, и 45 лет принципиально не посещает церемонии вручения "Оскара", даже когда фильмы с его участием номинируются в различных категориях.

С характером у рожденных 25 апреля все в порядке. Они — кремень.

Семен Буденный

Бесстрашным характером вошел в историю рожденный 25 апреля один из первых маршалов, трижды герой Советского Союза, командующий первой конной армией Семен Буденный. Этот легендарный Телец-полководец мне тоже очень напоминает своего космического двойника Оливера Кромвеля.

Буденный был одним из ключевых организаторов красной кавалерии, благодаря чему образ его и его соратников, красных казаков Евразии, получил широкое распространение в рамках советской и антисоветской пропаганды, а также многочисленных книг, фильмов и картин. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "буденновцы".

Свой тельцовый характер Буденный демонстрировал не один раз. Лаврентий Берия всю жизнь ненавидел смелого полководца и послал к нему однажды ночью "черный воронок", чтобы забрать маршала и придумать для него обвинение в шпионаже или еще в чем-нибудь. Маршал встретил вооруженных ночных гостей с шашкой наголо и с криком "Кто первый?!" бросился на них. Гости поспешили ретироваться. Наутро Берия докладывал Сталину о необходимости ареста Буденного (и в красках описал произошедшее событие). Товарищ Сталин ответил: "Молодец, Семен! Так их и надо". Больше Буденного не тревожили.

Самое большое испытание для рожденных 25 апреля — в преодолении чрезмерного прагматизма.

В этом смысле им весьма кстати наличие духовного лидера, который мог бы разъяснить им ценности бытия и помочь подняться над миром материального. Как правило, не отличающиеся могучей конституцией рожденные 25 апреля тем не менее ищут сильных ощущений, но это зачастую угрожает их безоблачному существованию.

Пожалуй, им нельзя отказать в личной отваге, так как они никогда не прячутся от конфликтов или открытой борьбы. Обычно из таких схваток они выходят победителями — благодаря завидной выносливости и выдержке. Таких людей опасно иметь в числе врагов, поэтому следует приложить все силы к тому, чтобы поддерживать с ними добрые отношения.

Людовик Девятый

Добрые отношения с рожденным 25 апреля королем Франции Людовиком Девятым пытались поддерживать многие. Он получил бразды правления Францией в те годы, когда королевская власть в стране была очень сильна. И честь и хвала талантливому и харизматичному королю, который сохранил эту сильную власть. Людовик уважал права своих вассалов, хотя был уже не первым между равными, а государем. Он многое сделал для реформы суда. Он запретил судебный поединок и частные войны; недовольные решением местных судов получили право апелляции в королевский суд.

Сохранился рассказ о том, как Людовик после обедни выходил из дворца, садился под дубом и выслушивал жалобы. Сразу после кончины вопрос о его канонизации был поддержан многими влиятельными лицами во Франции. Людовик был канонизирован под именем Святого Людовика Французского и стал первым святым среди французских королей.

Марк Брунель

Рожденный 25 апреля английский инженер Марк Брунель канонизирован не был, но также блестяще реализовал свою тельцовую миссию, оставив за собой много добрых и полезных дел. Он построил в Нью-Йорке театр, литейный завод и портовые укрепления. А потом уже в Англии изобрел уникальные механические блоки для морского флота и построил мельницу для английского адмиралтейства. Ну а венцом его славы были изобретение проходческого щита и постройка с его помощью тоннеля под Темзой, замечательного произведения инженерного искусства.

Наблюдение за природными явлениями, за секретами бытия — это то, что получается у Тельцов лучше всего. Тельцы — "соль земли", и Вселенная всегда покровительствует этому знаку во всех его земных делах.

Однажды Брюнель наблюдал за тем, как корабельный червь прокладывает дорогу к твердой дубовой щепке. Брюнель заметил, что только лишь голова маленького моллюска покрыта жесткой раковиной. С помощью ее зазубренных краев червь буравил дерево. Углубляясь, он оставлял на стенках хода гладкий защитный слой извести. Взяв этот принцип за основу, Брюнель запатентовал большой чугунный проходческий щит, который проталкивают под землей домкратами. Вот такой вот фокус сотворяет порой природа и подсказывает пути-дорожки для выдающихся открытий.

Арутюн Акопян

Техники выполнения своих оригинальных фокусов публиковал в журналах "Наука и жизнь" и "Юный техник" легендарный советский фокусник Арутюн Акопян. Его называли вежливый обманщик или главный маг СССР. На самом деле в фокусах нет ни магии, ни обмана. Фокусы — это отточенное и филигранное ремесло.

Акопян, как и положено рожденным под знаком Тельца, начинал реализовывать свою Формулу небес, работая строителем, и даже поступил в Московский институт землеустройства. И строительство, и землеустройство — все было близко и органично молодому и талантливому Тельцу Арутюну Акопяну.

Но Формула небес распорядилась по-своему. Когда Акопян попал впервые в своей жизни в цирк и увидел фокусника на сцене, который доставал вещи из абсолютно пустого ящика, он в антракте пробрался за кулисы и забрался в этот ящик, пытаясь разгадать секрет фокуса. За этим делом и застал его артист-фокусник, сдавший Акопяна в милицию. Разбирательство завершилось для любопытного зрителя благополучно. Однако Арутюн буквально заболел фокусами и быстро выработал свой индивидуальный стиль. Он отказался от реквизита в виде ящиков и прочего габаритного оборудования, придерживаясь в своих выступлениях принципа "ловкость рук — и никакого мошенничества". Так, благодаря своим умелым ручкам и пытливому уму с нуля создал себя будущий большой артист Арутюн Акопян.

С чем-чем, а с руками у Тельцов по жизни, как правило, бывает все в порядке.

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