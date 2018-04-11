Рожденные 11 апреля Овны дипломатичны

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О сдержанности, пластичности и дипломатичности рожденных 11 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Но часто и слава, и престиж все-таки настигают по жизни рожденных 11 апреля. Такой славы, без сомнения, была достойна французская принцесса Маргарита Наваррская, одна из первых женщин-писательниц и ярких политиков во Франции. Об интеллекте Наваррской в Средние века слагали легенды. Она вела переписку с Кальвином; изучала и комментировала творения Платона; будучи католичкой, покровительствовала протестантам и оказывала уважение и почет таким гуманистам, как Эразм Роттердамский, Пьер Ронсар и Франсуа Рабле.

Если кто-то когда-нибудь сможет дать точное определение понятию "политика", то именно это определение будет наилучшим способом соответствовать Формуле небес рожденных 11 апреля.

А так как единого определения политики по-прежнему в мире не существует, то возьмем за основу изречение философа Платона, что политика — это "умение оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими". Ну, вот примерно такую миссию оберегания и улучшения пространства и людей вокруг себя несут в мир Овны, рожденные 11 апреля. И поэтому их смело можно называть политиками и общественниками в лучшем значении этого слова.

Рожденные 11 апреля не испытывают всепоглощающей потребности стать звездой, как это свойственно многим представителям знака Овна.

Если они и оказываются в центре внимания — это скорее следствие их общественной значимости, а вовсе не амбициозности. Наиболее комфортно Овны, чей день рождения — 11 апреля, ощущают себя в составе ответственной команды, где зачастую лидируют. Вдохновляют и стимулируют этих людей идеи, но никак не слава или престиж.

Французская принцесса Маргарита Наваррская

Вопреки подходящему для них образу политика рожденные 11 апреля совершенно не озабочены созданием яркого общественного имиджа.

Для них гораздо важнее донести до людей смысл личных воззрений. Люди этого дня ждут от других прямого и честного ответа. Это отнюдь не означает, что они плохие дипломаты, не способные к тонкой игре. На самом деле, они блестяще исполняют роль посредников, способных не только примирить враждующие стороны, но и сблизить диаметрально противоположные точки зрения. Зачастую именно их призывают на помощь, когда все средства к достижению согласия исчерпаны и требуется спасти ситуацию любым путем.

Эмиль Кио

На концертах Эмиля Кио никогда не было вражды, так как рожденный сегодня легендарный фокусник был чудесным посредником между миром волшебства и миром детей. И дети его называли настоящим волшебником. Среди достижений СССР, которым искренне аплодировал весь мир, достойное место занимали выступления цирковых артистов, которые не только заставляли восхищаться своим мастерством, но и приносили огромную прибыль государству. Потому что цирковые артисты — это и есть самые настоящие политики.

И рожденный 11 апреля Эмиль Кио — ярчайший из них. В 1960 году Кио был признан лучшим иллюзионистом мира. Он первый, кто творчески преобразовал старинное искусство фокусника и положил начало традициям, соблюдающимся до настоящего времени.

Реактивные Овны

Валерий Гаркалин

Иннокентий Шнеперсон — всемирно известный дирижер также служил музыке и своему государству. Правда государство было придумано, как и сам Шнеперсон в искрометной комедии Владимира Меньшова "Ширли-Мырли". А вот исполнитель роли Иннокентия Шнеперсона, как и остальных главных ролей в этой комедии, был настоящий. И этот необыкновенно талантливый актер Валерий Гаркалин отмечает 11 апреля свой день рождения. Зрители, наблюдавшие актера на сцене в спектаклях Московского театра сатиры, утверждали, что этот актер им часто напоминал реактивный спортивный самолет и они реально не успевали следить за его перемещениями в пространстве.

Джереми Кларксон

Сверхзвуковой реактивный истребитель "Лайтнинг" времен холодной войны украшает сад самого быстрого телевизионного ведущего современного телевидения. Ведь рожденный 11 апреля автомобильный тележурналист и ведущий самого популярного шоу "Top Gear" телекомпании BBC Джереми Кларксон давно вошел в каждый дом своими ревущими моторами и сногсшибательными моделями автомобилей.

Сергей Лукьяненко

Таким же реактивным Овном может считаться и рожденный 11 апреля российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Сам писатель называет свой жанр "фантастикой жесткого действия". Жесткостью и реалистичностью своих романов, помимо Формулы небес конкретного и жесткого Овна, рожденного 11 апреля, Лукьяненко обязан и своей первой профессии врача-психиатра, которую писатель получил в Алма-Атинском государственном медицинском институте.

Своими романами Лукьяненко ввел в общественную жизнь типологию популярной магии, которую он сам называет "магическая температура". По утверждению писателя, магическую силу производят люди и вообще все живые существа. Маги в большинстве случаев производят меньше силы, чем люди: их магическая температура ниже. Благодаря этому маги могут использовать силу, производимую людьми.

Мистический Антон Шандор Ла-Вей

Темы ночных и дневных дозоров стали главными и в жизни еще одного мистического представителя знака Овна, рожденного 11 апреля, — видного американского идеолога оккультизма и сатанизма Антона Шандора Ла-Вея. В середине XX века Ла-Вей стал знаменит благодаря своему изучению паранормальных явлений в Калифорнии, а позднее и как основатель и верховный жрец организации "Церкви сатаны" и автором "Сатанинской библии". Мир уже с нетерпением ждал нового мессии. Но, как вскоре выяснилось, никакой реальной организации Ла-Вей не создавал и никакой библии не писал. Все это было не более чем плоды его воспаленной фантазии. И здесь Формула небес для общественных деятелей, рожденных 11 апреля, дала небольшой сбой.

Новаторы

Норман Макларен

А вот рожденный 11 апреля канадский мультипликатор Норман Макларен, используя свою абсолютно здоровую и необычную фантазию, создавал мультипликационные фильмы всю жизнь и являлся одним из крупнейших новаторов языка мультипликации.

Масару Ибука

Выдающимся новатором в педагогике и создателем авторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста был рожденный 11 апреля японский инженер и предприниматель Масару Ибука. В ранние годы своей жизни Ибука основал корпорацию Sony, а в зрелые годы написал свою знаменитую книгу по раннему развитию детей "После трех уже поздно".

Будучи, как и все Овны, ребенком до старости и прекрасно понимая детей, Масару Ибука утверждал, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышлял об огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и предлагал простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По мнению психолога, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи.

Сделать из худшего лучшее — это, как мы помним, одна из главных задач рожденных 11 апреля Овнов.

И свою формулу улучшения мира каждый из рожденных 11 апреля предлагает на свой манер. В принципе этим же и пытаются заниматься практически любые политические деятели в мире. Согласитесь, что сложно встретить политического деятеля, который декларирует в своей программе, что он намерен что-либо ухудшить в жизни людей. И именно с таким импульсом идут в мир Овны, рожденные 11 апреля.

Джеймс Паркинсон

Английский врач, химик и биолог Джеймс Паркинсон внимательно всматривался в странных людей на улицах Лондона. И в дальнейшем дал описание этим людям, открыв новое заболевание центральной нервной системы (так называемый "дрожательный паралич", названный в честь наблюдательного доктора болезнью Паркинсона).

Кстати, назвать болезнь именем ее первооткрывателя настоял французский невролог Жан Шарко, так как фундаментальный труд Джеймса Паркинсона "Эссе о дрожательном параличе" не был должным образом оценен при его жизни. Сам же доктор Жан Шарко увековечил свою фамилию в известном изобретении "душ Шарко", но о самом ученом и его вкладе в мировую неврологию мы еще поговорим в Формуле небес рожденных под знаком Стрельца.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 11 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 5, 6, 11

Февраль: 7, 13, 15, 19, 29

Март: 6, 13, 29

Апрель: 1, 5, 11

Май: 12, 13, 26

Июнь: 4, 8, 12, 19

Июль: 14, 16, 17, 18

Август: 4, 13, 14, 23, 28

Сентябрь: 7, 8, 12, 19

Октябрь: 17, 24, 27, 28

Ноябрь: 6, 12, 18

Декабрь: 5, 15, 17, 20, 26

Смотрите фото рожденных 11 апреля под знаком зодиака Овен знаменитостей

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