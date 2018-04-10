Овны, родившиеся 10 апреля, смелые и дерзкие

11:45 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

О смелости, твердости и дерзости рожденных 10 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Рожденный 10 апреля американский юрист Лью Уоллес был губернатором Нью-Мексико и одним из генералов северян во время Гражданской войны в США. Всю свою жизнь он предпринимал значительные усилия, чтобы положить конец насилию, и, возможно, поэтому так убедителен герой его исторического романа "Бен-Гур", смело и решительно сражающийся с несправедливостью. Роман Лью Уоллеса был четырежды экранизирован в истории мирового кинематографа и был назван "наиболее влиятельной христианской книгой XIX века".

"Безумству храбрых поем мы славу. Безумство храбрых — вот мудрость жизни!" — эти строчки из знаменитой "Песни о Соколе" Максима Горького могут стать эпиграфом для Овнов, рожденных 10 апреля.

Людям, рожденным 10 апреля, всегда хватает смелости оставаться самими собой и доводить до конца любые начинания и проекты.

Губернатор Лью Уоллес

Главный герой романа "Бен-Гур" очень близок по своим характеристикам ко многим рожденным сегодня представителям знака Овна.

Борьба с врагами новорожденных сегодня не пугает, они смелые, но умышленной конфронтации они не ищут.

Они не сорвиголовы, их отвага — это, скорее, моральная твердость, основанная на строгих принципах и здравом смысле.

Виктор Черномырдин

Такую твердость и здравый смысл проявил однажды рожденный 10 апреля премьер-министр России Виктор Черномырдин. В июне 1995 года, после террористического акта в Буденновске, он вел переговоры по телефону с командиром боевиков Шамилем Басаевым, отряд которого захватил городскую больницу и взял в заложники около двух тысяч человек. В результате операции по освобождению заложников и тяжелейших переговоров большинство заложников тогда удалось освободить. И без ответственных, терпеливых и последовательных действий Виктора Черномырдина это было бы вряд ли возможно.

Несмотря на то что рожденных 10 апреля вряд ли можно отнести к разряду неугомонных типов, окружающим зачастую кажется, что они склонны к излишнему риску.

Кое-кто даже называет их безрассудными храбрецами. Однако это поверхностное впечатление. Дерзость иногда все-таки заслуживает признания, а сопряженный с ней риск оценивается как умелая тактика. И сами рожденные сегодня вовсе не считают свои действия рискованными.

Издатель Джозеф Пулитцер

Американский издатель Джозеф Пулитцер, рожденный 10 апреля, был дерзок и рисковал всю свою жизнь. И именно эта потребность в риске позволила ему стать основателем жанра "желтой прессы", или бульварной журналистики, как мы ее называем сегодня. Именно смелый и отважный журналист Пулитцер первым начал применять жанр "журналистское расследование" и всегда подчеркивал, что его газеты будут направлены на интересы простых людей, а не на интересы обладателей толстых кошельков.

Но, помимо Пулитцеровской премии своего имени, которая вручается в США за достижения в журналистике и литературе, смелый Овен Джозеф дал американцам их главный символ — Статую Свободы. Идея возведения статуи была непопулярна. И хотя французы уже изготовили ее в Париже, государство отказалось дальше финансировать этот проект. Статуя Свободы уже начала ржаветь в Париже, ожидая, когда ее погрузят на корабль и доставят в Америку.

Но эта позиция категорически не устраивала смелого и решительного Овна Джона Пулитцера. Он начал громить в своих газетах всех: политиков — за отказ от субсидий; богачей — за то, что не дают денег; обывателей — за равнодушие. И как результат его деятельности за два месяца Фонд постройки Статуи Свободы получил достаточно денег на завершение строительства. Так что Статуя Свободы — это еще и немножечко памятник смелости и решительности неугомонных Овнов и ярчайшему представителю своего знака Зодиака Джону Пулитцеру.

Среди Овнов, рожденных 10 апреля, различаются два ярко выраженных типа.

К первому принадлежат так называемые отшельники, корпящие над своими проектами в одиночку и развивающие действительно неповторимый стиль, талант и мастерство в изоляции от общества.

Второй тип — это общественные деятели, лидеры, активно ищущие последователей. Люди, чей день рождения — 10 апреля, принадлежащие ко второму типу, наделены мессианской магией, способной завораживать окружающих.

Именно таким магом-миссионером и был Джон Пулитцер.

Овны-отшельники

Но смелых Овнов-отшельников первого типа, рожденных 10 апреля, также в истории было немало.

Это и американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин , придумавший арифмометр, который стал незаменимым устройством для любой бухгалтерии в течение многих десятилетий до прихода ему на смену калькулятора.

, придумавший арифмометр, который стал незаменимым устройством для любой бухгалтерии в течение многих десятилетий до прихода ему на смену калькулятора. И фактический основатель сурдопедагогики немецкий педагог Самуэль Гейнике , изобретатель способа обучения глухонемых.

, изобретатель способа обучения глухонемых. Ну и, конечно же, отважный французский врачеватель Христиан Ганеман, бросивший вызов традиционной медицине своего времени и ставший основателем популярного направления альтернативной медицины под названием гомеопатия.

Именно Ганеману принадлежит сформулированный принцип "подобное лечится подобным" в отношении действия лекарств. В результате своих первых экспериментов смелый ученый пришел к главному принципу всей гомеопатии: лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых эти лекарства действуют специфически, и малые дозы медикаментов действуют иначе, а иногда и значительно сильнее, чем большие.

Овны-общественники

Стивен Сигал

Смелые Овны, рожденные 10 апреля, второго типа, наделенные мессианской магией, также прекрасны в своих реализациях. Американский актер и продюсер Стивен Сигал свою миссию, например, многие годы находил в преподавании айкидо. Его овновская философия в преподавании этого древнего боевого искусства простая и конкретная: "Это должно быть эффективно на улице. Если кто-то напал, сумей себя защитить".

Григорий Явлинский

Рожденный 10 апреля яркий российский политик Григорий Явлинский пошел заниматься боксом в подростковом возрасте, чтобы защитить себя от шпаны своего района в городе Львове, где прошло его детство. Овны, рожденные 10 апреля, всегда исповедуют принцип "делать так делать и драться так драться". И уже через несколько лет после занятий боксом Явлинский дважды становился чемпионом Украины среди юниоров. А в дальнейшем молодой и смелый политик Григорий Явлинский разработал экономическую программу "500 дней", которая давала России огромные шансы быстрого экономического роста. И будь чуть больше смелости, решительности и ответственности у руководителей государства в те годы, страна, возможно, могла бы получить совсем другие экономические результаты в своем развитии.

В отличие от своих интровертных собратьев, рожденных 10 апреля, которые обращают собственную энергию на индивидуальное познание, экстраверты, рожденные в этот же день, расходуют силы на общественные начинания или создание различного рода организаций. Не исключено, что их действия частично обусловлены стремлением к признанию, но они не имеют ничего общего с лицемерами, довольствующимися лживой гордостью.

Белла Ахмадулина

Рожденная 10 апреля поэтесса Белла Ахмадулина, наверное, может служить самым точным собирательным образом для иллюстрации Формулы небес всех смелых и храбрых представителей своего дня рождения. Ахмадулина была абсолютно бесстрашной и последовательной не только в поэзии, но и в своей гражданской позиции. В 1979 году, не боясь преследований со стороны властей, она участвовала в создании неподцензурного литературного альманаха "Метрополь". Открыто выступала в поддержку советских диссидентов Андрея Сахарова, Льва Копелева, Георгия Владимова, Владимира Войновича. Ее заявления в их защиту публиковались в "Нью-Йорк Таймс", неоднократно передавались по "Радио "Свобода" и "Голосу Америки". В годы тотальной советской цензуры эти поступки хрупкой женщины были настоящим подвигом.

"Корень красоты — отвага", — так однажды написал Борис Пастернак. И Белла Ахмадулина была именно такой отважной красавицей, смелой и свободной, однажды написавшей такие строчки в своем стихотворении "Молитва":

Ты, населивший мглу Вселенной,

То явно видный, то едва,

Огонь невнятный и нетленный

Материи иль Божества. Ты, ангелы или природа,

Спасение или напасть,

Что Ты ни есть — Твоя свобода,

Твоя торжественная власть.

Все дело в том, что Овнам, родившимся 10 апреля, вообще свойственно азартное восприятие жизни и оно проявляется ежеминутно — будь то за карточным столом, в казино или же на работе и в быту. Ими движет дух соперничества и, разумеется, возбуждение от возможности поймать за хвост удачу.

Рожденные 10 апреля по-настоящему влюблены в свою профессию.

Это обстоятельство в сочетании с любовью к независимости в конечном итоге мешает им создать нормальную семью. Парадоксально, но люди, чей день рождения — 10 апреля, испытывают глубокую потребность в упорядочении и обустройстве своей личной жизни. И в этом смысле для них очень важно иметь рядом с собой понимающего друга, но, как правило, они все же тяготеют к нетрадиционному стилю взаимоотношений с противоположным полом.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 10 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 3, 18, 30, 31

Февраль: 15, 23, 27, 28

Март: 5, 8, 12, 19

Апрель: 3, 5, 6, 12, 26

Май: 6, 10, 28, 31

Июнь: 3, 13, 25, 27

Июль: 16, 25, 27, 31

Август: 6, 14, 20, 25, 30

Сентябрь: 7, 19, 28, 30

Октябрь: 3, 10, 21, 22, 28

Ноябрь: 9, 13, 14, 25

Декабрь: 7, 12, 16, 29, 30, 31

Смотрите фото рожденных 10 апреля под знаком зодиака Овен знаменитостей

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в Дзене...