Овны, родившиеся 10 апреля, смелые и дерзкие

О смелости, твердости и дерзости рожденных 10 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
"Безумству храбрых поем мы славу. Безумство храбрых — вот мудрость жизни!" — эти строчки из знаменитой "Песни о Соколе" Максима Горького могут стать эпиграфом для Овнов, рожденных 10 апреля.
Людям, рожденным 10 апреля, всегда хватает смелости оставаться самими собой и доводить до конца любые начинания и проекты.
Главный герой романа "Бен-Гур" очень близок по своим характеристикам ко многим рожденным сегодня представителям знака Овна.
Борьба с врагами новорожденных сегодня не пугает, они смелые, но умышленной конфронтации они не ищут.
Они не сорвиголовы, их отвага — это, скорее, моральная твердость, основанная на строгих принципах и здравом смысле.
Несмотря на то что рожденных 10 апреля вряд ли можно отнести к разряду неугомонных типов, окружающим зачастую кажется, что они склонны к излишнему риску.
Кое-кто даже называет их безрассудными храбрецами. Однако это поверхностное впечатление. Дерзость иногда все-таки заслуживает признания, а сопряженный с ней риск оценивается как умелая тактика. И сами рожденные сегодня вовсе не считают свои действия рискованными.
Но, помимо Пулитцеровской премии своего имени, которая вручается в США за достижения в журналистике и литературе, смелый Овен Джозеф дал американцам их главный символ — Статую Свободы. Идея возведения статуи была непопулярна. И хотя французы уже изготовили ее в Париже, государство отказалось дальше финансировать этот проект. Статуя Свободы уже начала ржаветь в Париже, ожидая, когда ее погрузят на корабль и доставят в Америку.
Но эта позиция категорически не устраивала смелого и решительного Овна Джона Пулитцера. Он начал громить в своих газетах всех: политиков — за отказ от субсидий; богачей — за то, что не дают денег; обывателей — за равнодушие. И как результат его деятельности за два месяца Фонд постройки Статуи Свободы получил достаточно денег на завершение строительства. Так что Статуя Свободы — это еще и немножечко памятник смелости и решительности неугомонных Овнов и ярчайшему представителю своего знака Зодиака Джону Пулитцеру.
Среди Овнов, рожденных 10 апреля, различаются два ярко выраженных типа.
Именно таким магом-миссионером и был Джон Пулитцер.
Но смелых Овнов-отшельников первого типа, рожденных 10 апреля, также в истории было немало.
Именно Ганеману принадлежит сформулированный принцип "подобное лечится подобным" в отношении действия лекарств. В результате своих первых экспериментов смелый ученый пришел к главному принципу всей гомеопатии: лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых эти лекарства действуют специфически, и малые дозы медикаментов действуют иначе, а иногда и значительно сильнее, чем большие.
В отличие от своих интровертных собратьев, рожденных 10 апреля, которые обращают собственную энергию на индивидуальное познание, экстраверты, рожденные в этот же день, расходуют силы на общественные начинания или создание различного рода организаций. Не исключено, что их действия частично обусловлены стремлением к признанию, но они не имеют ничего общего с лицемерами, довольствующимися лживой гордостью.
"Корень красоты — отвага", — так однажды написал Борис Пастернак. И Белла Ахмадулина была именно такой отважной красавицей, смелой и свободной, однажды написавшей такие строчки в своем стихотворении "Молитва":
Ты, населивший мглу Вселенной,
То явно видный, то едва,
Огонь невнятный и нетленный
Материи иль Божества.
Ты, ангелы или природа,
Спасение или напасть,
Что Ты ни есть — Твоя свобода,
Твоя торжественная власть.
Все дело в том, что Овнам, родившимся 10 апреля, вообще свойственно азартное восприятие жизни и оно проявляется ежеминутно — будь то за карточным столом, в казино или же на работе и в быту. Ими движет дух соперничества и, разумеется, возбуждение от возможности поймать за хвост удачу.
Рожденные 10 апреля по-настоящему влюблены в свою профессию.
Это обстоятельство в сочетании с любовью к независимости в конечном итоге мешает им создать нормальную семью. Парадоксально, но люди, чей день рождения — 10 апреля, испытывают глубокую потребность в упорядочении и обустройстве своей личной жизни. И в этом смысле для них очень важно иметь рядом с собой понимающего друга, но, как правило, они все же тяготеют к нетрадиционному стилю взаимоотношений с противоположным полом.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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