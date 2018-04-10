Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соломон Соловьев

Овны, родившиеся 10 апреля, смелые и дерзкие

11:45
Гороскопы

О смелости, твердости и дерзости рожденных 10 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Рожденный 10 апреля американский юрист Лью Уоллес был губернатором Нью-Мексико и одним из генералов северян во время Гражданской войны в США. Всю свою жизнь он предпринимал значительные усилия, чтобы положить конец насилию, и, возможно, поэтому так убедителен герой его исторического романа "Бен-Гур", смело и решительно сражающийся с несправедливостью. Роман Лью Уоллеса был четырежды экранизирован в истории мирового кинематографа и был назван "наиболее влиятельной христианской книгой XIX века".

"Безумству храбрых поем мы славу. Безумство храбрых — вот мудрость жизни!" — эти строчки из знаменитой "Песни о Соколе" Максима Горького могут стать эпиграфом для Овнов, рожденных 10 апреля.

Людям, рожденным 10 апреля, всегда хватает смелости оставаться самими собой и доводить до конца любые начинания и проекты.

Губернатор Лью Уоллес

Главный герой романа "Бен-Гур" очень близок по своим характеристикам ко многим рожденным сегодня представителям знака Овна.

Борьба с врагами новорожденных сегодня не пугает, они смелые, но умышленной конфронтации они не ищут.

Они не сорвиголовы, их отвага — это, скорее, моральная твердость, основанная на строгих принципах и здравом смысле.

Виктор Черномырдин

Такую твердость и здравый смысл проявил однажды рожденный 10 апреля премьер-министр России Виктор Черномырдин. В июне 1995 года, после террористического акта в Буденновске, он вел переговоры по телефону с командиром боевиков Шамилем Басаевым, отряд которого захватил городскую больницу и взял в заложники около двух тысяч человек. В результате операции по освобождению заложников и тяжелейших переговоров большинство заложников тогда удалось освободить. И без ответственных, терпеливых и последовательных действий Виктора Черномырдина это было бы вряд ли возможно.

Несмотря на то что рожденных 10 апреля вряд ли можно отнести к разряду неугомонных типов, окружающим зачастую кажется, что они склонны к излишнему риску.

Кое-кто даже называет их безрассудными храбрецами. Однако это поверхностное впечатление. Дерзость иногда все-таки заслуживает признания, а сопряженный с ней риск оценивается как умелая тактика. И сами рожденные сегодня вовсе не считают свои действия рискованными.

Издатель Джозеф Пулитцер

Американский издатель Джозеф Пулитцер, рожденный 10 апреля, был дерзок и рисковал всю свою жизнь. И именно эта потребность в риске позволила ему стать основателем жанра "желтой прессы", или бульварной журналистики, как мы ее называем сегодня. Именно смелый и отважный журналист Пулитцер первым начал применять жанр "журналистское расследование" и всегда подчеркивал, что его газеты будут направлены на интересы простых людей, а не на интересы обладателей толстых кошельков.

Но, помимо Пулитцеровской премии своего имени, которая вручается в США за достижения в журналистике и литературе, смелый Овен Джозеф дал американцам их главный символ — Статую Свободы. Идея возведения статуи была непопулярна. И хотя французы уже изготовили ее в Париже, государство отказалось дальше финансировать этот проект. Статуя Свободы уже начала ржаветь в Париже, ожидая, когда ее погрузят на корабль и доставят в Америку.

Но эта позиция категорически не устраивала смелого и решительного Овна Джона Пулитцера. Он начал громить в своих газетах всех: политиков — за отказ от субсидий; богачей — за то, что не дают денег; обывателей — за равнодушие. И как результат его деятельности за два месяца Фонд постройки Статуи Свободы получил достаточно денег на завершение строительства. Так что Статуя Свободы — это еще и немножечко памятник смелости и решительности неугомонных Овнов и ярчайшему представителю своего знака Зодиака Джону Пулитцеру.

Среди Овнов, рожденных 10 апреля, различаются два ярко выраженных типа.

  • К первому принадлежат так называемые отшельники, корпящие над своими проектами в одиночку и развивающие действительно неповторимый стиль, талант и мастерство в изоляции от общества.
  • Второй тип — это общественные деятели, лидеры, активно ищущие последователей. Люди, чей день рождения — 10 апреля, принадлежащие ко второму типу, наделены мессианской магией, способной завораживать окружающих.

Именно таким магом-миссионером и был Джон Пулитцер.

Овны-отшельники

Но смелых Овнов-отшельников первого типа, рожденных 10 апреля, также в истории было немало.

  • Это и американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, придумавший арифмометр, который стал незаменимым устройством для любой бухгалтерии в течение многих десятилетий до прихода ему на смену калькулятора.
  • И фактический основатель сурдопедагогики немецкий педагог Самуэль Гейнике, изобретатель способа обучения глухонемых.
  • Ну и, конечно же, отважный французский врачеватель Христиан Ганеман, бросивший вызов традиционной медицине своего времени и ставший основателем популярного направления альтернативной медицины под названием гомеопатия.

Именно Ганеману принадлежит сформулированный принцип "подобное лечится подобным" в отношении действия лекарств. В результате своих первых экспериментов смелый ученый пришел к главному принципу всей гомеопатии: лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых эти лекарства действуют специфически, и малые дозы медикаментов действуют иначе, а иногда и значительно сильнее, чем большие.

Овны-общественники

Стивен Сигал

Смелые Овны, рожденные 10 апреля, второго типа, наделенные мессианской магией, также прекрасны в своих реализациях. Американский актер и продюсер Стивен Сигал свою миссию, например, многие годы находил в преподавании айкидо. Его овновская философия в преподавании этого древнего боевого искусства простая и конкретная: "Это должно быть эффективно на улице. Если кто-то напал, сумей себя защитить".

 

 

Григорий Явлинский

Рожденный 10 апреля яркий российский политик Григорий Явлинский пошел заниматься боксом в подростковом возрасте, чтобы защитить себя от шпаны своего района в городе Львове, где прошло его детство. Овны, рожденные 10 апреля, всегда исповедуют принцип "делать так делать и драться так драться". И уже через несколько лет после занятий боксом Явлинский дважды становился чемпионом Украины среди юниоров. А в дальнейшем молодой и смелый политик Григорий Явлинский разработал экономическую программу "500 дней", которая давала России огромные шансы быстрого экономического роста. И будь чуть больше смелости, решительности и ответственности у руководителей государства в те годы, страна, возможно, могла бы получить совсем другие экономические результаты в своем развитии.

В отличие от своих интровертных собратьев, рожденных 10 апреля, которые обращают собственную энергию на индивидуальное познание, экстраверты, рожденные в этот же день, расходуют силы на общественные начинания или создание различного рода организаций. Не исключено, что их действия частично обусловлены стремлением к признанию, но они не имеют ничего общего с лицемерами, довольствующимися лживой гордостью.

Белла Ахмадулина

Рожденная 10 апреля поэтесса Белла Ахмадулина, наверное, может служить самым точным собирательным образом для иллюстрации Формулы небес всех смелых и храбрых представителей своего дня рождения. Ахмадулина была абсолютно бесстрашной и последовательной не только в поэзии, но и в своей гражданской позиции. В 1979 году, не боясь преследований со стороны властей, она участвовала в создании неподцензурного литературного альманаха "Метрополь". Открыто выступала в поддержку советских диссидентов Андрея Сахарова, Льва Копелева, Георгия Владимова, Владимира Войновича. Ее заявления в их защиту публиковались в "Нью-Йорк Таймс", неоднократно передавались по "Радио "Свобода" и "Голосу Америки". В годы тотальной советской цензуры эти поступки хрупкой женщины были настоящим подвигом.

"Корень красоты — отвага", — так однажды написал Борис Пастернак. И Белла Ахмадулина была именно такой отважной красавицей, смелой и свободной, однажды написавшей такие строчки в своем стихотворении "Молитва":

Ты, населивший мглу Вселенной,
То явно видный, то едва,
Огонь невнятный и нетленный
Материи иль Божества.

Ты, ангелы или природа,
Спасение или напасть,
Что Ты ни есть — Твоя свобода,
Твоя торжественная власть.

Все дело в том, что Овнам, родившимся 10 апреля, вообще свойственно азартное восприятие жизни и оно проявляется ежеминутно — будь то за карточным столом, в казино или же на работе и в быту. Ими движет дух соперничества и, разумеется, возбуждение от возможности поймать за хвост удачу.

Рожденные 10 апреля по-настоящему влюблены в свою профессию.

Это обстоятельство в сочетании с любовью к независимости в конечном итоге мешает им создать нормальную семью. Парадоксально, но люди, чей день рождения — 10 апреля, испытывают глубокую потребность в упорядочении и обустройстве своей личной жизни. И в этом смысле для них очень важно иметь рядом с собой понимающего друга, но, как правило, они все же тяготеют к нетрадиционному стилю взаимоотношений с противоположным полом.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 10 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 3, 18, 30, 31
  • Февраль: 15, 23, 27, 28
  • Март: 5, 8, 12, 19
  • Апрель: 3, 5, 6, 12, 26
  • Май: 6, 10, 28, 31
  • Июнь: 3, 13, 25, 27
  • Июль: 16, 25, 27, 31
  • Август: 6, 14, 20, 25, 30
  • Сентябрь: 7, 19, 28, 30
  • Октябрь: 3, 10, 21, 22, 28
  • Ноябрь: 9, 13, 14, 25
  • Декабрь: 7, 12, 16, 29, 30, 31

Смотрите фото рожденных 10 апреля под знаком зодиака Овен знаменитостей

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в Дзене...

ФОРМУЛА НЕБЕС или как Правду.Ру захватила астропсихоаналитика
Автор Соломон Соловьев
Соломон Соловьев — астролог, ведущий астрологического раздела Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы стивен сигал джозеф пулитцер самуэль гейнике христиан ганеман белла ахмадулина григорий явлинский фрэнк стивен болдуин
Новости
Пользователей Telegram шокировал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского
Военные ВСУ показали город Часов Яр: военная техника прячется за жилыми домами
Военкор Рогов подтвердил информацию о мощном взрыве и пожаре в Киевской области
Бывший президент США Трамп заявил о "третьей мировой войне" в соцсети Truth Social
Полковник Макгрегор: ВС РФ начнут продвижение в северном и западном направлениях из Артёмовска
Военные ВСУ опубликовали первые кадры с британской 155-мм САУ AS-90 в зоне СВО
Украинский генерал Кривонос заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске
19Fortyfive: Пентагон не в силах помочь ВСУ удержать территории
"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области
Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал
Популярное
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet

Беженцы с Украины, переехавшие на Кипр после начала СВО, с удивлением обнаружили себя в окружении русских, но продолжают вести себя не как мигранты, а как отдыхающие, пишет польский журналист Пётр Кашувара.

Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
РВ: чудом выживший военнослужащий ВС Украины показал работу танка ВС РФ
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украина ждёт десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе
Появилось видео атаки больших ударных дронов ВСУ на позиции ВС РФ
Военкор показал удар "умной бомбой" по мосту на Украине
Военкор показал удар "умной бомбой" по мосту на Украине
Последние материалы
Военные ВСУ показали город Часов Яр: военная техника прячется за жилыми домами
Военкор Рогов подтвердил информацию о мощном взрыве и пожаре в Киевской области
Бывший президент США Трамп заявил о "третьей мировой войне" в соцсети Truth Social
Полковник Макгрегор: ВС РФ начнут продвижение в северном и западном направлениях из Артёмовска
Военные ВСУ опубликовали первые кадры с британской 155-мм САУ AS-90 в зоне СВО
Украинский генерал Кривонос заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске
19Fortyfive: Пентагон не в силах помочь ВСУ удержать территории
"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области
Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал
WP: истребители ВКС РФ едва не сбили британский самолёт-разведчик вблизи Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников