Овны, рожденные 6 апреля, - экспериментаторы

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О рожденных 6 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Пытливым умом и зорким глазом обладал рожденный 6 апреля английский натуралист и популяризатор естествознания Филип Генри Госсе. Всю жизнь Госсе занимался изучением жизни морских животных и фактически стал изобретателем морского аквариума. Его пытливому уму также принадлежит известная гипотеза Омфалоса, в которой Госсе предполагает, что для того, чтобы мир функционировал, Бог должен был создать Землю вместе с горами и каньонами, деревья вместе с годичными кольцами, Адама и Еву с волосами, ногтями и пупком (на греческом — омфал) и что таким образом любые свидетельства более древнего происхождения Земли и Вселенной не могут быть достоверными.

Экспериментатор движений вверх-вниз

идет по улицам своих построек,

он только что встал, он опрятен и чист,

он прям, как параллель, и, как крепость, стоек. Экспериментатор движений вверх-вниз

видит простор там, где мне видна стена,

он уверен, что прав, он уверен в идее,

он в каждом процессе достигает дна.

Вот эти замечательные строчки лидера группы "Алиса" Константина Кинчева из песни "Экспериментатор" смогут стать блестящим эпиграфом для Формулы небес для каждого из представителей знака Овна, рожденных 6 апреля.

В рожденных 6 апреля живет неистребимое желание экспериментировать со всем, что их окружает.

Научно-исследовательский подход к эмоциональным, физическим и психологическим материям является для них традиционным. Ничто не ускользнет от их пытливого ума и зоркого глаза. Они готовы бесконечно трудиться, чтобы докопаться до самой сути предмета или явления, разобраться в тайнах его функционирования.

Филип Генри Госсе

Многие из тех, кто родился 6 апреля, не только обладают детской любознательностью, но и демонстрируют способность к продуцированию в высшей степени оригинальных идей и проектов. Даже в самых заурядных явлениях повседневности эти неутомимые исследователи обязательно обнаружат слабое звено (поскольку даже в кажущейся безупречности присутствует некое несовершенство) и приложат все силы к тому, чтобы его выправить.

Николай Склифосовский

Быть реаниматологами, первыми приходить на помощь, быстро и четко помогать людям в трудных ситуациях — эту миссию ежедневно выполняют практически все люди, рожденные под знаком Овна. А когда к этим благородным импульсам дополнительно подключается Формула небес экспериментаторов, рожденных 6 апреля, то на свет появляются Овны-легенды.

Именно таким легендарным доктором-реаниматологом стал рожденный 6 апреля Николай Склифосовский. Вернувшись работать в Одессу после окончания медицинского факультета Московского университета, он отказался от теплого местечка главного врача в престижной больнице и начал свои эксперименты в хирургической практике. Дни и ночи он проводил в больнице, работая обычным хирургом и занимаясь прикладной анатомией, из года в год разрабатывал свою эффективную технику проведения операций.

Склифосовский и по сей день считается основоположником полостной хирургии в России. Его эксперименты изложены в более чем 70 научных трудах и уникальных методиках. Основной метод Склифосовского заключался в тщательном изучении заболевания, реальных и вероятных осложнений. Хирургическая тактика, благодаря такому подходу, строилась с учетом индивидуальных характеристик паталогии, перспектив и возможностей улучшения здоровья пациента.

"Истина одна; пути же, ведущие к ее открытию, разнообразны и не могут не быть различными", — утверждал доктор-экспериментатор Николай Склифосовский, ставший, наверное, самым точным прообразом так любимого телезрителями в XXI веке доктора Хауса из одноименного телесериала. 6 Фото Рожденные 6 апреля: экспериментаторство

Ну, и абсолютно закономерно для Формулы небес, что именно Институт скорой медицинской помощи в Москве уже в 1923 году был назван в честь величайшего Овна-хирурга и реаниматолога Николая Склифосовского.

Александр Герцен

Воодушевленный в подростковом возрасте неудачным экспериментом по смене государственной власти, которым стало восстание декабристов, рожденный 6 апреля молодой Александр Герцен решает совершать свои общественно-политические эксперименты.

"Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию", — так писал о Герцене Владимир Ленин.

Эксперименты, которые совершал Герцен в борьбе с ненавистным ему самодержавием, были яркими и последовательными. Это и попытка издания оппозиционного журнала в Москве, и последовавшая за этим ссылка в глухую провинцию в Пермь и в Вятку. Потом возвращение из ссылки, но вскоре публичное выступление в адрес царской полиции и новая ссылка в Новгород. Будучи автором двух фундаментальных романов "Кто виноват?" и "Былое и думы", Герцен был, наверное, самым ярким революционным просветителем и экспериментатором общественно-политических процессов XIX века.

Разумеется, если возникает потребность в экспериментировании, необходимо наличие подопытных кроликов. Рожденные 6 апреля охотно приглашают на эту роль своих друзей, близких, совершенно незнакомых людей, да даже порой и самих себя. У Герцена этим близким другом и единомышленником был Николай Огарев.

Многие из рожденных 6 апреля безжалостны и категоричны, когда речь идет о поиске истины.

В случае возникновения сомнений они предпочитают рассуждать логически. Их мышление свободно и умозрительно, но чаще всего они основывают свои теории на результатах практических опытов или экспериментов.

Вениамин Цукерман и Федор Шапиро

Серьезная проблема возникает тогда, когда полученные результаты не соответствуют ожидаемым. В таких ситуациях наиболее прогрессивные личности из тех, кто родился 6 апреля, признают ошибочность своей первоначальной точки зрения. Упрямцы же, упорно отказываясь ее пересмотреть, вновь и вновь ставят эксперименты, пытаясь все-таки добиться результатов, вписывающихся в выведенную ими теорию.

Именно такими неистовыми физиками-экспериментаторами были рожденные сегодня Вениамин Цукерман и Федор Шапиро.

Их эксперименты вызывали недоумение и порой насмешки со стороны коллег и завистников. Но ученые из года в год ставили эксперименты и добились великолепных результатов. Вениамин Цукерман стал основателем импульсной рентгенографии, а выдающийся советский физик Федор Шапиро — одним из основателей ядерной энергетики.

Рожденные 6 апреля всегда стараются найти максимально эффективный способ решения проблемы.

Джеймс Уотсон

Их готовность экспериментировать даже с самыми нелепыми на первый взгляд теориями кажется забавной. Хотя сами они чрезвычайно серьезно подходят к этому процессу. Такая увлеченность и непосредственность внушают к ним любовь со стороны близких и друзей, но одновременно могут вызывать раздражение у коллег и даже приводят к открытой вражде. К счастью, рожденные 6 апреля умеют посмеяться над собой, лишний раз доказывая, что в конечном итоге общечеловеческие ценности для них важнее, чем самолюбие.

Именно таким всегда улыбающимся гением является и по сей день биолог и физиолог Джеймс Уотсон, отмечающий 6 апреля свой 90-летний юбилей (статья опубликована в 2018 году. — Ред.). И именно этому выдающемуся экспериментатору была присвоена Нобелевская премия за открытие структуры молекулы ДНК.

Уотсон постоянно поддерживает генетический скрининг и генную инженерию в отношении человека в публичных лекциях и интервью, доказывая в частности, что глупость — это болезнь и что десять процентов "самых тупых" людей надо лечить.

Уотсон также предполагает, что красота может быть создана генетической инженерией и заявляет:

"Некоторые говорят, что если мы сделаем всех девушек красавицами, это будет ужасно. Я думаю, это было бы великолепно".

Формула небес не может не согласиться с ученым-мечтателем. Ведь мечтатели и мистики часто приходят в наш мир именно 6 апреля.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 6 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 4, 10, 26

Февраль: 7, 9, 12, 15, 20, 21

Март: 1, 4, 5, 15, 16, 17

Апрель: 1, 2, 18, 23

Май: 3, 6, 7, 8, 21

Июнь: 14, 15, 21, 26, 27

Июль: 2, 14, 24, 26, 30

Август: 11, 12, 19, 22, 31

Сентябрь: 16, 19, 28, 29

Октябрь: 1, 4, 16, 30

Ноябрь: 6, 20, 27, 28

Декабрь: 1, 2, 8, 26, 29

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