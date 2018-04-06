Овны, рожденные 6 апреля, - экспериментаторы

О рожденных 6 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
Экспериментатор движений вверх-вниз
идет по улицам своих построек,
он только что встал, он опрятен и чист,
он прям, как параллель, и, как крепость, стоек.
Экспериментатор движений вверх-вниз
видит простор там, где мне видна стена,
он уверен, что прав, он уверен в идее,
он в каждом процессе достигает дна.
Вот эти замечательные строчки лидера группы "Алиса" Константина Кинчева из песни "Экспериментатор" смогут стать блестящим эпиграфом для Формулы небес для каждого из представителей знака Овна, рожденных 6 апреля.
В рожденных 6 апреля живет неистребимое желание экспериментировать со всем, что их окружает.
Научно-исследовательский подход к эмоциональным, физическим и психологическим материям является для них традиционным. Ничто не ускользнет от их пытливого ума и зоркого глаза. Они готовы бесконечно трудиться, чтобы докопаться до самой сути предмета или явления, разобраться в тайнах его функционирования.
Многие из тех, кто родился 6 апреля, не только обладают детской любознательностью, но и демонстрируют способность к продуцированию в высшей степени оригинальных идей и проектов. Даже в самых заурядных явлениях повседневности эти неутомимые исследователи обязательно обнаружат слабое звено (поскольку даже в кажущейся безупречности присутствует некое несовершенство) и приложат все силы к тому, чтобы его выправить.
Именно таким легендарным доктором-реаниматологом стал рожденный 6 апреля Николай Склифосовский. Вернувшись работать в Одессу после окончания медицинского факультета Московского университета, он отказался от теплого местечка главного врача в престижной больнице и начал свои эксперименты в хирургической практике. Дни и ночи он проводил в больнице, работая обычным хирургом и занимаясь прикладной анатомией, из года в год разрабатывал свою эффективную технику проведения операций.
Склифосовский и по сей день считается основоположником полостной хирургии в России. Его эксперименты изложены в более чем 70 научных трудах и уникальных методиках. Основной метод Склифосовского заключался в тщательном изучении заболевания, реальных и вероятных осложнений. Хирургическая тактика, благодаря такому подходу, строилась с учетом индивидуальных характеристик паталогии, перспектив и возможностей улучшения здоровья пациента.
"Истина одна; пути же, ведущие к ее открытию, разнообразны и не могут не быть различными", — утверждал доктор-экспериментатор Николай Склифосовский, ставший, наверное, самым точным прообразом так любимого телезрителями в XXI веке доктора Хауса из одноименного телесериала.
Ну, и абсолютно закономерно для Формулы небес, что именно Институт скорой медицинской помощи в Москве уже в 1923 году был назван в честь величайшего Овна-хирурга и реаниматолога Николая Склифосовского.
"Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию", — так писал о Герцене Владимир Ленин.
Эксперименты, которые совершал Герцен в борьбе с ненавистным ему самодержавием, были яркими и последовательными. Это и попытка издания оппозиционного журнала в Москве, и последовавшая за этим ссылка в глухую провинцию в Пермь и в Вятку. Потом возвращение из ссылки, но вскоре публичное выступление в адрес царской полиции и новая ссылка в Новгород. Будучи автором двух фундаментальных романов "Кто виноват?" и "Былое и думы", Герцен был, наверное, самым ярким революционным просветителем и экспериментатором общественно-политических процессов XIX века.
Разумеется, если возникает потребность в экспериментировании, необходимо наличие подопытных кроликов. Рожденные 6 апреля охотно приглашают на эту роль своих друзей, близких, совершенно незнакомых людей, да даже порой и самих себя. У Герцена этим близким другом и единомышленником был Николай Огарев.
Многие из рожденных 6 апреля безжалостны и категоричны, когда речь идет о поиске истины.
В случае возникновения сомнений они предпочитают рассуждать логически. Их мышление свободно и умозрительно, но чаще всего они основывают свои теории на результатах практических опытов или экспериментов.
Именно такими неистовыми физиками-экспериментаторами были рожденные сегодня Вениамин Цукерман и Федор Шапиро.
Рожденные 6 апреля всегда стараются найти максимально эффективный способ решения проблемы.
Именно таким всегда улыбающимся гением является и по сей день биолог и физиолог Джеймс Уотсон, отмечающий 6 апреля свой 90-летний юбилей (статья опубликована в 2018 году. — Ред.). И именно этому выдающемуся экспериментатору была присвоена Нобелевская премия за открытие структуры молекулы ДНК.
Уотсон постоянно поддерживает генетический скрининг и генную инженерию в отношении человека в публичных лекциях и интервью, доказывая в частности, что глупость — это болезнь и что десять процентов "самых тупых" людей надо лечить.
Уотсон также предполагает, что красота может быть создана генетической инженерией и заявляет:
"Некоторые говорят, что если мы сделаем всех девушек красавицами, это будет ужасно. Я думаю, это было бы великолепно".
Формула небес не может не согласиться с ученым-мечтателем. Ведь мечтатели и мистики часто приходят в наш мир именно 6 апреля.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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