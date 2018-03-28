Овны, рожденные 28 марта, наивны и трогательны

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О наивности и трогательности рожденных 28 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Молодой итальянский юноша, рожденный 28 января Рафаэль Санти, помогал своему отцу в художественной мастерской и в возрасте 14 лет написал свою первую фреску "Мадонна с младенцем", которая и по сей день украшает дом-музей великого художника в городе Урбино в Центральной Италии.

Мы часто говорим по жизни кому-то: "Не будь наивным, дорогой", — подразумевая при этом: не будь излишне доверчивым и открытым, будь осторожнее, осмотрительнее, будь расчетливым и прагматичным в своих действиях и поступках.

"Какой же он все-таки наивный, просто как ребенок", — эту фразу часто слышат в свой адрес представители знака Овна, рожденные 28 марта.

Слышат часто, но все равно продолжают оставаться наивными по жизни, продолжают оставаться детьми. И с этим ничего не поделаешь. Такова их Формула небес. И все, кто из рожденных сегодня ей доверяет и следует, проживает свою жизнь красиво и ярко.

"Обратитесь в детей и услышите Волю Отца", — говорил Христос своим ученикам. Рожденным 28 марта не надо обращаться в детей, они всю жизнь просто наивные дети, и Вселенная благодарит их за их миссию.

Рафаэль Санти

Рафаэль всю жизни рисовал фрески матерей и детей. И чистый образ матери Мадонны с ребенком — это его, Рафаэля, наследие миру на многие века. Это его наивное видение идеального воплощения человека в земной жизни. И именно эта наивность и чистота всех без исключения картин Рафаэля делают его произведения бессмертными на все времена.

Предполагал ли Рафаэль, что в 2012 году его обычный графический рисунок "Голова молодого апостола" будет продан на аукционе "Сотбис" за 30 миллионов фунтов стерлингов? Возможно, родись Рафаэль под знаком Тельца или Скорпиона, он и размышлял бы о материальной стоимости своего шедевра. Но Рафаэль был Овен, наивный и чистый Овен, и просто писал картины и фрески. А наивность редко уживается с материальным миром. Зато прекрасно и комфортно чувствует себя рядом с гениальностью.

Фра Барталомео

Таким же наивным гением в живописи был и флорентийский художник, ученик и друг Рафаэля — Фра Барталомео, также рожденный 28 марта. До конца своих дней рожденные в один день два флорентийских художника Рафаэль и Барталомео были близкими друзьями и соратниками. Всмотритесь внимательно в работы Барталомео. Они необыкновенно искренние, легкие, возвышенные, бесконечно позитивные, в них сквозит изящная простота, соединенная с наивностью.

Вот так же, следуя наивному порыву и детскому импульсу порвать с оковами родительской строгой опеки, убежала из дома в монастырь рожденная сегодня молодая испанская девушка Тереза. Но страшный недуг остановил тогда молодую беглянку, ее разбил паралич, и ее привезли обратно домой умирать. И в этот момент Вселенная включила свою Формулу для юной девушки. Она выздоровела и стала монахиней.

Тереза Авильская

Современная Католическая церковь причисляет Терезу Авильскую к одному из величайших учителей в католицизме. Она по праву считается первой и одной из лучших писательниц Золотого века Испании и основательницей современного литературного испанского языка.

Помимо писательства, Тереза Авильская была выдающимся богословом. За 20 лет своей просветительской миссии монахиня прошла пешком почти шесть тысяч километров по всей Испании, чтобы создать новую ветвь кармелитского монашества, которую впоследствии назвали "босоногие кармелитки". Какая наивность, скажете вы? Ходить 20 лет босиком по раскаленным от солнца испанским просторам — в чем смысл?

…В наивных поступках, как правило, нет особого смысла. Булат Окуджава однажды написал такие строчки: "Главное — это сгорать и, сгорая, не сокрушаться о том, может быть, кто и осудит вначале, но не забудет потом".

Терезу Авильскую помнят и любят испанцы по сей день. Любят и помнят свою босоногую монахиню, свою светлую покровительницу. Ее наивный и детский образ помогает испанцам уже многие века время от времени обращаться в детей и слышать голос Создателя.

Ян Коменский

Своя Тереза есть и у чехов. Чехам также необыкновенно повезло заполучить в свою жизнь наивного и светлого мудреца, рожденного под знаком Овна 28 марта. И если Тереза Авильская считается родоначальницей литературного испанского языка, то епископа и педагога Яна Коменского чехи по праву считают прародителем современного чешского языка. Именно Яну Коменскому принадлежит авторство книги "Сокровищница чешского языка".

И вновь красной нитью и в жизни, и в миссии, как и у многих представителей дня сегодняшнего, у Яна Коменского проходит тема материнства и детства. Это, конечно же, его знаменитый трактат "Материнская школа", написанный в далеком 1632-м, где он одним из первых в педагогической науке обосновал неразрывность принципа обучения и воспитания в отношениях родителей и детей. И многие дидактические положения Яна Коменского по сей день входят в методики современных теорий обучения.

Все Овны, появившиеся на свет 28 марта, как правило, чрезвычайно внимательно относятся к выполнению неотложных поручений, им всем свойственна глубокая сосредоточенность в работе.

Вокруг них могут бушевать какие угодно страсти, но защищенные своей природной наивностью Овны по-прежнему будут заняты своим непосредственным делом.

Алексей Разумовский

Рожденные 28 марта личности — люди очень популярные, их любят за открытый и искренний нрав. Ценят и их юмор, который полностью лишен злобы.

Таким беззлобным весельчаком остался в памяти современников рожденный сегодня днепровский казак, возведенный в графское достоинство, фаворит и тайный супруг российской императрицы Елизаветы Петровны Алексей Разумовский.

Разумовский, несомненно, влиял на многие решения императрицы. К сожалению, не всегда слишком эффективные. Ну, позвольте? Каких серьезных советов в деле управления государства можно в принципе ожидать от вечно наивного Овна, рожденного 28 марта? Государственное управление — это точно не та сфера, где Формула небес этого дня может быть наиболее продуктивной. Но люди любили Разумовского, любила его и императрица как человека веселого, добродушного и бесхитростного. А Разумовский всю свою жизнь с искренним юмором относился к своему стремительному возвышению и оставался всегда тем же простым казаком с Днепра.

Рожденные 28 марта всегда спокойно и безмятежно воспринимают любые обстоятельства и события — как плохие, так и хорошие.

Это отнюдь не связано с какой-либо примиренческой философией, просто-напросто они не слишком заинтересованы в происходящем. Они, несомненно, наделены незаурядными способностями к общественной деятельности, но часто предпочитают, чтобы их оставили в покое, чтобы служить наивному, доброму и вечному.

Екатерина Дашкова

У великой императрицы Екатерины Второй, как и у Елизаветы Петровны, тоже была любимая фаворитка — и тоже рожденная 28 марта. Звали ее Екатерина Дашкова. Эта представительница наивных Овнов, без сомнения, являлась одной из ярчайших просветительниц своего времени, и именно ее стараниями была основана Академия российских наук.

Марина Раскова

Потребность в уединении особенно ярко проявляется у многих рожденных 28 марта. Свой дом они оборудуют как крепость, словно пытаясь изолировать себя от внешнего мира.

Таким домом-крепостью стал для легендарной советской летчицы Марины Расковой ее самолет АНТ-37 "Родина". Вместе еще с двумя летчицами Раскова совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив женский мировой авиационный рекорд дальности полета. И если монахиня Тереза Авильская прошла босиком шесть тысяч километров, то Марина Раскова пролетела на самолете 6450 километров. Наивный и сомнительный подвиг — скажете вы? Ненужное геройство? Возможно, современному поколению это не покажется ни геройством, ни подвигом. Но в те годы Марина Раскова стала первой женщиной-авиатором, которой было присвоено звание Героя Советского Союза.

Леди Гага

Рожденные 28 марта не отличаются особым рвением к первенству в своей профессии. Скорее те, кому все-таки удается достигнуть вершин, чувствуют себя на вторых ролях просто неуютно.

И если уж премии "Грэмми", то пусть их будет шесть, а не одна, а если просмотры клипов в интернете, так тогда уж сразу миллиард, а если и попадать в Книгу рекордов Гиннесса, так тогда уж, как самая популярная женщина в мире по количеству поисковых запросов в интернете. А этой популярной женщине сегодня исполнилось всего лишь 32 года, и еще недавно она поджигала лак для волос и одевалась вызывающе и несуразно, пытаясь привлечь к себе внимание окружающих своими наивными выходками. И ее наивность и непосредственность победила, Формула небес сработала.

Догадались, о ком речь? Точно! Это Леди Гага, наивно и легко покоряющая сердца уже не миллионов, а миллиардов поклонников по всему миру.

Михаил Анчаров

"У нашего смеха печальное эхо, у нашего счастья запуганный взгляд", — так писал, возможно, о себе и немножечко о всех своих однодневниках Овнах рожденный 28 марта Михаил Анчаров, один из родоначальников жанра авторской песни.

И это очень точно. Овновская наивность бывает и печальной, и озорной, и пугливой одновременно.



Иннокентий Смоктуновский

"Деточкин, конечно, виноват, но он… не виноват".

Именно рожденный сегодня, 28 марта, великий актер Иннокентий Смоктуновский вместе со своим героем из кинофильма "Берегись автомобиля" Юрием Деточкиным может являться самым точным и выразительным собирательным образом для всех рожденных 28 марта представителей знака Овна. Деточкин угонял машины, продавал их и перечислял деньги в детские дома. Такое вот чудачество, такая вот детская наивность — наказать жуликов и помочь нуждающимся детям.

Такова она — Формула небес наивных и трогательных Овнов, рожденных 28 марта.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 28 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 10, 11, 12, 21, 24, 31

Февраль: 7, 10, 11, 24, 26, 27

Март: 7, 10, 11, 18, 21

Апрель: 2, 10, 14, 19, 20

Май: 11, 15, 20, 22, 25, 31

Июнь: 3, 15, 27

Июль: 12, 22, 29, 31

Август: 7, 9, 16, 23, 25

Сентябрь: 14, 16, 19

Октябрь: 17, 22, 28, 31

Ноябрь: 1, 10, 13, 14, 17, 19

Декабрь: 15, 27, 28

Смотрите фото рожденных 28 марта под знаком зодиака Овен знаменитостей

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