Рожденные 24 марта Овны остаются детьми всю жизнь

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Рожденные 24 марта Овны — тоже дети. Но их детскость выражается в другом… Об особенностях рожденных 24 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Если практически все личности, рожденные под знаком Овна, — вечные дети от рождения и до самой старости, то рожденные 24 марта — это гипертрофированные дети.

Поэтому ребячество — это и есть их естественное поведение, а спонтанность, прямота и открытость — это первое, что бросается в глаза при встрече с рожденными в этот день.

Вечные дети, рожденные 24 марта

Помните, как ребячился на сцене певец Александр Буйнов в группе "Веселые ребята", исполняя песню "Ой, напрасно тетя"?

в группе "Веселые ребята", исполняя песню "Ой, напрасно тетя"? А как часто по-детски, трогательно обижаясь и невыдержанно огрызаясь, ведет себя певец Александр Серов , давая интервью уже в зрелом возрасте?

, давая интервью уже в зрелом возрасте? А знаете, как назывались первые юмористические монологи будущего Нобелевского лауреата по литературе итальянского драматурга Дарио Фо , которые принесли ему популярность? Монологи назывались "Малышня".

, которые принесли ему популярность? Монологи назывались "Малышня". А, снимая свой легендарный триллер "Рука, качающая колыбель", режиссер Кертис Хенсон не смог обойти ни в сюжете, ни в самом названии фильма без детской темы.

А почему? А потому что и Буйнов, и Серов, и Хенсон, и Фо — они все по жизни просто "веселые ребята", рожденные 24 марта.

Овны, рожденные 24 марта, предпочитают не усложнять себе жизнь.

Сталкиваясь с проблемами, будь то на службе или в быту, они стремятся расширить поле выбора и по возможности избегают острых углов. И все-таки кажется, что судьба нарочно посылает многим из них трудности одну за другой как в образе сложных оппонентов, так и в виде непреодолимых препятствий.

Лидия Чуковская

Такой непростой была жизнь у рожденной 24 марта прекрасной детской писательницы Лидии Чуковской. Тема ребячества проходила красной нитью через всю ее жизнь. Будучи дочкой замечательного детского писателя Корнея Чуковского, Лидия Чуковская написала множество прекрасных рассказов и повестей для детей, но, будучи по природе человеком бесстрашным (а Овны, как и любые дети, органически лишены чувства страха), всю жизнь подвергалась гонениям за свою диссидентскую гражданскую позицию.



Иван Козловский

Не избежал препятствий непреодолимой силы и великий тенор XX века Иван Козловский, рожденный 24 марта. Будучи любимым певцом Иосифа Сталина, после смерти вождя в расцвете своей певческой карьеры Козловский навсегда покинул сцену Большого театра, не выдержав зависти коллег и бесконечных склок вокруг своего имени.

Такие ситуации типичны для рожденных 24 марта. И возникают они опять-таки в силу их по-детски изумленного и восторженного взгляда на мир. Овны дня сегодняшнего в большей степени подвержены разочарованиям и обидам, а критические жизненные ситуации способны вызвать в них сильнейшую депрессию.

Все без исключения Овны, рожденные 24 марта, крайне болезненно переживают чрезмерное давление на них, причем оказываемое в течение длительного времени.

Это может надолго выбить их из колеи и разрушить тот потенциал бодрости и жизнелюбия, которым они располагают едва ли не с первых дней своей жизни.

Может быть, поэтому легкая грусть — неизменный жизненный спутник всех рожденных 24 марта.

Эдуард Клаперед

Но зато чувства и страдания детей рожденные 24 марта, становясь взрослыми, понимают как никто другой. И пионер детской психологии Эдуард Клаперед, видимо, абсолютно не случайно появился на свет именно сегодня, чтобы реализовать свою Формулу небес.

Его фундаментальный труд "Психология ребенка и экспериментальная педагогика", появившийся на свет в 1905 году, вот уже более 100 лет остается библией для всех специалистов в области детской и семейной психологии.

Вильгельм Райх

Не менее значительный вклад в социальную психологию внес и рожденный 24 марта австрийский психолог Вильгельм Райх, один из любимых учеников Зигмунда Фрейда.

Как правило, рожденные 24 марта — люди спокойные и тихие. Скромность — прекрасный атрибут личности тех, кто родился 24 марта.



Скромники, рожденные 24 марта

Орест Кипренский

Скромными и необыкновенно трогательными всегда были портреты великого Ореста Кипренского, первого русского портретиста, родившегося 24 марта, который запомнился современникам своей застенчивостью и стеснительностью.

Сидней Рейли

Так же тихо, скромно и спокойно вел свою разведывательную деятельность британский разведчик Сидней Рейли. Он был, наверное, самым тихим и скромным разведчиком в истории, говорившим без акцента на шести языках. Настолько тихим, что до сих пор историки разведки не могут до конца понять, на какое же количество разведок мира Сидней Рейли работал одновременно.

Василий Смыслов

Поразительной скромностью отличался и рожденный 24 марта советский гроссмейстер Василий Смыслов, гордость мировой шахматной индустрии XX века, седьмой чемпион мира по шахматам. И как же прекрасно сработала Формула небес на 24 марта, что Василий Смыслов и великий тенор Иван Козловский, рожденные в один день, дружили многие годы, вместе пели и играли в шахматы. Будучи легендарным шахматистом, Василий Смыслов был фанатично предан искусству пения, занимался вокалом и до старости сохранил свой прекрасный, звучный баритон, что позволило ему в 75-летнем возрасте спеть сольный концерт с симфоническим оркестром в зале Московской консерватории, а также записать две пластинки, ставшие раритетами.

Клавдия Шульженко

Овны в творчестве всегда прекрасны, а уж на советской эстраде во все времена Овны всегда короли и королевы. И если рожденный 21 марта, в первый день знака Овна, Леонид Утесов — это король советской эстрады, то королева советской эстрады на все времена останется рожденная 24 марта Клавдия Шульженко.

И тут невольно вновь всплывает детский образ, такой органичный и естественный для всех рожденных 24 марта… Муж Клавдии Шульженко Георгий Епифанов был младше своей жены на 12 лет. Когда они начали жить вместе, Шульженко исполнилось пятьдесят, но Епифанов всегда говорил, что чувствует себя всегда старше жены, она кажется ему девочкой, которую нужно оберегать и защищать. Наверное, так оно и было. Клавдия Шульженко была любимицей огромной страны и всегда отвечала чистой и светлой любовью своим поклонникам.

Гарри Гудини

Все дети любят фокусы, а все фокусники любят детей. И, наблюдая за фокусниками и иллюзионистами, мы всегда возвращаемся в свое детство. И поэтому Гарри Гудини может считаться символическим собирательным образом для всех рожденных сегодня, 24 марта, под знаком Овна.

Гарри Гудини жил фокусами всю свою жизнь. И его любила вся Америка за то, что он творил чудеса, в которые верили миллионы. И во время своих представлений он всех зрителей возвращал в детство, в то состояние, когда мир наполнен волшебством, когда нет страхов и когда все невозможное возможно.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 24 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 2, 15, 17, 19, 21

Февраль: 13, 15, 18, 19, 25

Март: 9, 10, 17

Апрель: 6, 9, 20, 27, 30

Май: 7, 15, 20

Июнь: 16, 22, 24

Июль: 7, 10, 12, 16, 24

Август: 1, 2, 9, 11

Сентябрь: 3, 8, 9, 11

Октябрь: 3, 5, 13

Ноябрь: 6, 7, 30

Декабрь: 3, 7, 15, 17, 27, 28

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