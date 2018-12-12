Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Непознанное Недвижимость Силовые структуры Эврика Наследие Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня

Гороскоп

О целеустремленности, внимании к деталям, сочетании экспансивности и чувства меры в рожденных 13 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня. 395736.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если стремишься к душевному покою и удовольствию, тогда веруй; если стремишься знать правду, тогда исследуй", — с такой формулой веры и познания жил, творил и исследовал рожденный сегодня немецкий поэт, публицист и критик Генрих Гейне. Поговорим об этой Формуле небес подробнее.

Стрельцы, рожденные 13 декабря, не только чувствуют большую цель, но и не упускают из виду детали. Погруженные в работу, они действуют медленно, тщательно и скрупулезно, но при этом — не забывая о главном итоге. Таким образом, люди, чей день рождения — 13 декабря, способны сочетать в себе экспансивность и чувство меры. И это весьма благотворно сказывается на конечном результате.

Генрих Гейне по праву считается последним поэтом "романтической эпохи" и одновременно ее главой. Благодаря своей Формуле небес он сделал разговорный язык способным к лирике, поднял фельетон и путевые записки до художественной формы и придал ранее незнакомую элегантную легкость немецкому языку.

После прихода к власти нацистов в XX веке в Германии Гейне из-за его еврейского происхождения и прогрессивных взглядов был под запретом в Третьем рейхе. Костры нацистов, на которых сжигали книги Гейне, лишь подтвердили его знаменитую пророческую фразу из трагедии "Альмансор": "Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей".

"Добрый король Анри" называли французы своего короля Генриха IV Великого, пришедшего сегодня наш в мир. Деятельность Генриха IV, стремившегося к благосостоянию и миру подданных, в значительной мере соответствовала нуждам его народа.

В начале XVIII века в эпической поэме Вольтера "Генриада" король предстал идеализированным героем, правившем Францией и "по праву завоевания, и по праву рождения". Ему также посвящена знаменитая песня: "Да здравствует Генрих IV, да здравствует храбрый король, этот четырежды черт, имевший тройной дар: пить, воевать и быть галантным кавалером".

Для того чтобы нейтрализовать соперников, еще в начале своего звездного пути Генрих Наваррский принял католичество, чтобы стать королем Франции под именем Генриха IV и основать династию французских Бурбонов. Королю по этому поводу приписывают выражение: "Париж стоит мессы". Выражение также используется в качестве шутливого оправдания морального компромисса, сделанного в целях личной выгоды.

Судьбе Генриха Великого посвящено множество художественных произведений. Он играет одну из ведущих ролей в трилогии Дюма-отца "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять". О его жизни также повествует дилогия Генриха Манна, где писатель попытался создать редкий образ короля, бывшего с народом одной крови.

У героев-Стрельцов дня сегодняшнего время от времени существует опасность погрязнуть в мелочах, превратиться в апатичных и неуверенных в себе людей. Таким образом экспансивные амбиции могут превратиться для них в тяжкую ношу, если они хотя бы на минуту усомнятся в возможности скорого достижения глобальной цели.

К счастью, рожденные 13 декабря почти всегда готовы к забегу на длинную дистанцию. Хотя они могут испытывать чувство неуверенности в себе или даже впадать в депрессию, для них совершенно очевидно, что далеко идущие планы невозможно осуществить в одночасье. В действительности они весьма подозрительно относятся к авантюрным проектам, сулящим немедленный результат.

Кропотливым трудом добивался своей цели рожденный сегодня немецкий инженер-изобретатель Вернер фон Сименс. Свое призвание молодой физик нашел в телеграфии, о чем в 1846 году сообщил своим родственникам: "Я теперь почти решился избрать постоянное поприще в телеграфии… Телеграфия станет самостоятельной важной отраслью техники, и я чувствую себя призванным сыграть в ней роль организатора".

Через год Сименс создает фирму, которая, кроме электротелеграфии, стала заниматься широким кругом работ в области точной механики и оптики, а также созданием электромедицинских аппаратов. В 1849 году фирма Сименса построила первую в Германии телеграфную линию Берлин — Франкфурт-на-Майне. Начиная с 1853 года фирма Вернера фон Сименса вела строительство основных телеграфных линий в России и обеспечивала их техническое обслуживание.

Почти всеми успехами предприятия Сименса обязаны исследовательским и изобретательским способностям своего руководителя. Он отклонял все, что не было всесторонне рассмотрено теоретически и подтверждено экспериментом. В технических лабораториях гениального изобретателя появились на свет первый электроотбойный молоток, электротранспортер, первый электролифт, а также построена первая линия электрического трамвая на окраине Берлина.

Изучению законов электричества посвятил свою жизнь рожденный сегодня норвежский физик Кристиан Олаф Бернхард Биркеланд. Он первый в истории сумел объяснить суть явления полярное сияние и одним из первых предсказал существование солнечного ветра. За изучение магнитного поля Северного полюса земли ученый семь раз выдвигался на награждение Нобелевской премией.

Рожденные 13 декабря самих себя в жизни часто представляют эдакими детективами, разгадывающими тайну самой жизни. Не всем окружающим нравится такая дотошность, поэтому рожденным сегодня следует проявлять такт и осторожность в их попытках заглянуть кому-нибудь в душу или докопаться до глубин неизведанного.

Таланты рожденных 13 декабря проявляются не только в самом процессе получения того или иного продукта, но также и в выработке концепции, планировании и изящном исполнении проектов. Герои дня могут испытать огромный успех, если только не будут замыкаться на мелочах, — скажем, полировать ручку двери так долго, что попросту забудут открыть эту самую дверь.

К сожалению, рожденным 13 декабря свойственны хаотичность и некоторые странности, которые создают неудобства как в работе, так и в личной жизни.

"Талант, даже гений честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!" — так заявил свою миссию в поэзии пришедший сегодня в мир один из основоположников русского символизма Валерий Брюсов.

Поэта и в жизни, и в творчестве постоянно бросало из крайности в крайность. Главным действующим лицом в поэзии Брюсова является то отважный, мужественный боец, то отчаявшийся в жизни человек, не видящий иного пути, кроме как пути к смерти.

Настроения Брюсова противоречивы; они без переходов сменяют друг друга. Брюсов то стремится к новаторству, то вновь уходит к проверенной временем классике. В нем мы видим слияние трудно сочетаемых качеств. Согласно точной характеристики Андрея Белого, Валерий Брюсов — "поэт мрамора и бронзы".

Склонностью к переменам и перемещениям запомнился Вселенной рожденный сегодня русский художник Николай Ярошенко. Он входил в Товарищество художников-передвижников, которое организовывало свои передвижные выставки по всей России в качестве протеста академической музейной живописи.

Значительное место в творчестве Ярошенко занимают портреты. Он написал их более ста. Художника привлекали люди интеллектуального труда: прогрессивные писатели, ученые, художники, актеры, лучшие представители современности, писать которых Ярошенко считал своим общественным долгом. Следуя своей дотошной на детали Формуле небес, он видел задачу портретиста прежде всего в том, чтобы познать психологию человека. Об этом жена художника говорила: "Он не мог писать лиц, которые никакого духовного интереса не представляли".

Духовными поисками и детализацией пространства была пронизана деятельность рожденного сегодня русского религиозного философа Льва Карсавина. Мыслитель развивал своеобразную версию "философии всеединства" применительно к проблеме личности, методологии истории, истории культуры, гносеологии, этике, социологии, стремясь к созданию целостной системы христианского миросозерцания.

Мудростью философа Льва Карсавина мы и закончим сегодня: "В борьбе побеждает сильнейший; но самый момент и обстоятельства победы всегда случайны".

На фото: кадр из фильма "Генрих Наваррский"

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Стрелец декабрь астролог гороскоп 13 декабря астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня
Непознанное
Нужно ли опасаться пришельцев из Вселенной?
Непознанное
Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун
Новости Все >
Проблемные новостройки обеспечат социальной инфраструктурой﻿
Эксперты предсказали будущие тренды на рынке жилья﻿
Магазины в домах можно будет открыть только с согласия жильцов
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Американский банк назвал обвал рубля условием роста экономики России
В России меньше всех курят и пьют на Северном Кавказе
В Великобритании новорожденная погибла от... поцелуя
Робот написал письмо Деду Морозу
Ртуть в снегах Аляски - что ждет планету в случае таяния ледников?
В Китае врачи спасли мужчину, пронзенного десятью металлическими кольями
Сейчас читают
Как битва при Аустерлице стала уроком для Александра I
Силовые структуры
Как битва при Аустерлице стала уроком для Александра I
Экономическая война между Китаем и США: кто кого?
Мировая кооперация
Экономическая война между Китаем и США: кто кого?
Предсказания фантастов: что сбылось, а что нет
Гипотезы
Предсказания фантастов: что сбылось, а что нет Видео 
Читательский топ
"Гений инвестиций" предупредил о падении курса доллара
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
"Мы все закричали": в Якутии взлетающий самолет ударил хвостом о ВПП
В США рассказали о формировании "Восточной Антанты"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле

В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.

В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Бывший СССР
Армия ДНР сообщила о готовящемся вторжении Украины
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Россия
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?

В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.

Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Прибалтика
Премьер Эстонии рассказал, какими могли бы быть новые санкции против России
Новости медицины
Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги

Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.

Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Православие
УПЦ вступила в активную фазу борьбы с Порошенко
Банки
Уже не банк: почему Греф хочет изменить название Сбербанка
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В США рассказали о формировании "Восточной Антанты"
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Американский банк назвал обвал рубля условием роста экономики России
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему Конституция стала памятником несбывшимся надеждам
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В России меньше всех курят и пьют на Северном Кавказе
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
История и современность Все >
Новогодние деревья в разных странах
Новогодние деревья в разных странах
Таинственные пирамиды на Тенерифе
Таинственные пирамиды на Тенерифе
Причины и история появления ЧВК
Причины и история появления ЧВК
Как России защититься от биологического оружия
Как России защититься от биологического оружия
Молодинская битва: незаслуженно забытая победа
Молодинская битва: незаслуженно забытая победа
SWAT - легендарный американский ОМОН
SWAT - легендарный американский ОМОН
Зачем Путину выдавали удостоверение "Штази"
Зачем Путину выдавали удостоверение "Штази"
"Потемкинские деревни": что на самом деле построил фаворит императрицы
"Потемкинские деревни": что на самом деле построил фаворит императрицы
Олимпийская чемпионка отказалась тренировать детей, потому что они "тупые"
Олимпийская чемпионка отказалась тренировать детей, потому что они "тупые"
Эксперты предрекают протестный взрыв в 2019 году
Эксперты предрекают протестный взрыв в 2019 году
СМИ представили список главных нарушений Конституции
СМИ представили список главных нарушений Конституции
Женское Все >
Снотворное лучше пить домашнее
Снотворное лучше пить домашнее
Как вырастить глоксинию из семян
Как вырастить глоксинию из семян
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Проверенные полезные советы
Проверенные полезные советы
Выметаем неудачи из дома
Выметаем неудачи из дома
Главные мифы о здоровье печени
Главные мифы о здоровье печени
Исследователи: углеводы негативно влияют на сексуальное влечение
Исследователи: углеводы негативно влияют на сексуальное влечение
Упражнения для уверенной и красивой походки
Упражнения для уверенной и красивой походки
Портфолио сможет конкурировать с Олимпиадами
Портфолио сможет конкурировать с Олимпиадами
Катя Варнава признается, что ее называют кофеманкой
Катя Варнава признается, что ее называют кофеманкой
Роспотребнадзор дал рекомендации при выборе сладкого новогоднего подарка
Роспотребнадзор дал рекомендации при выборе сладкого новогоднего подарка
Ученые доказали, что очки из пластика лучше
Ученые доказали, что очки из пластика лучше
Рекомендации по сохранению молодости кожи
Рекомендации по сохранению молодости кожи
Юродивый исцелил стоматолога от прогрессирующей слепоты
Юродивый исцелил стоматолога от прогрессирующей слепоты
Мужское Все >
Тайна цветовых окрасок и узоров рифовой рыбы раскрыта
Тайна цветовых окрасок и узоров рифовой рыбы раскрыта
Церковный телеканал пожаловался на скупость зрителей
Церковный телеканал пожаловался на скупость зрителей
Выбираем обогреватель для дома или дачи
Выбираем обогреватель для дома или дачи
Средиземноморский стиль в ванной
Средиземноморский стиль в ванной
Как обустроить маленькую прихожую
Как обустроить маленькую прихожую
Простые правила дизайна интерьера
Простые правила дизайна интерьера
Правильное использование зеркала в дизайне интерьера
Правильное использование зеркала в дизайне интерьера
Топ-6 вкусных и некалорийных супов-пюре
Топ-6 вкусных и некалорийных супов-пюре
Твой залог успеха - правильное дыхание!
Твой залог успеха - правильное дыхание!
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Богородица "Знамение": чудо победы для веры
Богородица "Знамение": чудо победы для веры
Владыка Серафим: герой-священномученик
Владыка Серафим: герой-священномученик
Собака ест экскременты. Что делать?
Собака ест экскременты. Что делать?
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Еноту в доме не место. Еще четыре причины
Еноту в доме не место. Еще четыре причины
Правильная утилизация мусора - основное направление экологии в борьбе за чистоту планеты
Правильная утилизация мусора - основное направление экологии в борьбе за чистоту планеты
Ученые: холод может стать причиной преждевременной смерти
Ученые: холод может стать причиной преждевременной смерти
Под куполом - теория плоской Земли
Под куполом - теория плоской Земли
Умный дом возьмёт на себя часть ваших забот
Умный дом возьмёт на себя часть ваших забот
Елочки-сосёночки зелёные колючие... Как выбрать ёлку
Елочки-сосёночки зелёные колючие... Как выбрать ёлку
Пять знаков Зодиака с самой сильной интуицией
Пять знаков Зодиака с самой сильной интуицией
Новый тренд: ретро-очки снова в моде
Новый тренд: ретро-очки снова в моде
Осторожно, Apple следит за вами!
Осторожно, Apple следит за вами!
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит

Слушание по делу Марии Бутиной отложено. Глядя, как Пекин защищает свою гражданку, становится обидно за Марию и стыдно за Москву. Но все не так просто.

В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Прибалтика
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
В США похоронили с почестями серийного убийцу
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу
Почему России важно оставаться в ОЗХО
Евросоюз
Почему России важно оставаться в ОЗХО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ