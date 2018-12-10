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Автор Соломон Соловьев

Настоящий день рождения Иисуса Христа - Гороскоп дня

Гороскоп

О вдумчивости, целеустремленности, динамизме и напоре рожденных 11 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Настоящий день рождения Иисуса Христа - Гороскоп дня. 395700.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир — пусть лучше он прогнется под нас", — провозгласил свою формулу жизни рожденный сегодня российский поэт и музыкант Андрей Макаревич. И с похожей Формулой небес живут и действуют многие из героев-Стрельцов сегодняшнего дня. Разберем эту формулу подробнее.

Рожденные 11 декабря — более чем серьезные личности: вдумчивые, глубокие и целеустремленные. Они прекрасно ориентированы на поставленные цели, и поэтому их трудно остановить. Несмотря на глубокую ментальную ориентацию они зачастую демонстрируют сильное физическое присутствие. Такая комбинация мысли и дела превращает их в исключительно сильных людей. Динамизм рожденных 11 декабря помогает им прорваться сквозь все трудности.

Однако если они сталкиваются с непониманием, непризнанием, то им грозит глубокий психологический стресс, который может подвигнуть их к отказу от дальнейшей борьбы. К счастью, люди, чей день рождения — 11 декабря, наделены способностью быстро оправляться от ударов судьбы и продолжать задуманное с еще большим напором.

"Думать одинаково — значит не думать. Думанье — процесс индивидуальный", — продолжает раскрывать свою формулу Андрей Макаревич, которого музыкальные критики за бесконечный протест любой власти во все времена называют "битлом перестройки". Макаревич всегда негативно относился к политической системе СССР, хотя диссидентом никогда не был и в открытых выступлениях против коммунистического режима не участвовал. Но тексты многих написанных Макаревичем песен в советское время воспринимались поклонниками группы "Машина времени" как некий политический протест. Активно протестует музыкант и в настоящее время, открыто высказывая свое несогласие по многим решениям и действиям российской власти.

"Если тебе часто приходится лгать, то рано или поздно ты сам поверишь в это", — такую правдивую формулу всегда исповедовал рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе советский и российский писатель Александр Солженицын. В отличие от умеренного проявления диссидентства Андрея Макаревича Солженицын был воинствующим диссидентом, который в течение нескольких десятилетий активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.

Помимо художественных литературных произведений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, писатель получил широкую известность своими историко-публицистическими произведениями по истории России XIX-XX веков. Прекрасно высказывание Александра Солженицына о патриотизме: "Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд. Ведь человеку дается не только жизнь один раз, но и совесть".

Одним из главных духовных диссидентов XX века можно смело считать рожденного сегодня индийского религиозного и духовного лидера, мистика Ошо. Критика социализма, Махатмы Ганди и христианства сделала Ошо еще при жизни противоречивой фигурой. Помимо того, он отстаивал свободу сексуальных отношений, в отдельных случаях устраивал сексуальные медитационные практики, за что заслужил прозвище "секс-гуру".

Некоторые исследователи называют его также "гуру скандалов". В течение жизни Ошо преследовался со своим учением по всему миру. После депортации из Америки Ошо отказала во въезде 21 страна и объявила его персоной нон грата. Во многих странах организация Ошо причислялась к деструктивным сектам и была запрещена по идеологическим причинам, так как несла в своем учении слишком много свободы и инакомыслия.

После смерти Ошо отношение к нему во всем мире кардинально изменилось. Он стал рассматриваться как выдающийся духовный учитель. Беседы Ошо, записанные в период с 1969-го по 1989 год, собраны и изданы последователями в виде более 1000 книг. Совокупный тираж этих книг достигает на сегодняшний день более 300 миллионов экземпляров.

Быть гонимыми и преследуемыми при жизни и почитаемыми после смерти — к сожалению, одна из трагических особенностей Формулы небес героев дня сегодняшнего. Современное христианство отмечает рождение своего покровителя Иисуса Христа в знаке Козерога (25 декабря, или 7 января), хотя мировая астрология давно рассчитала, что Иисус появился на свет в знаке Стрельца, в тот день, когда на небе было уникальное явление — парад планет, который в дальнейшем в библейских писаниях был назван Вифлиемской звездой. Благодаря этому параду планет волхвы (древние астрологи) вычислили место и день рождения будущего духовного лидера и принесли ему дары. С большой степенью вероятности произошло это 11 декабря.

Личность Христа вызывает большое количество споров как на академическом, так и на бытовом уровнях. Дискуссии ведутся относительно самого факта существования Иисуса, хронологии его жизни, его социального положения и культурной среды, проповедуемых им идей и их значения для человечества. Теологи выдвигают конкурирующие (или дополняющие друг друга) описания Иисуса как ожидаемого Мессии, как лидера апокалипсического движения, как странствующего мудреца, как харизматического целителя и как основателя независимого религиозного движения.

Для астрологической Формулы небес факт реальности существования Иисуса очевиден и закономерен. Иисус существовал, был одним из великих посвященных в божественные тайны Вселенной и выдающимся проповедником этих божественных знаний в земном мире, который пострадал при жизни за свою миссионерскую деятельность и чье учение и образ мученика вот уже третье тысячелетие находят отклик в сердцах миллионов его последователей.

Успех всем Стрельцам, рожденным 11 декабря, обеспечивает не только вера в себя, но и бесконечная энергия, которая, кажется, живет своей жизнью. Как проводники своей энергии герои дня оказывают огромное влияние на окружающих. Не только их слова и поступки, но также и мысли могут затронуть чувства родных, друзей и коллег. Достаточно лишь взглянуть на этих людей — и сразу становятся понятны их чувства, которыми обычно светится их лицо.

Парадоксально, но сами люди, чей день рождения — 11 декабря, не всегда сознают этот феномен. В этом смысле для них очень важно наличие близкого друга, который может подсказать, какими они предстают перед окружающими и как научиться разумной осторожности… Их главная забота связана с работой и идеями, они заинтересованы в том, чтобы преобразовать жизнь в соответствии со своими моральными убеждениями. Рожденные в этот день очень серьезно подходят к вопросам добра и зла и, решая их, могут быть чересчур назидательными и требовательными. Приговор, который выносят эти люди, окружающие обычно принимают близко к сердцу.

Свою важнейшую миссию выполнил рожденный сегодня французский композитор Гектор Берлиоз. Он стал ярким представителем романтизма в музыке, создателем романтической программной симфонии. Он смело вводил нововведения в области музыкальной формы, гармонии и особенно инструментовки, тяготел к театрализации симфонической музыки, грандиозным масштабам произведений.

Новаторством в мировом исполнительском искусстве запомнился рожденный сегодня аргентинский певец Карлос Гардель. По мнению большинства музыкальных критиков, Гардель — самая значительная фигура в истории исполнения песен в стиле танго. На родине танго — в Латинской Америке — певец до сих пор является идолом для миллионов латиноамериканцев.

"Королем мамбо" часто называют рожденного сегодня кубинского музыканта Переса Прадо. Именно он стал руководителем оркестра, который сыграл большую роль в популяризации мамбо в Соединенных Штатах Америки в 1950-е годы.

Выдающимся кинопродюсером в истории мирового кино можно смело назвать пришедшего сегодня в мир итальянца Карло Понти. Он занялся кинопродюсированием в 1941 году и за свою карьеру принял участие в создании более 140 картин, среди которых фильмы Федерико Феллини, Витторио де Сики, Дэвида Лина, Микеланджело Антониони и многих других признанных классиков итальянского и мирового кинематографа.

Об особой миссии Формулы небес своего дня и высокой духовной планке самореализации, которую герои дня ставят себе по жизни, Карло Понти очень точно однажды сказал. Его фразой и закончим сегодня: "Если фильм имеет успех, это бизнес. Если фильм не имеет успеха, это искусство".

На фото: Иисус Христос

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Темы Стрелец декабрь астролог гороскоп 11 декабря астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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Настоящий день рождения Иисуса Христа - Гороскоп дня
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