"ЛСД - мой трудный ребенок" - Гороскоп дня

Об оригинальности, воле, самоуверенности и великолепных аналитических способностях рожденных 11 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"И если я чему-то научился за свою жизнь, то только одному: как Природа не знает справедливости, так и справедливость не является частью природного мира", — такую оригинальную формулу вывел рожденный сегодня один из самых значимых испанских писателей XX века Эдуардо Мендоса.

Об оригинальности мышления рожденных 11 января поговорим подробнее.

Коньком волевых, высокоодаренных личностей — Козерогов, рожденных 11 января, — является их умение точно и взвешенно оценивать людей и явления, с которыми им приходится сталкиваться в течение пусть даже непродолжительного отрезка времени. Рожденные 11 января зачастую гордятся своим непредвзятым подходом к жизни. Но так как он построен на индивидуальных принципах, объективность в данном случае нередко остается под вопросом.

Однако герои дня сегодняшнего могут при необходимости отодвинуть в сторону собственные критерии оценок и ожидания и вполне способны выступать в роли третейского судьи. Трудность для многих из них заключается в том, что рожденные 11 января — высокие моралисты, а потому им не хватает гибкости в суждениях.

Рожденный сегодня видный деятель Войны за независимость США Александр Гамильтон вошел в историю как автор программы ускоренного торгово-промышленного развития США и первый министр финансов. Гамильтон стал инициатором создания частного Центрального банка Соединенных Штатов и автором введения протекционистских тарифов. За заслуги в финансовой сфере портрет Гамильтона изображен на десятидолларовой банкноте.

Формула небес Гамильтона прекрасно раскрылась в его предсмертной записке, которую он оставил перед вынужденной дуэлью со своим политическим противником. Когда прочли его предсмертную записку, выяснилось, что промах Гамильтона, стрелявшего первым, был не случаен. Гамильтон писал: "Мои религиозные и моральные принципы решительно против практики дуэлей. Вынужденное пролитие крови человеческого существа в частном поединке, запрещенном законом, причинит мне боль… Если Господу будет угодно предоставить мне такую возможность, я выстрелю в сторону в первый раз и, думаю, даже во второй". В возрасте 47 лет Гамильтон был смертельно ранен на дуэли и скончался от полученного ранения.

Рожденного сегодня канадского юриста и политика Джона Александера Макдональда историки называют самым известным человеком Канады. Он признан одним из отцов-основателей канадской нации и являлся первым премьер-министром правительства Канады. Его оригинальная формула действия гласила: "Если фортуна опустошает свой ночной горшок вам на голову, улыбнитесь и скажите: "Отлично, примем душ!"

В области своей компетенции Козероги дня сегодняшнего всегда выступают в роли опытных экспертов и арбитров. Многие из них демонстрируют великолепные аналитические способности и без труда могут отделить зерна от плевел. Люди, чей день рождения — 11 января, умеют безошибочно и мгновенно определить фальшь и разгадать мошеннический ход. В этом смысле они незаменимы в таких щекотливых вопросах, как борьба с коррупцией и нечистоплотностью. Одурачить этих людей поистине невозможно.

К сожалению, рожденные 11 января могут быть на редкость упрямыми и твердолобыми натурами. Они слушают только себя и гнут только свое. Раз приняв решение, они практически не оставляют шанса на дальнейшую дискуссию. Однако с такой же самоуверенностью рожденные 11 января могут настаивать на своем даже в тех вопросах, где они не столь сведущи или несведущи вообще.

Отцом современной психологии часто называют рожденного сегодня американского философа и психолога Уильяма Джеймса. Он стал одним из основателей и ведущим представителем прагматизма и функционализма. В своей основной работе "Принципы психологии" Джеймс обозначает главную задачу психологии изучать конкретные факты и состояния сознания, а не данных, находящихся "в" сознании.

Джеймс рассматривал сознание как индивидуальный поток, в котором никогда не появляются дважды одни и те же ощущения или мысли. Одной из важных характеристик сознания Джеймс считал его избирательность. Исходя из такого приспособительного характера сознания, он отводил важную роль инстинктам и эмоциям, а также индивидуальным физиологическим особенностям человека. Теория личности, развитая Джеймсом в своих исследованиях, оказала значительное влияние на формирование персонологии в США.

Своим оригинальным гением вошел в историю рожденный сегодня итальянский математик, астроном и философ, друг и покровитель Галилея Гвидобальдо дель Монте. В своем фундаментальном труде "Перспективы" дель Монте подробно изложил свое видение математической теории перспективы и первым в истории человечества показал, что параллельные линии в перспективе сходятся в одной точке. Дель Монте также принадлежат несколько изобретений, в том числе оригинальный чертежный инструмент, предназначенный для вычерчивания правильных многоугольников и деления отрезка на равные части.

Когда речь идет о том, чтобы оценить знакомые тексты, предметы, методики, финансовые инструменты, тут уж рожденные 11 января, несомненно, блещут эрудицией. Окружающих это может привести в бешенство, но рожденные 11 января не склонны отступаться от своих суждений. Более того, они искренне полагают, что таковые должны приниматься за истину в последней инстанции. Героям дня сегодняшнего надо развивать в себе гибкость. Поскольку от природы в них присутствуют положительные качества, такие как щедрость, доброта и преданность. Рожденным 11 января достаточно умерить свою назидательность, чтобы стать образцом для подражания.

"Сознание, однажды расширенное полученным опытом, никогда не сузится до прежних размеров", — утверждал пришедший сегодня в мир один из самых авторитетных экспертов в вопросах человеческой психики швейцарский химик Альберт Хофман.

Он вошел в историю как отец ЛСД. Ученый называл ЛСД "лекарством для души" и был расстроен общемировым запретом вещества, приведшим к тому, что ЛСД ушел в подпольные круги. "ЛСД был успешно использован в течение десяти лет в психоанализе", — писал Хофман в своей знаменитой книге "ЛСД — мой трудный ребенок", добавляя, что препарат был "украден" молодежным движением 60-х США и затем неоправданно демонизирован правящими кругами.

Альберт Хофман сам употреблял в небольших дозах изобретенный им препарат до конца своих дней. Он умер естественной смертью в возрасте 102 лет. В 2007 году в списке ста живущих гениев в результате нескольких опросов в разных странах Хофман занял первое место.

Его гениальная формула звучала так: "Я думаю, что в эволюции человека никогда прежде не было настолько необходимо иметь вещество ЛСД, оно всего лишь инструмент для того, чтобы помочь стать теми, кем нам предназначено быть".

На фото: Альберт Хофман

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