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Автор Соломон Соловьев

Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня

Гороскоп

О прагматичности, целеустремленности, бескомпромиссности и бесстрашии рожденных 10 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня. 396884.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Целуйтесь, но не ложитесь в постель, не идите в чужой дом — имейте свою квартиру. Вот такой должна быть политика", — такую чудесную реалистичную формулу политики исповедовал в своей деятельности рожденный сегодня первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

За выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого украинского государства герой сегодняшнего дня удостоен многочисленных премий и наград как у себя в стране, так и за ее пределами. Фамилия Кравчука была увековечена в народном названии "кравчучки"ручной тележки для перевозки грузов. В период правления Кравчука использование кравчучек приобрело массовый характер.

О Формуле небес крепко стоящих на земле индивидуумов поговорим подробнее.

Козероги, рожденные 10 января, — реалисты до мозга костей, способные трезво взглянуть на любую ситуацию, оценить ее и соответственно действовать. Они редко становятся жертвами фальшивого оптимизма, несбыточных надежд и представлений и к тому же всегда реально оценивают свои возможности.

Независимо от того, насколько они чувствительны, рожденные 10 января никогда не позволяют своей слабости стоять на пути к достижению намеченной цели. Бескомпромиссные в своих оценках, они отнюдь не стремятся подсластить пилюлю или приукрасить действительность. Они преподносят факты такими, какие они есть. В этом смысле рожденных 10 января часто упрекают в упрямстве и недипломатичности, но крайне редко — в нечестности. Даже их противники вынуждены признать, что рожденным 10 января чужды двойные стандарты — их требовательность распространяется не только на окружающих, но и на них самих.

Рожденный сегодня митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр (в миру Петр Могила) добился возобновления православной жизни в древних киевских храмах, включая Софийский собор. В 1632 году Петр добился у польского короля признания независимого от униатов существования Православной церкви. При его участии был основан крупнейший на Украине центр просвещения Киево-Могилянская академия, которая стала первым высшим учебным заведением на восточнославянских землях.

Выдающимися открытиями вошел в историю рожденный сегодня итальянский ботаник и зоолог XVIII века Ладзаро Спалланцани. Ученый знаменит своими физиологическими открытиями в области кровообращения, пищеварения, размножения лягушек, наблюдениями над простейшими животными и над особым чувством навигации в полной темноте, присущим летучей мыши. Большой интерес представляют его опыты над угнетающим действием холода на газовый обмен у холоднокровных животных, над обезглавливанием улиток с последующим вырастанием головы, над механизмом совокупления у лягушек, над искусственным пищеварением желудочным соком. Им же впервые в мире было доказано, что оплодотворяющей силой в семени обладают только сперматозоиды. Опытным путем Спалланцани доказал невозможность самозарождения микроорганизмов.

Пришедший сегодня в мир французский часовщик швейцарского происхождения Абрахам-Луи Бреге вошел в историю своим усовершенствованием механизма автоподзавода карманных часов, изобретением турбийона и многими важными открытиями в области механики и физики, а также создателем именной марки часов Breguet.

Козероги, чей день рождения — 10 января, совершенно не боятся высказать суждение, отличное от общепринятого, вести себя в соответствии с собственными убеждениями. Однако этих людей вряд ли можно назвать эксгибиционистами. Некоторые, напротив, предпочитают смолчать, но даже в этом молчании многие чувствуют не меньшую силу, чем в резко сформулированной фразе.

Рожденные 10 января не стремятся непременно стать лидерами, их вполне устраивает закулисная позиция, но при этом они все равно должны контролировать ситуацию. В личной схватке они не рвутся первыми вступить в бой, но если ситуация складывается так, что постоять за себя для них — дело чести, рожденные в этот день будут умело наносить удары противнику. В случае поражения люди, чей день рождения — 10 января, как правило, не выказывают своих страданий и мучений, предпочитая запрятать обиду глубоко в себя.

"Имей цель для всей своей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня, и для часу, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим", — такую формулу жизни проповедовал рожденный сегодня русский и советский писатель граф Алексей Толстой.

"Красный граф" — так называли современники писателя. Бывший эмигрант и титулованный дворянин сумел не только преодолеть все преграды нового режима, но и стать любимцем и баловнем Советской власти. Сталинские премии и благополучная жизнь писателя, мало отличавшаяся по уровню комфорта от дореволюционной, служат его неоспоримым подтверждением его особого положения в СССР. Благодаря своей реалистичной формуле жизни практически немедленно Толстой-писатель оказался в личных друзьях Сталина.

В личных друзьях Наполеона всю свою военную карьеру находился рожденный сегодня один из наиболее известных маршалов времен Наполеоновских войн Мишель Ней. Сам Наполеон называл маршала "храбрейший из храбрейших". 7 декабря 1815 года Ней был обвинен в заговоре против короля и сотрудничестве с Наполеоном и расстрелян как государственный изменник. Наполеон на острове Святой Елены вспоминал Нея: "Ней был человеком храбрым. Его смерть столь же необыкновенна, как и его жизнь. Держу пари, что те, кто осудил его, не осмеливались смотреть ему в лицо".

Один из номинантов на звание "Автомобильный дизайнер века", итальянский скульптор и архитектор Фламинио Бертони появился на свет сегодня. Его работы отличались экстравагантностью и, по мнению экспертов, опережали свое время. Всемирную славу дизайнера автомобилей ему принесла разработка Сitroen DS. Андре Ситроен отверг несколько предложенных вариантов. И тогда за одну ночь без эскизов сразу в пластилине Бертони сделал автомобиль новой формы, который поразил всех. Округлый, лишенный боковых подножек кузов выглядел довольно необычно на фоне угловатых машин тех лет. В дизайне автомобиля Бертони попытался объединить в единое целое художественное конструирование с технологичностью и утилитарностью.

Часто создается впечатление, что Козерогов, рожденных 10 января, трудно чем-либо удивить. Они живут так, как будто готовы ко всему. И тем не менее они все-таки имеют уязвимые места. Как и все, они нуждаются в признании и восхищении со стороны окружающих. Правда они не демонстрируют ярко выраженного стремления к этому. Уважение — дело другое. Уважения они требуют, причем настоятельно.

Кстати, вот вам слабое место рожденных 10 января — они оказываются довольно тонкокожими, когда их начинают сравнивать с другими. Например, при восхвалении соперника они могут обнаружить свою ахиллесову пяту. В этом смысле им лучше обратить все в шутку и поскорее забыть.

"Математические формулы не могут "принадлежать" кому-либо! Математика принадлежит Богу", — с такой формулой слуха услышал однажды божественный голос рожденный сегодня американский ученый в области информатики, преподаватель и идеолог программирования Дональд Эрвин Кнут. Ученому принадлежит известная серия книг, посвященная основным алгоритмам и методам вычислительной математики, а также создание настольных издательских систем TEХ и МЕTAFONT.

"Когда то, что ты создаешь — это любовь, значит, то, что ты берешь, — это тоже любовь", - так пел герой дня сегодняшнего легендарный британский певец Род Стюард. И даже прагматичная Формула небес рожденных 10 января не станет спорить с данным утверждением.

На фото: Род Стюард

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