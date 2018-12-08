Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Эврика Недвижимость Наследие Силовые структуры Непознанное Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Романтики со стрелами наперевес - Гороскоп дня

Гороскоп

Об активности, богатом воображении, романтичности, любви к вниманию и здоровом авантюризме рожденных 9 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Романтики со стрелами наперевес - Гороскоп дня. 395631.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Так уж мы устроены, что большинство из нас готовы совершенствоваться, только осознавая, что другого выхода нет", — так мудро подметил однажды рожденный сегодня многократный победитель интеллектуальных игр, российский журналист Анатолий Вассерман.

О формуле совершенства пришедших сегодня в мир героев поговорим подробнее.

Стрельцы, рожденные 9 декабря, — личности активные, обладающие богатым воображением, обожающие находиться в центре внимания. Для них жизнь — это романтическое приключение, исполненное смелых открытий и сюрпризов. Как никто другой, рожденные 9 декабря должны чувствовать себя звездами красочного шоу, главными персонажами драмы жизни. В детстве они, как правило, тихие, чувствительные, наделенные способностью фантазировать. Волнующие, героические роли, в которых они воображают себя, будучи детьми, позднее, уже в зрелые годы, воплощаются в реальность.

Одним из главных героев-провокаторов общественно-политической жизни Англии в XVII веке стал рожденный сегодня поэт, мыслитель и политический деятель Джон Мильтон. Он вошел в историю как автор политических памфлетов и религиозных трактатов. Все его памфлеты свидетельствовали о силе мятежной души поэта и о блеске его воображения и красноречия. Мильтон стал одним из первых публицистов в истории Англии, призывавших к отмене цензуры и свободе слова и печати. Его христианская поэма "Потерянный рай", повествующая о возмущении отпавших от Бога ангелов и о падении человека, стала жемчужиной литературы Средних веков.

Детские фантазии стать богатым и влиятельным реализовались во взрослой жизни одного из самых богатых людей XVIII века в России Саввы Яковлева. Рожденный сегодня крупнейший русский предприниматель был собственником 22 уральских предприятий, основу которых составляли чугуноплавильные, железоделательные и медеплавильные заводы. Таким образом Яковлеву удалось создать крупнейшее на Урале заводское хозяйство, став самым богатым и удачливым предпринимателем в России. По мнению историков, его возвышение не имеет себе равных ни по темпам, ни по приемам обогащения. Наряду с Демидовыми Савва Яковлев и его потомки сыграли важнейшую роль в развитии дореволюционной уральской промышленности.

Стрельцы дня сегодняшнего, выбирающие не активную, а более размеренную и спокойную жизнь, продолжают мысленно фантазировать, представляя себя главными персонажами захватывающих авантюр. Рано или поздно к ним приходит понимание необходимости самовыражения, если только они хотят быть счастливыми. Таким образом, преодоление стыдливости и ложной скромности — ключевые темы в их жизни.

Многие люди, чей день рождения — 9 декабря, живут в субъективном мире, и их суждения о тех или иных ситуациях во многом отличны от мнения друзей, сподвижников, родных. К примеру, окружающие могут быть вполне удовлетворены существующим статус-кво, в то время как рожденные 9 декабря усматривают необходимость перемен. Возможно, в этом, собственно, и проявляется их ориентация на героические поступки, на какие способна только бескомпромиссная личность.

Сегодняшний день подарил миру огромное количество реформаторов в различных областях. И обилие полученных Нобелевских премий сегодня лишь подтверждает эффективность этих реформ.

Герой дня немецкий химик Фриц Габер получил Нобелевскую премию по химии в 1918 году за вклад в осуществление синтеза аммиака, необходимого для производства удобрения и взрывчатки. Габера называют "отцом химического оружия" за его работы в области разработки и применения хлора и других отравляющих газов во время Первой мировой войны.

Американский лауреат Нобелевской премии по физике Лео Джеймс Рейнуотер так же, как и Фриц Габер, оставил свой оружейный след в истории. Во время Второй мировой войны он работал в атомном проекте, а после войны сделал уникальные открытия в развитии теории атомного ядра. Также Рейнуотер внес вклад в понимание природы рентгеновских лучей. Ученый активно участвовал в работе комиссии по атомной энергии и исследовательских проектах ВМС США.

С ядерными и химическими формулами всю жизнь работал рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по химии Уильям Нанн Липскомб. Им были совершены уникальные открытия в области ядерного магнитного резонанса, теоретической химии бора и биохимии. Результаты открытий ученого в настоящее время активно внедрены в медицинскую и фармацевтическую промышленность.

До учреждения Нобелевской премии герои дня сегодняшнего также активно проявили себя на научном поприще. Рожденный сегодня шведский химик-фармацевт Карл Вильгельм Шееле выделил и исследовал множество химических соединений, а также стал первооткрывателем нескольких химических элементов — в частности, кислорода.

Выдающимся химиком в истории остался рожденный сегодня французский ученый Клод Луи Бертолле. Как мы уже неоднократно подмечали в Формуле небес разных дней, рожденные в один день представители знака Зодиака занимались одним и тем же делом только с разницей в несколько десятилетий, а иногда и столетий. Так, Бертолле в 1785 году первым установил состав аммиака, а еще через сто лет рожденный сегодня Фриц Гарбер осуществил синтез аммиака, превратив его во взрывчатку и удобрения.

Клод Луи Бертолле установил также состав болотного газа, синильной кислоты и сероводорода. Он открыл хлорат калия ("бертолетова соль") и нитрид серебра ("бертолетово гремучее серебро"). Ученый активно занимался и прикладной химией (например, крашением ткани); первым в истории применил хлор для отбеливания бумаги и тканей.

Достижение зрелости, которая несет в себе спокойствие, — благоприятная перспектива для тех Стрельцов, кто родился в этот день. Преодоление вызовов судьбы — неотъемлемая часть их личности, и все же непременным условием счастья является терпимое отношение к обстоятельствам. С приходом мудрости рожденные 9 декабря начинают переосмысливать свою роль в этой жизни. Становясь более объективными, они приносят гораздо большую пользу обществу.

По отношению к своим детям и любимым, люди, чей день рождения — 9 декабря, ведут себя как слепые защитники и покровители, готовые любой ценой оградить дорогих их сердцу людей от различных посягательств со стороны внешнего мира. Исполнять такую роль на протяжении всей жизни довольно тяжело, поскольку меняющиеся обстоятельства обычно требуют и новых правил поведения. Таким образом, если рожденные 9 декабря решают посвятить себя благородному делу заботы о ближних, им нужно также проявлять максимальную гибкость.

"Нельзя научиться жить, не научившись дарить", — с такой формулой уже 102 года идет по жизни рожденный сегодня легендарный американский актер Кирк Дуглас. С учетом количества прожитых лет можно с полной уверенностью утверждать, что жить и дарить у Кирка Дугласа получается великолепно. А современными киноведами Дуглас считается одним из величайших актеров в истории.

На фото: Кирк Дуглас

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы декабрь Стрелец 9 декабря астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Романтики со стрелами наперевес - Гороскоп дня
Интересное и полезное
Животные, которые завоевали сердца звезд
Цветы и растения
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Новости Все >
США и Украина обсудили усиление давления на Россию
Обманутые дольщики Приморья объявили голодовку в мороз
Порошенко попросил Европу и США закрыть порты для кораблей РФ
Сон в раздельных кроватях полезен для брака и здоровья
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Eurasisches Magazin: продолжительность жизни русских крайне мала
Житель Донецка рассказал о пытках со стороны задержанного Россией сотрудника СБУ
Перечислены самые распространенные профессии в России
За что платят жильцы управляющей компании в Америке﻿
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Сейчас читают
Индейское проклятие: Америка сгорает в адском пламени
Происшествия
Индейское проклятие: Америка сгорает в адском пламени Видео 
Романтики со стрелами наперевес - Гороскоп дня
Формула небес
Романтики со стрелами наперевес - Гороскоп дня Видео 
Россия не пропустит корабли НАТО и США в Азовское море - эксперт
Военные новости
Россия не пропустит корабли НАТО и США в Азовское море - эксперт
Читательский топ
Zeit: «Северный поток-2» для Германии – катастрофа, но останавливать строительство нельзя
Киев: арестованных Россией украинских военнослужащих все устраивает
Daily Star: Россия готовится к противостоянию с Западом в Черном море
Раскрыто содержание секретных документов задержанных Россией кораблей ВМС Украины
ФСБ: Украина собиралась уничтожить Крымский мост
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"

"Не хочу воевать за капитализм", - признался он. Так, по словам Захара Прилепина, непосредственное участие в войне на Донбассе он больше не примет.

Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Кошелек
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Новости Украины
Захваченные украинские катера раскрыли коррупцию у Порошенко
Новости Украины
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Евросоюз
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО

Даля Грибаускайте пообещала Петру Порошенко больше боеприпасов и военных инструкторов, а также наградила его орденом. Подождите смеяться, все не так просто.

Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Кошелек
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Новости Украины
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Евросоюз
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Кошелек
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"

683 рубля – именно столько власть добавила к пенсии ветерану труда Виталию Попову.

Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Медведев извинился за пенсии, бедность и обвинил США
Политика. Новости и аналитика
Медведев извинился за пенсии, бедность и обвинил США
Новости Украины
Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"
Газ
Лукашенко решил продать свою дружбу Путину подороже
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Первый канал извинился за белоруса, изображавшего разочарованного украинца с "майдана"
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
США и Украина обсудили усиление давления на Россию
Обманутые дольщики Приморья объявили голодовку в мороз
Киев: арестованных Россией украинских военнослужащих все устраивает
Раскрыто содержание секретных документов задержанных Россией кораблей ВМС Украины
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
ФСБ: Украина собиралась уничтожить Крымский мост
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Порошенко попросил Европу и США закрыть порты для кораблей РФ
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
История и современность Все >
Марк Твен: сказка, о которой никто не знал
Марк Твен: сказка, о которой никто не знал
Джон Адамс - Второй президент США. Кто он в истории?
Джон Адамс - Второй президент США. Кто он в истории?
История "Авроры": от дозорного до крейсера революции
История "Авроры": от дозорного до крейсера революции
National Interest: у спецназа РФ появилось новое «супероружие»
National Interest: у спецназа РФ появилось новое «супероружие»
Daily Star: Россия готовится к противостоянию с Западом в Черном море
Daily Star: Россия готовится к противостоянию с Западом в Черном море
Топ-генерал ВС США: не было обсуждения военного ответа по событиям в Азовском море
Топ-генерал ВС США: не было обсуждения военного ответа по событиям в Азовском море
Лучшее нападение — защита: российские средства РЭБ выигрывают войну
Лучшее нападение — защита: российские средства РЭБ выигрывают войну
Как татары создали в Крыму свою республику и чем это закончилось
Как татары создали в Крыму свою республику и чем это закончилось
Страны ЕС не находят согласия по новым санкциям против России
Страны ЕС не находят согласия по новым санкциям против России
Вернул ли ветеран Медведеву прибавку-"подачку" к пенсии
Вернул ли ветеран Медведеву прибавку-"подачку" к пенсии
Цеповяз барствует и гурманит в колонии
Цеповяз барствует и гурманит в колонии
Женское Все >
Фиалка лучше, чем у подруги
Фиалка лучше, чем у подруги
Почему не цветет декабрист?
Почему не цветет декабрист?
Ель в вашем саду
Ель в вашем саду
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Ферментированное молоко укрепляет здоровье сердца
Ферментированное молоко укрепляет здоровье сердца
Как перестать есть сладкое
Как перестать есть сладкое
5 необычных домашних масок для лица
5 необычных домашних масок для лица
Пьём чай, как положено или современная чайная церемония
Пьём чай, как положено или современная чайная церемония
Учимся пить кофе правильно
Учимся пить кофе правильно
Как привести ножки в порядок в домашних условиях
Как привести ножки в порядок в домашних условиях
Три факта о женщинах, о которых не догадываются они сами
Три факта о женщинах, о которых не догадываются они сами
Диабет: как распознать и предупредить заболевание
Диабет: как распознать и предупредить заболевание
Продукты, которые не сочетаются между собой
Продукты, которые не сочетаются между собой
Мужское Все >
На грани исчезновения
На грани исчезновения
Морская щука Дальнего Востока
Морская щука Дальнего Востока
Скандинавский стиль: дизайн проект 3-комнатной квартиры
Скандинавский стиль: дизайн проект 3-комнатной квартиры
Что не должно присутствовать в доме любой женщины
Что не должно присутствовать в доме любой женщины
Как органично расставить книги из домашней библиотеки
Как органично расставить книги из домашней библиотеки
Оригинальные ковровые покрытия
Оригинальные ковровые покрытия
Идеи и способы создать в спальне ощущение уюта
Идеи и способы создать в спальне ощущение уюта
Программа золотой эры для пресса
Программа золотой эры для пресса
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Флоренский - ученый, богослов, мученик
Флоренский - ученый, богослов, мученик
Царская дочь, обрученная Христу
Царская дочь, обрученная Христу
Животные, которые завоевали сердца звезд
Животные, которые завоевали сердца звезд
Дизайнерские породы собак: какие есть подводные камни
Дизайнерские породы собак: какие есть подводные камни
Ленивцы: медлительны, но совсем не просты
Ленивцы: медлительны, но совсем не просты
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Как правильно выбрать крысу
Как правильно выбрать крысу
Марсоход обнаружил на Красной планете необычный предмет
Марсоход обнаружил на Красной планете необычный предмет
Ученые предрекают затопление многим государствам
Ученые предрекают затопление многим государствам
Луна - космическая база инопланетян
Луна - космическая база инопланетян
В России могут резко подорожать продукты
В России могут резко подорожать продукты
Досье на звезд: Роберт Паттинсон
Досье на звезд: Роберт Паттинсон
Ученые создали линзы для глаз с шипами
Ученые создали линзы для глаз с шипами
Припять - визуальное воплощение постапокалиптического мира, которое можно увидеть собственными глазами
Припять - визуальное воплощение постапокалиптического мира, которое можно увидеть собственными глазами
Британец дожил до 100 лет с помощью вина и мяса
Британец дожил до 100 лет с помощью вина и мяса
Евросоюз
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО

Даля Грибаускайте пообещала Петру Порошенко больше боеприпасов и военных инструкторов, а также наградила его орденом. Подождите смеяться, все не так просто.

Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
В США похоронили с почестями серийного убийцу
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу
Почему России важно оставаться в ОЗХО
Евросоюз
Почему России важно оставаться в ОЗХО
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Бывший СССР
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Зачем Китаю собственный интернет?
Дальний Восток
Зачем Китаю собственный интернет?
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Ближний Восток
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Ближний Восток
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
США и Канада. Новости и аналитика
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Новости Грузии
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ