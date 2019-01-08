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Автор Соломон Соловьев

Живущие между принципом и компромиссом - Гороскоп дня

Гороскоп

Об амбициозности, силе воли, хорошо развитых гибкости и чувстве цели рожденных 9 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Живущие между принципом и компромиссом - Гороскоп дня. 396865.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Я стремлюсь к президентской власти не потому, что она дает мне шанс кем-то стать, а потому, что это шанс что-то сделать", — так о своей формуле амбиций заявил однажды рожденный сегодня 37-й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон (фото), который на данный момент остается единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока.

О метаморфозах Формулы небес Козерогов, рожденных 9 января, поговорим подробнее.

9 января рождаются в высшей степени амбициозные личности, желающие во что бы то ни стало добраться до самых верхов. Надо правда заметить, что люди, чей день рождения — 9 января, не просто хотят занять высокое положение, но и действительно стать самыми лучшими и того же желают для членов своих семей. Весьма примечательна их способность год за годом действовать в этом направлении и посвящать этому всю или по крайней мере большую часть своей энергии.

Нельзя недооценить силу воли людей, рожденных 9 января, — они способны оказывать сильнейшее давление на окружающих и подчинять себе практически кого угодно. Более того, они обладают замечательной способностью использовать даже малейшие возможности, в результате чего никогда (или по крайней мере относительно редко) не упускают шанса улучшить свое положение.

Идеологом феминистского движения стала рожденная сегодня французская писательница Симона де Бовуар. Она также внесла значительный вклад в формирование экзистенциальной философии. "Если во мне есть что-то от гения, то исключительно ясность мысли", — так говорила о самой себе героиня дня сегодняшнего.

5 апреля 1971 года был опубликован составленный де Бовуар текст, получивший известность как манифест 343-х — по количеству подписей под ним. Подписавшие манифест француженки, включая общенациональных знаменитостей, требовали отменить сохранившееся во Франции уголовное наказание за аборты и признавались в том, что сами когда-либо делали аборт. В следующие несколько лет во Франции шла кампания за декриминализацию абортов, которая увенчалась успехом в 1975 году.

Прекрасно и мудрое наставление Симоны де Бовуар всем женщинам: "В тот день, когда женщина сможет любить благодаря своей силе, а не благодаря слабости, когда она будет любить не для того, чтобы бежать от себя, а для того, чтобы себя найти, не для того, чтобы отречься от себя, а для того, чтобы себя утвердить, — в тот день любовь станет для нее, как и для мужчины, не смертельной опасностью, а источником жизни".

Рожденная сегодня великая русская княгиня Елена Павловна (фото) вошла в историю как активный государственный и общественный деятель. Она была известной сторонницей отмены крепостного права и великих либеральных реформ. Своенравная, умная, прекрасно образованная, великая княгиня Елена Павловна никогда не боялась поступать так, как велело ей сердце: окружать себя друзьями, которые при дворе были не очень удобны или читать запрещенные цензурой книги. Она не боялась совершать неординарные поступки, не боялась "осуждения" света. Она прослыла "отчаянной республиканкой", первой в России освободив крестьян своего имения в Полтавской губернии. Ее пугали бунтами, но она не обращала на это внимания. Она, княгиня дома Романовых, особа царской крови, терпела, страдала, огорчалась, теряла не меньше, чем любая другая простая женщина.

"Я так красиво жил 50 лет. Любил, болтал, восхищался, что-то познал, мало сделал, но очень многое любил. Людей очень любил и очень им обязан. Был нетерпим к серому. Самый модный цвет. Необходимость времени", — так расшифровал свою Формулу небес рожденный сегодня выдающийся кинорежиссер Сергей Параджанов (фото).

Режиссер считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа". Не будучи классическим диссидентом, Сергей Параджанов однако открыто критиковал советскую культурную политику, выступал против цензуры и судебных расправ над интеллигенцией. В результате режиссер был по политическим мотивам осужден по обвинению в однополых отношениях. Пробыв в тюрьме четыре года, Параджанов был освобожден под давлением советской творческой интеллигенции и международной кампании. Сам же Сергей Параджанов исповедовал по жизни всегда формулу любви, сформулированную в короткой фразе: "Я отомщу миру любовью".

Козероги, рожденные 9 января, иногда совершают серьезные ошибки и просчеты. Периодически им приходится терпеть поражения или подсчитывать убытки. К счастью, они обладают настолько хорошо развитыми гибкостью и чувством цели, что, как правило, им не составляет особого труда оправиться от очередного потрясения. Нанести этим людям окончательное поражение или вынудить их сдаться практически невозможно.

Рожденные 9 января чрезвычайно высоко ценят личную инициативу, личную ответственность и личную свободу. По этой причине они иногда недооценивают тех, кто предпочитает работать в коллективе. Пожалуй, герои дня сегодняшнего должны научиться воспринимать окружающих как обыкновенных людей, а не как средство для достижения целей. Это может дать им преимущество в их долгосрочных планах.

Для успеха рожденных 9 января большое значение имеет их приверженность таким человеческим ценностям, как доброта, понимание и, главное, терпимость. Рожденные 9 января, как правило, настолько серьезно настроены на борьбу, что у них редко появляется желание почивать на лаврах своих достижений.

Достижениями рожденных сегодня пронизаны многие области человеческих знаний. Американский психолог Джон Бродес Уотсон стал основателем бихевиоризма — одной из самых распространенных теорий в западной психологии XX века.

Организацией психиатрической помощи и популяризацией психиатрии успешно занимался рожденный сегодня известный русский врач-психиатр Петр Кащенко.

Пионером асептики и антисептики стал рожденный сегодня немецкий хирург Фридрих Август фон Эсмарх. Он также изобрел кровоостанавливающий жгут, эластичный бинт и наркозную маску.

Неоднократно признавался одним из лучших футболистов Европы и лучшим футболистом СССР чемпион Европы по футболу и Олимпийский чемпион полузащитник команды "Спартак" Игорь Нетто.

Будучи бойцами по натуре, Козероги, рожденные 9 января, могут использовать все имеющиеся в их распоряжении виды оружия для того, чтобы одержать победу над своими противниками. Чтобы избавиться от груза никому не нужных проблем, им нужно смотреть на мир более широко, не ограничивая себя всего лишь двумя альтернативами ("белое" или "черное"). Осознание того факта, что сегодняшние противники, возможно, в будущем станут друзьями, может значительно расширить диапазон решения проблем.

И в заключение, со своим рецептом компромисса рожденный сегодня один из самых известных писателей XX века мудрый Карел Чапек: "Высказать принципиальную точку зрения — значит, что-либо принять, не дав себе труда вникнуть в существо дела. Более того, принципиальная точка зрения тем полноценнее и категоричнее, чем меньше мы о предмете осведомлены".

На фото: Сергей Параджанов

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