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Автор Соломон Соловьев

Царствие их не от мира сего - Гороскоп дня

Гороскоп

О своеобразии, чудаковатости и странностях рожденных 7 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Царствие их не от мира сего - Гороскоп дня. 395592.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Даже когда все против, Солнце за нас", — так написал в одной из своих популярных песен "Солнце за нас" рожденный сегодня основатель и лидер группы "Звери" российский рок-музыкант Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь.

О непростой Формуле небес рожденных сегодня героев при щедром покровительстве "звезды по имени Солнце" расскажем сегодня.

Стрельцы, рожденные 7 декабря, — личности своеобразные. В течение всей жизни им бывает трудно ужиться с окружающими — будь то в школе, на работе или в семье. Рожденные в этот день зачастую растут с мыслью о том, что они не такие, как все, странные и даже чудаковатые. Даже если на самом деле это не так, они все равно верят в это и чаще всего живут сообразно своим ожиданиям.

По признанию самого Романа Билыка, кроме музыки, его мало что интересовало в жизни, он плохо учился в школе, общался лишь с музыкантами своей группы "Асимметрия", которую создал еще в подростковом возрасте. Само название группы красноречиво говорило о жизненной позиции ее создателя. В 2001 году Роман Билык вместе с талантливым московским композитором Александром Войтинским создал группу с провокационным названием "Звери", а еще через три года группа собрала полный стадион "Лужники" в Москве и вошла в список самых богатых российских звезд, согласно журналу Forbes. На премии "Муз-ТВ" "Звери" девять раз побеждали в номинации "Лучшая рок-группа".

Рожденный сегодня французский иллюзионист Жан Эжен Робер-Уден был при жизни прозван "отцом современной магии". Он один из первых фокусников облачился во фрак и вместо ярмарок и дешевых кабачков, где традиционно выступали его коллеги фокусники, стал выступать в салонах и дорогих ресторанах. Все автоматы для фокусов были сделаны самим Жаном Уденом, многие из них он же и изобрел. Иллюзионы его были настолько оригинальны в начале XX века, что до сих пор используются в репертуаре фокусников.

Необычных Стрельцов дня сегодняшнего всегда притягивает к тем, кто тоже отличается странностью. Как бы то ни было, они с уважением относятся к тем, кто идет по жизни своим путем независимо от того, куда он ведет. Разумеется, втайне они мечтают о том, чтобы их принимали за своих, стремятся как бы смешаться с толпой. Они даже могут прикладывать к этому чрезвычайные усилия, что всегда негативно отражается на состоянии их нервной системы.

В годы юности рожденные 7 декабря проявляют нерешительность в выборе профессии и жизненной цели. Нередко они пробуют себя во многих качествах, совершенно разных и даже противоположных, пока не найдут ту область, которая в наибольшей степени им подходит.

Рожденного сегодня русского химика Александра Воскресенского ласково называли в XIX веке "дедушка русской химии". Будучи еще молодым ученым, Воскресенский публиковал научные статьи, которые вызывали недоумение у его коллег тех лет своей странностью и неординарностью выбранных тем. Ученого интересовали, в частности, состав хинной кислоты, элементарный состав нафталина или действие ангидрида на маслородный газ.

Воскресенский первый открыл и установил состав алкалоида теобромина, сходного с кофеином и содержащегося в шоколаде, а также стал первым химиком, доказавшим полезность добываемого на территории Российской империи каменного угля. Ученый также вошел в историю как разработчик первого синтетического клея и главный популяризатор применения минеральных удобрений.

Космический собрат Александра Воскресенского немецкий физиолог Теодор Шванн вошел в историю как первооткрыватель пищеварительного фермента пепсин и как автор клеточной теории, в которой ученый разработал собственные принципы клеточного строения и развития живых организмов. Свою теорию в 1839 году ученый изложил в фундаментальном труде, который назывался "Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений". Фридрих Энгельс утверждал, что создание клеточной теории Шванном было одним из трех величайших открытий в естествознании XIX века наряду с законом превращения энергии и эволюционной теорией.

Пионером сердечно-сосудистой хирургии в СССР стал рожденный сегодня советский ученый-хирург Александр Бакулев. В 1948 году хирург первым произвел операцию по поводу врожденного порока сердца. Профессиональная деятельность Бакулева была также связана с такими направлениями медицины, как хирургия почек, костная хирургия, хирургическое лечение язвенной болезни и легких.

Стрельцы, рожденные 7 декабря, обычно никогда не сворачивают с избранной стези и целиком и полностью погружаются в предмет своих занятий. К сожалению, это вовсе не означает, что они счастливы своим выбором. Частично это объяснимо тем, что предмет их интереса не всегда приносит материальное удовлетворение. Соответственно, неизбежны раздражение и беспокойство, сомнения по поводу сделанного выбора. В связи с этим рожденным 7 декабря просто необходимо ослабить требовательность по отношению к себе.

Если в детстве у них обнаруживаются большие таланты, окружающие начинают строить грандиозные планы на этот счет, что в конечном счете нервирует ребенка, способствует его замкнутости, которая объясняется тем, что ребенок едва ли не специально окружает себя стеной, чтобы избежать последующего разочарования или неприязни. Тем счастливчикам, у которых родители проявляют должное понимание, быстрее удается найти себе применение в жизни. А если к тому же им повезет и они найдут человека, способного развить в них заложенные природой задатки, они вообще могут стать достоянием общества.

"И да, и нет — это единственный ответ, когда дело касается нас самих; мы верим и мы не верим, мы любим и не любим, мы есть и нас нет, — это происходит оттого, что мы на пути к цели, которую всю целиком мы видим и не видим", — так невероятно точно описал Формулу небес для многих героев дня сегодняшнего рожденный 7 декабря французский философ Габриэль Марсель. Его называют первым европейским философом-экзистенциалистом, чьи суждения отличались глубокой религиозностью и гуманизмом.

Одним из самых неординарных философов XX века является рожденный сегодня знаменитый финский радикальный сторонник глубинной экологии Каарло Пентти Линкола. Будучи популярен в Финляндии и широко известен за рубежом, Линкола прославился своими работами в области защиты окружающей среды, где в ее разрушении обвиняет как человечество в целом, так и отдельные человеческие сообщества.

Его идеалом общества является управляемая немногочисленной образованной элитой тоталитарная диктатура, где основная масса населения живет по стандартам Средних веков и где потребление ограничено использованием только возобновляемых ресурсов.

Многочисленные последователи, отмечающие сегодня 86-й день рождения своего учителя, считают Линколу гуру во многом благодаря тому, что он живет так, как сам учит. Философ живет на берегу озера, в его доме нет водопровода, он не пользуется автомобилем. Многие годы он зарабатывает на жизнь рыбалкой на весельной лодке, а рыбу продает соседям, развозя ее покупателям верхом на лошади.

Стрельцы, рожденные именно 7 декабря, — пожалуй, самые оригинальные в своем отношении к миру и социуму из всех представителей своего знака Зодиака. И все-таки им не стоит отгораживать себя от мира. Мечтатели и фантазеры, люди, чей день рождения — 7 декабря, рискуют уйти в мир иллюзий. Хотя бы в какой-то степени им нужно увлечься заботами семьи, поддерживать тесный контакт с друзьями, писать письма — словом, общаться как можно больше.

"Книга введения в науку о звездах и их приговорах" — так называлось астрологическое сочинение рожденного сегодня знаменитого персидского астронома, математика и астролога Абу ас-Суфи (Азофи). Он один из первых в истории составил каталог 1017 звезд с подробным описанием 48 созвездий и с полной ответственностью можно утверждать, что в X веке о Формуле небес никто не знал лучше, чем герой дня сегодняшнего.

О глубинной особенности Формулы небес Стрельцов 7 декабря прекрасно написал рожденный сегодня замечательный еврейский поэт Перец Маркиш. Его строчками и закончим сегодня:

Но только нам, владыкам из владык,

Наследникам времен и поколений,

Дано постичь материи язык

И мудрые законы воплощений.

На фото: Александр Бакулев

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