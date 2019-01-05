Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня

Об основательности, рациональности, мужестве и самопожертвовании рожденных 6 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Зачем говорить там, где надо действовать", — с такой формулой пришел сегодня в мир украинский военный и политический деятель Богдан Хмельницкий. Гетман Войска Запорожского стал предводителем казацкого восстания, в результате которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра, а также Киев окончательно отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства.

О разумной и обоснованной Формуле небес рожденных 6 января поговорим подробнее.

Обоснование чего-либо является центральной темой в жизни тех Козерогов, которые родились 6 января. Они очень любят исследовать, находить рациональное зерно во всех вопросах — будь то некие метафизические проблемы или чисто прагматические ситуации. Такая жажда найти в жизни смысл у этих людей может проявляться множеством разных способов — от философских спекуляций до действительно серьезных и глубоких поисков истины.

Даже наиболее материалистически ориентированные люди, рожденные в этот день, как правило, верят в нечто для них святое — будь то природа, вселенский разум или душа. Само их присутствие в этом мире является для них еще одним доказательством существования некой универсальной чудотворной силы. Наиболее утонченные натуры из числа рожденных сегодня пытаются реально воплотить влияния этой невидимой силы в жизнь с помощью любви, долга, самопожертвования и стремления к посвящению.

"Тот, кто искал служенья, должен идти один", — так обосновала свой жизненный путь рожденная сегодня национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне Жанна д'Арк. С детства Жанна знала о своей миссии снять осаду с города Орлеана во время войны и изгнать захватчиков из французского королевства.

Известие о том, что армию возглавила посланница Бога, вызвало необычайный моральный подъем в войске. Потерявшие надежду начальники и солдаты, уставшие от бесконечных поражений, воодушевились и вновь обрели храбрость. Задачу по снятию осады с Орлеана, которую многие французские военачальники посчитали невыполнимой, Жанна д'Арк решила за четыре дня.

Козерогов, рожденных сегодня, интересуют любые примеры проявления духа в материальной жизни. Вообще, их интерес к окружающему миру имеет, как правило, скорее философский или даже поэтический, чем технический характер. Но несмотря на то, что им часто свойственны крайне субъективные взгляды, свои весьма абстрактные идеи и мысли они способны излагать необыкновенно ясно и понятно для окружающих. Видимо, поэтому они способны быть учителями в самом высоком смысле этого слова независимо от их профессиональной принадлежности.

Таким учителем по жизни для многих советских футболистов являлся рожденный сегодня выдающийся советский и украинский футболист и футбольный тренер Валерий Лобановский. Он был многолетним наставником киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков. Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988. И совершенно заслуженно его прозвище среди игроков и болельщиков было Мэтр. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. "Компромиссами дела не спасти: нужно пойти на риск сегодня, ибо завтра, может случиться, рисковать уже будет нечем", — так учил жизни мудрый Валерий Лобановский.

Обладая большим мужеством, Козероги, чей день рождения — 6 января, не склонны избегать опасности. Они прекрасно осознают могущество темных сил и угрозу, исходящую с их стороны. Но при этом могут в любой ситуации излучать невинность и свет, способные смягчить самые жесткие сердца и переубедить самых упорных скептиков. Их вера в отличие от многих других действительно истинна и остается непоколебимой даже в самые тяжелые для них времена. Нельзя сказать, что это обусловлено только огромной верой в себя. Скорее их верой в то, что существует некая более могущественная сила, проводниками которой они являются.

Проводником небесной силы, без сомнения, стал рожденный сегодня изобретатель воздушного шара, французский инженер Жан-Этьенн Монгольфьё.

Основал полевую археологию и раскопал легендарную античную Трою рожденный сегодня археолог-самоучка немецкий предприниматель Генрих Шлиман.

Создал свое выдающееся музыкальное произведение "Чардаш" и еще множество балетов, оперетт, инструментальных и вокальных пьес итальянский скрипач, композитор и дирижер Витторио Монти.

Построил неповторимые дома один из основателей стиля модерн в архитектуре рожденный сегодня бельгийский архитектор Виктор Орта.

Первым использовал в исполнении музыки цвет, тем самым ввел понятие "светомузыка" представитель символизма в музыке, рожденный сегодня русский композитор и пианист Александр Скрябин.

Что бы ни говорилось о Козерогах, рожденных 6 января, их чувства всегда искренни, а мнения честны. Некоторые могут считать этих людей оторванными от реальной жизни, другие — наивными или просто не замечать их, но они нисколько не обижаются на такое отношение, а их характер совершенно не меняется, даже с возрастом. В любом случае рожденные 6 января находятся далеко впереди своих критиков, может быть, благодаря тому, что с раннего возраста и до глубокой старости им удается сохранить детское восприятие мира как чуда.

Пришедший сегодня в мир итальянский музыкант и киноактер Адриано Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки. За всю свою карьеру он выпустил 41 студийный альбом общим тиражом 150 миллионов, а также снялся более чем в 40 кинофильмах.

Формулой Адриано Челентано закончим сегодня: "Что бы ты ни придумал, всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное — сделать это лучше".

На фото: Адриано Челентано

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