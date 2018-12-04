Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Силовые структуры Недвижимость Наследие Непознанное Эврика Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня

Гороскоп

Об уверенности в победе, настойчивости, силе воли и храбрости рожденных 5 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня. 395518.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я знаю, что жизнь может быть суровой. Но я также знаю, что первое правило — это настойчивость, сила воли, храбрость. Сражаться, даже если удачи меньше, чем у других. Нельзя дать врагу победить, не сказав ему ничего. Надо быть гордым. Не уходить… даже когда стоишь на краю…" — с таким девизом идет по жизни рожденная сегодня французская певица и актриса Патрисия Каас.

Этот девиз близок практически любому представителю знака Стрельца, и герои дня сегодняшнего, конечно же, не исключение из этой мужественной Формулы небес.

Рожденные 5 декабря чрезмерно уверены в том, что им удастся осуществить задуманное. Иногда эта уверенность не беспочвенна, иногда — увы. Рожденные в этот день на самом деле способны на грандиозные свершения, однако им не чужды и поражения. Если им случается потерпеть неудачу, это происходит из-за нереалистичного подхода к жизни — когда они склонны смотреть на мир сквозь розовые очки. Таким образом, люди, чей день рождения — 5 декабря, должны твердо уяснить для себя, что успех приходит не только благодаря предпринятым усилиям, но и как следствие тщательного, взвешенного расчета.

Грандиозные свершения и поражения в течение 70 лет правления наполняли жизнь рожденного сегодня короля Таиланда Рамы IV. Он правил своей страной дольше всех известных в мире монархов. Тайцы искренне любили своего правителя, называли его отцом нации и чуть ли не богом.

Несмотря на то, что Рама был далек от политики и его власть была ограничена конституцией, он играл объединяющую роль в стране, переживающей бесконечную череду военных переворотов, и никогда не оставался в стороне от важных государственных вопросов.

Король Рама IV был также и талантливым изобретателем. За свою жизнь он спроектировал множество плотин и мостов. Парусник, на котором он плавал, был спроектирован им самим. Ему также принадлежит патент на искусственные облака.

Отцом современной польской нации многие историки считают рожденного сегодня первого главу возрожденного Польского государства, основателя польской армии, маршала Юзефа Пилсудского. "Поражение — это когда ты с ним смирился. А если не смирился, то это временная неудача", — так любил говорить Стрелец Юзеф Пилсудский.

В 1918 году, после череды своих политических поражений, Пилсудский стал главой Польского государства, сыграв важнейшую роль в создании Второй Речи Посполитой, в течение 123 лет разделенной между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями. Он оставался главой государства до 1935 года. На этот период приходится шесть войн, включая советско-польскую, завершившуюся поражением Красной армии. Пилсудский являлся автором политического проекта, известного как прометеизм. Его целью было ослабление и расчленение Российской империи и впоследствии Советского Союза путем поддержки националистических движений на их территории.

Отцом бразильских партизан нарекли современники рожденного сегодня руководителя Бразильской коммунистической партии и лидера движения "Действия за национальное освобождение" Жуана Карлуса Маригеллу. Девиз жизни героя сегодняшнего дня всегда был таков: "Долг революционера — в том, чтобы делать революцию во что бы то ни стало".

Основным методом для достижения целей революции героем дня была избрана городская герилья, партизанская вооруженная борьба в городских условиях. В отличие от Че Гевары, который был сторонником сельской герильи, Карлос считал, что вооруженная борьба должна начинаться в городе и оттуда перекидываться в сельскую местность.

Находясь в подполье, Карлос написал множество работ по теории революционной борьбы. Наиболее известная из них — "Краткий учебник городской герильи", написанный в июне 1969 года. Эта небольшая книга стала своего рода библией для всех участников мирового революционного движения и в короткое время была переведена на множество языков мира.

Стрельцы, рожденные 5 декабря, — как правило, живые и динамичные люди. Они искренне увлечены тем, что делают в данную минуту, и щедро делятся плодами своего труда с окружающими. Их может удивить, что близкие им люди не разделяют их взглядов или не испытывают той же степени восторга. Разумеется, с возрастом и зрелостью к рожденным 5 декабря приходит понимание того, что и другие имеют право на личное волеизъявление.

Конечно, нельзя отрицать того, что уверенность, которую демонстрируют герои дня, имеет ряд преимуществ. Большинство из них относительно свободны от забот и сомнений, обычно одолевающих других людей. Однако они должны признать факт существования трудностей, поскольку зачастую искусственно стараются убедить себя в том, что все идет прекрасно, когда на самом деле это далеко не так. Таким барометром может стать совет близких или друзей, да даже врагов или соперников. В общем, рожденным 5 декабря нужно усвоить, что мнение других тоже кое-что значит, даже если оно неверно.

Чрезвычайно уязвимым к критике был рожденный сегодня (5 декабря по старому стилю) русский советский живописец Александр Родченко. Таланты этого неутомимого Стрельца реализовались в революционной плакатной графике и скульптуре. Родченко стал родоначальником дизайна и графики в СССР, а также одним из представителей жанра "нового видения", течения в художественной фотографии, связанной с использованием ракурсной съемки, абстрактных изображений и нестандартных фотографических техник. Всем известен был и знаменитый девиз Родченко по жизни: "Победит тот — кто выдержит".

Вслед за своим космическим собратом Александром Родченко создал свой собственный жанр в изобразительном искусстве рожденный сегодня американский художник Уолт Дисней. Гениальный Дисней стал создателем первых в истории кинематографа звукового и музыкального мультфильмов. Как режиссер он снял 111 фильмов и был продюсером еще 576 кинофильмов. Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками "Оскар", что является абсолютным рекордом для этой премии. "Лучший способ начать делать — перестать говорить и начать делать", — с такой формулой жил и творил гений-Стрелец.

Еще одним рекордсменом дня сегодняшнего стал австрийский актер и оперный тенор Йоханнес Хестерс. В 1997 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий актер мировой величины. Рожденный сегодня Хестерс прожил 108 лет, из них 89 лет он выступал на сцене.

Поскольку люди, чей день рождения — 5 декабря, — активные личности, они не склонны медлить с делами, откладывая их на завтра, и вообще не позволяют пускать дела на самотек. Хотя такой подход изначально позитивен и делает жизнь рожденных 5 декабря менее усложненной, он все-таки может вовлечь их в процесс осмысления того, что же является лучшим для них. Таким образом, для рожденных 5 декабря чрезвычайно важно заняться самопознанием. Непременным условием должна стать выработка твердого, реалистичного представления о своем месте и цели в жизни. Пока этого не произойдет, рожденные 5 декабря просто обречены на колебания и несмотря на свойственный им оптимизм будут подвержены разочарованиям. Как это ни печально, но именно серия неудач может подвести их к необходимости вышеперечисленных шагов.

Наполненная разочарованием и мучительными поисками ответов на вечные вопросы бытия стала поэзия, философия, да и сама жизнь двух замечательных русских поэтов, рожденных сегодня, Федора Тютчева и Афанасия Фета. "Самая бесплодная вещь на этом свете — добиваться правды", — заявляет Стрелец-философ Федор Тютчев. "В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда", — вторит Тютчеву его звездный собрат Афанасий Фет.

И все же, когда рожденные 5 декабря познают природу неуверенности, признают власть судьбы и разовьют в себе необходимую иронию, они обретут твердую почву под ногами и, следовательно, будут готовы к новым свершениям. И тогда Формула небес обязательно поможет им одержать победу.

И, в заключение, еще одна формула счастья от героя дня сегодняшнего Уолта Диснея: "Счастье — это состояние ума. Оно зависит от вашей точки зрения на те или иные вещи. Я полагаю, что счастье — это удовлетворенность, но речь вовсе не о богатстве. Все люди разные, и некоторые из нас просто не могут быть счастливы, выполняя рутинную работу".

На фото: Уолт Дисней

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Стрелец декабрь 5 декабря астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня
Аналитика
Как избежать рисков при покупке квартиры
Зарубежная литература
В духе политкорректности: книгу Толкина "Властелин колец" обвинили в расизме
Новости Все >
Более 100 тысяч московских школьников посетили музеи бесплатно
Джулия Робертс в ярком платье восхитила поклонников
Родители утонувшего в канализации ребенка закрыли дело за 150 тыс. рублей
Синдром новогодней елки и его опасности
СМИ: Трамп сам подошел к Путину на G-20
Всемирный банк сообщил о факторах, которые помогут России выдержать внешний шок
Байкал не смогли оздоровить за 8,4 млрд рублей
Дом с привидениями выставлен на продажу в Англии﻿
Президент Сербии пожаловался в Москву на "силы", которые толкают Балканы к конфликту
Эвелина Бледанс вынуждена продать особняк в Подмосковье
Сейчас читают
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Сенцов хотел взорвать Крым, Сахаров хотел взорвать США
Политика. Новости и аналитика
Сенцов хотел взорвать Крым, Сахаров хотел взорвать США
За красной линией: России пора выходить из "чужого проекта"
Экспертное мнение
За красной линией: России пора выходить из "чужого проекта" Видео 
Читательский топ
Придет ли флот НАТО к Крыму "наказывать" Россию
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Индийский океан гудит, и никто не знает, почему
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Комнатные цветы
Список ядовитых комнатных растений

Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.

Список ядовитых комнатных растений
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Происшествия
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Экономика
Норвегия и Польша решили строить свой "Северный поток - 2"
Воспитание
Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину
День в истории
Новые данные о панфиловцах: точка в споре поставлена?

Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.

Новые данные о панфиловцах: точка в споре поставлена?
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Происшествия
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Новости Украины
Порошенко заявил, что Россия готовит захват Бердянска и Мариуполя
Общество
Власти призвали запасать зерно - цена на хлеб взлетит
Новости Перми
Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей

За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.

Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей
Регионы поднялись на протест против мусора из Москвы
Общество
Регионы поднялись на протест против мусора из Москвы
Военные новости
The National Interest: у РФ появился новый способ уничтожения артиллерии США
Новости Грузии
В Грузии задержаны прибывшие на митинг оппозиции вооруженные украинцы
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Социологи: половина избирателей страны против "Единой России"?
Всемирный банк сообщил о факторах, которые помогут России выдержать внешний шок
Актера Панина задержали за пьяный дебош на авиарейсе
Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину
Актера Панина задержали за пьяный дебош на авиарейсе
Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Актера Панина задержали за пьяный дебош на авиарейсе
Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину
Синдром новогодней елки и его опасности
Трамп отменил встречу с Путиным. Якобы из-за Украины - но так ли это?
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Актера Панина задержали за пьяный дебош на авиарейсе
Почему Путин не отвечает на звонки Порошенко
Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину
Заплати налоги и спи — если сможешь
Заплати налоги и спи — если сможешь
Украинцы стыдятся выступления пьяного Порошенко
Придет ли флот НАТО к Крыму "наказывать" Россию
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
История и современность Все >
Политические убеждение или нетрадиционная ориентация: за что казнили поэта
Политические убеждение или нетрадиционная ориентация: за что казнили поэта
Путь к трону госпожи де Ментенон
Путь к трону госпожи де Ментенон
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
МВД разрешит участковым не заниматься тяжкими преступлениями
МВД разрешит участковым не заниматься тяжкими преступлениями
Россиянам везли объедки с английского стола
Россиянам везли объедки с английского стола
Эксперт: отравление Скрипалей через ручку двери - абсурд
Эксперт: отравление Скрипалей через ручку двери - абсурд
The National Interest: у РФ появился новый способ уничтожения артиллерии США
The National Interest: у РФ появился новый способ уничтожения артиллерии США
Бой есаула Серова: сотня против десяти тысяч
Бой есаула Серова: сотня против десяти тысяч
ЦБ планирует ограничить работу уличных пунктов обмена валюты
ЦБ планирует ограничить работу уличных пунктов обмена валюты
Эксперты представили сценарий войны России с Украиной
Эксперты представили сценарий войны России с Украиной
Как и чем Кремль оправдывает бедность россиян
Как и чем Кремль оправдывает бедность россиян
Женское Все >
Чесночная настойка от ста болезней
Чесночная настойка от ста болезней
Пять важных вопросов о зимовке роз
Пять важных вопросов о зимовке роз
Секрет роскошного комнатного цветника
Секрет роскошного комнатного цветника
Семь особенностей выращивания листового и кочанного салата
Семь особенностей выращивания листового и кочанного салата
Как зимой быстро растопить печку на даче?
Как зимой быстро растопить печку на даче?
Почему может кружиться голова?
Почему может кружиться голова?
Американские исследователи: шум может стать причиной инсульта или инфаркта
Американские исследователи: шум может стать причиной инсульта или инфаркта
Предметы гардероба, которые сводят мужчин с ума
Предметы гардероба, которые сводят мужчин с ума
Екатерина Волкова не может выйти из амплуа
Екатерина Волкова не может выйти из амплуа
Джулия Робертс пошла против моды
Джулия Робертс пошла против моды
Студент выловил доказательство плохой экологии
Студент выловил доказательство плохой экологии
Каролин де Менгре продемонстрировала французский шик
Каролин де Менгре продемонстрировала французский шик
Полезная косметика на основе кофе
Полезная косметика на основе кофе
Шесть шагов, чтобы избавиться от боли в горле
Шесть шагов, чтобы избавиться от боли в горле
Мужское Все >
Немецкие полицейские угостили мусульман свининой
Немецкие полицейские угостили мусульман свининой
Будильник вреден для здоровья
Будильник вреден для здоровья
Какие принты сейчас наиболее актуальны в интерьере
Какие принты сейчас наиболее актуальны в интерьере
Стеклянная столешница на кухне: практично ли?
Стеклянная столешница на кухне: практично ли?
Жилье будущего: какими скоро станут наши дома
Жилье будущего: какими скоро станут наши дома
Делаем планировку дверных проемов и дверей грамотно
Делаем планировку дверных проемов и дверей грамотно
Как выбрать правильный матрас
Как выбрать правильный матрас
Программа Золотой эры для пресса
Программа Золотой эры для пресса
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Дева Мария - самая святая из всех жен
Дева Мария - самая святая из всех жен
РПЦ уже под Ватиканом? - точка зрения
РПЦ уже под Ватиканом? - точка зрения
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Главные правила воспитания собаки
Главные правила воспитания собаки
Как ухаживать за собакой в зимний период
Как ухаживать за собакой в зимний период
А поговорить: как сделать собеседника из волнистого попугайчика
А поговорить: как сделать собеседника из волнистого попугайчика
Есть ли у животных чутье на природные бедствия?
Есть ли у животных чутье на природные бедствия?
Как ведут себя птицы во время солнечного затмения
Как ведут себя птицы во время солнечного затмения
В Китае поймали невиданную рыбу
В Китае поймали невиданную рыбу
Капремонт многоквартирных домов в Тамбовской области завершен
Капремонт многоквартирных домов в Тамбовской области завершен
Каждый знак Зодиака по-своему реагирует на комплименты
Каждый знак Зодиака по-своему реагирует на комплименты
Плащ-невидимка создан в Китае
Плащ-невидимка создан в Китае
Врачи-дерматологи: мочалки - источник бактерий
Врачи-дерматологи: мочалки - источник бактерий
Регионы усилят контроль за пропорциональным распределением средств дольщиков
Регионы усилят контроль за пропорциональным распределением средств дольщиков
Магазины Zara запускают свою линию косметики
Магазины Zara запускают свою линию косметики
Ближний Восток
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия

Если США заблокируют экспорт иранской нефти, то Иран остановит движение танкеров по Персидскому заливу. Иранцы не верят в помощь Европы, их терпение на исходе.

Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Ближний Восток
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
США и Канада. Новости и аналитика
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Новости Грузии
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
Польский журналист шокирован: "Украинцы безразличны к своей Родине"
Новости Украины
Польский журналист шокирован: "Украинцы безразличны к своей Родине"
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Новости Украины
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
﻿Как американцы начинают "акклиматизироваться" в Польше
Евросоюз
﻿Как американцы начинают "акклиматизироваться" в Польше
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
Евросоюз
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ