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Автор Соломон Соловьев

Никогда не шутите с идеалами - Гороскоп дня

Гороскоп

О силе, смелости, гибкости, выносливости и самоуверенности рожденных 5 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Никогда не шутите с идеалами - Гороскоп дня. 396737.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿

"Приравнивать себя к большинству. Это действительно сложная задача. Создавай искусство таким способом, который сможешь контролировать. Я всегда выбирал труднейший. Я всегда избегал очевидных и наиболее подходящих вещей. Вместо них я использовал то, что подходит мне только сейчас. Жить трудно. Не жаловаться на жизнь еще труднее. Я создал нечто, что сделало меня сильнее", — с такой формулой реализации идет по жизни рожденный сегодня культовый американский музыкант и художник Мэрилин Мэнсон (фото).

О сильной и смелой Формуле небес рожденных 5 января поговорим подробнее.

В жизни Козерогов, рожденных 5 января, центральной и постоянно присутствующей темой является возвращение. Эти люди не из тех, кто пропадает надолго. Они обладают удивительной способностью выбираться (постепенно или, наоборот, внезапно) из самых трудных положений как частного, так и общественного характера.

В личном плане они способны легко переносить болезни, оправляться от тяжелых ранений и потрясений, да и просто от житейских неудач. Потерпев сокрушительное фиаско, рожденные в этот день умеют быстро восстанавливать пошатнувшееся реноме, а многие из них просто незаменимы, принимая на себя руководящую роль при восстановлении законных прав какой-либо социальной группы.

Рожденная сегодня Раиса Горбачева (фото) стала первой женой советского руководителя, которая не оставалась за кадром. Она часто появлялась на экранах телевизоров, так как сопровождала супруга в его поездках и участвовала в приемах иностранных делегаций.

В годы президентства супруга Раиса Горбачева активно занималась благотворительной деятельностью. Она участвовала в работе Фонда "Помощь детям Чернобыля", осуществляла патронаж Международной благотворительной ассоциации "Гематологи мира — детям", шефствовала над Центральной детской больницей в Москве. Эту деятельность она продолжила и после добровольной отставки Горбачева. В последние годы жизни создала и возглавила Клуб Раисы Горбачевой, осуществлявший помощь детским больницам, провинциальным учителям и работающим с "трудными детьми" педагогам.

"Человек в своей духовной жизни должен как-нибудь возвыситься над временем и быть в состоянии противопоставить ему неизменный порядок. И в этот новый порядок должно быть вложено новое содержание, стоящее выше природного самосохранения и чувственного благополучия", — такую формулу человеческого самопознания начертил однажды рожденный сегодня немецкий писатель и философ Рудольф Кристоф Эйкен.

Его философия называлась "активизм". Активизм предполагал, что человеческое общество может изменить себя через этический выбор, который оно может сделать. В этом он противопоставлял себя Ницше, который говорил о сверхчеловеке, которому дозволено обойти моральные и этические нормы. Философия Эйкена сделала попытку примирить интеллектуальную мысль с религией.

Козероги, чей день рождения — 5 января, как правило, очень гибки и выносливы. Это помогает им уцелеть физически в поистине невероятных ситуациях. Еще больше впечатляет их способность с легкостью переживать эмоциональные потрясения.

Очевидно, причина таких удивительных способностей кроется в свойственной этим людям самоуверенности и умении оставить прошлое позади себя, продолжая движение вперед.

Все это, конечно, отнюдь не означает, что люди, чей день рождения — 5 января, являются какими-то сверхъестественными существами, для которых потеря чего-то дорогого не имеет никакого значения. Даже наоборот, мало кто сомневается в том, что их чувства очень глубоки и по-настоящему сильны. И все-таки, с головой отдаваясь накалу страстей, потерпев поражение, рожденные в этот день моментально оправляются от ударов судьбы. Более того, многие из них готовы снова броситься в бой.

Безусловно, не самая малая часть силы этих людей заключается в их изначальной способности понимать и принимать тот факт, что человек не может всю свою жизнь одерживать победы. В определенные моменты надо уметь достойно проигрывать сопернику.

"Если у двух человек мнения всегда совпадают, оба они ни к чему не годны", — так утверждал рожденный сегодня первый федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, ушедший в отставку в 87 лет и ставший самым пожилым главой правительства в новейшей истории. Блестяще характеризует суть Формулы небес дня сегодняшнего еще одна цитата Аденауэра: "Когда другие думают, что с тобой покончено, тогда и следует начинать".

Привыкшие подчиняться внутреннему распорядку Козероги, рожденные 5 января, никогда не растрачивают силы впустую. По этой причине многие из них идеально подходят на роль руководителя групповых проектов. Так как в подобной ситуации они не только принесут пользу делу, но и проявят свои лучшие качества.

Однако присущая им уверенность в том, что неразрешимых проблем не бывает, приносит вред. Эти люди не придают большого значения мощным иррациональным энергиям, а когда спохватываются — ничего нельзя изменить.

Еще одна проблема для них — склонность к самодовольству, проявляющаяся тогда, когда появляется стабильность. Им не стоит забывать о спонтанности, неотделимой от духовного развития. Им необходимо найти в себе мужество и следовать порывам своего сердца, даже если это грозит потерей удобного места в социальной нише.

В 1910 году рожденный сегодня американский изобретатель Кинг Кэмп Жиллетт (фото) предложил бывшему президенту страны Теодору Рузвельту миллион долларов, чтобы тот стал президентом его корпорации в штате Аризона. На это Рузвельт заявил: "Я бы с радостью, но честно говоря, я не очень доверяю человеку, который делает бритвы и носит усы".

Герой дня сегодняшнего в полной мере проверил свою Формулу небес в деле. В возрасте 40 лет он придумал бритвенный станок, в который зажимается лезвие, которое можно выбрасывать после того, как оно стало тупым. За два года Жиллетт стал миллионером, а уже в 1917 году правительство США заказало у него 36 миллионов лезвий для солдат, воюющих в Первую мировую войну. В результате биржевого краха 1929 года Жиллетт потерял практически все свое состояние и вскоре скончался за несколько лет до появления электрической бритвы.

"Нельзя шутить с идеалами, за идеалы люди проливают кровь", — эта крылатая фраза рожденного сегодня классика европейской литературы Фридриха Дюрренматта как нельзя лучше подходит к Формуле небес дня сегодняшнего. И поэтому свои идеалы герои дня тщательно оберегают от посторонних глаз.

На фото: Мэрилин Мэнсон

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