Тилль Линдеманн, взрывающий стереотипы - Гороскоп дня

Об организованности, умении решать любые проблемы, аналитическом складе ума и практичности рожденных 4 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿

"Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель Вселенной… Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия, и все соответственное месту и времени разнообразие сотворенных предметов, что и составляют строй и жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа Самобытного, которого я называю Господь Бог", — эту формулу Бытия вывел для себя рожденный сегодня выдающийся английский физик, математик, астроном и астролог сэр Исаак Ньютон (фото).

Героя дня сегодняшнего по праву считают одним из создателей классической физики. В своем фундаментальном труде "Математические начала натуральной философии" он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики. Он также разработал дифференциальное и интегральное исчисления, теорию цвета, заложил основы современной физической оптики, создал многие другие математические и физические теории.

Большинство Козерогов, рожденных 4 января, являются, как правило, высокоорганизованными людьми. Они способны свести своих коллег с ума, настаивая на чем-то. Например, на том, чтобы те яснее излагали свои мысли в публичных дискуссиях или поддерживали порядок на рабочем месте.

Создается впечатление, что для того, чтобы по настоящему понять что-нибудь (практически все, что угодно, включая даже человеческие эмоции), рожденным в этот день необходимо поместить незнакомое прежде явление в определенные формальные рамки для оценки. В силу такой особенности их мышления они не всегда находят общий язык с теми, кто предпочитает в своих оценках основываться на эмоциях или интуиции.

"При изучении наук примеры полезнее правил", — так утверждал Исаак Ньютон, неизменно следуя Формуле небес своего дня рождения.

Свою гениальную форму для общения и коммуникации разработал рожденный сегодня французский тифлопедагог Луи Брайль. Брайль сам потерял зрение в пять лет, а уже в 15 лет он разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, названный в его честь шрифт Брайля и используемый по сей день во всем мире. Брайль был талантливым музыкантом, преподавал музыку незрячим и слабовидящим людям, на основе принципов, положенных в основу его шрифта, разработал шрифт для записи нот (нотопись).

С удивительно похожей миссией пришел сегодня в мир британский ученый Айзек Питман. Он стал изобретателем одной из самых распространенных в XIX веке систем стенографии, названной в его честь "скоропись Питмана". Как и азбука для слепых, изобретенная Луи Брайлем, "скоропись Питмана" пережила своего создателя на много лет и в 1996 году была признана самой популярной системой стенографии в Великобритании и второй по популярности в США.

Козероги, рожденные 4 января, могут решить любую проблему. Чаще всего они подвергают любую ситуацию тщательному анализу и оперативно выясняют, в чем заключается суть вопроса. Герои дня сегодняшнего отличаются практичностью, позволяющей им выполнять намеченные цели с минимальной затратой сил. Имея привычку просчитывать все до мелочей, они обладают отлично развитым воображением. Однако их воображение имеет мало общего с пустыми фантазиями, так как опирается на вполне заземленную реальность. Видимо, именно по этой причине рожденные 4 января способны придумывать схемы, которые действительно работают.

Свои футбольные схемы замечательно придумывал и реализовывал самый титулованный футбольный игрок и тренер в истории чемпионатов России по футболу Олег Романцев. Рожденный сегодня спортсмен получил 8 чемпионских званий. Главные его достижения как игрока и тренера связаны с московским "Спартаком"

Своей способностью превращать народные мифы в популярные сказки вошел в историю немецкий филолог Якоб Гримм (фото). Вместе со своим братом Якоб Гримм составил знаменитое собрание немецких сказок "Сказки братьев Гримм", а также написал свой главный труд "Немецкий словарь" и многочисленные книги по истории и грамматике немецкого языка, которые на фоне многочисленных диалектов последнего, явились стимулом к оформлению германистики и лингвистики в самостоятельную дисциплину.

Козероги, рожденные 4 января, предпочитают не распыляться на беспредметные разговоры. Они будут поддерживать светскую болтовню и даже получать от этого удовольствие, но для того, чтобы беседа в течение долгого времени привлекала их внимание, она должна иметь хоть какой-то смысл или цель.

Герои дня имеют склонность к коллекционированию. Они собирают все что угодно, вплоть до фактов и другой информации. Рожденные сегодня привыкли окружать себя книгами, инструментами и другими полезными, с их точки зрения, предметами, для того чтобы в любой момент иметь все необходимое под рукой… Частично это относится даже к любовным отношениям.

Кроме того, рожденные 4 января довольно часто испытывают определенные трудности в общении с детьми в силу своего стремления к постоянному контролю над ними и демонстрации собственного превосходства.

В силу весьма специфического образа жизни и мышления рожденные 4 января обычно считаются личностями, имеющими свой ни на кого не похожий стиль. Они и правда заметно отличаются от окружающих не только своими идеями, но и манерой одеваться, привычками и поведением.

Отчасти по этой причине для них может быть сложно брать на себя дополнительные обязательства или заключать долгосрочные соглашения.

Несмотря на то, что они, как правило, весьма продуктивно трудятся в коллективе и на любой работе считаются ценными сотрудниками, большинство из рожденных 4 января рано или поздно предпочитают организовать свой собственный бизнес.

Люди, чей день рождения — 4 января, хорошо работают с элементами творчества. Они достигают чрезвычайно высокой производительности, будучи художниками, занимаясь ремеслом или как-то по-другому выражая себя.

Рожденный сегодня русский писатель и литературовед Бенедикт Сарнов стал известен как автор серьезных и в то же время увлекательных книг о творчестве и судьбе русских писателей XX века. Американский кинорежиссер итало-греческого происхождения Джордж Пан Косматос подарил миру героя-супермена Рэмбо, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне. Своими скандальными скульптурами наполнил пространство рожденный сегодня российский художник-монументалист Зураб Церетели (фото). Провокационными текстами и мелодиями обогатил рок-музыку основатель группы Rammstein, рожденный сегодня музыкант Тилль Линдеманн (фото).

"Rammstein слушают те, кому наплевать на принципы и стереотипы", — так обозначил свою творческую формулу герой дня Тилль Линдеманн. А разрушающая стереотипы Формула небес дня сегодняшнего всегда помогает ему в пути.

На фото: Тилль Линдеманн

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