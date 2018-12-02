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Автор Соломон Соловьев

Любимцы Вселенной, посланные на Землю - Гороскоп дня

Гороскоп

Об изобретательности, скрытности, ловкости и творческой одаренности рожденных 3 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Любимцы Вселенной, посланные на Землю - Гороскоп дня. 395453.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Тот, кто прыгает в пустоту, не должен объясняться перед тем, кто стоит и наблюдает", — так суть своей исследовательской Формулы небес объяснил однажды знаменитый французский режиссер-новатор рожденный сегодня Жан-Люк Годар. Годар стоял у истоков французской новой волны в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

О мирных Стрельцах, революционерах и новаторах, пришедших в мир 3 декабря и преобразующих своей миссией пространство, поговорим сегодня.

Рожденные 3 декабря не позволяют кому-либо стоять на пути осуществления своих замыслов. Изобретательные в воплощении собственных идей, они могут быть достаточно скрытными и ловкими в достижении поставленной цели. И все-таки этот день нельзя считать днем личных амбиций. Стрельцы дня сегодняшнего скорее более заинтересованы в своих идеях, семье, работе, хобби как таковых, а не в том, чтобы снискать славу или добиться власти.

Коньком рожденных 3 декабря можно считать поистине незаурядную творческую одаренность. Ориентированные на технические науки, люди, чей день рождения — 3 декабря, дотошны и скрупулезны. И все же несмотря на некоторое занудство им удается задеть нужную струну в сердцах коллег и сподвижников, которые в итоге проникаются общностью поставленных задач.

Задевать нужные струны у музыкальных инструментов стало профессией рожденного сегодня одного из известнейших мастеров семейства Амати Николо Амати. Выдающийся мастер стал создателем многих струнных инструментов, в том числе виолончелей. Амати довел тип скрипки, выработанный его предшественниками, до совершенства. В некоторых скрипках увеличенного формата, так называемых Grand Amati, он усилил звучание, сохранив мягкость и нежность тембра. Все свои инструменты мастер покрывал специальным авторским лаком золотисто-желтого цвета с легким коричневым оттенком, что выделяло скрипки Амати среди произведений остальных мастеров. Сам же Николо Амати вырастил таких прославленных мастеров по созданию струнных инструментов, как Якоб Штайнер, Антонио Страдивари и Андреа Гварнери.

Революцию в текстильной промышленности произвела прядильная машина периодического действия мьюл-дженни. Ее изобретателем стал рожденный сегодня пионер прядильной промышленности англичанин Сэмюэл Кромптон. Как часто происходит с рожденными 3 декабря революционерами-изобретателями, Кромптон не получил финансового вознаграждения за свое гениальное изобретение. Дело в том, что изобретателю просто не хватало средств, что оформить патент. И поэтому он опубликовал свое изобретение, понадеявшись на обещание со стороны ряда производителей платить ему за использование машины. Но все, что он получил, было 60 фунтов стерлингов. И так как машина не была запатентована, то вскоре другие производители изготовили ее копии.

Еще одним английским революционером, но уже в области логистики и сервиса стал рожденный сегодня английский преобразователь почтового дела Роуленд Хилл. Именно герою дня сегодняшнего принадлежит разработка основных концепций современной почтовой связи, в том числе изобретение почтовой марки.

Признанным пионером в исследовании желтой лихорадки мировая медицина справедливо считает рожденного сегодня испано-кубинского врача Карлоса Хуана Финлея. Финлей первый в мире предположил, что носителем и переносчиком желтой лихорадки является определенный москит. Через год он обнаружил уже вид комара — переносчика болезни. При жизни ученому так и не удалось доказать свою гипотезу, так как лишь через несколько десятилетий было выяснено, что комар становится инфекционным не сразу, а лишь через определенное время. Известность победителя желтой лихорадки закрепилась за последователем Финлея американским врачом Уолтером Ридом, который неоднократно упоминал об исключительной роли Финлея в сделанном им открытии.

Как правило, рожденным 3 декабря вовсе не обязательно одобрение со стороны окружающих, они могут обходиться и без него, продолжая делать то, что считают нужным. Нередко они вообще предпочитают работать в одиночестве. В действительности рожденные 3 декабря нуждаются в уединении, а в определенные решающие моменты жизни им просто необходимо изолироваться от мира. В такие периоды (обычно после 30 лет) они приобретают репутацию отшельников. Создается впечатление, что только в одиночестве люди, чей день рождения — 3 декабря, достигают предельной концентрации мысли.

Таким гениальным инженером-отшельником вошел в историю рожденный сегодня создатель легендарного танка Т-34 советский инженер Михаил Кошкин. У этого человека была удивительная судьба. В юности он и не помышлял о том, что впоследствии стало главным делом его жизни. Кошкин прожил недолго (умер за год до начала Великой Отечественной войны), но успел построить всего один танк, которому отдал все силы и саму жизнь. Его могила не сохранилась, а имя никогда не гремело по всему миру. Зато весь мир знает его танк. Т-34 — лучший танк Второй мировой войны, танк, название которого неотделимо от слова "Победа".

Основателем компьютерного программирования по праву считается рожденный сегодня американский ученый Джон Бэкус. Именно ему принадлежит разработка первого высокоуровневого языка программирования "Фортран" и изобретение формы Бэкуса-Наура, одной из самых распространенных и универсальных нотаций для определения синтаксиса формальных языков.

Очень часто Стрельцы, пришедшие сегодня в мир, свое отшельничество посвящают особой миссии, служению высшим нравственным целям, и тогда они с головой погружаются в изучение предмета высшей духовности. В самом деле, задачи, которые порой ставят перед собой рожденные 3 декабря, иногда кажутся непонятными, словно они проникнуты неким высшим предназначением.

Такую миссию служения одному человеку — своему мужу — выполнила рожденная сегодня княгиня Екатерина Трубецкая, жена декабриста Сергея Трубецкого, которая последовала за ним в Сибирь. Именно она стала героиней поэмы Николая Некрасова "Русские женщины" и первой из жен декабристов, которая решилась на немыслимый в те времена поступок. Для того, чтобы находиться со своим мужем, Екатерина Трубецкая отказалась от всех своих прав, свойственных ее званию и состоянию, и провела рядом со ссыльным Сергеем Трубецким оставшиеся 30 лет своей жизни в сибирской ссылке.

Замечательным собирательным образом для всех новаторов Вселенной дня сегодняшнего может стать, пожалуй, рожденный сегодня русский и украинский странствующий философ Григорий Сковорода. Именно он снискал славу первого самобытного философа Российской империи. Григорий Сковорода по праву считается родоначальником русской религиозной философии, а многие современники называли его "русским Сократом".

Прекрасной фразой выдающегося философа Григория Сковороды, так близкой каждому из героев дня, мы и закончим сегодня: "В мире все мудро устроено. Все, что нужно, — несложно, все, что сложно, — не нужно. Мы должны быть благодарны Богу, что он создал мир так, что все простое — правда, а все сложное — неправда".

На фото: Григорий Сковорода

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