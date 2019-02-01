Живущие на осознанной дистанции от мира - Гороскоп дня

Об утонченности, дистанционном одиночестве, культурных корнях, жесткой дисциплине и упорном труде рожденных 2 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Если ты принадлежишь к какой-то категории людей, которые тебя всегда прикроют, покроют, вытащат, — значит, ты им все время что-то должен, значит, ты их раб. Так жить просто, но нельзя. Трудно тебе, тяжело тебе, но живи сам по себе", — такую формулу дистанционного одиночества исповедует в жизни рожденный сегодня французский режиссер грузинского происхождения Отар Иоселиани.

Об утонченной и дистанционной Формуле небес героев 2 февраля подробнее.

Водолеи, рожденные 2 февраля, не только утонченные и совершенные особы, но и также впитавшие в себя многие качества (как хорошие, так и плохие), характерные для той социальной группы, к которой они принадлежат. Таким образом, не важно, насколько они выделяются из общей массы, — все равно они привязаны к своим культурным корням.

В свое время режиссер Отар Иоселиани был для советской интеллигенции воплощением благородного кавказского духа свободы. В 1982 году он эмигрировал из СССР из-за проблем с советской цензурой и стал работать во Франции. Его формула жизни остается всегда неизменной и звучит понятно и доступно: "Совсем не просто жить, все время получая по роже, и не отвечать тем же, оставаться приверженным идее прощения и искренней нежности к людям".

Водолеи, рожденные 2 февраля, могут сделать невозможное, и внешне это выглядит так, как будто бы самые трудные задачи разрешаются ими без особых усилий. Это происходит потому, что они обладают уникальной способностью в любой обстановке чувствовать себя уверенно. Хотя некоторые из них и производят впечатление, что подобное свойство характера дано им от природы, но в действительности же за этим стоит жесткая дисциплина и упорный труд.

Обычно рожденные 2 февраля предпочитают трудиться одни, а не в коллективе. Для их имиджа чрезвычайно важно остаться объективными и постоянно контролировать свои действия.

"Прежде всего не следует доверять нашим первым движениям — они почти всегда добры", — так о своей формуле самоконтроля высказывался рожденный сегодня французский политик и дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор. В истории Франции герой дня сегодняшнего был единственным министром иностранных дел в истории, который занимал этот пост при трех режимах, начиная с Директории и кончая правлением Луи-Филиппа.

На дипломатических факультетах по-прежнему изучают фигуру Талейрана как мастера политической интриги. Фамилия Талейрана стала едва ли не нарицательной для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности. Сам же Талейран о своих достоинствах и недостатках сообщал: "Политика — это искусство сотрудничать с неизбежностью".

Водолеи, чей день рождения — 2 февраля, не стремятся влиять на текущие события с целью их изменения. Однако, устраняя препятствия или избегая напряженности в личных отношениях, они, не задумываясь, допускают легкие формы насилия, принуждая других играть по правилам, установленным ими, или же не играть вообще. Осуществление небольшого контроля помогает им избавиться от неприятных конфликтов, которые вызывают другие.

Впрочем, такое поведение героев дня вполне можно объяснить: просто они пытаются сделать свою жизнь в целом ровной ездой. И все же, пытаясь контролировать деятельность окружающих, рожденные в этот день совершенно забывают, что другие люди зачастую имеют свои взгляды на то, как все должно происходить. Поэтому не стоит удивляться внезапным вспышкам, быстрым и смертельным конфронтациям, на которые рожденные 2 февраля готовы практически всегда.

Особой силой характера отличался пришедший сегодня в мир французский химик, один из основоположников агрохимии Жан Батист Буссенго. В молодые годы в составе армии генерала Симона Боливара герой дня изучал метеорологию и геологические особенности Анд, путешествуя по странам Латинской Америки. Ученый изучал землетрясения, тропические дожди, залежи чилийской селитры, определял состав газов в кратерах вулканов, был первым европейцем, поднявшимся на высочайшую вершину Анд — потухший вулкан Чимборасо (Эквадор, 6267 метров).

Зрелые годы Буссенго посвятил агрохимии и физиологии растений. Работы Буссенго в области агрохимии столь продвинули молодую науку, что ученый считается одним из ее основоположников, а также одним из основателей научного растениеводства и почвоведения.

Рожденный сегодня немецкий писатель Иоганн Кристоф Готтшед занимает видное место в истории развития немецкой литературы. Он стал создателем немецкого просветительского классицизма. Художественное мировоззрение Готтшеда носило узко рационалистический характер: в поэзии и литературе наибольшее значение он придавал поучительности. Он боролся с традициями барокко, особое внимание уделяя реформе немецкой драмы, которую преобразовывал по французским классическим образцам. Писатель был врагом всего вычурного, чрезмерно пышного, орнаментального. Он высказывался за ясность, простоту и "правдоподобность".

Под внешним спокойствием Водолеев, рожденных 2 февраля, скрываются темпераментные личности, не способные справиться со стрессами и в экстремальных случаях не заинтересованные в человеческих контактах.

Большинство рожденных 2 февраля получают удовольствие от своей работы, чаще всего связанной с техникой. Если же люди, чей день рождения — 2 февраля, слишком увлечены социальными интересами, то им грозит полная отвлеченность от забот. Они могут настолько глубоко погрузиться в свой внутренний мир, что утратят связь с окружающими.

Члены семьи, близкие и друзья, убедившись в том, что люди этого дня органически не способны разделить чужое горе и радость, не жаждут с ними близости. Рожденным 2 февраля следует быть более доступными всякий раз, когда это возможно.

Свою миссию по сближению с социумом осуществил однажды рожденный сегодня меценат Соломон Гуггенхайм. Он создал фонд своего имени для поддержки современного искусства и основал Музей современного искусства в Нью-Йорке.

Рожденный сегодня ирландский писатель и поэт Джеймс Джойс и в наше время остается одним из самых широко читаемых англоязычных прозаиков. Среди ста лучших романов XX века, по опросу англичан, его роман "Улисс" неизменно занимает почетное первое место.

Формулой осознанной дистанции Джеймса Джойса закончим сегодня: "Человек не может по-настоящему любить красоту и истину, если он не питает отвращения к толпе. То же и художник: хотя он и не может не взывать к толпе, он должен уметь отрешиться от нее".

На фото: Отар Иоселиани

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