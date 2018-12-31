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Автор Соломон Соловьев

Эмоции, создающие живые организации - Гороскоп дня

Гороскоп

Об авторитарности, властности и романтичности рожденных 1 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Эмоции, создающие живые организации - Гороскоп дня. 396656.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿

"Настанет день, и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил. Немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты. Тебе этого нельзя", — так написал однажды рожденный сегодня культовый американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер.

Есть люди, для которых протест против системы — это часть жизни. Один из них — писатель Джером Сэлинджер. Автор культового романа "Над пропастью во ржи" ушел из литературы на пике своей карьеры и поселился в глухой провинции, вдалеке от городской суеты. Не удивительно, что его книга стала настольной для нескольких поколений молодых бунтарей: он на своем примере доказал, что можно жить так, как считаешь нужным, несмотря на то что общество ожидает от тебя другого.

О Формуле небес властных и романтических бунтарей, рожденных 1 января, расскажем подробнее.

Козероги, рожденные 1 января, обладая авторитарным характером, имеют склонность общаться с окружающими в приказном тоне как на работе, так и дома.

Как правило, являясь людьми образованными, они ценят образованность в других. Им свойственно упорно держаться своих убеждений, что часто мешает продвижению вперед.

Безмерно уважая порядок, они сознательно перекрывают любые возможные для маневра пути. Люди, чей день рождения — 1 января, очень ответственны. Тем не менее они не всегда справляются со своими обязанностями, потому что берут на себя больше, чем способны выполнить.

Многие из героев дня, придерживаясь либеральных взглядов, действуют консервативно или даже реакционно. В душе этих людей происходит напряженная борьба, в которой они могут потерпеть поражение. С точки зрения карьеры для рожденных 1 января очень важно решить для себя вопрос, чего именно они хотели бы добиться. После окончательного подсчета сильных и слабых сторон своей личности им нужно как можно более реалистично оценить свои шансы на успех и в соответствии с этим устанавливать дальнейшие цели.

Благородные цели преследовал в своей жизни рожденный сегодня итальянский покровитель наук и искусств Лоренцо ди Пьеро де Медичи Великолепный. Де Медичи был одним из самых выдающихся флорентийских государственных деятелей своего времени, главой Флорентийской республики в эпоху Возрождения. Поэт и меценат, банкир и дипломат, покровитель искусств и хитроумный правитель, обожаемый и ненавистный — достоинства, недостатки и даже пороки этой личности, столь мощной и столь противоречивой, снискали ей пристрастное внимание современников и живой интерес потомков. Историки писали о нем: "От Лоренца Великолепного остались в памяти имя и образ счастливого правившего законного государя, соединившего в своем лице идеал мыслителя с идеалом деятеля".

Одним из самых почитаемых князей в истории Литвы и Польши считается рожденный сегодня великий князь Литовский Сигизмунд I Старый. Во время своего правления он выкупил коронные имущества, заложенные его предшественниками, удовлетворил войско жалованьем, образовал запасный капитал на разные общественные надобности.

В 1512 году Сигизмунд издал новые правила военной обороны государства: Польша (без Литвы) разделена была на пять округов, из которых каждый поочередно в течение пятилетия нес военную службу на восточной границе государства. Каждый воин должен был содержать себя на собственные средства. Отказывающиеся от службы должны были вносить известный налог. Всякое уклонение наказывалось конфискацией имущества.

"В Олимпийских играх самое важное не победа, а участие. Главное в жизни не одолевать, а достойно сражаться", — эта давно ставшая легендарной фраза принадлежит герою сегодняшнего дня французскому спортивному и общественному деятелю Пьеру де Фреди, барону де Кубертену. Именно по его инициативе были организованы и проведены первые современные Олимпийские игры, и барон де Кубертен стал первым президентом Международного олимпийского комитета.

Если Козероги, рожденные 1 января, принимают решение добраться до самой вершины, они должны обладать терпением, для того чтобы выполнить все намеченное.

Крупным недостатком рожденных 1 января является исключительная чувствительность, делающая их нетерпеливыми и создающая им трудности, если они, например, играют не главную роль в проекте или занимают второстепенную должность.

Общаясь со своими друзьями или направляя других, особенно в качестве преподавателя, люди, чей день рождения — 1 января, могут пользоваться любовью окружающих и бывают не только очаровательными, но и эффективными в своей должности.

Однако если они работают в коллективе, где отношения строятся отнюдь не на взаимной симпатии сотрудников, а скорее на их борьбе за продвижение по службе, то им придется обзавестись толстой и непробиваемой, как у слона, кожей и разработать для своих чувств абсолютно новый набор кнопок, на которые далеко не каждый из их окружения мог бы надавить. В случае, если все это им удается, можно рассчитывать, что их усилия не будут моментально сведены на нет эмоциональными реакциями.

Помимо всего сказанного, рожденным 1 января важно не относиться к себе слишком строго. Следует запомнить, что быстрое продвижение вперед иногда может закончиться полным провалом. Им стоит во всем быть осторожными, чтобы их высочайшие надежды не закончились горькими разочарованиями.

Несмотря на то что сами они считают себя практичными и прагматичными людьми, рожденным 1 января необходимо признать, что у них также есть некие романтические мечты и, следовательно, потребность в их удовлетворении. Таким образом, ключом к счастью и успеху для тех, кто родился 1 января, является обретение гармоничного сочетания между реализмом и эмоциональной глубиной.

Точки зрения на личность рожденного сегодня украинского политического деятеля Степана Бандеры крайне полярны. В настоящее время Бандеру и его последователей почитают главным образом на Западной Украине, где после распада СССР его имя стало символом борьбы за независимость украинского государства. В свою очередь, жители Юго-Восточной Украины, а также Польши, Белоруссии и России относятся к нему в основном негативно, обвиняя в радикальном национализме, терроризме и фашизме.

По словам соратников Бандеры, он был человеком начитанным, предпочитал историческую литературу и мемуары политических деятелей, обладал способностью выразительно и убедительно говорить, но вместе с тем умел выслушивать собеседника, при этом не перебивая его.

У Бандеры была феноменальная память, он имел широкий круг интересов, старался вести активный образ жизни и обо всем, что его интересовало, имел полное представление.

Формула небес Степана Бандеры прекрасно отражена в высказывании украинского историка Ярослава Грицака, который назвал Бандеру романтиком, выросшим в тени войны и революции и мечтавшим о революции: "Бандера хотел именно такого национализма: с одной стороны, ксенофобского, агрессивного, радикального, а с другой — романтичного, героического, красивого. Его главной идеей была национальная революция, национальный подъем".

Героические и романтические проекты в истории мирового кинематографа создавал рожденный сегодня один из пионеров американской кинематографии Уильям Фокс, оставивший после себя огромные киностудии 20-th Century Fox и 21-th Century Fox.

Героический земной путь прошел рожденный сегодня основатель ФБР, американский государственный деятель Джон Эдвард Гувер. Возглавив Бюро расследований (в 1935 году переименованное в ФБР) в возрасте 29 лет, Гувер пережил на этом посту Великую депрессию, реформы Рузвельта, Вторую мировую войну, первые этапы холодной, Корейскую и Вьетнамскую войны, будучи всегда одной из самых влиятельных фигур в США.

Формулой легендарного Джона Гувера мы и закончим сегодня: "Когда мораль низка, а хорошие парни стоят в стороне, зло процветает. Общество, не желающее учиться на примерах прошлого, обречено… Мы не должны забывать историю, мы не должны занижать ожиданий".

На фото: Джером Дэвид Сэлинджер

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