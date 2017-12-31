Назван простой способ не набрать "январский килограмм"

Январь — это месяц безудержных праздников. Вечеринки с друзьями и коллегами, посещения родственников, перекусы в фастфудах после прогулок, обильная еда в пансионатах, санаториях, домах отдыха. Кроме того, действует синдром доедания и допивания того, что было приготовлено к праздничному столу. Как не набрать вес и не перебрать с алкоголем?

Не секрет, что продукты, потребляемые в новогодние праздники, содержат калорийные жиры и углеводы, включая сахар. Все это, в соответствии с исследованиями, в среднем способствует увеличению массы тела на 1 кг, негативным изменениям в соотношении мышечной массы и жира и составе крови (увеличение концентрации сахара, липидов и мочевой кислоты), зашлаковыванию печени и так далее.

Январский килограмм - наше праздничное "завоевание"

Лишний январский килограмм сбросить очень трудно. И мы таскаем его весь год до следующих праздников, а там еще один килограмм плюс… Означает ли это, что мы не можем наслаждаться долгими новогодними праздниками? Конечно, нет, совсем наоборот, но необходимо принять некоторые меры предосторожности.

Вот несколько советов:

— Помните, что вы собираетесь не для того, чтобы "выпить и наесться от пуза", а для того, чтобы пообщаться с людьми, которых любите.

— За столом выбирайте те блюда, которые вам нравятся, не метите все подряд, следуя восторженным восклицаниям рядом сидящих гостей, не мешайте разные виды пищи.

— Подумайте, прежде, чем сесть за стол: вы действительно голодны или следуете приглашению? Ешьте медленно, прожевывая пищу, не ложитесь отдыхать после обильной еды, потому что покой сильно замедляет пищеварение.

— Гуляйте после застолий, это заставляет организм выводить шлаки.

— Не спите много, 7-9 девять часов в день вполне достаточно. Больше — это прямой путь к набору веса.

Время, сон, вода и калории - лучшие средства от похмелья

Особая статья — алкоголь, он увеличивает аппетит. Кроме того, перебор спиртного вызывает такое неприятное явление, как похмелье. Вот несколько советов по потреблению алкоголя в праздники.

— Перед застольем выпейте воды, чтобы не использовать вино для утоления жажды. Для крепких напитков вода станет определенным буфером, замедляющим опьянение. Еще лучше, если перед застольем вы съедите что-нибудь жирное, например хлеб с маслом, сыр.

— Чередуйте равные дозы напитков: одна алкогольная, одна безалкогольная.

— Не смешивайте алкогольные напитки. Как правило, организму надо от 60 до 75 минут, чтобы усвоить дозу (50 грамм крепкого напитка), поэтому не частить с тостами — это отличный способ избежать похмелья. После полуночи не пейте алкоголь вообще.

— Разбавляйте алкоголь безалкогольным напитком, который не содержит сахара.

— Чтобы избежать обезвоживания, перед сном выпейте воды и поставьте рядом с кроватью стакан с водой.

— Утром главное — наладить обмен веществ, и начать надо с вывода токсинов, то есть опорожнения кишечника. Лимон и теплая вода за полчаса до завтрака этому очень способствуют. Можно приготовить и выпить смузи из свеклы, яблока, лайма и воды. Затем примите комплекс витаминов В (не С!).

— Если похмелье сильное, не обойтись без лекарственных препаратов (например, ибупрофен с глицином), после их приема надо поспать. Для сонного настроения съешьте банан или жирный суп. Жиры и углеводы утолщают слизистую желудка и защищают его от желудочной кислоты, которая вызывает изжогу и другие неприятные ощущения.

— Хотя многим нравится идея утреннего потребления кофе, но в больших количествах кофеин может способствовать обезвоживанию и вызывать головные и желудочные боли.

Время, сон, вода и калории — лучшее средство от похмелья. Не отчаивайтесь, если выздоровление идет не так быстро, как вам хотелось бы, и не опохмеляйтесь.

Есть участники застолья, которым надо поберечься вдвойне, это люди с такими патологиями, как диабет, гипертония, ожирение, гиперурикемия, сердечная недостаточность, болезни легких и почек. Врачи советуют им в качестве профилактической меры не пропускать прием лекарств во время праздников.

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