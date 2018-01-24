Как продлить жизнь косметическим аксессуарам

Качество косметики очень важно. Но без подходящих инструментов для ее нанесения невозможен ни один макияж. Как ухаживать за незаменимыми кисточками, щипчиками, спонжами и пуховками?

Кисточки для нанесения теней

Лучше, если они тонкие и изготовлены из мягкой беличьей щетины. Такие кисточки оптимальны для нежной кожи вокруг глаз, но требуют бережного хранения отдельно от другой косметики. Чтобы уберечь щетинки от вытирания и механических повреждений, их можно прятать в специальные пластиковые чехольчики.

Примерно раз в 2–3 недели такие кисти надо промывать холодной фильтрованной или кипяченой водой без мыла. И затем, прежде чем убрать, тщательно высушить. После использования кисточки надо отряхивать и сдувать с них остатки теней.

Аппликаторы для нанесения теней

Аппликаторы имеют поролоновые кончики, которые превосходно накапливают в себе грязь и бактерии. Поэтому их обязательно надо стирать пару раз в неделю – любым мылом в горячей воде.

Кисточки для нанесения помады

Для качества макияжа лучше, если эти кисти изготовлены из натуральных волосков. Трудятся они несколько раз на дню и полностью забиваются помадой. Отсюда вывод – ухаживать за ними надо ежедневно.

Вечером не поленитесь промыть такую кисточку теплой водой с обычным детским мылом. Душистые дорогие или антибактериальные мыла лучше не использовать, так как в них слишком много химии и многочисленных добавок и отдушек. Они будут только вредны дорогим кистям.

Кисточки для бровей

Чрезвычайно тонкие и деликатные, они требуют более нежного ухода, чем кисти для нанесения помады. Мыть их следует один раз в неделю. Затем аккуратно промокать полотенцем или салфеткой, чтобы придать им их естественную тонкую форму.

Спонжики или губка для тонального крема

Чрезвычайно важная вещь для нанесения основы макияжа. После каждого применения ее необходимо стирать с мылом. Причем лучше делать это сразу после нанесения пудры.

Чем более склонна к воспалениям кожа, тем более тщательным должен быть уход за спонжиком. Многие косметологи советуют стирать его непосредственно перед макияжем в горячей воде. Раз в неделю губку надо замачивать – оставлять в мыле на 10–15 минут, чтобы уничтожить бактерии.

Пуховки и кисти для румян

Грязная пуховка, как и спонжик, может стать рассадником бактерий, потому следить за ее гигиеной надо особенно пристально. Часто стирать пуховку не следует – она может потерять свою пушистость и главные функциональные свойства. Максимум раз в месяц ей показана деликатная стирка шампунем, промокание полотенцем и естественная сушка в хорошо проветриваемом месте (ни в коем случае не под феном). После каждого применения пуховку надо продуть и отряхнуть от остатков пудры или румян.

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Дождливый макияж. Что делать, чтобы косметика не растеклась

Замечательно, если дома есть кварцевая лампа. Пару раз в неделю пуховку надо помещать под ней на 1 – 2 минуты. Если нет – можно дезинфицировать ее на солнышке – помогут прямые ультрафиолетовые лучи – в течение получаса.

Широкую натуральную кисть также надо дезинфицировать. Стирать можно только один раз в месяц и сушить в вертикальном положении, дабы сохранить первоначальную форму. Храниться и пуховка и кисть для румян должны в специальной гигиеничной упаковке – практичной и плотной, чтобы при ношении в сумочке они не соприкасались с другими предметами.

Щипцы для бровей, щипцы для завивки ресниц

И эти металлические помощники нуждаются в периодической дезинфекции. Их надо мыть с мылом, можно антибактериальным, и после этого насухо вытирать, чтобы избежать образования ржавчины. Периодически можно протирать их спиртом.

Если вы подкручиваете уже накрашенные тушью ресницы, с щипцов обязательно надо удалять ее остатки – можно просто сухой ваткой. Если этого не сделать, на следующий день старая тушь с накопившимися микробами склеится со свежим макияжем.