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Автор Редакция рубрики "Общество"

Подводные камни пластической хирургии

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Странно, но там, где пластические операции проводятся бесплатно, как на Кубе, к ним прибегают очень немногие люди. Зато там, где нужно платить большие деньги, поток пациентов постоянно растет.

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Кто-то объясняет это необходимостью выглядеть "на все сто" по требованию профессии. Кто-то погоней за уходящей молодостью. Но что думают сами пластические хирурги о том, кому на самом деле нужно править внешность?

Вообще, благодаря глянцевым историям в журналах и на телевидении, у многих людей складывается впечатление, что пластический хирург — это кто-то вроде волшебника, который из самой обычной внешности может сделать облик кинозвезды.

Худые обретут спортивные тела, а толстые превратятся в топ-моделей. Да и лицо можно сотворить любое, нужно только фотку идеала принести.

"Часто пациенты считают, что раз они готовы заплатить деньги за пластическую операцию, то ее качество им гарантировано и они, могут диктовать свои условия доктору до мельчайших деталей, — говорит пластический хирург, кандидат медицинских наук Сергей Кулагов. — Подобный подход не только дезориентирует самого пациента, но и врача ставит в неудобное положение.

В конце концов, чем реально можно помочь, решает только доктор. Пациент не может игнорировать объективных противопоказаний и требовать невозможного. Так что психологический контакт, понимание между врачом и пациентом в деле пластической хирургии — вещь необходимая.

Врач, который сразу обещает блестящие результаты должен вызвать настороженность и лучше от его помощи отказаться. Но если вам достаточно подробно все рассказали, тщательно исследовав ваши психофизические особенности, предупредили о возможной неудаче и вы прониклись чувством доверия к врачу — значит это ваш доктор.

Обязательным и необходимым условием для проведения операции является полное обследование состояния здоровья пациента, особенно на предмет предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Но даже если все в порядке никто не даст вам стопроцентную гарантию успеха. В минимальных пропорциях, но рискуют оба: и пациент и врач.

В принципе у здорового человека можно подкорректировать все: крючковатый нос сделать прямым, подкачать провалившиеся щеки, удалить грыжи нижних век и т. п. Для этого даже не нужно длительной госпитализации, но и сиюминутного эффекта тоже не ждите. Рубцы и швы остаются навсегда, но при правильно проведенной операции они незаметны.

При блефаропластике (пластике век) они едва видны при ярком свете в складках кожи, прочие располагаются за ушами и в волосистой части головы.

Ответить на вопрос пациента: "Как я буду выглядеть после операции?" сегодня помогает ответить компьютерное моделирование, но и здесь нужно быть готовым к тому, что виртуальная картинка будет отличаться от реального результата.

Возможны и осложнения, о которых врач обязан предупредить пациента, так же как и о тех мерах, что будут приниматься в случае их возникновения.

Но главное сам человек должен четко определить для себя, что собственно он хочет получить в итоге операции. Потому что, если после проведения пластики вкусы пациента успеют измениться, предъявлять претензии к хирургу будет поздно. А такие случаи бывали…

Кстати сказать, не ждите хорошего результата от пластической хирургии, когда вы уже полностью покрылись сеткой морщин. Глубокие морщины практически не поддаются корректировке. Для женщин оптимальный возраст для операций: от 30 лет до наступления менопаузы.

Способы коррекции также подбираются индивидуально. Скажем, пластика золотыми нитями, эффективна в достаточно молодом возрасте 30-35 лет, когда кожа еще достаточно эластична, чтобы приостановить процессы старения кожи. И то, что хорошо для лица, как например, шлифование кожи — дермабразия, недопустимо для остальных участков тела.

Но самое главное, какой бы вид операции вам не понадобился, помните: врач не бог, а человек. Иными словами, хороший результат он вам должен предоставить, а вот чуда сотворить не может.

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И постарайтесь не перекраивать свое индивидуальное лицо под чье-то чужое, чтобы вас не перестали узнавать знакомые. Да и к новинкам относитесь со здоровым скептицизмом. Реклама должна продать услугу, но она не отвечает за ее качество".

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