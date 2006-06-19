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Автор Редакция Правда.Ру

Куда лучше пойти: в хаммам или русскую баню?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Банные традиции в каждой стране свои. Даже внешний вид парной у разных народов отличается. По мнению историков, это может быть связано со многими причинами. В первую очередь с климатическими условиями и с религиозными убеждениями. Но мы не будем выяснять, с чем это связано, а просто попытаемся, понять, какая баня для нас наиболее приятна и полезна.

хаммам
хаммам

Турецкая баня (хаммам)

Представьте себе раскрытую ладонь. В идеале турецкая баня выглядит именно так. Выполнена она в форме круга, а пальцы — это коридоры, которые ведут в парные с разными температурами. В самой горячей парной жар достигает 90˚С.

Ваша задача переходить из помещений с низкой температурой в помещения с более высоким "градусом" до тех пор, пока не пропотеете. После всех парных нужно посетить комнату, где установлены каменные лежанки, тоже сильно разогретые, и там продолжить "потение".

Когда же, наконец, почувствуете, что терпеть нет больше сил, переходите в комнату с более низкой температурой и там отдавайтесь в руки профессионального массажиста.

Только после того как косточки будут как следует разогреты и размяты, можно приступать к мытью. Для этого нужно хорошенько растереться мочалкой из люфы, кокосовой или волосяной. Есть и экзотический вариант: мочалка из финиковых тычинок. Затем используйте мыло. В отличие от нас арабы пользуются этими предметами отдельно. Далее вас ждет бассейн. В хорошей восточной бане их должно быть несколько.

Хаммам отапливается паром. Отверстия, по которым он поступает в помещение, находятся в стенах на уровне 1,5 м от пола. Но трубы, по которым поступает пар, проходят под полом, поэтому он тоже достаточно теплый.

  • Преимущество восточной бани — постепенное привыкание к высоким температурам. Здесь в отличие от финской бани (сауны) нет места физическим и умственным развлечениям, только массаж.

Финская баня (сауна)

Финская баня строится из светлых пород дерева:

  • сосны,
  • березы,
  • ясеня.

В отличие от хаммама здесь можно не только совершить омовение, но и насладиться "пищей духовной". Так, сауна представляет собой большое помещение, где можно посмотреть телевизор и послушать музыку, а также поиграть в настольные игры и попеть караоке.

отдых в сауне
отдых в сауне

Печь в финской бане обычно каменная. Но иногда встречается и электрическая печь, температуру которой можно регулировать.

  • Температура в сауне достигает 120˚-140˚С, а влажность — всего 10-15%. Из-за сухости воздуха такой жар почти не ощущается. Выступающий пот тут же испаряется. Но все же врачи утверждают, что даже при сухом воздухе не следует повышать температуру более 90˚-100˚С.

Финские бани настолько популярны во всем мире, что их производство и экспорт — одна из немалых статей дохода Финляндии.

Японская баня (сэнто)

У японцев же предпочтение отдается не горячему воздуху и не горячему пару, а горячей воде.

Главное в японской бане (сэнто) — это бассейн с температурой воды 55˚С. Внутри него находятся скамеечки, на которых и следует расположиться. Перед погружением принимают горячий душ либо окатываются горячей водой. Вода в бассейне должна доходить до груди во избежание угрозы теплового эффекта и излишней нагрузки на сердце. На голову надевают шапочку, смоченную холодной водой.

японская баня сэнто
японская баня сэнто

Находиться в бассейне следует минут 10-15. Иногда в бане имеются два бассейна, в одном из которых вода прохладнее. Такая смена температур обеспечивает эффект лимфодренажа. Когда вы уже достаточно нагреты, необходимо обмотаться простыней, а желающим похудеть — шерстяным одеялом и лечь отдыхать и потеть на лежаке. Затем следует вытереться насухо, после чего рекомендуется прогулка на свежем воздухе.

  • Японская баня — это хорошая профилактика нарушения обмена веществ и ревматических болей. Она прекрасно тонизирует и закаляет, а также снимает нервное напряжение.

Интересно, что по религиозным убеждениям в японской бане запрещено пользоваться мылом, т. к. на его изготовление раньше шли убитые животные. Поэтому после разогрева японцы просто используют жесткую рукавицу.

Кроме сэнто есть баня офуро, которая представляет собой то же самое за исключением деревянной бочки вместо бассейна. Бочка, естественно, предназначена для одного человека. Так что офуро — это, скорее, домашний вариант японской бани.

Русская баня

В традиционной русской бане сразу после входа располагается небольшой предбанник, в котором раздеваются. Затем следует помещение парилки, в которой расположена печь, а в печи — камин.

Камин поливают водой или настоем целебных трав, приготовленных заранее. Полив камней небольшими порциями воды позволяет сделать пар менее влажным, легким. Баня после этого наполняется жаром, можно даже забраться под полок.

Баня
Русская баня

"Полок" состоит из 3-4 ступеней. Чем выше заберетесь, тем будет жарче. Начинать лучше с самой нижней ступеньки, поднимаясь все выше и выше.

Также неотъемлемым атрибутом русской бани является березовый веник, который обязательно запаривают.

Безусловно, вышеописанные бани отличаются и внешним видом, и ритуалами. Казалось бы, они совсем непохожи. Но сходство все же есть, и оно заключается в той несомненной пользе, которое посещение этих бань оказывает на здоровье.

Вот эти несомненные преимущества:

  1. Регулярное посещение парной повышает мышечный тонус.
  2. Обильное потоотделение разглаживает и избавляет кожу от рыхлости и бугристости.
  3. Во время прогревания увеличивается мозговое кровообращение, происходит подпитка корки кислородом и активизация мыслительной деятельности.
  4. Шлаки и вредные микроорганизмы, которые скапливаются в легких, удаляются из организма, так как начинают усиленно работать все органы.

К сожалению, в банные традиции многих россиян вошли и не совсем правильные привычки. Собираясь в баню, помните:

  • Распитие алкоголя в бане ухудшает работу сердца.
  • Пить холодные напитки также не рекомендуется. Это замедляет процесс потоотделения.
  • Нельзя ходить в баню на сытый желудок.
  • Нельзя физически перегружаться, в том числе и заниматься сексом. В бане нужно расслабляться и отдыхать.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Баня, Хамам, Сауна - в чем разница? Андрей Паровар!
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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