Как "прочитать" общий анализ крови ребенка

Результаты анализа крови могут рассказать очень многое о состоянии здоровья ребенка, его предрасположенности к тем или иным заболеваниям, эффективности лечения. Поэтому общий анализ крови у детей берут как в профилактических целях, так и во время лечения. Забор крови производится из пальца руки, обычно — утром натощак, процедура не занимает много времени и не является чересчур болезненной.

Какие показатели позволяют определить общий анализ крови у детей?

Общий анализ крови — очень информативный показатель для врача. Это, на первый взгляд, простое исследование дает представление о числе, размере и форме эритроцитов, о содержании в них гемоглобина. Также анализ показывает отношение объема плазмы крови и форменных элементов, позволяет определить лейкоцитарную формулу, число тромбоцитов и скорость оседания эритроцитов. Все это весьма красноречиво говорит о состоянии здоровья пациента. Расшифровать и правильно интерпретировать данные анализа крови может только врач.

Однако общее представление о содержании листа с результатами иметь все же нужно.

Эритроциты (RBC) — наиболее многочисленные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин.

— наиболее многочисленные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин. Гемоглобин (Hb) — основной компонент эритроцитов (красных кровяных телец). Это сложный белок, его основная функция состоит в переносе кислорода от легких к тканям, а также в выведении углекислого газа из организма и регуляции кислотно-основного баланса.

— основной компонент эритроцитов (красных кровяных телец). Это сложный белок, его основная функция состоит в переносе кислорода от легких к тканям, а также в выведении углекислого газа из организма и регуляции кислотно-основного баланса. Средний объем (CV) — один из эритроцитарных индексов (наряду с МСН и МСНС). Является количественной оценкой объема эритроцитов. Показатель носит относительный характер.

— один из эритроцитарных индексов (наряду с МСН и МСНС). Является количественной оценкой объема эритроцитов. Показатель носит относительный характер. Цветовой показатель крови (МСН, Mean Corpuscular Hemoglobin) — содержание гемоглобина в одном эритроците. Аналогичен МСНС (Mean Cell Hemoglobin) — средней концентрации гемоглобина в эритроцитах.

— содержание гемоглобина в одном эритроците. Аналогичен МСНС (Mean Cell Hemoglobin) — средней концентрации гемоглобина в эритроцитах. Ретикулоциты (RTC) — молодые эритроциты. Их избыточное количество показывает повышенную потребность в образовании новых эритроцитов, вызванную потерей крови или заболеванием.

— молодые эритроциты. Их избыточное количество показывает повышенную потребность в образовании новых эритроцитов, вызванную потерей крови или заболеванием. Тромбоциты (PLT) — безъядерные бесцветные тельца крови сферической формы. Отвечают за свертываемость крови и играют важную роль в процессах заживления поврежденных тканей.

— безъядерные бесцветные тельца крови сферической формы. Отвечают за свертываемость крови и играют важную роль в процессах заживления поврежденных тканей. Тромбокрит (PCT) — показатель, характеризующий процент тромбоцитарной массы в объеме крови. Очень важный критерий для оценки риска возникновения кровотечения и тромбозов.

— показатель, характеризующий процент тромбоцитарной массы в объеме крови. Очень важный критерий для оценки риска возникновения кровотечения и тромбозов. СОЭ (ESR) — это скорость оседания эритроцитов, является важным индикатором течения болезни.

— это скорость оседания эритроцитов, является важным индикатором течения болезни. Лейкоциты (WBC) — группа клеток, называемых белыми кровяными тельцами. Для них характерно наличие ядра и отсутствие окраски. Роль лейкоцитов заключается в защите организма от микробов, бактерий, вирусов и чужеродных клеток.

— группа клеток, называемых белыми кровяными тельцами. Для них характерно наличие ядра и отсутствие окраски. Роль лейкоцитов заключается в защите организма от микробов, бактерий, вирусов и чужеродных клеток. Лейкоцитарная формула — представляет собой процентное соотношение разных форм лейкоцитов в сыворотке крови. Показатель определяется при подсчете лейкоцитов в окрашенном мазке крови под микроскопом.

— представляет собой процентное соотношение разных форм лейкоцитов в сыворотке крови. Показатель определяется при подсчете лейкоцитов в окрашенном мазке крови под микроскопом. Нейтрофилы сегментоядерные, или нейтрофильные лейкоциты, — наиболее многочисленная группа лейкоцитов. Их главная задача — уничтожение болезнетворных бактерий. Выделяют также палочкоядерные нейтрофилы. Это молодые нейтрофилы, имеющие палочкообразное сплошное ядро. Что касается нейтрофильных миелоцитов, то это более зрелые клетки, включающие в себя протоплазму, окрашенную в розовый цвет. Самые же юные нейтрофилы именуются метамиелоцитами. Они появляются в крови при наличии воспалительного процесса.

— наиболее многочисленная группа лейкоцитов. Их главная задача — уничтожение болезнетворных бактерий. Выделяют также палочкоядерные нейтрофилы. Это молодые нейтрофилы, имеющие палочкообразное сплошное ядро. Что касается нейтрофильных миелоцитов, то это более зрелые клетки, включающие в себя протоплазму, окрашенную в розовый цвет. Самые же юные нейтрофилы именуются метамиелоцитами. Они появляются в крови при наличии воспалительного процесса. Эозинофилы (EOS) — клетки, содержащиеся в крови, выполняющие защитную функцию и являющиеся составной частью лейкоцитарной формулы.

— клетки, содержащиеся в крови, выполняющие защитную функцию и являющиеся составной частью лейкоцитарной формулы. Базофилы (BAS) — это самая малочисленная группа лейкоцитов. Повышение количества базофилов возникает при аллергических состояниях, инфекциях, заболеваниях системы крови, отравлениях.

— это самая малочисленная группа лейкоцитов. Повышение количества базофилов возникает при аллергических состояниях, инфекциях, заболеваниях системы крови, отравлениях. Лимфоциты LYM — форменные элементы крови, являющиеся частью иммунной системы. Они циркулируют в крови и тканях и обеспечивают защиту против чужеродных агентов, попавших в организм.

— форменные элементы крови, являющиеся частью иммунной системы. Они циркулируют в крови и тканях и обеспечивают защиту против чужеродных агентов, попавших в организм. Моноциты (MON) — крупные лейкоциты, отвечающие за очистку крови от физических агентов и инородных клеток. Моноциты могут поглощать как целые микроорганизмы, так и их фрагменты. Если число моноцитов в крови повышено, то это может говорить о наличии в организме инфекции.

Это интересно Считается, что на планете живет около 1000 человек с голубой кровью, их называют кианетиками. Цвет крови обусловлен тем, что вместо железа в ней содержится медь. Дети с голубой кровью рождаются у обычных родителей. Такая кровь меньше подвержена заражению и обладает большей свертываемостью, даже серьезные травмы не вызывают сильного кровотечения. Поэтому древние рыцари "голубых кровей" вызывали у своих сородичей страх и почитание. Такая кровь считалась знаком избранных особ.

Показатели нормы для общего анализа крови у ребенка

Норма показателей различного рода у детей зависит от возраста, поскольку в связи с ростом ребенка и становлением организма состав крови меняется. Педиатры выделяют следующие возрастные группы: 1 день, 1 месяц, 6 месяцев, 1 год, 1-6 лет, 7-12 лет, 13-15 лет. Показатели нормы общего анализа крови для детей данных возрастных групп выглядят следующим образом.

Показатели нормы для общего анализа крови у ребенка

О чем могут говорить отклонения результатов от нормы?

Если те или иные показатели общего анализа крови выходят за пределы нормы, то это сигнал к дальнейшим диагностике и лечению. Как правило, отклонения от нормы говорят о следующем.

Эритроциты в сниженном количестве могут свидетельствовать о дефиците железа, альбумина и различных витаминов. Повышение же числа эритроцитов указывает на наличие врожденных пороков сердца, хронических заболеваний, разного рода эритроцитозах.

в сниженном количестве могут свидетельствовать о дефиците железа, альбумина и различных витаминов. Повышение же числа эритроцитов указывает на наличие врожденных пороков сердца, хронических заболеваний, разного рода эритроцитозах. Повышенный гемоглобин может указывать на болезни крови, ее сгущение, а также на проблемы с сердцем, в том числе и на пороки. Такая картина может наблюдаться также при обезвоживании и запорах. Что интересно: незначительное повышение гемоглобина свойственно детям из высокогорных районов. А вот пониженный гемоглобин обычно бывает при различных стадиях анемии.

может указывать на болезни крови, ее сгущение, а также на проблемы с сердцем, в том числе и на пороки. Такая картина может наблюдаться также при обезвоживании и запорах. Что интересно: незначительное повышение гемоглобина свойственно детям из высокогорных районов. А вот пониженный гемоглобин обычно бывает при различных стадиях анемии. Тромбоциты в повышенном количестве говорят о воспалительных процессах, возможном туберкулезе, остеомиелите. Низкое их содержание наблюдают у недоношенных детей и при гемолитическом заболевании новорожденных.

в повышенном количестве говорят о воспалительных процессах, возможном туберкулезе, остеомиелите. Низкое их содержание наблюдают у недоношенных детей и при гемолитическом заболевании новорожденных. Лейкоциты в чрезмерном количестве могут указывать на врожденный лейкоз, инфекционные заболевания, а также на нарушения режима питания, стресс и чрезмерные физические нагрузки, а в пониженном — на лучевую болезнь, лейкоз в острой форме, поражение костного мозга, аллергические реакции, инфекционные заболевания (краснуха, ветрянка и др.), а также на упадок сил, истощение ребенка, низкое давление.

в чрезмерном количестве могут указывать на врожденный лейкоз, инфекционные заболевания, а также на нарушения режима питания, стресс и чрезмерные физические нагрузки, а в пониженном — на лучевую болезнь, лейкоз в острой форме, поражение костного мозга, аллергические реакции, инфекционные заболевания (краснуха, ветрянка и др.), а также на упадок сил, истощение ребенка, низкое давление. Увеличенная СОЭ говорит об острых и хронических болезнях воспалительного генеза, об анемии, заболеваниях почек. А вот низкая СОЭ наблюдается при недостатке питания и дистрофии.

говорит об острых и хронических болезнях воспалительного генеза, об анемии, заболеваниях почек. А вот низкая СОЭ наблюдается при недостатке питания и дистрофии. Нейтрофилы в сниженном количестве указывают на инфекционные заболевания, причиной которых являются бактерии и вирусы. Также такая картина характерна при радиационном облучении, системной красной волчанке, недостатке массы тела. При увеличении нейтрофилов врачи диагностируют нейтрофилез. Он возникает при укусах насекомых, онкологических заболеваниях крови, разного рода воспалительных реакциях.

в сниженном количестве указывают на инфекционные заболевания, причиной которых являются бактерии и вирусы. Также такая картина характерна при радиационном облучении, системной красной волчанке, недостатке массы тела. При увеличении нейтрофилов врачи диагностируют нейтрофилез. Он возникает при укусах насекомых, онкологических заболеваниях крови, разного рода воспалительных реакциях. Моноциты превышают норму содержания в крови при вирусных инфекциях, туберкулезе, заболеваниях сердца и злокачественных опухолях. Отсутствие моноцитов или их малое количество говорит об угнетении функции костного мозга, лейкозах, лучевой болезни.

превышают норму содержания в крови при вирусных инфекциях, туберкулезе, заболеваниях сердца и злокачественных опухолях. Отсутствие моноцитов или их малое количество говорит об угнетении функции костного мозга, лейкозах, лучевой болезни. Эозинофилы в повышенном количестве присутствуют в крови при аллергиях, паразитарных заболеваниях, ряде кожных болезней, например при дерматите и кожном лишае. Снижение эозинофилов говорит об острых бактериальных инфекциях, а также о стрессах и неврозах.

в повышенном количестве присутствуют в крови при аллергиях, паразитарных заболеваниях, ряде кожных болезней, например при дерматите и кожном лишае. Снижение эозинофилов говорит об острых бактериальных инфекциях, а также о стрессах и неврозах. Базофилы превышают норму при лейкозах, гипофункции щитовидной железы, анемии, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при лор-заболеваниях, например при синуситах. Снижение количества базофилов характерно при острых инфекционных состояниях, избытке гормонов щитовидной железы, стрессах, болезни Кушинга.

Как видим, общий анализ крови необходим для диагностирования широкого спектра патологий — от аллергий до хронических воспалительных и даже онкологических заболеваний. Поэтому так важно следить за показателями анализа крови, тем более, когда речь идет о состоянии неокрепшего детского организма.

Где можно сделать общий анализ крови ребенку?

Анализы крови у детей принимают как в государственных поликлиниках, так и в частных медицинских центрах. Чтобы избежать очередей, ожидания направления от участкового педиатра на анализ, а затем результатов анализа, лучше обратиться в частную клинику. Это позволит сэкономить время и не станет стрессом для маленьких пациентов. Кроме того, не придется сомневаться, что результат анализа потеряется или будет задержан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.