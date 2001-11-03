Ангина у ребенка: распознаем и лечим

С наступлением холодов детский иммунитет проходит проверку на устойчивость. Не лучшим образом на самочувствии ребенка отражается дефицит витаминов, а также солнечного света. Здоровый малыш в этот период в одночасье может захандрить. Чаще всего речь идет о насморке и боли в горле. Оставлять без внимания эти симптомы категорически нельзя, легкая простуда может быстро перейти в ангину, и вот почему…

Ангина — опасный враг детского здоровья

Это не только неприятная болезнь, но еще и опасная. Она может вызвать ряд осложнений, среди которых есть весьма серьезные:

абсцессы,

сепсис

или пиелонефрит (воспаление почек).

Само заболевание представляет собой острое воспаление либо только верхних (небных) миндалин, либо всего лимфатического глоточного кольца (скопления лимфоидной ткани), расположенного на границе полости рта и глотки в слизистой оболочке и окружающего вход в дыхательные и пищеварительные пути.

Наиболее часто болезнь имеет бактериальное происхождение — причиной возникновения выступают бурно размножающиеся в глотке стрептококки, стафилококки или другие виды бактерий. Но также ангина может быть вызвана вирусами и грибками.

Местом внедрения бактерий или вирусов служит слизистая оболочка верхних дыхательных путей и в некоторых случаях поврежденная кожа, где возникает первичный очаг воспаления и начинается размножение, к примеру, стрептококков.

Знайте, что ангина заразна: инфекция передается воздушно-капельным путем при контакте с другим заболевшим или с зараженными продуктами питания, средствами личной гигиены и т. д. Иногда существует вероятность эндогенного (внутреннего) инфицирования, например, при гнойном гайморите.

Это интересно Впервые заболевание горла диагностировали еще в древней Греции. Примерно в V веке до нашей эры врачи дали ему название angere, что в переводе с латыни означает "давить, сжимать". В средние века медики активно использовали термин "горловая жаба", однако спустя несколько столетий ангина приобрела свое официальное название "острый тонзиллит" — от латинского обозначения миндалин tonsillae.

Особенно подвержен атакам со стороны различных бактерий или вирусов детский иммунитет: именно маленькие дети оказываются в основной группе риска. Согласно исследованиям, проведенным сотрудниками кафедры детских инфекций Самарского государственного медицинского университета, ангиной чаще всего болеют дети дошкольного возраста — до 3 лет (48,2%) и от 4 до 7 лет (21,8%).

О́стрый тонзилли́т (от лат. tonsillae — миндалины), в обиходе — анги́на (от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душу»), — инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже другими микроорганизмами, вирусами и грибками. Ангиной также называют обострение хронического тонзиллита. (Википедия)

Поэтому важно немедленно вызвать врача и диагностировать ангину как можно раньше. Неправильное лечение или его отсутствие способно вызвать серьезные осложнения — от отита (воспаления уха), острого ларингита (воспаления слизистых оболочек гортани) и лимфаденита (поражения подмышечных и паховых узлов) до гломерулонефрита (заболевания почек) или даже менингита (воспаления оболочек головного мозга). В число опасных быстроразвивающихся осложнений входит и воспаление тканей, расположенных вокруг миндалин: абсцессы (гнойники) порой образуются уже через 24 часа после инфицирования (и без операции в таком случае не обойтись).

Причиной госпитализации могут стать и такие сопутствующие ангине симптомы, как

тошнота,

рвота,

спутанность сознания,

высокая температура,

нарушение дыхания или судороги.

При отсутствии перечисленных признаков врачи рекомендуют ребенку оставаться дома: в спокойной домашней обстановке дети быстрее приходят в себя без риска подхватить одну из больничных инфекций. Исключение составляют лишь малыши до года, лечение которых должно происходить в стационаре под присмотром специалистов.

Симптомы ангины

Все симптомы ангины можно разделить на три типа.

Первый — интоксикационный синдром — характеризуется головной болью, тошнотой, рвотой и подъемом температуры тела, как правило, до 38-40 °С. Второй — синдром поражения ротоглотки — в зависимости от степени тяжести заболевания можно обнаружить у ребенка различные признаки больного горла: от гиперемии слизистой до гнойного налета на миндалинах. Третий тип — синдром лимфаденита, позволяющий обнаружить увеличенные подчелюстные лимфоузлы.

При довольно коротком инкубационном периоде инфицирующего агента (от нескольких часов до 5 дней) болезнь начинается остро и характеризуется быстрым развитием местного очага воспаления и общей интоксикацией организма. Ребенок с ангиной становится слабым, капризным, раздражительным, отказывается не только от еды, но и от воды, а его голос становится хриплым или сиплым.

Диагностика

Ряд болезней, таких как скарлатина, дифтерия и другие, имеют некоторые схожие с ангиной симптомы, поэтому важно убедиться в том, что болезнь диагностирована правильно. Среди основных методов диагностики — клинический анализ крови, бактериологический анализ для выделения β-гемолитического стрептококка в посевах слизи из ротоглотки или реакция агглютинации, которая сегодня является одним из самых перспективных методов экспресс-диагностики, способных выявить антиген гемолитического стрептококка всего за 30 минут. Также в ходе диагностики определяется вид ангины для назначения адекватного клинической картине лечения.

Виды ангины у детей

Детская ангина классифицируется в зависимости от степени воспаления миндалин, причины ее возникновения или типа инфицирующего агента. Чаще всего во врачебной практике встречаются традиционные, или неспецифические, ангины, такие как лакунарная или фолликулярная и острый фарингит.

Острый фарингит обычно протекает спокойно и сопровождается общими симптомами, характеризуется слабой болью в горле, сухостью во рту и гортани, при этом температура у детей редко поднимается выше 38 °С. Как правило, симптомы пропадают в течение 3-5 дней. Лечить такую ангину несложно: помимо приема необходимых лекарств, прописанных врачом, достаточно соблюдать постельный режим и регулярно полоскать горло.

обычно протекает спокойно и сопровождается общими симптомами, характеризуется слабой болью в горле, сухостью во рту и гортани, при этом температура у детей редко поднимается выше 38 °С. Как правило, симптомы пропадают в течение 3-5 дней. Лечить такую ангину несложно: помимо приема необходимых лекарств, прописанных врачом, достаточно соблюдать постельный режим и регулярно полоскать горло. Фолликулярная ангина начинается с повышения температуры в среднем до 39°С и с сильной боли в горле, нередко отдающей в ухо, в некоторых случаях с последующей рвотой и даже потерей сознания. При фолликулярной ангине на миндалинах образуются мелкие гнойники, зрительно напоминающие бугорки белого или желтого цвета. Лечение фолликулярной ангины у детей происходит в несколько этапов: помимо прописанных врачом лекарственных препаратов, родителям необходимо строго следить за питьевым режимом ребенка и регулярно давать ему теплое молоко с содой или травяные чаи на основе шиповника или ромашки.

начинается с повышения температуры в среднем до 39°С и с сильной боли в горле, нередко отдающей в ухо, в некоторых случаях с последующей рвотой и даже потерей сознания. При фолликулярной ангине на миндалинах образуются мелкие гнойники, зрительно напоминающие бугорки белого или желтого цвета. Лечение фолликулярной ангины у детей происходит в несколько этапов: помимо прописанных врачом лекарственных препаратов, родителям необходимо строго следить за питьевым режимом ребенка и регулярно давать ему теплое молоко с содой или травяные чаи на основе шиповника или ромашки. При лакунарной ангине, которой чаще всего болеют именно дети, миндалины воспаляются, а лакуны заполняются гноем. Такая ангина проходит довольно тяжело, а начинается резко — с появлением классических симптомов ангины, а также высокой температуры и белого (гнойного) налета на миндалинах. Лечение лакунарной ангины у детей также состоит из подобранных лекарств в совокупности с жидкой пищей вроде бульонов или каш. Молоко и молочные продукты при такой ангине лучше исключить из детского рациона, чтобы избежать образования новых болезнетворных бактерий в полости рта.

Обратите внимание При ангине ни в коем случае нельзя давать ребенку горячие напитки. Они способны травмировать и без того воспаленную слизистую. Все жидкости, будь то чай, вода или молоко, должны быть теплыми, но не обжигающими!

В зависимости от причины возникновения, ангину также можно разделить на три типа: первичную, вторичную и специфическую.

Первичная ангина — классический тип ангины с внезапным проявлением общих симптомов, а также интоксикации и поражения внутреннего горла.

— классический тип ангины с внезапным проявлением общих симптомов, а также интоксикации и поражения внутреннего горла. Вторичная ангина проявляется на фоне острых инфекционных заболеваний, например дифтерии, скарлатины, гнойного гайморита.

проявляется на фоне острых инфекционных заболеваний, например дифтерии, скарлатины, гнойного гайморита. Специфическая ангина характеризуется грибковым или бактериальным поражением организма.

Острый тонзиллит также подразделяют на несколько видов, в зависимости от инфицирующего агента:

Бактериальная ангина возникает после попадания в организм различных бактерий, чаще всего гемолитического стрептококка (Streptococcus haemolyticus) и реже — стафилококков.

возникает после попадания в организм различных бактерий, чаще всего гемолитического стрептококка (Streptococcus haemolyticus) и реже — стафилококков. Грибковая ангина вызывается грибками рода Candida в совокупности с патологическими кокками.

вызывается грибками рода Candida в совокупности с патологическими кокками. Вирусная ангина провоцируется вирусами вроде аденовирусов 1-9 типов, герпеса или вирусом Коксаки.

провоцируется вирусами вроде аденовирусов 1-9 типов, герпеса или вирусом Коксаки. Язвенно-пленчатая ангина вызвана единовременным попаданием в организм сразу двух бактерий, которые нередко обитают в полости рта, — спирохеты Венсана и веретенообразной палочки Плаута-Венсана.

Это важно Очень важно верно диагностировать тип ангины. От этого порой зависит жизнь ребенка. Например, токсическая форма дифтерийной ангины способна вызвать отек шеи, в результате которого малыш рискует задохнуться.

Лекарственные средства для лечения ангины у детей

Дозировку лекарства, а также метод его применения способен определить лишь врач. Тем не менее в домашней аптечке непременно должны быть препараты, позволяющие купировать симптомы болезни в ожидании приезда специалиста, и, конечно, различные профилактические средства. Среди широкого спектра лекарственных препаратов для эффективного лечения ангины у детей можно выделить порядка восьми групп:

Антибиотики нередко являются основным средством в борьбе с ангиной. Чаще всего это препараты пенициллиновой группы, которые оказывают быстродействующий эффект и легко переносятся даже маленькими детьми. Среди востребованных полусинтетических пенициллинов — амоксициллин ("Флемоксин Солютаб", "Амоксиклав" (комбинация с клавулановой кислотой) и др.). Стандартный курс лечения препаратами группы не должен быть меньше 7 дней. Детям до 6 лет рекомендуется принимать антибиотики в виде суспензии. Среди основных противопоказаний для подобных препаратов — аллергические реакции на пенициллин. В таком случае ребенку часто прописывают цефалоспорины ("Супракс", "Зиннат"). Антибиотики узконаправленного действия подбираются только на основе результатов анализа посева на чувствительность к препаратам. До готовности результатов назначают препараты широкого спектра действия.

нередко являются основным средством в борьбе с ангиной. Чаще всего это препараты пенициллиновой группы, которые оказывают быстродействующий эффект и легко переносятся даже маленькими детьми. Среди востребованных полусинтетических пенициллинов — амоксициллин ("Флемоксин Солютаб", "Амоксиклав" (комбинация с клавулановой кислотой) и др.). Стандартный курс лечения препаратами группы не должен быть меньше 7 дней. Детям до 6 лет рекомендуется принимать антибиотики в виде суспензии. Среди основных противопоказаний для подобных препаратов — аллергические реакции на пенициллин. В таком случае ребенку часто прописывают цефалоспорины ("Супракс", "Зиннат"). Антибиотики узконаправленного действия подбираются только на основе результатов анализа посева на чувствительность к препаратам. До готовности результатов назначают препараты широкого спектра действия. Препараты местного действия , в первую очередь антисептики (раствор фурацилина, спреи с сульфаниламидом ("Ингалипт") и гексэтидином ("Гексорал", "Стопангин"), хлоридом бензоксония ("Септолете", "ТераФлю Лар"), с антибиотиком грамицидин ("Граммидин"), бензилдиметилом ("Мирамистин"), хлоргексидином ("Гексикон")), назначают в качестве дополнительного противомикробного средства наряду с антибиотиками, принимаемыми внутрь. Анестетики и местные нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) также являются частью терапии при ангине, снимают боль в горле, понижают температуру, облегчают общее состояние ребенка. Например, бензидамина гидрохлорид ("Тантум Верде"). Все эти препараты разрешены детям от 3-х лет. Полоскания, смазывания, орошения горла и глотки выполняются строго по предписанию врача. Грудным детям разрешенными препаратами обрабатывают пустышки, а детям от года впрыскивают средства не в глотку, а за щеку, чтобы избежать ларингоспазма. Препараты в виде растворов разбавляют кипяченой водой согласно инструкции.

, в первую очередь антисептики (раствор фурацилина, спреи с сульфаниламидом ("Ингалипт") и гексэтидином ("Гексорал", "Стопангин"), хлоридом бензоксония ("Септолете", "ТераФлю Лар"), с антибиотиком грамицидин ("Граммидин"), бензилдиметилом ("Мирамистин"), хлоргексидином ("Гексикон")), назначают в качестве дополнительного противомикробного средства наряду с антибиотиками, принимаемыми внутрь. Анестетики и местные нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) также являются частью терапии при ангине, снимают боль в горле, понижают температуру, облегчают общее состояние ребенка. Например, бензидамина гидрохлорид ("Тантум Верде"). Все эти препараты разрешены детям от 3-х лет. Полоскания, смазывания, орошения горла и глотки выполняются строго по предписанию врача. Грудным детям разрешенными препаратами обрабатывают пустышки, а детям от года впрыскивают средства не в глотку, а за щеку, чтобы избежать ларингоспазма. Препараты в виде растворов разбавляют кипяченой водой согласно инструкции. Антигистаминные средства (АГС) , как правило, выписываются в комплексе с антибиотиками. Задача этих лекарственных препаратов — купировать симптомы аллергии в случае ее проявления и понизить отечность воспаленной слизистой оболочки. Линейка таких препаратов весьма широка и включает три поколения противоаллергических средств. Иногда умышленно используется седативный эффект препаратов первого поколения — хлоропирамин ("Супрастин"), клемастин ("Тавегил"), мебгидролин ("Диазолин"), квифенадин ("Фенкарол") — для лучшего засыпания ребенка. Среди второго поколения АГС можно выделить астемизол ("Гисманал"), цетиризин ("Цетрин", "Зиртек"), диметинден ("Фенистил"). Препаратов третьего поколения пока совсем немного — это дезлоратадин ("Эриус", "Фрибрис"), фексофенадин ("Телфаст"), левоцетиризин ("Ксизал"), норастемизол и некоторые другие. Следует помнить, что совместно с антибиотиками и противогрибковыми средствами АГС второго поколения дают негативный эффект на сердце (!), и этот риск увеличен при повышенной температуре, АГС третьего поколения разрешено применять после трех лет, а АГС первого поколения могут пересушивать слизистую оболочку, но с успехом применяются в том числе и в растворах. Кроме того, ввиду недлительного применения антигистаминных препаратов первого поколения их часто предпочитают другим благодаря быстрому и эффективному действию.

, как правило, выписываются в комплексе с антибиотиками. Задача этих лекарственных препаратов — купировать симптомы аллергии в случае ее проявления и понизить отечность воспаленной слизистой оболочки. Линейка таких препаратов весьма широка и включает три поколения противоаллергических средств. Иногда умышленно используется седативный эффект препаратов первого поколения — хлоропирамин ("Супрастин"), клемастин ("Тавегил"), мебгидролин ("Диазолин"), квифенадин ("Фенкарол") — для лучшего засыпания ребенка. Среди второго поколения АГС можно выделить астемизол ("Гисманал"), цетиризин ("Цетрин", "Зиртек"), диметинден ("Фенистил"). Препаратов третьего поколения пока совсем немного — это дезлоратадин ("Эриус", "Фрибрис"), фексофенадин ("Телфаст"), левоцетиризин ("Ксизал"), норастемизол и некоторые другие. Следует помнить, что совместно с антибиотиками и противогрибковыми средствами АГС второго поколения дают негативный эффект на сердце (!), и этот риск увеличен при повышенной температуре, АГС третьего поколения разрешено применять после трех лет, а АГС первого поколения могут пересушивать слизистую оболочку, но с успехом применяются в том числе и в растворах. Кроме того, ввиду недлительного применения антигистаминных препаратов первого поколения их часто предпочитают другим благодаря быстрому и эффективному действию. Жаропонижающие — это нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), они необходимы больному ребенку только в случае, если температура его тела поднимается выше 38,5 o С, ведь умеренная лихорадка при ангине работает на благо организма, который в этот момент вырабатывает антитела против возбудителей болезни. Исключения составляют лишь малыши, склонные к судорогам, или грудные дети, которым сбивать температуру следует уже при 37,5 o С, используя свечи или суспензии, например ибупрофен ("Нурофен"). Если же градусник показывает 39 o С и выше, рекомендуется давать ребенку суспензию парацетамола ("Панадол" и др.). Противопоказаниями для ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена и других лекарств (производных кислот) являются гастрит, язвенная болезнь, низкая свертываемость крови, воспалительное заболевание кишечника, бронхиальная астма и снижение слуха. Поэтому детям для приема внутрь из всех НПВС предпочтительно давать парацетамол, как самый безвредный, а в виде свечей можно использовать и другие детские жаропонижающие. Хотя максимальным противовоспалительным эффектом обладают индометацин, флурбипрофен и диклофенак натрия, их применяют только в тяжелых случаях.

— это нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), они необходимы больному ребенку только в случае, если температура его тела поднимается выше 38,5 o С, ведь умеренная лихорадка при ангине работает на благо организма, который в этот момент вырабатывает антитела против возбудителей болезни. Исключения составляют лишь малыши, склонные к судорогам, или грудные дети, которым сбивать температуру следует уже при 37,5 o С, используя свечи или суспензии, например ибупрофен ("Нурофен"). Если же градусник показывает 39 o С и выше, рекомендуется давать ребенку суспензию парацетамола ("Панадол" и др.). Противопоказаниями для ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена и других лекарств (производных кислот) являются гастрит, язвенная болезнь, низкая свертываемость крови, воспалительное заболевание кишечника, бронхиальная астма и снижение слуха. Поэтому детям для приема внутрь из всех НПВС предпочтительно давать парацетамол, как самый безвредный, а в виде свечей можно использовать и другие детские жаропонижающие. Хотя максимальным противовоспалительным эффектом обладают индометацин, флурбипрофен и диклофенак натрия, их применяют только в тяжелых случаях. Иммуномодуляторы , которых сегодня существует великое множество, не должны применяться без назначения лечащего врача. По мнению д. м.н., профессора, эксперта-эпидемиолога Василия Власова, клинических доказательств эффективности иммуномодуляторов до сих пор не существует, и все они в лучшем случае бездействующие лекарства, в худшем — приносят вред. Медицинская наука знает много средств для подавления иммунитета, но как его повысить — пока не знает. Об этом стоит помнить. Иммуномодуляторы (интерлейкины, интерфероны, препараты тимуса, биологически активные пептиды, полисахариды некоторых грибов) не должны использоваться в качестве основного или единственного лекарственного средства. При ангине обычно назначаются препараты местного действия, такие как "Иммудон", "Тонзилгон", "Тонзипрет", "ИРС-19", "Рибомунил". Но они, как правило, пригодны для снятия остаточных явлений после острой фазы заболевания.

, которых сегодня существует великое множество, не должны применяться без назначения лечащего врача. По мнению д. м.н., профессора, эксперта-эпидемиолога Василия Власова, клинических доказательств эффективности иммуномодуляторов до сих пор не существует, и все они в лучшем случае бездействующие лекарства, в худшем — приносят вред. Медицинская наука знает много средств для подавления иммунитета, но как его повысить — пока не знает. Об этом стоит помнить. Иммуномодуляторы (интерлейкины, интерфероны, препараты тимуса, биологически активные пептиды, полисахариды некоторых грибов) не должны использоваться в качестве основного или единственного лекарственного средства. При ангине обычно назначаются препараты местного действия, такие как "Иммудон", "Тонзилгон", "Тонзипрет", "ИРС-19", "Рибомунил". Но они, как правило, пригодны для снятия остаточных явлений после острой фазы заболевания. Пробиотики , то есть дружелюбные и даже необходимые человеческому организму бактерии, особенно важны для ребенка при приеме антибиотиков. Детская пищеварительная система при лечении ангины испытывает огромный стресс, а значит ей необходима пробиотическая помощь. По большей части, это микроорганизмы, представляющие семейства лактобактерий (Lactobacillus) и бифидобактерий (Bifidobacterium). Пробиотики могут выпускаться в жидкой или лиофилизированной (высушенной) форме (таблетированной, капсулированной, порошкообразной). Среди множества торговых названий можно выделить "ПРОБИФОР", "Аципол", "Нормофлорин", "Бифидумбактерин", "Линекс для детей". Полезные бактерии поддерживают неспецифический и специфический иммунитет ребенка, их применение может быть и местным (например, "Имудон").

, то есть дружелюбные и даже необходимые человеческому организму бактерии, особенно важны для ребенка при приеме антибиотиков. Детская пищеварительная система при лечении ангины испытывает огромный стресс, а значит ей необходима пробиотическая помощь. По большей части, это микроорганизмы, представляющие семейства лактобактерий (Lactobacillus) и бифидобактерий (Bifidobacterium). Пробиотики могут выпускаться в жидкой или лиофилизированной (высушенной) форме (таблетированной, капсулированной, порошкообразной). Среди множества торговых названий можно выделить "ПРОБИФОР", "Аципол", "Нормофлорин", "Бифидумбактерин", "Линекс для детей". Полезные бактерии поддерживают неспецифический и специфический иммунитет ребенка, их применение может быть и местным (например, "Имудон"). Витамины при простудах и инфекционных заболеваниях необходимы детскому организму для скорейшего выздоровления. Среди них — витамины группы B, витамин C или витаминно-минеральные комплексы для детей определенного возраста ("Мультитабс", "Пиковит" и др.). Главным противопоказанием, как и в случае с антибиотиками, является риск аллергических реакций.

при простудах и инфекционных заболеваниях необходимы детскому организму для скорейшего выздоровления. Среди них — витамины группы B, витамин C или витаминно-минеральные комплексы для детей определенного возраста ("Мультитабс", "Пиковит" и др.). Главным противопоказанием, как и в случае с антибиотиками, является риск аллергических реакций. Фитопрепараты можно использовать как для профилактики заболевания, так и при его возникновении. Например, "Тонзилгон Н", являющийся растительным лекарственным средством с противовоспалительным действием, благодаря входящим в его состав вытяжкам из коры дуба, корня алтея, листьев грецкого ореха, цветков ромашки, травы тысячелистника, хвоща и одуванчика лекарственного, способен уменьшить отек слизистой оболочки горла ребенка. Рекомендуется принимать в каплях в неразбавленном виде, подержав немного во рту. Среди противопоказаний — непереносимость лактозы или фруктозы и повышенная чувствительность к растениям семейства сложноцветных. Настойки календулы, эвкалипта, прополиса, напротив, требуют разведения, поскольку содержат спирт. Высокую эффективность показал "Хлорофиллипт" — масляный 2-процентный раствор хлорофиллов из листьев эвкалипта. Могут применяться и народные средства вроде свежевыжатого сока из свеклы, воды с лимонным соком, слабого раствора соли и соды в воде.

Так или иначе, только врач может назначить эффективные лекарственные препараты. Это же касается и курса физиотерапевтических процедур, таких как "сухое тепло" (ультрафиолет, лазер, электрофорез), "влажное тепло" (пар), "волновые колебания" (ультразвук). Из-за болезненности и противопоказаний некоторых процедур (ультразвук, УВЧ) они, как правило, никогда не назначаются детям при ангине. В то же время облучение лазером иногда применяется у детей старше 3-х лет для санации воспаленной слизистой оболочки и снятия отека с миндалин.

Профилактика заболевания

В качестве профилактики ангины педиатры рекомендуют уделять внимание личной гигиене, в особенности — санации полости рта, устранению возможных причин затрудненного носового дыхания, рациональному питанию и общему укреплению иммунитета. Но если у ребенка уже появились первые признаки ангины, пытаться предотвратить ее уже бессмысленно, а лечить самостоятельно или надеяться на то, что болезнь пройдет сама, как минимум глупо. Первым делом нужно уложить чадо в постель, дать выпить теплой (не горячей!) воды и немедленно вызвать врача.

Полезно знать Не только родители, но даже неопытный ЛОР-врач способен перепутать ангину с некоторыми другими заболеваниями — дифтерией зева, скарлатиной, вирусными ОРВИ или мононуклеозом. В последнем случае любая терапия, направленная против острого тонзиллита будет абсолютно безуспешной и приведет к затягиванию еще более опасного и тяжелого заболевания. В этой связи хочется подчеркнуть важность компетентности детского отоларинголога.

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