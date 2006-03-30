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Автор Олег Артюков

Шишка на пальце, мозоли, бородавки и другие напасти: как излечиться от боли в ногах

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Похвастаться здоровыми ногами может далеко не каждый. Многие люди, независимо от возраста, страдают различными заболеваниями ног. Чаще всего различным болезням подвержены ступни, поскольку именно на них приходится большая часть нагрузки в течение дня.

Шишка на пальце, мозоли, бородавки и другие напасти: как излечиться от боли в ногах

Ниже приведены наиболее распространенные заболевания ступней и способы их лечения:

Шишка на пальце

Под "шишкой" на пальце обычно подразумевают утолщение на большом пальце ноги в районе сустава. Она может быть как болезненной, так и нет. Часто шишка на пальце является наследственным заболеванием и может развиться без каких-либо причин. Однако часто шишки на больших пальцах ног появляются, когда человек на протяжении долгого времени носит неудобную обувь.

Как лечить шишку на пальце?

Если вы обнаружили у себя на большом пальце ноги шишку, то первое, что вам следует сделать, — это сменить обувь на более удобную, которая нигде не жмет. Если шишка вам не причиняет беспокойства и не увеличивается в размерах, у вас не должно быть причин для беспокойства. Если же из-за нее вы не можете нормально передвигаться, следует обратиться к хирургу.

Боль в пятках

Боль в пятках обычно появляется в результате полученной травмы или появления пяточной "шпоры". Часто болезненное ощущение возникает на следующий день, особенно в утреннее время, когда человек просыпается и встает с постели. Боль в пятках обычно усиливается при ходьбе или когда человек стоит на одном месте.

Как лечить боль в пятках?

Причиной боли в пятках обычно является воспаление соединительной ткани либо по всей стопе, либо непосредственно в пяточной области. Снять боль можно при помощи обезболивающих или противовоспалительных мазей. Для максимального эффекта ими лучше пользоваться перед сном. До хирургического вмешательства дело обычно не доходит.

Мозоли

Мозоли чаще вызываются давлением извне, например, плохо подобранной обувью. Гораздо реже причиной появления мозолей могут быть выступающие косточки. Чаще всего мозоли появляются на больших пальцах ног и на мизинцах, реже — между пальцами. Сами по себе мозоли безвредны, однако они могут причинить множество неудобств, поскольку часто являются весьма болезненными.

Как лечить мозоли на ступнях?

Первое, что вам следует предпринять, если у вас на пальце ноги появилась мозоль, — сменить обувь. Вы должны сделать так, чтобы на мозоль оказывалось как можно меньше давления, иначе она может прорваться, и в нее попадет инфекция, которая приведет к воспалительному процессу. Мозоли исчезают сами практически сразу после устранения источника повреждения кожи, поэтому не торопитесь бежать к врачу, а просто обеспечьте вашей "любимой" мозоли полный покой.

Бородавка на стопе

С виду бородавка на ступне напоминает мозоль. Однако сама по себе она не проходит. Причина появления бородавок на ступнях — вирус. Бородавки на ступнях отличаются от обыкновенных бородавок тем, что растут вовнутрь. Это происходит потому, что на них постоянно оказывается давление веса тела. Бородавки могут вызывать сильные боли. Часто они мешают ходьбе.

 

бородавка на стопе
бородавка на стопе

 

 

Как лечить бородавки на ступнях?

Избавится от бородавки на ступне гораздо труднее, чем от обычной бородавки. Если на ступне появилась бородавка, которая причиняет  беспокойство, следует обратиться к врачу. Сегодня специалисты располагают множеством методов лечения бородавок, среди которых:

  • замораживание жидким азотом,
  • прижигание жидкостью Гордеева, кислотами,
  • а также хирургическое и лазерное иссечение.

По материалам сайта Американского общества ортопедов

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5 Эффективных Способов Избавиться от Косточки на Большом Пальце
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы ноги шишка мозоли ступни болезни бородавки боль в пятке
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