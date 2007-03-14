Народные средства для избавления от перхоти

Кожа на теле человека регулярно обновляется — мертвые клетки старой кожи отшелушиваются, на их месте появляются новые. Кожа головы не исключение. При нормальном уходе за волосами перхоть обычно не появляется, потому что все омертвевшие кусочки кожи головы смываются водой и шампунем.

Причины появления перхоти

Однако существуют также и внешние факторы, влияющие на образование перхоти. Если вы обнаружили, что на плечах вашего темного костюма появилась белая "пыль", то прежде чем бежать в аптеку и покупать дорогие шампуни от перхоти, постарайтесь выяснить истинную причину ее появления.

Появление перхоти может быть вызвано долгим пребыванием под прямыми солнечными лучами, попаданием мыла на кожу головы, неподходящим шампунем или чрезмерным использованием гелей, муссов и лаков для укладки волос.

Перхоть может быть следствием заболеваний кожи, таких как:

дерматит,

псориаз,

лишай и др.,

а может возникнуть из-за:

переутомления,

нервного расстройства,

недостатка в организме витаминов А и B

и неправильной диеты.

Перхоть также может появиться в результате резких перемен температуры и влажности окружающей среды.

Среди причин перхоти также выделяют грибок, который живет у каждого из нас на коже головы. Сам по себе он безвреден, однако когда его активность повышена, это в большинстве случаев приводит к появлению перхоти. Старайтесь избегать использования чужих расчесок, потому что именно через них может передаться активный грибок.

Как избавиться от перхоти?

На сегодняшний день существуют множество различных шампуней от перхоти. Их можно купить в любой аптеке, где вам помогут выбрать наиболее подходящий для вас. Однако цена лечебных шампуней зачастую в несколько раз превышает стоимость "обыкновенных". Если вы не хотите прибегать к косметическим методам избавления от перхоти из-за их дороговизны или еще по каким-либо причинам, то вы можете воспользоваться народными средствами от перхоти, не менее эффективными.

Два куриных яйца и массаж головы

Разбейте в стакан два куриных яйца. Добавьте две столовые ложки воды. Намочите волосы теплой водой, после чего нанесите на них полученную жидкость и массируйте голову в течение 10 -15 минут. Это доступное средство избавит вас не только от перхоти, но и от многих других проблем с волосами, таких как ломкость, сухость и отсутствие блеска.

Отвар крапивы

Еще давно люди знали о пользе крапивы для роста волос. В крапиве содержится много полезных веществ, укрепляющих волосы. Отвар крапивы хорошо увлажняет кожу головы, предотвращая ее чрезмерное шелушение. Если ежедневно ополаскивать волосы отваром крапивы, то уже через несколько дней можно забыть о перхоти.

Отвар лимоновых корок

Если варить корки от четырех лимонов в течение часа, а потом регулярно ополаскивать им голову после мытья, то перхоть еще долго не будет вас беспокоить.

Стакан морковного сока

Если причина перхоти заключается в нехватке витамина А, то избавится от нее можно, если ежедневно выпивать стакан морковного сока, богатого этим витамином.

Теплое оливковое или льняное масла

Также могут избавить вас от перхоти. В течение недели перед сном втирайте в себе в голову одно из этих масел, при этом массируя кожу головы. А на утро тщательно промывайте волосы в душе.

По материалам Ultimate-cosmetics.com

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях

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