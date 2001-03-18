Как лечить сухой и влажный кашель у ребёнка

Кашель — симптом разных инфекционных заболеваний, простуда — лишь один из них.

Длительный кашель у ребёнка без температуры — это тревожный признак, который может означать наличие серьёзной болезни. Кашель, сопровождающийся повышением температуры, нельзя оставлять без внимания.

Причины длительного кашля у детей

Длительным кашлем считают тот, который не проходит более 3-4 недель, однако обращаться к врачу необходимо, если кашель мучает ребенка более недели. Кашель может проявляться ежедневно или периодически. В любом случае постоянный кашель никак не вписывается в понятие нормы и требует консультации врача.

О каких болезнях может говорить кашель?

Кашлем сопровождаются очень многие болезни, в том числе:

острые и хронические респираторные и легочные заболевания,

бронхиальная астма,

туберкулез,

новообразования в легких,

саркоидоз,

фиброз,

коклюш,

аллергия,

ложный круп (отек трахеи),

корь,

сердечная недостаточность,

рефлюкс.

Иногда кашель вызван механическим раздражением при вдыхании едких веществ или пересыханием слизистых оболочек из-за слишком сухого воздуха в квартире.

Для своевременного принятия мер очень важно научиться различать сухой и влажный кашель у ребенка, поскольку и механизм возникновения, и причины, и способы лечения у этих двух типов кашля различаются.

Сухой кашель у ребёнка (непродуктивный)

Утомительный и назойливый, часто бывает очень сильным и болезненным, но не сопровождается отделением мокроты. Сухой кашель у ребенка — характерный признак начальной стадии респираторных заболеваний, например гриппа. Он также сопровождает развитие коклюша. Нередко внезапный приступ сухого кашля бывает связан с попаданием в дыхательные пути какого-то мелкого предмета.

Кашель у детей

Продолжительный сухой кашель, который держится неделями, не сопровождаясь ни температурой, ни слабостью, нередко является признаком аллергии. Чаще всего "виновниками" такой реакции бывают:

пыль,

шерсть домашних животных,

табачный дым

автомобильные выхлопы и пр.

Такой же эффект может дать ожог дыхательных путей горячим воздухом или вдыхание едких веществ, а также раздражение кислотой желудочного сока при рефлюксе.

Влажный кашель у малыша (продуктивный)

При влажном кашле отходит мокрота, при дыхании могут быть слышны булькающие хрипы. Во время такого кашля бронхи очищаются от жидкости. Влажный кашель характерен для острых респираторных заболеваний (начало их сопровождается сухим кашлем, но он быстро переходит во влажный), пневмонии, туберкулеза. Важно обращать внимание на цвет отходящей слизи:

если она зеленоватого оттенка, возможно, у ребенка пневмония, муковисцидоз, гайморит или гнойный бронхит;

желтая мокрота — признак гнойных процессов;

ржавый цвет говорит о наличии в мокроте крови, это типично для пневмонии, при которой могут повреждаться мелкие капилляры в легких;

коричневая мокрота характерна для таких грозных болезней, как рак легкого и туберкулез;

густая белая мокрота типична для ОРВИ, прозрачная — для астмы, аллергии и сердечных заболеваний.

Конечно, нельзя поставить диагноз только на основании цвета отделяемой при кашле слизи, консультация врача необходима в любом случае.

Как вылечить длительный сухой кашель у ребёнка

Разумеется, если ребенок страдает от продолжительного мучительного сухого кашля, родители стараются облегчить его состояние. Но для этого подходят далеко не все препараты "от кашля", которые можно найти в аптеке. Подобные средства делятся на две группы:

одни подавляют кашлевый рефлекс,

другие разжижают мокроту и ускоряют ее отделение.

Ребенок заболел

Для лечения сухого кашля у ребенка нужны препараты из первой группы. К таким средствам относятся:

"Синекод",

"Амбробене",

"Эофинил" и некоторые другие.

Многие средства этого типа основаны на растительных экстрактах и выпускаются в виде сиропа — так детям легче их принимать.

Нужно лечить основную болезнь, кашель — лишь симптом

Поскольку кашель — это только симптом, необходимо начать лечение основной болезни. При бактериальных поражениях врач назначает курс антибиотиков. Очень важно не прерывать лечение антибиотиками, даже если симптомы уже исчезли. Антибиотики назначает врач. Для правильного выбора препарата проводятся лабораторные исследования и выявляется возбудитель. Учитывается также возраст ребенка, сроки последнего курса лечения антибиотиками, общее состояние здоровья и многое другое.

Длительный сухой кашель, который возникает во время отопительного сезона, часто связан с низкой влажностью. Педиатры советуют приобрести бытовой увлажнитель воздуха и использовать его на протяжении всей зимы.

Для облегчения симптомов можно проводить ингаляции при помощи небулайзера — прибора, генерирующего пар. Пар снимает спазмы мускулатуры дыхательных путей и увлажняет слизистые оболочки.

Лечение длительного влажного кашля у детей

Средства, подавляющие кашлевый рефлекс, столь эффективные при сухом кашле, при влажном строго противопоказаны. Их прием приведет к тому, что жидкость начнет скапливаться в дыхательных путях, вызывая серьезное воспаление. Если кашель продуктивный, организму нужно помочь выводить слизь, и для этого назначают отхаркивающие препараты.

Отхаркивающие средства при влажном кашле

Такие препараты разжижают мокроту, и она легко выводится. Лекарство часто выпускается в форме сладких сиропов, так что родителям не приходится уговаривать детей принять лекарство. К отхаркивающим средствам относятся:

"Лазолван",

"Гербион",

"Доктор Мом",

сироп алтея,

мукалтин и многие другие.

Нередко такие средства обладают и дополнительными эффектами — противовоспалительным и противомикробным.

Больной ребенок

Как и при сухом кашле, показаны паровые ингаляции с лекарственными препаратами, минеральной водой или эфирными маслами.

Обильное питье несколько разжижает мокроту при влажном кашле и ускоряет ее отделение. Это относится к любым жидкостям — от воды и морса до супа и молока.

Лечение кашля у ребёнка народными средствами

Многие народные методы лечения влажного кашля у детей одобрены и современной медициной. Особенно это касается лечения отварами трав. При влажном кашле эффективны отвары мать-и-мачехи, шалфея, ромашки и липового цвета.

Всё вышеописанное — для общей информации родителей, которая необходима для понимания, как консультироваться с врачом на приеме в поликлинике.

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