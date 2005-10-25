Повысить уровень гемоглобина и предупредить развитие анемии поможет красное вино

Вопреки распространенному мнению, яблоки и шоколад не способствуют поддержанию нормального количества гемоглобина в крови. Дело в том, что завязь яблока действительно содержит много железа. Однако в созревшем плоде его меньше. Кроме того, железо в таких продуктах, как яблоки, шоколад или гречка, человеческий организм почему-то игнорирует.

Красное мясо

Полезнее мясо, причем не любое, а красных сортов. К ним можно отнести говядину и телятину. Предпочтение следует отдавать блюдам из вареного мяса или фарша, который быстрее переваривается и лучше усваивается организмом. Мясные блюда лучше употреблять с овощами или фруктами. Или запивать соками, содержащими достаточное количество витамина С. Именно он способствует быстрому усвоению железа. Апельсиновый, грейпфрутовый или ананасовый соки могут стать хорошими помощниками организму.

Красное виноградное вино

В ряде продуктов с большим содержанием железа отдельно можно выделить красное виноградное вино. Оно способно не только повысить уровень гемоглобина в крови, но и помочь обновлению клеток крови. Кроме того, красное вино является прекрасным антиоксидантом.

Понятно, что употребление вина в больших количествах — это уже алкоголизм. А вот по половине бокала в день во время еды — превосходное профилактическое средство.

Витамины и минералы

Нельзя забывать о витаминах и минералах. Особенно о витамине Е. Это мощный антиоксидант, который препятствует старению и гибели клеток крови.

Кобальт, никель, марганец — тот основной состав минералов, который необходим организму. Все это содержится в комплексах витаминов и минералов "Мультитабс", "Олиговит", "Юникап". Однако сейчас принято считать, что каждый определенный компонент лучше употреблять отдельно от другого. Так он действует полноценнее.

Критические дни — не для подвигов!

Особенно важно следить за гемоглобином в критические дни. Даже во время непродолжительных менструаций его уровень значительно падает. А в период длительной кровопотери, связанной с нарушением менструального цикла, он может достигнуть критической отметки. Это чревато развитием анемии. Поэтому посещение гинеколога — всегда правильное решение.

Физические нагрузки в это время нежелательны. Поскольку расход кислорода, которого и так недостает в организме, увеличивается.

Анализ, кровь, тест

Сдавать кровь на анализ два раза в год

Медицина пока не придумала другого способа определения дефицита железа в крови, кроме привычного анализа крови. Он как раз и дает возможность врачу судить о соотношении кровяных клеток. Но чтобы представление было полным, необходимо проходить эту процедуру не реже двух раз в год. При стрессовом характере нашей жизни такая периодичность позволит не пропустить начало болезни.

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