Вредят ли здоровью легкие перекусы?

Многие женщины, весь день занятые на работе, не могут тратить целый час на обед и довольствуются время от времени легкими перекусами. Вредит это здоровью или, напротив, позволяет избежать сонливости после плотного обеда?

ЧТО НИКОГДА НЕЛЬЗЯ делать ПОСЛЕ ЕДЫ

Своим мнением делится кандидат медицинских наук, врач высшей категории Юрий Александрович Бобырев.

Полезен ли плотный обед?

- После плотного обеда обычно тянет не на трудовые подвиги, а в кресло подремать. Выигрывают ли те, кто не обедают, а между делом то выпьют чашечку кофейку, то пожуют бутерброд, то погрызут орешки?

- Это звучит парадоксально, но плотные обеды больше вредят здоровью, чем такие легкие перекусы. В течение многих лет у нас было принято во время обеденного перерыва отправляться в столовую и съедать перед наваристым супом рыбную или овощную закуску, а затем поглощать горячее второе блюдо с гарниром и запивать все это компотом. Каждый старался запастись калориями на всю оставшуюся часть дня, ведь до домашнего ужина оставалось не менее 7-8 часов.

Мы не без основания избегаем физических перегрузок, умственного переутомления и стараемся предоставить мышцам, сердцу и мозгу необходимый отдых. Не странно ли, что мы совсем не опасаемся перегрузить желудочно-кишечный тракт?

После плотного обеда в организме происходит перераспределение крови. Чтобы справиться с тяжелой пищевой нагрузкой, поток крови устремляется к желудку и кишечнику в ущерб кровоснабжению:

головного мозга

и сердца.

Отсюда сонливость, вялость, нежелание двигаться. Ощущение сытости быстро сменяется неприятной тяжестью под ложечкой. С напряжением работает не только желудок:

поджелудочная железа

печень

система выделения желчи

стараются выработать побольше пищеварительных ферментов и доставить их в кишечник. Если плотные обеды входят в привычку и перемежаются с праздничными застольями, организм может и не выдержать. Не случайно острый панкреатит развивается чаще всего сразу после "ударной" еды. Могут присоединиться и холецистит, и гастрит.

- Значит, постоянно перекусывающие оказываются в лучшем положении?

- Речь идет именно о перекусах, а не о беспрерывном жевании. Довольно вредная привычка жевать на ходу, без конца:

грызть то орешки

то печенье

то семечки

чаще развивается не у деловых женщин, а у домохозяек. Они больше времени проводят на кухне, занимаются приготовлением пищи и незаметно для себя то одно попробуют, то другое пожуют.

Некоторые забывают, когда садились за стол голодными. Такое питание напрягает пищеварительную систему, ведь желудок тоже должен когда-то отдыхать. Кроме того, от беспрерывно поступающих дополнительных калорий в организме начинает откладываться избыточный жир, округляется талия.

- Как же с этим бороться?

- Отвыкание всегда дается с трудом, первое время продолжает преследовать настойчивое желание положить в рот какое-нибудь лакомство. В какой-то степени может помочь жевательная резинка с заменителем сахара. Она имитирует привычный ритуал, создает привычный вкус и при этом не содержит калорий. Но и тут не надо забывать заповедь мудрецов: "Ничего слишком!" Вредно все, что сверх меры.

- Какой же режим питания является оптимальным?

- Лучше всего организованные регулярные приемы пищи не реже чем через каждые 4-5 часов. Причем хотя бы один раз за рабочий день нужны горячие блюда. Исключительно важен эмоциональный настрой во время еды. Надо успокоиться, отключиться от дел. Не следует наспех глотать то, что попало под руку.

Чем полезно перекусывать?

- Как правильно выбрать продукты для таких перекусов?

- В течение рабочего дня предпочтительны наиболее полноценные легкие продукты, содержащие богатую гамму витаминов. Прежде всего, это сырые овощи сами по себе или в виде:

салатов

гарниров

овощной иакры.

Красиво выглядят дольки:

помидоров

огурцов

редиса

положенные на свежие листья салата. При возможности следует включать в меню сырые фрукты.

Особенно хочется порекомендовать киви. В этих плодах витамина С больше, чем в лимонах, а бета-каротина больше, чем в моркови. Бета-каротин — это провитамин А. Ценен он еще и тем, что укрепляет иммунитет организма против опухолей, а также препятствует старению.

Велика биологическая ценность и морепродуктов. Блюда из:

морской рыбы

салат из морской капусты

содержат ценные минеральные вещества и микроэлементы, легко усваиваемый организмом белок. Они не создают большой нагрузки на пищеварение. Возникает ощущение приятного насыщения без тяжести в желудке.

Кальмары отличаются тем, что совершенно не содержат пуриновых оснований — веществ, обмен которых нарушается при заболеваниях почек, суставов. Для больных подагрой это один из немногих животных продуктов, которые разрешаются даже при обострении заболевания.

В любых сортах рыбы и мяса пурины содержатся в большом количестве. Для тех, кто не может без мяса, во время рабочего дня предпочтительны:

телятина

и мясо птицы.

Если вы решили перекусить бутербродом с ветчиной, положите сверху половинку сладкого болгарского перца

Даже если мясо будет преобладать в вашем питании, обогащение рациона овощами сгладит отрицательные его стороны. Свинина — очень тяжелый продукт, для пищеварительной системы. Но и тут на помощь придут овощи.

Если вы решили перекусить бутербродом с ветчиной, положите сверху половинку сладкого болгарского перца. Еще лучше дополнить такой бутерброд салатом. А вот сладостей следует решительно избегать.

Даже тем женщинам, которые не склонны к полноте, не стоит поддерживать силы в течение рабочего дня с помощью пирожных, выпечки или мороженого. Кондитерские изделия содержат лишь пустые калории, организм будет лишен необходимых пищевых веществ, в которых особенно нуждаются мозг и мышцы, в том числе и мышца сердечная.

— А как вы смотрите на первые блюда? Обязательны ли они или лучше заменять их соками, а то и переходить после салата сразу ко второму блюду?

- Супы и борщи — это наша российская традиция. Нет смысла отходить от нее. Другое дело, что надо избегать перегруженного, так называемого полного обеда.

Целесообразно после питательного первого блюда ограничиться салатом, винегретом или кусочком рыбы. Горячее второе блюдо лучше перенести на следующий прием пищи. И не следует непременно запивать обед компотом или другим напитком.

Это вызывает разведение пищеварительных соков и затрудняет усвоение пищи. При желании можно сделать два-три глотка воды, а соки и компоты выпить часа через два.

- В зарубежных фильмах мы часто видим, как деловые люди, принимая кого-либо в своем кабинете, предлагают выпить тот или иной алкогольный напиток, кофе. Стоит ли нам перенимать эти традиции?

- В отношении кофе никаких возражений нет. Разумеется, часто подхлестывать организм большими количествами этого бодрящего напитка не следует, но две-три чашечки кофе в день женщинам полезны. Дело в том, что в женском организме, в отличие от мужского, кофе не вызывает нежелательных сдвигов липидного обмена. Липидный комплекс не претерпевает при этом изменений, способствующих атеросклерозу.

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