Боли в пояснице мы традиционно называем радикулитом. На самом деле это неправильно — ведь болевые ощущения в нижней части спины могут возникать по разным причинам. Это анатомические нарушения, физическое перенапряжение, остеохондроз и, конечно же, травмы.
Радикулит, как правило, развивается неожиданно. Что делать в этом случае?
Проконсультировал врач-невролог Ленинградской областной клинической больницы, профессор Леонид Заславский.
При неудачном повороте, неправильно выполненном спортивном упражнении или падении может возникнуть ущемление нервного корешка. Как следствие — сильные болевые ощущения. Вот это как раз и есть радикулит.
Проявляется он совершенно определенно: боли в пояснице ощущаются практически все время, но при движении и повороте туловища они становятся сильнее. А еще они распространяются по задней поверхности ноги, и поэтому человек часто лежит с согнутым коленом. Такая поза — самая комфортная и безболезненная. Если положение тела выбирается бессознательно, то все остальные меры должны быть осознанными и тщательно продуманными.
Основной способ лечения радикулита — прием противовоспалительных препаратов: диклофенака, кеторолака, кетопрофена. Но сразу же нужно сказать, что все эти средства имеют один важный недостаток — они очень плохо влияют на слизистую оболочку желудка и поэтому противопоказаны всем, кто страдает язвенной болезнью.
Однако сейчас есть современные противовоспалительные лекарства, которые обладают минимумом побочных эффектов. Это Нимесулид и Мовалис. Они не так агрессивны по отношению к желудку, и кратковременный прием данных препаратов никаких неприятностей, как правило, не сулит.
Одну таблетку выбранного лекарства нужно принимать после еды и запивать несколькими большими глотками воды. Две-три таблетки в день — это стандартная доза, которая, с одной стороны, обладает лечебным действием, а с другой — практически безопасна в отношении осложнений.
Теперь перейдем к обезболивающим. Люди, страдающие от болей в спине, обычно ими злоупотребляют, что в корне неверно.
Например, обычный анальгин. Он запрещен к употреблению в чистом виде практически во всех странах мира, а в России такого запрета нет. А ведь прием данного препарата может привести к очень серьезным последствиям, в частности и к таким, которые будут угрожать жизни. Поэтому анальгин лучше заменить на парацетамол или комбинированные анальгетики, включающие в свой состав сразу несколько компонентов, например, пенталгин.
В любом случае — вне зависимости от выбора препарата — нужно соблюдать меру. Нельзя злоупотреблять анальгетиками даже при сильных болях, достаточно принимать 2-3 таблетки в день. Ведь обезболивающие никак не влияют на причину болезни, поэтому не сокращают ее сроки. Таким эффектом обладают только противовоспалительные препараты, которые являются основой лечения.
Очень часто те, кого прихватил радикулит, не принимают никаких таблеток, а просто смазывают или натирают больное место противовоспалительными мазями. Никакого эффекта такие действия не дают, ведь причина заболевания скрывается в суставах. Ни одна мазь проникнуть так глубоко не сможет, поэтому облегчения в этом случае ждать не приходится.
Другое дело, если боли в нижней части спины возникли при растяжении и переутомлении мышц. В этом случае местное лечение мазями существенно облегчит состояние. А при радикулите ничего подобного не произойдет.
То же самое можно сказать и о горячей ванне. Если это мышечные "проблемы", теплая вода окажет положительное воздействие. А при приступе радикулита все может быть наоборот — тепло усилит отек, и болезненные ощущения станут лишь сильнее. И уж, конечно, ванну нельзя принимать, если боли в пояснице появились впервые, и человек не знает, с чем они связаны.
Точный диагноз может быть поставлен только врачом, и только он может назначить соответствующее лечение. А до осмотра специалиста о самостоятельном лечении нужно забыть, чтобы не нанести непоправимый вред здоровью.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.