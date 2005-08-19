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Автор Петр Дерябин

Неожиданный радикулит. Что делать?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Боли в пояснице мы традиционно называем радикулитом. На самом деле это неправильно — ведь болевые ощущения в нижней части спины могут возникать по разным причинам. Это анатомические нарушения, физическое перенапряжение, остеохондроз и, конечно же, травмы.

Неожиданный радикулит. Что делать?

Радикулит, как правило, развивается неожиданно. Что делать в этом случае?

Проконсультировал врач-невролог Ленинградской областной клинической больницы, профессор Леонид Заславский.

При неудачном повороте, неправильно выполненном спортивном упражнении или падении может возникнуть ущемление нервного корешка. Как следствие — сильные болевые ощущения. Вот это как раз и есть радикулит.

Проявляется он совершенно определенно: боли в пояснице ощущаются практически все время, но при движении и повороте туловища они становятся сильнее. А еще они распространяются по задней поверхности ноги, и поэтому человек часто лежит с согнутым коленом. Такая поза — самая комфортная и безболезненная. Если положение тела выбирается бессознательно, то все остальные меры должны быть осознанными и тщательно продуманными.

Лечение радикулита

Основной способ лечения радикулита — прием противовоспалительных препаратов: диклофенака, кеторолака, кетопрофена. Но сразу же нужно сказать, что все эти средства имеют один важный недостаток — они очень плохо влияют на слизистую оболочку желудка и поэтому противопоказаны всем, кто страдает язвенной болезнью.

Однако сейчас есть современные противовоспалительные лекарства, которые обладают минимумом побочных эффектов. Это Нимесулид и Мовалис. Они не так агрессивны по отношению к желудку, и кратковременный прием данных препаратов никаких неприятностей, как правило, не сулит.

Одну таблетку выбранного лекарства нужно принимать после еды и запивать несколькими большими глотками воды. Две-три таблетки в день — это стандартная доза, которая, с одной стороны, обладает лечебным действием, а с другой — практически безопасна в отношении осложнений.

Обезболивающие при радикулите

Теперь перейдем к обезболивающим. Люди, страдающие от болей в спине, обычно ими злоупотребляют, что в корне неверно.

  • Во-первых, анальгетики не устраняют причину болезни, а только борются с ее основным проявлением — болью.
  • А во-вторых, частое употребление больших доз обезболивающих может привести к осложнениям.

Например, обычный анальгин. Он запрещен к употреблению в чистом виде практически во всех странах мира, а в России такого запрета нет. А ведь прием данного препарата может привести к очень серьезным последствиям, в частности и к таким, которые будут угрожать жизни. Поэтому анальгин лучше заменить на парацетамол или комбинированные анальгетики, включающие в свой состав сразу несколько компонентов, например, пенталгин.

Как избежать боли в спине
Как избежать боли в спине

В любом случае — вне зависимости от выбора препарата — нужно соблюдать меру. Нельзя злоупотреблять анальгетиками даже при сильных болях, достаточно принимать 2-3 таблетки в день. Ведь обезболивающие никак не влияют на причину болезни, поэтому не сокращают ее сроки. Таким эффектом обладают только противовоспалительные препараты, которые являются основой лечения.

Мазь и горячие ванны при радикулите не помогут

Очень часто те, кого прихватил радикулит, не принимают никаких таблеток, а просто смазывают или натирают больное место противовоспалительными мазями. Никакого эффекта такие действия не дают, ведь причина заболевания скрывается в суставах. Ни одна мазь проникнуть так глубоко не сможет, поэтому облегчения в этом случае ждать не приходится.

Другое дело, если боли в нижней части спины возникли при растяжении и переутомлении мышц. В этом случае местное лечение мазями существенно облегчит состояние. А при радикулите ничего подобного не произойдет.

То же самое можно сказать и о горячей ванне. Если это мышечные "проблемы", теплая вода окажет положительное воздействие. А при приступе радикулита все может быть наоборот — тепло усилит отек, и болезненные ощущения станут лишь сильнее. И уж, конечно, ванну нельзя принимать, если боли в пояснице появились впервые, и человек не знает, с чем они связаны.

Точный диагноз может быть поставлен только врачом, и только он может назначить соответствующее лечение. А до осмотра специалиста о самостоятельном лечении нужно забыть, чтобы не нанести непоправимый вред здоровью.

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Как убрать острую боль в пояснице дома | Боль в спине
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы радикулит леонид заславский лечение радикулита
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