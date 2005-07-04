Кольцо в языке и прививка против гепатита В

Сейчас проколотым языком или пупком никого не удивишь. Пирсинг воспринимается как одно из современных проявлений боди-арта. На самом деле он имеет тысячелетнюю историю.

Рассказала о пирсинге кандидат исторических наук, преподаватель курса истории медицины СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Лариса Кондрашкина.

В Древнем Египте дочерям фараонов прокалывали пупок и вставляли в него золотые пирсы, инкрустированные драгоценными камнями. То же самое проделывали и с любимицами цариц — их кошками. Священным животным прокалывали ухо в знак почтения и преклонения перед ними. Египтяне считали пирсинг украшением, которого достойны лишь избранные.

Совсем другая ситуация прослеживалась в Древнем Риме. Там пирсинг делали отважным воинам. Им прокалывали соски, что служило доказательством мужества и нечувствительности к боли.

Индийские женщины прокалывали крыло носа после своего замужества — в нескольких провинциях этот обряд сохранился и до сих пор. А некоторые индийские мужчины прокалывали себе язык в знак того, что будут хранить клятву молчания.

На протяжении долгих лет в Европе сохранялось негативное отношение к пирсингу

В Европе пирсы использовались только как украшения. Эту традицию моряки и пираты переняли у восточных народов и привезли в Старый Cвет. Но здесь нехристианский обычай встретил яростное сопротивление церкви.

Одним из самых непримиримых борцов с пирсингом стал Папа Бонифаций VIII. В 1299 году он выпустил буллу, в которой запрещалось проводить членовредительство. После этого женщины на какое-то время даже перестали носить серьги. Более того, животные — быки, коровы, козы и овцы — тоже попали под указ главы католической церкви. Они были освобождены от колец в носу.

Лишь прокалывание языка могло использоваться и то лишь в одном случае — в качестве наказания за лжесвидетельство. На протяжении долгих лет в Европе сохранялось негативное отношение к пирсингу. Он считался знаком отщепенцев, которым не было места в приличном обществе. Даже на картинах средневековых художников прокол тела — это порочащий знак. Им "клеймили" тех, кто не заслуживал ни уважения, ни доверия — сарацин, цыган, акушерок с дурной репутацией и преступников.

Пирсинг губ

На одной из картин знаменитого Иеронима Босха палачи, сопровождающие Христа на Голгофу, изображены с пирсами на лицах. Таких примеров существует масса, поэтому с уверенностью можно сказать, что подобные украшения тела и лица в Средние века не поощрялись.

Европейская аристократия увлеклась пирсингом из-за Генриха III

Но в XVI-XVII веках пирсинг стал пользоваться популярностью у представителей европейской аристократии. Первыми здесь отличились, конечно же, французы. Модное увлечение добралось до самой верхушки великосветского общества. Например, Генрих III носил в правом ухе несколько сережек. Естественно, придворные во всем старались быть похожими на своего повелителя и тоже носили серьги.

Немного позже проколы стали делать и на интимных областях тела. Этим занимались только аристократы — всем остальным было недосуг. Поэтому пирсинг остался прерогативой достаточно узкой социальной прослойки и большого распространения не получил.

Взрыв моды на пирсинг наступил в 90-х годах прошлого века

Причем основную роль здесь сыграла музыкальная культура. Многие певцы, стараясь выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность, делали пирсы.

Началось с более или менее безобидного — Мадонна проколола на хряще ушной раковины множество последовательных дырочек и вставила туда разные серьги. Сотни тысяч фанатов последовали примеру своего кумира и сделали то же самое. После этого стал популярен пирсинг

пупка,

языка,

губы,

подбородка,

соска

и даже мягкого неба.

Сейчас вопрос о том, куда вставить украшение, — это личное дело каждого. А именно — его фантазии, мужества и эстетических пристрастий.

Мужчина в пирсинге

Однако в некоторых странах пирсинг контролируется законом. Так, в 2003 году британский парламент разработал ряд ограничений — в том числе и возрастных — для желающих проколоть себе ту или иную часть тела.

Наша страна в этом отношении более демократична — каждый может прокалывать все, что хочет и когда хочет. Но при этом в России достаточно, к сожалению, высок процент осложнений, развивающихся после прокола. Это связано с низкой квалификацией некоторых специалистов и с тем, что многие подростки делают себе пирсинг самостоятельно в домашних условиях.

Увлечение пирсингом не так безопасно, как может показаться на первый взгляд

Столь модное сейчас увлечение пирсингом не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что при несоблюдении норм гигиены пирсинг, как, впрочем, и татуировки, может привести к серьезным проблемам. Нередко следствием необдуманного стремления к красоте бывают такие заболевания, как гепатит, СПИД, столбняк. Не говоря уже об аллергических воспалениях кожи, которые встречаются на каждом шагу.

С каждым годом ситуация обостряется, и проблема становится все более злободневной. В связи в этим Еврокомиссия активно работает над созданием резолюции, определяющей правила нанесения татуировок и пирсинга. Основной акцент в этом документе будет сделан на соблюдении норм гигиены и контроле за безопасностью проводимых процедур.

При пирсинге необходима прививка против гепатита В

На данный же момент основная задача — серьезно относиться к подобным мероприятиям, доверяя свое здоровье и здоровье своих детей только профессионалам. Но даже при пирсинге в солидных медицинских учреждениях и салонах основной опасностью, подстерегающей подростков, а именно они — наиболее активные сторонники всевозможных проколов, является вирус гепатита В. Доказано, что он в сто раз заразнее, чем вирус СПИД.

Лучший способ в этом случае обеспечить себе спокойный сон — сделать своему ребенку прививку против гепатита В. Причем это решение лучше не откладывать в долгий ящик. Желание украсить себя колечком или рисунком в подростковом возрасте часто превращается в навязчивую идею. Поэтому лучше выбрать вакцину, которая обеспечит быстрое начало защитного эффекта.

Самой быстрой из существующих вакцин признана американская HB Вакс: уже после двух доз антитела к гепатиту В вырабатываются у 98% подростков. Тем не менее для достижения полного эффекта необходимо пройти полный курс иммунизации тремя дозами.

Ирина Семёнова

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