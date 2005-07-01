Укрощаем аппетит и чувство голода

Бороться с аппетитом можно по-разному. Кто-то соберет волю в кулак и будет постепенно привыкать к новому рациону. А тем, кто не очень уверен в своих силах, на первых порах помогут специальные препараты. Какой путь выбрать, каждый решает для себя сам. Советует диетолог-диабетолог, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Михаил Гурвич.

Подход первый — полная самостоятельность

— Я уверен, что справиться с чувством голода и повышенным аппетитом вполне можно своими силами, не используя специальных лекарственных средств. Для этого нужно:

отказаться от голодных диет,

питаться по специальному режиму,

применять некоторые простые приемы снижения аппетита.

Планируя свой диетический рацион, следует заранее позаботиться о том, чтобы не испытывать сильного голода между приемами пищи. Ведь худеть и при этом оставаться сытой и довольной вполне реально. Главное, вовремя предупреждать "голодные атаки", губительные для худеющих женщин. Ведь сильный голод может свести на нет все ваши диетические усилия. Итак, вы собрались худеть.

Основной принцип — есть понемногу, но часто, каждые 2-3 часа. Выбирая диету, начисто отметайте те варианты, где с утра полагается съедать полсухарика с чашкой черного кофе. Завтрак обязательно должен быть плотным, с горячим блюдом.

В его состав советую включить белковую пищу, например:

яйцо,

творог,

кусочек мяса или рыбы.

Так вы дольше останетесь сытым. При этом наедаться до боли в животе, конечно, не стоит. Следующий прием пищи должен состояться не позднее чем через 2-3 часа. Можно съесть какой-нибудь фрукт или овощ:

банан,

яблоко,

апельсин,

морковку,

пару листиков салата.

Подойдет и хрустящий хлебец с ломтиком сыра, несколько орешков или сухофруктов. Цель этого перекуса — нейтрализовать желудочный сок и предупредить чувство голода.

Большую опасность представляет так называемый запальный желудочный сок, когда вы не ели больше четырёх часов. Он вызывает зверский аппетит и желание уничтожить все съестное, что попадает под руку. Согласитесь, похудеть в такой ситуации будет очень трудно.

Про обед и ужин

К обеду вы должны подойти с легким чувством голода. О меню лучше позаботиться заранее, избегая кафе или ресторанов быстрого питания. Можно сделать дома салат с холодным мясом или рыбой, сварить яйцо и захватить эту еду на работу. Поесть нужно сытно, чтобы до следующего перекуса не таскать опасные для талии печенье и булочки. Полдник — через 2-3 часа — по составу может быть таким же, как второй завтрак. Ужин — третья "большая еда". Подойдет кусочек рыбы или мяса, салат. Главное, поесть не позднее 7-8 часов вечера.

Примерно через полтора-два часа выпейте стакан нежирного кефира или молока. Вопреки распространенному мнению, совсем не есть на ночь не очень полезно — голод может подкараулить вас ближе к ночи и заставить опустошить холодильник. К тому же навязчивое желание что-нибудь съесть не даст вам быстро заснуть и крепко спать. Питаться по расписанию — это только половина дела.

Главная наша задача — научиться довольствоваться умеренными порциями и при этом не голодать. Вспомните, что ставят на праздничный стол, чтобы порадовать гостей и возбудить их аппетит? Конечно:

разнообразный алкоголь,

а также острые, соленые и пряные закуски.

Наложите вето на алкоголь

Чтобы аппетит уменьшить, нужно поступать наоборот. Сразу наложите вето на алкоголь: он не только содержит немало калорий сам по себе, но еще и заставляет съедать гораздо больше обычного.

Главная наша задача — научиться довольствоваться умеренными порциями и при этом не голодать

Готовьте с минимумом соли

Следующий шаг — готовьте с минимумом соли и уберите солонку со стола, чтобы не досаливать блюда. Ведь соленая пища кажется нам гораздо более вкусной и ограничиться небольшой порцией будет сложно.

Кроме того, используйте как можно меньше пряностей и специй, которые также способны разжечь аппетит. Исключите майонез, уксус, горчицу, которые придают блюдам такой притягательный и пикантный вкус. Тогда вам легко будет съедать небольшие, но сытные порции пищи.

Питаться более однообразно

Еще один способ уменьшить аппетит — питаться более однообразно. Конечно, не стоит впадать в крайности и постоянно сидеть на капусте с гречневой кашей. Но периодически, примерно раз в неделю, очень полезно устраивать себе разгрузочные дни. Выберите один продукт — какой-то:

фрукт,

овощ,

кефир,

отварное мясо,

рыбу,

творог

и в течение дня ешьте только его. На один день потребуются 11/2 кг овощей либо фруктов, или примерно 400- 500 г мяса или рыбы, или литр кефира в сочетании с 300 г творога.

После такого разгрузочного дня обычно легче придерживаться разумной диеты. Наконец, не забывайте употреблять достаточно продуктов, богатых клетчаткой: фруктов, овощей, изделий из цельных злаков. Клетчатка хорошо увеличивается в объеме, заполняет желудок и надолго обеспечивает чувство сытости.

Сейчас в магазинах можно приобрести специальные порошки или таблетки с клетчаткой. Но, на мой взгляд, вместо пилюль или порошков лучше съесть пару лишних яблок — это и вкуснее, и полезнее.

Подход второй: привлекаем помощников

Рассказывает заведующая отделением болезней обмена веществ Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Юнна Попова.

Для того чтобы избавиться от лишних килограммов, требуется немалая сила воли. Перебороть старые привычки и установить новые действительно непросто. Конечно, большую часть этой работы можно и нужно проделать самостоятельно. Однако существуют средства, способные помочь в нелегком деле похудения:

они снижают аппетит,

позволяют быстрее насытиться.

Только помните о том, что чудесного средства, которое навсегда уничтожит лишний вес, не существует. Существуют две разновидности таких препаратов. Первые действуют на центр аппетита, расположенный в головном мозге. Эти средства имеют немало противопоказаний, поэтому с ними необходимо быть очень осторожными.

Так, в начале 90-х годов появился препарат "Изолипан", который эффективно снижал тягу к углеводной пище. Мы начали применять его для лечения ожирения у пациентов нашей клиники. Но через несколько лет обнаружилось, что у 38% людей, применявших изолипан, развились аортальные пороки сердца.

"Виновником" оказался один из компонентов препарата, который, конечно, был немедленно снят с производства. А сегодня тот самый опасный компонент входит в состав знаменитых тайских таблеток.

Для того чтобы избавиться от лишних килограммов, требуется немалая сила воли

В них же были обнаружены и довольно сильные психотропные средства. Поэтому хочу предостеречь всех желающих похудеть от использования этого средства — оно может нанести серьезный вред вашему здоровью. Сейчас одним из наиболее популярных препаратов, влияющих на центр аппетита, является "Меридиа".

Он успешно используется при лечении ожирения или избыточного веса, но следует помнить о том, что "Меридиа" — лекарственный препарат, назначаемый врачом. Сегодня существуют достаточно безопасные средства для понижения аппетита на основе растительного сырья.

Из хорошо зарекомендовавших себя препаратов на натуральной основе можно назвать российский "Стоп-аппетит". Это приятные пастилки с различным вкусом — лимонным, ромовым, амаретто. Их нужно рассасывать, когда не в меру разыгрывается аппетит.

Также известны препараты:

"Изо-лос".

"Суперсистема-6".

В них, в частности, используется экстракт гарцинии камбоджийской. Это экзотическое растение действительно способно мягко и успешно регулировать аппетит. Особенно эффективно действует это растение в сочетании с кукурузными рыльцами. Кстати, в аптеке кукурузные рыльца можно приобрести отдельно для приготовления настоя в домашних условиях.

Но скажу сразу: серьезного эффекта их употребление не принесет. К тому же они являются желчегонным средством, поэтому при заболеваниях желчного пузыря их нужно применять очень осторожно. Вторая группа средств, снижающих аппетит, основана на использовании пищевых волокон.

Они разбухают в желудке, создавая ощущение сытости, но при этом не перевариваются и не грозят лишними калориями. В нашей клинике успешно применяются, например, препараты на основе семян подорожника. Одна часть порошка из этих семян способна удерживать до 130 частей воды, наполняя желудок и обеспечивая долгое чувство сытости. Похожим действием обладает гуаровый каучук. В частности, он входит в состав известного препарата "Мержилайн". В последнее время стали очень популярными самые разнообразные отруби в виде:

порошков,

хрустящих палочек,

капсул.

Они действуют аналогично, активно набухая в желудке. Но применять их нужно очень аккуратно, дабы избежать возможных проблем с кишечником. Известный препарат "Микрокристаллическая целлюлоза", или МКЦ, набухает не так хорошо, поэтому он менее эффективен, чем отруби. Наконец, достаточно успешно понижают аппетит гомеопатические средства. В частности, существуют комплексные препараты, такие как:

"Фукус-Плюс",

"Диетол-Композитум",

"Диет-Комфорт",

"Грация",

помогающие справляться с чувством голода и возникающей во время диеты раздражительностью.

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