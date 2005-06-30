Екатерина II: как императрица сохраняла здоровье

Екатерина Великая — одна из самых незаурядных женщин в мировой истории. "Ее жизнь — редкий пример самовоспитания путем глубокого образования и строгой дисциплины", — считает знаток русской истории, кандидат искусствоведения Нина Иваницкая.

Из необразованной девочки — в Екатерину Великую

В возрасте четырнадцати лет прусская принцесса Софья Анхальт-Цербстская попала в Россию. Шестнадцати лет она была выдана замуж за Петра III, наследника русского престола, и приняла имя Екатерина. К тому времени она была необразованной, угловатой, довольно некрасивой девочкой. Она плохо владела не только русским языком, но и в родной речи ее словарный запас оставлял желать лучшего.

Брак, устроенный стараниями матери, оказался несчастливым. В 1762 году Петр III, человек безвольный и ограниченный, стал императором. Вскоре он был, не без помощи супруги, свергнут и убит. Екатерина II стала императрицей и правила настолько успешно, что по праву заслужила титул Екатерины Великой. Ее, немку и чужестранку, русский народ называл "родной матушкой". А историки почти единогласно решили, что, если Петр I хотел привить России все немецкое, то немка Екатерина мечтала возродить русские традиции. И во многом проделала это успешно.

"На троне баба — ума палата"

Как же произошла трансформация закомплексованной иностранной принцессы в образованную русскую императрицу, о которой Ломоносов говорил: "На троне баба — ума палата". Екатерина рано и вовремя поняла, что счастья в личной жизни с нелюбимым мужем не будет, и сделала крупную победную ставку — стать единственной для России, для русского народа.

К этой цели она шла путем самоусовершенствования. Она перешла из лютеранства в православие. С необычайным упорством она учит русские слова, грамматику, танцы, отрабатывает плавную поступь. Учителя удивляются ее упорству. Она занимается весь день, просыпается по ночам, учит уроки, делает гимнастику, развивает гибкость тела. Екатерина прививает себе страсть к чтению. А французские романы меняет на труды историков и естествоиспытателей, экономистов и философов. Она воспитывает в себе пытливость ума. Страницы книг заучивает наизусть. Не все, а те, которые поразили воображение, или те, смысл которых непонятен. По памяти она делает выписки из Вольтера и Монтескье. Ежедневно ведет дневники. Переписывается с Вольтером и многими просветителями. Сама пишет пьесы.

Екатерина Великая гармонию своей личности воспитала в себе сама

Все историки, так по-разному оценивающие вклад Екатерины Великой в русскую историю, признают, что именно она выделяется среди всех русских царей и цариц образованностью, умом, здоровьем и духовными запросами. И что самое поразительное — гармонию своей личности она воспитала в себе сама, начав достаточно поздно, уже после замужества.

Она училась управлять страстями, справляться со своими чувствами и пылким темпераментом. Долгая жизнь на чужбине приучила ее не подчиняться обстоятельствам, всегда быть ровной и спокойной. Она признавалась, что многими знаниями жизни "…обязана русским старушкам. Я приехала в Россию, страну мне совсем неизвестную, не зная, что будет впереди. Что меня ожидает. Мой муж не терпел меня, и сам не мог внушить мне ни любви, ни уважения. Тетка, Елизавета Петровна, обходилась со мной довольно ласково, но чуждалась сблизиться со мной и мало мне доверяла. Все глядели на меня с досадой и даже презрением. Дочь прусского генерал-майора собирается быть Российской императрицей!"

Как мудрые русские женщины научили царицу ухаживать за собой и лечиться от болезней

От мудрых русских женщин она узнавала о новых средствах от болезней, давала им свои советы. Она была внимательна ко всем, знала имена собачек, кошечек, детей и домочадцев своих подчиненных, посылала сувениры.

"Разговор с невеждами иногда более научит, нежели разговор с учеными", — считала она.

Ей дарили собранные травы, которыми императрица ополаскивала волосы. Дважды в день ей расчесывали волосы гребенками, которые увлажнялись отваром череды и чистотела. И, кстати, до старости ее волосы, заметно поседевшие, отличались блеском и густотой.

Баня

Она узнала секреты русской бани, и впоследствии именно Екатерина открыла в России множество банных домов. После бани Екатерина любила протереть тело нежирным молоком или сывороткой. Императрица ополаскивалась холодной водой и в основанном ею Смольном институте рекомендовала ледяные утренние умывания для воспитанниц.

Екатерина ежедневно чистила зубы сухой травой чабреца, отбеливала их истолченным древесным углем. Начинала каждый свой день с умывания холодной водой, в которой плавали кусочки льда. Она была педантична и точна во всех начинаниях.

Главной целью было завоевать любовь России, которая, по ее же признанию, "не страна, а Вселенная". Полюбив русскую зиму с народными гуляньями и веселыми ряжеными, Екатерина строила ледяные горы для катания на санях. После зимних прогулок обожала горячий травяной чай. При Екатерине возник культ чаепития из самовара. К чаю обязательно подавалось несколько сортов меда. Медом Екатерина протирала лицо ежедневно, затем наносила жир, гусиный или свиное сало. Кстати, на личной печати императрицы было изображение ульев с пчелами.

Екатерина серьезно изучала психологию — основу "нравственного здоровья"

Она отлично поняла, что необходимо разбираться в людях, уметь уважать чужое мнение, угождать и нравиться. В своем дневнике она запишет: "Самая вредная ошибка — это нетерпимость". Она была неутомимой труженицей.

"Здоровье мое меня нисколько не тревожит, я встаю самое позднее в 6 часов".

Это же время подъема она утвердила во всех учебных заведениях, которые открывала для "воспитания нового поколения образованных и здоровых людей". Чаще всего сама она пробуждалась раньше и никогда не позволяла себе понежиться в постели. После пробуждения она работала, не выходя из кабинета, не менее пяти часов, до 11 часов. Перед работой Екатерина выпивала стакан теплого молока с ложкой меда и чашечку крепкого кофе. После обеда — отдых и приятные дела. К приятным делам она относила встречи с "умными собеседниками". Вечером — деловые встречи и церемонии.

"Отправляюсь спать самое позднее в половине одиннадцатого", — писала Екатерина.

И такого строгого распорядка дня она никогда не нарушала. Даже когда Россию посетил по ее личному приглашению Дидро, она встречалась с ним для бесед от трех до пяти часов пополудни. Она считала, что здоровье — это развитость ума в сочетании с физическими нагрузками и четким распорядком дня.

Тяга к знаниям и накоплению опыта не убила в Екатерине женщину

Сама она была деятельна и энергична. Зная свои природные недостатки — рано обозначившийся двойной подбородок, красноватый цвет лица, она их умело маскировала. Лицо ее всегда было припудрено, и это вошло в моду — дамы не выходили из домов, не осветлив свое лицо пудрой, основу которой составляла мука. На бледный тон лица накладывала Екатерина яркие румяна, подводила брови, красила губы. "Старушки" нередко дарили ей сурьму и губную помаду, которую изготавливали из свекольного сока и глицерина.

Екатерина Великая

Екатерина была среднего роста и чрезвычайно склонна к полноте. Она сама не считала себя красивой, но гордилась тем, что умеет нравиться. Она приучила себя высоко держать голову — потому казалась выше ростом и избавлялась от двойного подбородка.

"Ее фигура приятна и благородна; походка гордая. Вся она и ее манеры полны грации, вид у нее царственный. Черты лица говорят о сильном характере. Голова хорошо посажена на высокой шее", — писал современник.

Екатерина увеличила каблуки женской обуви, чтобы казаться выше ростом. Знатное дворянство предпочитало ходить на красных каблуках.

Екатерина Великая любила праздники и езду верхом

В Малом Эрмитаже она проводила маскарады. Для мужчин и женщин были оборудованы комнаты для переодевания. Все мужчины должны были появляться в дамских костюмах, а женщины — в мужских. Екатерина признавалась, что задумала эти малые маскарады не случайно: мужской костюм подчеркивал ее стройность, которую в век чревоугодия и "излишнего веса" сама императрица старалась сохранить.

Екатерину часто можно было увидеть верхом на лошади в районе Петергофа. В целебную силу верховой езды она свято верила. Искусство наездницы ей долго не удавалась освоить. Чтобы научиться управлять лошадью, Екатерина в течение полугода ездила до 10 часов в день. Она любила одинокие пешие прогулки, особенно в окрестностях Гатчины, которую впоследствии она подарила графу Орлову. Там был возведен прекрасный дворец в романтическом стиле рыцарских времен.

Екатерина была замечательной, азартной охотницей и спасительницей России от неурожаев

В зрелом возрасте она предпочитала соколиную охоту, когда под седлом резвая лошадь, обжигающий ветер погони, взмывающие и камнем падающие на свою жертву ловчие соколы и кречеты. Многими нашими привычками мы обязаны Екатерине. Например, страстью к кофе. Первый кофейный дом был открыт, как известно, Петром Великим в 1703 году. "Горьким пойлом" царь поил своих приближенных насильно, и кофе на Руси в начале столетия не привилось. Екатерина Великая страстно любила крепкий кофе. Кофейной гущей императрица мыла лицо и тело, смешивая ее с мылом.

Внедрила она и еще одно начинание Петра. Екатерина поняла, что на Руси урожайные годы сменяются лихими неурожаями. И решила, что спасти Россию может только картошка — второй хлеб. Хотя картошку в Россию завез Петр Великий, но и спустя полстолетия она так и оставалась диковинкой. Екатерина выписывала клубни из-за границы, и сама написала предписание о пользе картофеля.

Екатерина страстно и безоговорочно верила в медицину

Когда в России разразилась оспа — чума восемнадцатого столетия, Екатерина бросила ей смелый вызов. Английские доктора утверждали, что необходимы прививки, но население отказывалось от них, боялось их больше, чем самой оспы. И Екатерина решила, что необходимо подать пример. Случай уникальный — императрица собственным примером положила начало вакцинации.

В императорский дворец привезли больного мальчика. Из язвочек на теле мальчика был взят соскоб, так как вакцин, естественно, не было, и перенесен на руку императрицы. Прививку делали приблизительно там же, где и сейчас, на внешней стороне руки, выше локтя. Несколько дней императрица тяжело болела, а по выздоровлении все приближенные потянулись делать прививки. А когда эпидемия отступила, то Екатерина устроила грандиозный праздник — победы над оспой.

Вирус оспы

Екатерина внимательно следила, чтобы в каждом городе была открыта больница и аптека. Причем в больнице должны быть не те лекарства, что дешевле и доступнее, а те, которые предписаны доктором.

Уже будучи в преклонном возрасте, Екатерина уделяла большое внимание внукам. Особенно старшему — Александру, будущему императору. Она заменила колыбельки на жесткие кроватки, чтобы раз и навсегда исключить соблазн покачать младенца. В комнате ребенка всегда поддерживалась прохлада — ребенка надо закаливать с первых дней жизни. Ни в коем случае не разрешала держать внуков на руках более нескольких минут — если ребенок плакал, то его выкладывали на гладкий шерстяной ковер, расстеленный на полу. Екатерина считала, что этим достигается двойная польза: ребенок учится сам себя успокаивать и быстрее начинает ползать.

Екатерина страшно гордилась, что изобрела новый тип детской одежды. Нечто похожее на то, что сегодня мы называем комбинезонами. Костюмчики, сшитые по задумке императрицы, где штанишки сшивались с рубашкой, Екатерина с гордостью называла "мое изобретение" и отправляла в качестве подарков. Для Александра она придумала замысловатую азбуку со вставными анекдотами дидактического характера.

В молодости будущая императрица записала в дневнике — необходимо "создать себя, свой характер". С этой задачей она справилась блестяще, сделав основой своей судьбы знания, здоровье и самообладание.

Ксения Нисова

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