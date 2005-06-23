Как победить тонзиллит?

Рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры отоларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, автор книг "Как научиться от простуды лечиться", "Лечение ароматами", "Как сохранить здоровье учителя" Галина Лавренова.

лечение горла

Тонзиллит — это воспаление небных миндалин, которые в просторечии называются гландами.

Проявления тонзиллита

Проявляется это заболевание довольно неприятными симптомами — периодическим повышением температуры, слабостью, быстрой утомляемостью, болью в горле. А еще в миндальных лакунах могут образовываться гнойные пробки, которые являются причиной неприятного запаха изо рта.

Осложнения тонзиллита

Самое опасное в тонзиллите — это его осложнения. Здесь под угрозой находится весь организм, потому что инфекция, которая присутствует в миндалинах, может распространиться на любой орган. Чаще всего поражаются суставы, почки и сердце.

Под угрозой может оказаться даже репродуктивная система женщины. Недавно было установлено, что тонзиллит является одной из причин бесплодия.

Лечение тонзиллита

Врачи стараются как можно дольше сохранить миндалины. Почему? Ведь те являются источником инфекции и потенциальной опасности для организма. Тонзиллит может спровоцировать очень серьезные заболевания почек и сердца. Не легче ли удалить злосчастные гланды?

Оказывается, не все так просто и однозначно. Дело в том, что небные миндалины — это иммунный орган, здесь вырабатываются вещества, которые защищают нас от бактерий и вирусов. Они принимают на себя основной инфекционный удар, и пока эта функция сохраняется, удалять гланды врачи не рекомендуют. Вместо операции назначается консервативная терапия. В нее входят общеукрепляющие препараты, витамины, физиотерапевтические процедуры, стимуляторы иммунной системы.

Леденцы и пастилки от кашля, листья эвкалипта

Хронический тонзиллит хорошо поддается лечению местными антисептиками. Их роль могут выполнять леденцы и пастилки от кашля. А можно прибегнуть и к средствам народной медицины. Например, прекрасно действует полоскание из заваренных листьев эвкалипта. Их бактерицидное действие в три раза больше, чем у пенициллина, поэтому такой метод отличается высокой эффективностью.

Отвар чистотела, прополис и диета

Очень хороший результат дает и отвар травы чистотела. Им нужно полоскать горло 2-3 раза в день в течение недели.

Заметным обеззараживающим и иммуностимулирующим действием обладает прополис. Одну чайную ложку его спиртовой настойки надо растворить в стакане теплой воды и полоскать таким раствором горло. А можно делать аппликации: прикрепить кусочек прополиса к задним зубам на ночь. Но делать это можно только тем, у кого ни разу в жизни не проявлялась аллергия на мед и продукты пчеловодства.

апельсиновый и гранатовый соки

Очень большое значение имеет и диета. При хроническом тонзиллите очень полезны апельсиновый и гранатовый соки. Последний надо потихоньку пить через соломинку, чтобы кислота не повредила зубную эмаль. Хорошо регулярно употреблять клюквенный и брусничный морсы, а еще, как ни странно, врачи рекомендуют какао с молоком и с сахаром. Этот напиток тоже входит в диету при воспалении миндалин.

Показания к операции при тонзиллите

Как правило, консервативное лечение тонзиллита дает хорошие результаты. Но в некоторых случаях пациенту предлагается операция. Это происходит в том случае, если обострение болезни — а это не что иное, как ангина — повторяется 2-3 раза в год. Еще одним поводом для хирургического вмешательства является белок в моче, появившийся после ангины. Это значит, что заболевание дало осложнения на почки и миндалины пора удалить.

Настораживающим фактором является и постоянное увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Они становятся больше из-за того, что берут на себя функции миндалин, а те становятся практически бесполезными. Тогда вполне возможно назначение операции.

Операция проводится всего за несколько минут, а потом пациенту нужно строго придерживаться рекомендаций врача. Все они направлены на профилактику кровотечения. Поэтому прооперированному человеку нельзя есть горячую пищу, посещать сауну и баню — в общем, всеми силами нужно избегать перегревания. С этой же целью запрещено принимать ванну, мыться разрешено только под душем.

Что до диеты, то ее принцип прост: надо питаться протертой теплой пищей. Хорошо подойдет пюре, протертое мясо, йогурт, сметана. Можно растолочь банан и смешать его с небольшим количеством воды. Конечно же, нельзя есть острое и пить газированные напитки — они вызывают кашель, который может спровоцировать кровотечение. Щадящего режима надо придерживаться две недели, а потом можно потихоньку переходить к привычному образу жизни.

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