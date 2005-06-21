Разогревающие мази

Сейчас в аптеках продается великое множество разогревающих мазей. Как разобраться в этом изобилии?

Рассказывает врач-терапевт высшей категории из санкт-петербургской Александровской больницы Виктор Сергеевич Юдин

Разогревающие мази, прежде всего, обезболивают. Они увеличивают кровоток в тканях, снимают отек и уменьшают болевые ощущения. Именно поэтому данные средства хороши при различных воспалительных заболеваниях. Это

миозиты,

радикулиты,

невриты,

проблемы со связками, сухожилиями и суставами.

Разогревающие мази используются и при травмах. Однако здесь есть один нюанс. Дело в том, что сразу же после повреждения ткани нужно охлаждать. Делается это с помощью холодных компрессов или обыкновенной воды. Тогда уменьшается зона возможного повреждения. И только через несколько дней после травмы на больное место можно наносить разогревающие мази.

Их нельзя втирать, потому что это может привести к дополнительному повреждению. Следует просто нанести средство на кожу и ждать, пока оно впитается. Только в этом случае мазь ускорит выздоровление. Если же воспользоваться подобными препаратами сразу после травмы, то никакой пользы они не принесут. Больше того – вероятны различные осложнения.

А вот для профилактики травм мазь нужно втирать. Это лучше всего помогает при значительной физической нагрузке, когда опорно-двигательному аппарату предстоит длительная и сложная работа. Например, соревнования или просто занятия в спортивном зале. Многие спортсмены прекрасно знают, как сильно болят мышцы после тренировки. Чтобы предотвратить это, нужно не только хорошо разминаться, но и втирать в мышцы разогревающие мази. Учитывая тонкости применения данных средств, перед их использованием необходимо изучить аннотацию.

Раньше в качестве разогревающего средства широко использовался скипидар. Он и до сих пор входит в состав некоторых мазей. Но в последнее время стали широко применяться линименты на основе капсацина. Это вещество, которое входит в состав стручкового перца. Оно является ингредиентом

Капситрина,

Капсодермы,

Камфоцина.

Кроме того, в аптеках продается линимент перцово-камфарный и сложноперцовый. Однако наиболее распространенной среди данной группы лекарств является мазь под названием Никофлекс.

При заболеваниях суставов первые три дня препарат нужно наносить один раз в сутки, последующая схема лечения предусматривает двукратное использование мази. После ее втирания на поврежденный участок нужно наложить сухую повязку. Вполне возможно, через несколько минут появится жжение и покраснение кожи, однако это нормально – ведь активные компоненты препарата расширяют мельчайшие сосуды и способствуют притоку крови. Так что легкого пощипывания и чувства жара бояться не надо. Курс лечения в среднем составляет 10 дней.

Никофлекс противопоказан при беременности и кормлении. Кроме того, он может вызывать аллергические реакции, как, впрочем, и все остальные разогревающие мази. Поэтому перед их использованием следует провести кожный тест: нанести немного средства на локтевой сгиб или в область подколенной ямки. Если через несколько часов кожа в этом месте начнет отекать, чесаться и зудеть, то мазью пользоваться нельзя. Нужно подобрать какое-нибудь другое средство.

Крем «Сибирский» используется как согревающее средство при простудных заболеваниях и бронхите. Он также эффективен при радикулите, ревматизме, подагре и при обмораживании. Крем хорошо зарекомендовал себя как ранозаживляющее средство при

ранах,

порезах,

ожогах,

гнойничках,

свищах.

К "перцовым" мазям относится и Эфкамон. Он применяется при

миалгиях,

невралгиях,

люмбаго,

ушибах

и радикулите.

Наносить средство нужно 2–3 раза в день. При этом надо следить, чтобы мазь не попала на слизистые или поврежденную кожу, иначе неприятные ощущения просто гарантированы. После втирания руки нужно вымыть теплой водой с мылом, если этого не сделать, ладони будут гореть несколько часов.

По такой же схеме используется и Эспол. Эта мазь тоже обладает достаточно выраженным обезболивающим действием. Кроме того, она оказывает отвлекающий эффект – после нанесения кожа согревается, появляется чувство тепла, даже жара. Это автоматически отвлекает пациента от болевых ощущений. Кроме того, Эспол оказывает незначительное противомикробное действие. Это делает мазь незаменимой при ушибах и вывихах. Также ее можно использовать при лечении

последствий переломов

и даже разрывов мышц.

Курс терапии обычно не превышает 10–12 дней. Для его продления необходима консультация врача.

Хорошим обезболивающим эффектом обладают некоторые мази, содержащие пчелиный яд. К ним относится Апизартрон. Небольшое количество этого средства нужно нанести на больное место. Затем надо дождаться покраснения кожи и появления тепла. Потом массаж. Его продолжительность 2–5 минут. После этого обработанный участок нужно обернуть чем-нибудь шерстяным. Наносить Апизартрон нужно 2–3 раза в день. При этом следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

Кроме того, препарат противопоказан при повреждениях кожи –

ссадинах,

царапинах

и расчесах.

Нельзя использовать мазь при острых артритах, тяжелых заболеваниях печени и почек, беременности и кормлении грудью. А вот при болезненности мышц и их растяжении Апизартрон оказывает очень неплохую помощь. Кроме того, мазь используется для массажа перед занятиями спортом.

К мазям, содержащим пчелиный яд, относится и Вирапин. Созвучный препарат Випросал содержит яд гюрзы. Он тоже оказывает раздражающее действие, стимулирует кровоток, уменьшает отек и болевые ощущения. Для усиления эффекта до нанесения препарата кожу нужно протереть теплой водой. Тогда активные компоненты легче проникнут в глубь кожи и быстрее окажут обезболивающее действие. Наносить мазь надо 2–3 раза в день, не больше.

Противопоказания у Випросала такие же, как и у Апизартрона. Но к этому списку присоединяются еще гнойничковые поражения кожи и недостаточность кровообращения. Вообще, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно с осторожностью пользоваться любыми "змеиными" препаратами. Лучше, чтобы их назначал врач.

Очень хорошим разогревающим эффектом обладает Финалгон, в котором содержится производное никотиновой кислоты, которая больше известна под названием витамина РР. Его наносят 2–3 раза в день.

При многократном применении Финалгона организм может к нему привыкнуть. И тогда дозу лекарства придется постепенно увеличивать. Но при этом рекомендуемый курс терапии не превышает 10 дней.

Лада Воробьева

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