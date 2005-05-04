Как Любовь Успенская "закрыла рот" и бросила курить

Предлагаем вам небольшое интервью Любови Успенской о здоровом образе жизни, диете и о многом другом. Популярная исполнительница и красивая женщина делится своим опытом, как сохранить привлекательность, несмотря на все житейские передряги.

— Люба, вы придерживаетесь диеты?

— Я никогда полной не была, но диеты придерживаюсь. Самая лучшая диета — закрыть рот и отказаться от всего вкусного. Если ты ешь то, что не очень нравится, то никогда не объешься. Еда должна быть полезной: без соли, не жирная, не жареная. Ем овощи, рыбу, мясо ем, но нечасто. Не хочу быть вегетарианкой. Отказаться от рыбы, устриц, омаров с шампанским — ни за что! Очень люблю сыр. Иногда можно себе позволить небольшой праздник: расслабиться с бокалом белого вина. Я знаю, сколько могу съесть. Встав на весы и даже не глядя на них, могу сказать, на сколько граммов я поправилась или похудела. Не килограммов, а именно граммов! Я научилась управлять своим организмом.

- Как вы относитесь к популярной нынче диете по группе крови?

— У меня много книг на эту тему и на английском, и на русском языке. Я хорошо изучила теорию, но на практике не применяла. Желания нет. Посмотрела, что мне можно, а что нельзя, и пришла в ужас. Оказалось, мне нельзя курятину, которую я так люблю. Люди десятилетиями едят курицу и ничего, живут. Я же девушка украинская, поэтому, сало, борщ, вареники — все это я люблю, но не ем. Энергии и здоровья мне хватает и для работы, и для всего остального.

- Однако готовить любите…

— Готовить для родных — мое любимое занятие. Я всегда пробую, что получается. У меня есть много своих рецептов. Мои друзья нахваливают блюда "по-успенски". Конечно, я готовлю здоровую пищу, ничего вредного для желудка. Есть у меня фирменный рецепт сырников. Обычно сырники делают с большим количеством муки, я же наоборот, муки кладу очень мало. Творог для сырников делаю сама, из простокваши. В творог добавляю много-много яиц. Такие сырники напоминают суфле. Подавать их можно с медом, например.

- Едите вместе с семьей?

— Семья у меня отдельно питается, потому что если я буду есть с ними, то не буду в форме. Дети требуют чего-нибудь вкусного, мужчины — "настоящую" еду: картошку, мясо, а я должна себе во всем отказывать, чтобы иметь тонкую талию. К тому же, есть в одно и тоже время у нас не получается, но мы уже так привыкли и никто ни на кого не обижается.

- Вы когда-то курили, а сейчас ведете здоровый образ жизни. Что заставило отказаться от сигареты?

— Да, я замечала, когда покурю, мой голос начинает хрипеть и садится. Петь становилось тяжело, происходила двойная нагрузка на горло. Однажды я закурила при своей дочери, и для нее это был шок, она очень переживала. Когда я курить бросила, дочка стала говорить всем моим знакомым: "Мама никогда не курила, она просто баловалась". Когда я была беременна Таней, никто вокруг не курил, все меня берегли. У нас в стране много курят, это меня разочаровывает. В Америке не так, там даже на некоторых улицах курить запрещено. Почему некурящие люди должны страдать от сигаретного дыма?

Я очень люблю бегать. Ежедневно в 12 часов дня у меня пробежки. И группу свою приучаю, хотя они радуются, если можно этого не делать. Никак не могу заставить свой коллектив уйти в спорт. Даже кеды всем купила, все равно. А вот дочь поддерживает мое увлечение бегом. Таня даже записалась в секцию в своей школе, она учится при американском посольстве. Скоро поедет в Латвию на соревнования, которые проводятся по различным видам спорта между школами при консульствах.

- Ваша дочь болельщица?

— Таня обожает баскетбол, болеет за "Лос-Анджелес Лейкерс". В Калифорнии мы часто посещаем их матчи. Таня сидит рядышком со знаменитым актером Джеком Николсоном и увлеченно следит за верзилами-баскетболистами. В Америке баскетбол очень популярен, и на матче можно запросто встретить голливудских звезд. Многие даже специально переносят съемки — только бы попасть на игру.

- Дочь напоминает вас в детстве?

— Таня серьезнее. Я была более легкомысленная, хотя и с огромными амбициями, а она тоже с амбициями, но серьезная. Ребенок — самое дорогое, что есть в жизни. У Тани сильный характер, если что не стерпит — не постесняется ответить. Это полезное качество, тем более для актрисы, а она выбрала именно эту профессию.

Она даже в Лос-Анджелесе ходила в школу-студию. И эта школа не для детей, а для взрослых, и там было только одно исключение — для Милы Йовович, которой было 12 лет. Танечку же взяли туда, когда ей было всего 10! Я думаю, она состоится как актриса. Ее задатки мы замечали еще с раннего детства и поначалу даже не обращали внимания, но наши знакомые бывали в шоке от ее дара и стремления играть. Например, заходит кто-то в дом и слышит детский плач из комнаты. Мы говорим: "Не обращайте внимания, это Таня просто в роли, сегодня она репетирует перед зеркалом трагедию". Она входила в роль, рыдала и плакала, и слезы у нее текли настоящие. Лет с 3-4 она уже играла. Но, к сожалению, мы уехали в Москву, и она прекратила заниматься. А здесь мы пока не можем найти преподавателя, хорошую замену да еще с английским языком, а к русской школе она еще не подошла.

- У вас есть какая-нибудь система воспитания?

— Как я считаю, ребенок должен быть абсолютно не ограничен в своих действиях, во всяком случае до 4-х лет. Ему можно позволять все, что он хочет, да он и немного хочет, потому что он еще невинен, его шалости такие безобидные. Так что до 4-х лет можно позволять ему делать все, что он хочет. Я большая противница применения силы, я считаю, что наказывать ребенка битьем — просто преступление.

- А вы были сорванцом?

— Сорванцом настоящим! Я им и осталась. И по деревьям лазала… Расскажу хохму. Однажды мне очень не хотелось идти в школе на урок физкультуры, и сказала учительнице, что у меня болит голова. Учительница оставила меня сидеть в классе на третьем этаже вместе с другими пропускающими. И я поспорила с нашими мальчишками, что я вылезу на карниз и дойду от начала класса до конца. Они страшно боялись, но я вылезла за окно. Я сама боялась, но пошла по карнизу. Тут зашла учительница и увидела меня с той стороны, меня, "больную с головокружением", на середине дороги между окнами. Она замерла, побоявшись меня испугать, но зато, когда я вошла в класс, сделала мне страшный выговор, после чего меня на несколько дней исключили из школы. Был страшный скандал и наказание. Это "больной" ребенок шастает по карнизам!

- Если сравнивать американское и наше воспитание, оно как-то отличается или нет?

— Я воспитывала дочку как обычная русская женщина в русской семье. Насчет американцев могу сказать, что они предоставляют детям полную свободу. Они не ругают, не наказывают детей, не повышают голоса на своего ребенка, тем самым не раздражают его и не будоражат его нервную систему.

- А за что вас наказывали?

— За то, что я школу прогуляла, за то, что у меня нашли косметический карандаш в сумке. У Тани карандашей и всякой косметики больше, чем у меня. Сегодня в 21-м веке, наши дети растут, и многое просто не считается провинностью.

- Вы не запрещаете краситься?

— Нет, не запрещаю. Мне не хочется, чтобы она это делала, хочется сказать, что ей еще рановато, что она симпатичная девочка, что у нее натуральная красота, что ее красота — это молодость, а она на меня смотрит… и делает по-своему.

Варвара Серикова

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.