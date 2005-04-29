Жёлтый мир Ван Гога: психическая болезнь из-за травы наперстянки

Почему великий голландец Винсент Ван Гог представлял окружающую жизнь в сиянии желтых цветов? Об одной из гипотез рассказывает кандидат искусствоведения, московский специалист Нина Иваницкая.

Ван Гог прожил всего 37 лет. Впервые взял в руки карандаш в двадцатисемилетнем возрасте, а первую живописную картину создал двумя годами позже. До этого Винсент Ван Гог был церковным проповедником в небольшом голландском шахтерском городке. Задачу службы священника он понимал как помощь беднякам, что было неугодно церковному начальству. Потеряв место в церкви, он пережил тяжелый душевный кризис.

Общество относится к художникам равнодушно

Художественные пробы Ван Гога были связаны с тем, что, по мнению художника, "апостольская миссия" искусства наиболее близка религиозной традиции. Тридцатилетний провинциал Ван Гог приехал в Париж к младшему брату с целью "учиться живописи". Здесь он познакомился со знаменитыми импрессионистами. Довольно быстро Ван Гог почувствовал, что общество относится к художникам достаточно равнодушно. Его также остро ранит вражда между самими художниками. Вместе с крушением идеалов к нему приходят частые головокружения, бессонница и первые эпилептические удары.

Тяга к жёлтому цвету

Состояние здоровья заставило Ван Гога бежать на юг, в Прованс, где он поселился в уединенном городке Арль. Этот период — наиболее плодотворный для Ван Гога. Он пишет быстро и много. Ван Гог относился к породе тех художников, которые работают только с натуры.

"Я… не выдумываю всю картину целиком: напротив, я нахожу ее уже готовой в самой природе…" — написал художник в письме к брату.

Искусствоведы давно заметили тягу Ван Гога к необыкновенным оттенкам желтого цвета. На "ночных и вечерних" полотнах — звезды и месяц в желтых ореолах, "дневные" пейзажи отличает солнечный свет — им пронизан даже терпкий воздух его картин с желтыми кудрями деревьев, рыжими головками подсолнечников. Даже в картинах, сюжетно замкнутых пространством помещения, преобладает свет желтых ламп. На последней его картине "Вороны над полем пшеницы", законченной накануне гибели, изображено хлебное золотое поле.

Болезнь?

Откуда такая гиперболизация желтого цвета? Пол Вольф — ученый Калифорнийского университета, предметом научного интереса которого является зависимость творчества от состояния здоровья, первым высказал мысль о том, что возрастающая интенсивность желтого цвета на картинах Ван Гога связана с болезнью художника.

Подсолнухи. Винсент Ван Гог

Точнее, с медицинскими препаратами, которыми его лечили. В начале XX столетия самым сильным сердечным лекарством считалась трава наперстянка. Она прописывалась при сердечной недостаточности. И действительно усиливала работу сердца и активность сердечных сокращений. В то время уже существовал и дигиталис — лекарство на основе вытяжки из наперстянки. Кстати, большинство современных препаратов, воздействующих на сердечно-сосудистую систему, тоже содержат наперстянку как один из компонентов.

Щедрые порции дигиталиса

Болезнью Ван Гога была склонность к эпилептическим припадкам, которые, правда, повторялись крайне редко. В перерывах между краткими приступами Ван Гог был совершенно нормален, дружелюбен и мягок. После приступов художник испытывал страшную слабость и ноющие загрудинные боли. Близкий друг и лечащий врач художника доктор Поль Фердинанд Гаше, на руках которого и умер Винсент Ван Гог, желая облегчить страдания, давал ему щедрые порции дигиталиса. Как казалось врачу, сила припадков уменьшалась, а последующие боли немного снижались.

Трава-цветообман

Наперстянку — ценное лекарственное, но ядовитое растение — издавна называли "травой-цветообманом". В середине XX столетия было научно доказано, что передозировка дигиталиса вызывает цветоаномалии: в восприятии мира желтый цвет обретает удивительную эмоциональную силу. Американский исследователь Пол Вольф не без оснований полагает, что Винсент Ван Гог, принимавший препараты из наперстянки в течение нескольких лет, видел окружающую жизнь в солнечных красках. Не потому ли так много оттенков желтого на полотнах Ван Гога? Повинен в этом дигиталис или нет, но гениальные картины величайшего художника передают солнечный колорит и преклонение Винсента Ван Гога перед красотой мира. Наверняка ясно только то, что к лечению эпилепсии наперстянка никакого отношения не имеет.

Александра Голицина

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