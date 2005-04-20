После ремонта в доме можно получить химический ожог дыхательных путей

Несколько лет назад целая семья москвичей попала в больницу с диагнозом "химический ожог дыхательных путей". Люди вселились в квартиру после капитального ремонта. Как выяснилось, причиной беды стал именно ремонт, проведенный с использованием ядовитых красок на основе растворителей, и роскошное ковровое покрытие, имевшее вредную пропитку. Образовавшийся в квартире химический смог надолго вывел из строя всех домочадцев. Как попытаться уберечь себя от вредных строительных материалов, рассказывает кандидат химических наук Вадим Мальцев.

Пенополистирол и полистирол

Крайне токсичны, они долгое время выделяют в воздух вредное для здоровья вещество — стирол. Изделия на их основе лучше не приобретать. Например, популярные сегодня пенополистироловые плитки для оформления потолков крайне токсичны. Теплоизоляционные материалы на основе пенополистирола тоже небезопасное приобретение — с их покупкой в вашем доме появится источник болезней на долгие годы. Замените их нетоксичными аналогами, например минераловатной плитой, являющейся отличным утеплителем.

Пенные герметики

Они сегодня очень популярны. Угрозу здоровью представляют те из них, которые имеют в своем составе вспенивающий реагент. Производители герметиков, а также продавцы не сообщают о токсичности товара, поэтому ориентируйтесь на запах: резкий запах — признак токсичности препарата.

Лаки с растворителями

Старайтесь не использовать для покрытия паркета. Вы можете получить отравление при нанесении его на пол. Более того, значительная часть растворителей, входящих в состав лака, впитывается в паркет и даже в бетонное основание пола, а затем выделяется в воздух примерно в течение полугода. В результате концентрация вредных веществ в воздухе вашей квартиры может превысить предельно допустимые нормы в 3-4 раза. Для ухода за паркетом используйте нетоксичные мастики и натирки, которые можно приобрести в магазинах.

Краски с растворителями

Они очень токсичны. Не применяйте их для внутренних отделочных работ. Со временем они выветриваются, но навредить успевают.

Ремонт в квартире

Клеящие мастики

Для приклеивания плитки или линолеума, имеющие в своем составе растворители, также небезопасны для здоровья. Их можно отличить по характерному резкому запаху. Если вы затеяли ремонт в квартире, лучше использовать вододисперсионные клеи.

Синтетические ковровые покрытия и ковры

Они опасны лишь в том случае, если имеют токсичную пропитку. Их также можно распознать по резкому запаху (вспомните, какой ядовитый смог зависает в магазинах по продаже искусственных ковров). Такие лучше не покупать, затратьте немного времени на поиски и приобретите безопасные ковровые покрытия — они не имеют резкого запаха.

Пинотекс

Широко рекламируется как экологически чистый состав для пропитки деревянных отделочных строительных материалов. Но на самом деле он токсичен. Даже если обработать этим составом наружные оконные рамы, летучие токсичные вещества через щели с потоками воздуха будут проникать в дом и отравлять ваше существование. Полезнее заменить этот препарат на отечественные экологически чистые краски или пропитки.

Клеёнки поливинилхлоридные

Так любимые хозяйками они обычно имеют яркий рисунок и резкий запах. Источники запаха — остатки ядовитого растворителя, который используется для печатных красок. Совершенно безвредные клеенки — полиэтиленовые, рифленые. При их изготовлении также используется растворитель, но он мгновенно улетучивается. Решайте сами, что предпочесть.

Пластмассовые окна-стеклопакеты

Они, увы, тоже не всегда безопасны. Их поливинилхлоридные рамы и профили изготавливаются по технологии, обеспечивающей скопление большого количества токсичных веществ. Они выделяются в воздух в течение всего времени эксплуатации окон, о чем многие фирмы-изготовители умалчивают. Отдайте предпочтение отечественным деревянным рамам с двойным или тройным остеклением, герметизирующими прокладками — такие стеклопакеты экологически безопасны.

Окно ПВХ - красиво, удобно, но вредно

Изделия из резины

Коврики, резиновый линолеум, автомобильные шины — крайне токсичны. Их ни в коем случае нельзя хранить в квартире. Шины лучше не держать даже на балконе, их место в гараже.

Неужели совсем отказаться от синтетики? Вовсе нет. Но старайтесь приобретать только те изделия, которые не содержат фенолформальдегидных и карбоформальдегидных смол. Если квартира уже заставлена мебелью из ДСП, почаще проветривайте комнаты, а со временем постарайтесь ее заменить. Не гонитесь за супермодными новинками из пенополистирола и стирола.

Краски, лаки, клеящие мастики на основе растворителей лучше замените вододисперсионными аналогами. Не покупайте синтетические ковровые покрытия с токсичной пропиткой (об этом свидетельствует резкий запах). Изделия из резины, особенно автомобильные шины, токсичны всегда, не храните их в доме. Научитесь опознавать токсичные материалы, чтобы не навредить себе и близким. К сожалению, защитить себя мы должны сами, поскольку в сертификате качества на подобные товары нет самой важной графы — "экологическая безопасность". Попробуйте следовать этим советам и вскоре заметите, что воздух в квартире стал чище, а настроение и самочувствие домочадцев улучшилось.

Тамара Фокина

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.