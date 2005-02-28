Если ежедневно вы будете выпивать два стакана натуральных соков, то очень скоро почувствуете:
так считает врач-диетолог Натэлла Зинченко.
- Что такое соковая диета?
— Я бы разделила ответ на вопрос на три части.
Во-первых, соки необходимо пить в изобилии не только в периоды диеты. В них сохраняются все витамины и микроэлементы, содержащиеся в овощах и фруктах. Постарайтесь хотя бы частично заменить соками ваши привычные напитки:
Очень скоро вы почувствуете себя более комфортно.
Во-вторых, я бы посоветовала всем женщинам, которые следят за здоровьем и внешностью, один раз в неделю заменить все приемы пищи натуральными соками. Через месяц, то есть после четырех соковых дней, вы ощутите прилив работоспособности, бодрость и легкость.
И, наконец, в-третьих. Если вы хотите эффективно очистить свой организм, избавиться от шлаков — смело "садитесь" на недельную соковую диету. Временные границы — от пяти до десяти дней, но не больше. Наш организм неохотно расстается с застаревшими шлаковыми образованиями, поэтому проводить длительную сокотерапию нужно грамотно.
- Что нужно знать женщине, решившей испробовать соковую диету?
— Начать надо с подготовки. Организм, особенно женский, не приспособлен к быстрым перестройкам. За несколько дней (не менее двух) исключите из рациона:
постепенно сократите потребление жирной пищи, сахара.
В дни диеты необходимо выпивать от восьми до тринадцати стаканов соков. Впрочем, более пятнадцати вряд ли кто сможет выпить. Если вы решили "почиститься" радикально, можно пить настои мяты и ромашки между приемами соков.
Выход из диеты должен быть столь же плавным и составлять половину срока вашей диеты. К примеру, вы пили соки шесть дней, последиетный период составит три дня. Постепенно добавляйте к сокам:
Острое, соленое, мясное в эти дни (после диеты) исключаются полностью.
- Ваша диета очень похожа на голодание.
— Вы неправы, соковая диета и голодание — средства кардинально различные. Соки обеспечивают попадание в организм всех необходимых питательных веществ.
Причем сырые соки, точнее минеральные вещества и витамины, в них содержащиеся, усваиваются полностью. Соки вызывают цепную реакцию в толстой кишке. Этот эффект слабительного, особенно при применении фруктовых соков, благотворно влияет на очищение.
Применяя фруктовые, ягодные и овощные соки, мы приостанавливаем образование токсинов в организме.
- Какие соки лучше пить?
— Лучше всего свежеотжатые в домашних условиях. Я не являюсь противником готовых соков, продающихся в магазинах. В каких-то из них есть консерванты, в каких-то нет. Витаминный баланс в них обычно выдержан правильно. Это прекрасные напитки для повседневного применения.
Советую воздерживаться от них только в периоды соковой диеты, так как для хранения соков в них добавляется изрядная доза сахара — приблизительно 90 граммов на литр.
Этот сахар может вызвать нежелательный процесс брожения.
- Какие овощи и фрукты пригодны для диеты?
— Соки можно употреблять абсолютно разные — на ваш вкус. Можно смело смешивать фруктовые и овощные соки, так как для их переработки и усвоения организму нужно одинаковое время. В отличие от натуральных фруктов и овощей, которые диетологи не рекомендуют смешивать в один прием пищи. Ведь с усвоением фруктов организм справляется гораздо быстрее, чем овощей.
Каждый сок имеет свою целебную направленность, и это желательно учитывать. Кратко перечислю оздоровительные свойства самых распространенных соков:
|Вид сока
|Свойства сока
|виноградный сок
|успешно борется с анемией, заболеваниями легких, упадком сил, желчнокаменной болезнью
|яблочный сок
|содержит элементы, укрепляющие кости. Потому он и считается самым полезным для малышей
|апельсиновый сок
|принимайте при недостатке витамина С, при проблемах со зрением, после полученного радиоактивного облучения
|картофельный сок
|враг головной боли, гастрита, изжоги, повышенной кислотности
|сок калины
|применяйте при гастритах с пониженной кислотностью, заболеваниях печени, хронических бронхитах
|морковный сок
|поддерживает зрение, очищает кожу, слизистую оболочку дыхательных и пищеварительных путей; переизбыток морковного сока не рекомендуется для женщин с ослабленной печенью
|брусничный сок
|полезен при легких формах гипертонии, имеет значительный закрепляющий эффект, применяется для повышения аппетита и как мочегонное средство
|сок свежей черники
|пили еще наши предки для повышения остроты зрения; лучшего средства пока нет
|сок красной свеклы
|оказывает омолаживающее действие, он — единственный, который затормаживает рост злокачественных опухолей. Здесь необходим комментарий: свекольный сок очень терпкий по вкусу и пить его, прямо скажем, неприятно. Поэтому смешивайте его с соком капусты, яблок или моркови. Дайте свекольному соку несколько минут отстояться и употребляйте верхние две трети
Выбор соков, варианты их смешения бесконечно многообразны.
Вкусный зеленый коктейль получается из помидора, огурца и одной дольки чеснока. Можно этот коктейль даже посыпать укропом. Многим нравится сочетание клюквы, лимона и яблока.
— Как организм реагирует на соковую диету? Существуют ли побочные явления?
— У женщин, чей организм изрядно "загрязнен", могут в первые два дня возникнуть дискомфортные ощущения. К ним относятся:
Эти неприятные симптомы проходят уже к середине второго дня. Их не стоит пугаться — это признак готовности организма к очищению: стенки желудка "отдают" слизь, и вас "пучит", токсины покидают тело через пот и слизистую носовой полости (насморк), жидкий стул выводит "грязь" из кишечника.
- Тринадцать стаканов свежеприготовленного сока — значит, целыми днями нужно сидеть дома и готовить соки?
— Конечно, нет. Достаточно заниматься этим два раза в день. Утром заготовьте соки, которых вам хватит до возвращения с работы, вечером — на время до ночного отдыха. Сок храните в темных стеклянных бутылках в прохладном, недоступном свету месте. Тогда все витамины сохраняются в течение восьми часов.
Не загружайте себя напрасной работой — овощи, фрукты и ягоды должны быть только чисто вымыты.
Большинство соковыжималок выдают густой сок, то есть с мякотью. Можете разбавить особенно густые соки чистой водой, а можете пить густыми, точнее, есть ложкой. Мякоть, которая остается на дне стакана, доедайте, в ней — клетчатка и пектиновые вещества, стимулирующие работу кишечника.
Соковая диета — самая приятная и самая творческая, вы можете изобретать различные смеси и пить практически без ограничений.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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