Соковая диета - самая приятная и творческая

Если ежедневно вы будете выпивать два стакана натуральных соков, то очень скоро почувствуете:

избавление от хронической усталости,

цвет лица станет гораздо свежее,

перестанут одолевать головные боли,

так считает врач-диетолог Натэлла Зинченко.

Преимущества соковой диеты

- Что такое соковая диета?

— Я бы разделила ответ на вопрос на три части.

Во-первых, соки необходимо пить в изобилии не только в периоды диеты. В них сохраняются все витамины и микроэлементы, содержащиеся в овощах и фруктах. Постарайтесь хотя бы частично заменить соками ваши привычные напитки:

кофе,

чай,

пепси,

фанту и другие.

Очень скоро вы почувствуете себя более комфортно.

Во-вторых, я бы посоветовала всем женщинам, которые следят за здоровьем и внешностью, один раз в неделю заменить все приемы пищи натуральными соками. Через месяц, то есть после четырех соковых дней, вы ощутите прилив работоспособности, бодрость и легкость.

И, наконец, в-третьих. Если вы хотите эффективно очистить свой организм, избавиться от шлаков — смело "садитесь" на недельную соковую диету. Временные границы — от пяти до десяти дней, но не больше. Наш организм неохотно расстается с застаревшими шлаковыми образованиями, поэтому проводить длительную сокотерапию нужно грамотно.

- Что нужно знать женщине, решившей испробовать соковую диету?

— Начать надо с подготовки. Организм, особенно женский, не приспособлен к быстрым перестройкам. За несколько дней (не менее двух) исключите из рациона:

кофе,

чай,

алкоголь,

постепенно сократите потребление жирной пищи, сахара.

В дни диеты необходимо выпивать от восьми до тринадцати стаканов соков. Впрочем, более пятнадцати вряд ли кто сможет выпить. Если вы решили "почиститься" радикально, можно пить настои мяты и ромашки между приемами соков.

Выход из диеты должен быть столь же плавным и составлять половину срока вашей диеты. К примеру, вы пили соки шесть дней, последиетный период составит три дня. Постепенно добавляйте к сокам:

каши,

тушеные овощи,

протертые овощные супы.

Применяя фруктовые, ягодные и овощные соки, мы приостанавливаем образование токсинов в организме

Острое, соленое, мясное в эти дни (после диеты) исключаются полностью.

Какие соки лучше пить

- Ваша диета очень похожа на голодание.

— Вы неправы, соковая диета и голодание — средства кардинально различные. Соки обеспечивают попадание в организм всех необходимых питательных веществ.

Причем сырые соки, точнее минеральные вещества и витамины, в них содержащиеся, усваиваются полностью. Соки вызывают цепную реакцию в толстой кишке. Этот эффект слабительного, особенно при применении фруктовых соков, благотворно влияет на очищение.

Применяя фруктовые, ягодные и овощные соки, мы приостанавливаем образование токсинов в организме.

- Какие соки лучше пить?

— Лучше всего свежеотжатые в домашних условиях. Я не являюсь противником готовых соков, продающихся в магазинах. В каких-то из них есть консерванты, в каких-то нет. Витаминный баланс в них обычно выдержан правильно. Это прекрасные напитки для повседневного применения.

Советую воздерживаться от них только в периоды соковой диеты, так как для хранения соков в них добавляется изрядная доза сахара — приблизительно 90 граммов на литр.

Этот сахар может вызвать нежелательный процесс брожения.

- Какие овощи и фрукты пригодны для диеты?

— Соки можно употреблять абсолютно разные — на ваш вкус. Можно смело смешивать фруктовые и овощные соки, так как для их переработки и усвоения организму нужно одинаковое время. В отличие от натуральных фруктов и овощей, которые диетологи не рекомендуют смешивать в один прием пищи. Ведь с усвоением фруктов организм справляется гораздо быстрее, чем овощей.

Каждый сок имеет свою целебную направленность, и это желательно учитывать. Кратко перечислю оздоровительные свойства самых распространенных соков:

Вид сока Свойства сока виноградный сок успешно борется с анемией, заболеваниями легких, упадком сил, желчнокаменной болезнью яблочный сок содержит элементы, укрепляющие кости. Потому он и считается самым полезным для малышей апельсиновый сок принимайте при недостатке витамина С, при проблемах со зрением, после полученного радиоактивного облучения картофельный сок враг головной боли, гастрита, изжоги, повышенной кислотности сок калины применяйте при гастритах с пониженной кислотностью, заболеваниях печени, хронических бронхитах морковный сок поддерживает зрение, очищает кожу, слизистую оболочку дыхательных и пищеварительных путей; переизбыток морковного сока не рекомендуется для женщин с ослабленной печенью брусничный сок полезен при легких формах гипертонии, имеет значительный закрепляющий эффект, применяется для повышения аппетита и как мочегонное средство сок свежей черники пили еще наши предки для повышения остроты зрения; лучшего средства пока нет сок красной свеклы оказывает омолаживающее действие, он — единственный, который затормаживает рост злокачественных опухолей. Здесь необходим комментарий: свекольный сок очень терпкий по вкусу и пить его, прямо скажем, неприятно. Поэтому смешивайте его с соком капусты, яблок или моркови. Дайте свекольному соку несколько минут отстояться и употребляйте верхние две трети

Выбор соков, варианты их смешения бесконечно многообразны.

В дни диеты необходимо выпивать от восьми до 13 стаканов соков

Вкусный зеленый коктейль получается из помидора, огурца и одной дольки чеснока. Можно этот коктейль даже посыпать укропом. Многим нравится сочетание клюквы, лимона и яблока.

Побочные действия сокотерапии

— Как организм реагирует на соковую диету? Существуют ли побочные явления?

— У женщин, чей организм изрядно "загрязнен", могут в первые два дня возникнуть дискомфортные ощущения. К ним относятся:

состояние "вспученного" желудка,

жидкий стул два-три раза в день,

повышенная потливость,

насморк.

Эти неприятные симптомы проходят уже к середине второго дня. Их не стоит пугаться — это признак готовности организма к очищению: стенки желудка "отдают" слизь, и вас "пучит", токсины покидают тело через пот и слизистую носовой полости (насморк), жидкий стул выводит "грязь" из кишечника.

- Тринадцать стаканов свежеприготовленного сока — значит, целыми днями нужно сидеть дома и готовить соки?

— Конечно, нет. Достаточно заниматься этим два раза в день. Утром заготовьте соки, которых вам хватит до возвращения с работы, вечером — на время до ночного отдыха. Сок храните в темных стеклянных бутылках в прохладном, недоступном свету месте. Тогда все витамины сохраняются в течение восьми часов.

Не загружайте себя напрасной работой — овощи, фрукты и ягоды должны быть только чисто вымыты.

Большинство соковыжималок выдают густой сок, то есть с мякотью. Можете разбавить особенно густые соки чистой водой, а можете пить густыми, точнее, есть ложкой. Мякоть, которая остается на дне стакана, доедайте, в ней — клетчатка и пектиновые вещества, стимулирующие работу кишечника.

Соковая диета — самая приятная и самая творческая, вы можете изобретать различные смеси и пить практически без ограничений.

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