Руки на морозе: как правильно ухаживать за кожей

Как правильно ухаживать за руками зимой, советует мастер по маникюру и педикюру салона "Красавица" города Калининграда Наталия Панина.

"Зимой на коже моих рук появляется сеточка мелких морщинок. Заметила, что кремы смягчают кожу лишь на непродолжительное время". Анна Решетова, Москва



— Коже ваших рук необходимо усиленное питание и увлажнение. Не реже двух раз в неделю делайте смягчающую маску для рук.

Тщательно взбейте ингредиенты: десертную ложку меда и один желток. В получившуюся массу добавьте овсяные хлопья, измельченные в кофемолке. Нанесите смесь на руки и массируйте их десять минут, затем смойте контрастным душем и протрите руки теплым растительным маслом: оливковым, абрикосовым или персиковым.

Этой маске не следует давать застыть корочкой. Такую процедуру нужно проводить в течение месяца. Уже после третьей маски вы заметите значительное улучшение. Раз в неделю смягчайте кожу рук ночным компрессом. Смажьте руки подогретым растительным маслом и наденьте старые перчатки. Этот компресс желательно оставить на всю ночь.

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— Осенью и зимой за кожей рук необходимо ухаживать так же, как и в теплое время, но более часто. В ненастную погоду не следует выходить на улицу без перчаток, которые необходимо надевать еще в подъезде, а не на морозе. Кожа рук очень быстро реагирует на краткие переохлаждения. Для мытья рук лучше использовать мягкое жидкое мыло. Зимой крем нужно наносить на руки не реже трех раз в день. Лучше пользоваться кремами с добавками: если ваша кожа склонна к раздражениям, то остановитесь на креме для рук с экстрактом ромашки, который дезинфицирует и вылечивает покрасневшие трещины.

Для сухого кожного покрова подойдет крем с алоэ, для "шершавой" кожи наиболее эффективны глицериновый и лецитиновый кремы. Защитным действием обладают кремы, в состав которых входят экстракт люцерны, арахисовое и соевое масла.

Крем наносится на руки тонким слоем и плавно втирается от кончиков пальцев к запястью. Раз в день, вечером, перед тем, как пользоваться кремом для рук, подержите кисти рук пару минут в горячей воде. Действие крема, нанесенного на распаренные руки, усиливается.

Квашеная капуста

Отличное профилактическое средство, укрепляющее кожу рук, делающее кожный покров более "морозостойким" — сок квашеной капусты. Им следует протирать руки три раза в неделю.

"Кожа моих рук осенью и зимой становится очень грубой. Внешне это почти незаметно, но я все время боюсь, что придется поздороваться за руку или кто-нибудь дотронется до моей руки". Анастасия Георгиева, Санкт-Петербург

— Вам подойдет маска из картофеля. Натрите на мелкой терке одну сырую картофелину, добавьте чайную ложку меда и половину чайной ложки кислого сока: лимонного или грейпфрутового. Последний ингредиент можно заменить соком квашеной капусты. Каждый день опускайте руки в теплый отвар картофеля или риса. Вода, в которой варились рис или картофель, — прекрасное антибактериальное и смягчающее средство для кожи рук. Руки после этой процедуры вытирать не следует. Через час нанесите жирный крем.

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— Несомненно. Такая кожная реакция чаще всего свидетельствует об ослабленном кровообращении или является признаком того, что руки когда-то были отморожены. Самая действенная мера, усиливающая циркуляцию крови, — контрастные ванночки.

Два тазика наполнить водой: в один налить горячую, около 38 градусов, в другой — холодную, градусов 15. Держать руки в каждом тазике несколько секунд. Процедура предполагает не менее пятнадцати чередований. Эффективность заметно усилится, если в горячую воду добавить отвар сухой крапивы, а в холодную — коры дуба.

Хорошо отбеливает кожу рук протирание их долькой лимона или срезом сырого картофеля. Покрасневшие руки быстро побледнеют, если их обернуть размятыми листьями белокочанной капусты. Закрепить капусту бинтами и надеть варежки на полчаса. Попробуйте и такое средство: в кофейную гущу добавить сметаны. Получившейся массой "намылить" руки, немного промассировать и смыть.

"Мои руки не переносят резиновых перчаток: они начинают потеть и покрываются сыпью. В холодное время года процесс усиливается. Как сохранить ухоженность рук, если вынуждена выполнять немало "грязной" домашней работы без перчаток?" Тамара Григорьева, Клин



— Всю работу по дому все-таки желательно выполнять в перчатках. Попробуйте присыпать руки тальком, надеть тонкие нитяные перчатки, предназначенные для садовых работ, а лишь потом — резиновые. Если кожное раздражение повторится, то рекомендую альтернативный вариант — натяните на руки "жировые перчатки": минут за двадцать до начала работы обильно смажьте руки нутряным салом или любым животным жиром. Он достаточно быстро впитается. Остатки можно промокнуть салфеткой, чтобы руки не оставались жирными. На пару часов ваши руки будут защищены. Можно нанести на руки слой защитного крема. Для этой цели наиболее подходящий — силиконовый.

"Заметила, что зимой портятся не только кисти рук, но и верхние части рук становятся дряблыми. С такими обвисшими предплечьями уже не накинешь открытый халатик и не наденешь экстравагантное новогоднее платье". Ариадна Михаленя, Минск



— Действительно, зимой мускулатура предплечий заметно слабеет. Отсутствие солнца, плавания, подвижных летних игр сказывается как на состоянии мышц, так и кожи. Прежде всего нужно "подтянуть" и укрепить мышцы. В этом поможет комплекс нехитрых упражнений, которые следует выполнять ежедневно:

Встать, расправить плечи, вытянуть руки в стороны и с силой сжимать кисти рук в кулаки.

Скрестить пальцы рук за головой и отводить согнутые локти назад. Повиснув на турникете, шведской стенке или косяке двери, напрягать руки и по возможности подтягиваться.

Опереться на стул или подоконник и отжаться.

Соединить согнутые руки на уровне середины груди. С силой надавить на ладони. В комплекс своей ежедневной зарядки введите упражнения с нетяжелыми, полуторакилограммовыми гантелями.

Зимой кожа верхней части рук нуждается в увлажнении и питании. Не реже одного раза в неделю необходимо смазывать верх рук и предплечья питательным кремом. Помимо кремов два раза в месяц следует "омолаживать" руки масками. Смешайте столовую ложку меда, желток, по половине чайной ложки нашатырного спирта и глицерина. Маску нанесите на чистую кожу, оберните руки компрессной бумагой и наденьте теплую кофту с неширокими рукавами. Через полчаса маску смойте водой комнатной температуры.

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— Вечером, перед сном, протирайте руки рыбьим жиром или нутряным салом. Если вам неприятен запах, то через полчаса помойте руки водой, в которую добавлен яблочный уксус, или протрите кожу долькой лимона.

Укрепляет кожу рук морковная маска. Натрите морковку на мелкой терке, слегка отожмите. В оставшийся жмых добавьте столовую ложку сметаны и чайную ложку оливкового масла. Сначала протрите руки соком, а через несколько минут нанесите на них маску. Через десять минут смойте теплой водой.

Перед сном опускайте руки в отвар коры дуба. Чтобы ногти не покрывались желтоватым налетом, до процедуры кончики пальцев смажьте жиром, а после — протрите лимонной цедрой. И не забывайте регулярно смазывать кожу рук кремом.

Вадим Шаповалов

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