Гепатит С в 80 процентах случаев протекает скрытно

О том, как уберечься от этого заболевания и что делать, если вы все-таки заболели, рассказал хирург хирург московской городской клинической больницы № 15 Альхарес Хейрбек.

— Насколько реальна сегодня угроза заразиться гепатитом С по сравнению с другими вирусными гепатитами?

— Вирус гепатита С встречается в четыре раза чаще вируса В. Некоторые специалисты считают, что гепатитом С заражены уже около 500 миллионов человек, и 200 миллионов из них — не просто носители вируса, а больные.

— Как можно заразиться гепатитом С?



— Как правило, вирус передается через кровь, поэтому им заражены многие наркоманы. Часто заболевают люди, чья профессиональная деятельность связана с донорством или переливанием крови. Вирус может попасть от больного к здоровому также со слюной, потом, слезами и выделениями из половых путей — через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кстати, женщин молодого возраста можно отнести к группе риска по гепатиту С. Ведь им можно заразиться не только при переливании крови и лечении зубов, но и при посещении парикмахерских и салонов красоты, когда там пользуются нестерильными инструментами.

В этом плане опасны:

маникюр,

расчесывание волос острым гребнем,

выщипывание бровей,

эпиляция,

прокалывание ушей,

татуировка

и иглоукалывание.

Так что женщинам есть над чем задуматься. И красота, которая требует жертв, может оказаться для кого-то роковой.

— В чем опасность этого гепатита?



— Заболевание это очень коварное, так как в 80 процентах случаев протекает скрытно, без видимых симптомов. А острый гепатит у 70-80 процентов больных переходит в хронический, который в свою очередь часто перерождается в цирроз и рак печени.

— Почему гепатит С почти всегда переходит в хроническую форму?



— Все дело в особенностях самого вируса. Попав в организм человека, он ведет себя так же, как и другие подобные вирусы — направляется в печень и атакует ее клетки. Но если при болезни Боткина вирус гепатита А, сделав свое черное дело, обезвреживается и выводится из организма, то вирус С остается в нем на долгие годы. Порой на всю жизнь. Это связано прежде всего с его изменчивостью. Легко изменяясь, вирус становится практически неуязвимым. Оставаясь в организме, он потихоньку продолжает разрушать печень.

Гепатит С. Анализ крови

— А человек при этом ничего не чувствует?



— Нередко гепатит выявляют случайно при обследовании по совершенно другому поводу. Однако он может протекать и с желтухой, как классическое воспаление печени. Но желтуху можно и не заметить. В большинстве случаев цвет кожи не меняется, желтеют только склеры глаз. На короткое время может потемнеть моча — она становится цвета пива, а стул, наоборот, обесцвечивается.

Желтуха, конечно, хоть кого напугает, но зато эта форма болезни менее опасна — ее легче обнаружить и она редко переходит в хроническую. Но все-таки чаще проявления гепатита С трудно угадать. У больного появляются:

слабость,

быстрая утомляемость,

снижается работоспособность,

ухудшается аппетит,

иногда возникают боли в мышцах.

Кто из нас не испытывал нечто подобное? Обычно люди с такими жалобами даже не обращаются к врачу. А если и попадают на прием, то уходят с диагнозами вроде синдрома хронической усталости или респираторной вирусной инфекции.

— Как себя чувствует человек при хроническом гепатите С?



— Долгие годы больной лишь временами ощущает слабость и недомогание. И только лет через 10-15 болезнь расцветает во всей красе. Помимо сильной слабости появляются боли в правом подреберье. Больной сильно худеет. При осмотре врач обнаруживает увеличенную печень. Нормальные анализы крови ухудшаются по всем "печеночным" показателям. В дальнейшем присоединяются признаки цирроза: скопление жидкости в животе, кровоточивость, анемия и интоксикация.

— Какими методами диагностики располагает современная медицина?



— У нас пока не проводятся поголовные обследования на гепатит С. Анализы берут только у людей, входящих в группу риска, или при подозрении на болезнь. К сожалению, врачи еще не научились обнаруживать сам вирус в крови зараженного, пока удается лишь выявлять антитела к нему. Однако в скрытом периоде болезни возбудитель никак себя не проявляет. К тому же все методики по обнаружению вируса в крови не дают информации о том, как далеко зашло заболевание. Поэтому у больного обязательно берут кровь для биохимического исследования — оно помогает определить степень поражения печеночных клеток.

— Поддается ли столь серьезная болезнь лечению?



— Если лечение начато вовремя, когда болезнь еще не перешла в хроническую форму, то выздоравливают 60 процентов заболевших. Тогда как хронический гепатит вылечить труднее — это удается только в 20-30 процентах случаев. Кстати, замечено, что женщины, особенно молодые, значительно лучше поддаются лечению, чем мужчины.

Гепатит С. Препараты

В последние годы удалось создать целое поколение препаратов, уничтожающих вирус. Сейчас в основном применяется группа интерферонов: Интрон А, Реальдирон и Реаферон. В некоторых случаях улучшает результаты лечения комбинация интерферонов с Рибавирином. Однако у противовирусных препаратов есть недостаток — они угнетают деятельность костного мозга. Поэтому лечение проводится под контролем анализов крови. Кроме того, эти препараты еще и очень дорогие. А курс лечения довольно длительный:

при остром гепатите — 3 месяца,

при хроническом — 12 месяцев.

В остальном лечение то же, что и при других гепатитах. Необходимо соблюдать полупостельный режим и диету. Для улучшения работы печени врачи назначают поливитамины, препараты типа эссенциале или карсила и ферменты — мезим форте или фестал. В тяжелых случаях, когда печень полностью перерождается, требуется хирургическое вмешательство — трансплантация донорской печени.

— Какие меры предосторожности надо соблюдать больным, чтобы избежать обострения болезни?



— Сразу же после выписки из стационара пациенты переходят в руки врача-инфекциониста. Он проводит диспансерные наблюдения каждые три месяца в течение первого года. Нужно регулярно сдавать кровь на биохимическое исследование и на антитела к гепатиту С. Если человек выздоровел и антитела в крови больше не обнаруживаются, то все равно наблюдение продолжается еще год. Чтобы держать болезнь в узде, больным приходится идти на определенные жертвы. Им нельзя заниматься спортом и тяжелым физическим трудом.

Врачи и в дальнейшем требуют от них соблюдения диеты. Питание должно быть дробным — 4-5 раз в день небольшими порциями. Пищу следует готовить на пару, отваривать или запекать в духовке. Доктора советуют навсегда отказаться от крепких мясных и грибных бульонов, овощных отваров, жирного мяса:

свинины,

баранины,

гуся,

утки

и рыбы жирных сортов.

Необходимо забыть о копченостях и консервах. Нельзя добавлять в пищу острые добавки: уксус, перец, горчицу, хрен. Даже маленькая доза алкоголя за праздничным столом может вызвать обострение заболевания.

Творог и йогурт

Но и это еще не все: соль, шоколад, какао и сдоба — тоже враги больной печени. Но, несмотря на такую жесткую диету, пациент все-таки может отвести душу и побаловать себя вареньем, медом, виноградом или арбузом. Разрешены:

творог,

молоко,

кефир,

йогурт,

зелень

и овощи.

Из напитков — чай, некрепкий кофе, лучше с молоком, отвар шиповника, сладкие соки и морсы.

С большой осторожностью следует принимать лекарственные препараты — они обязательно должны быть согласованы с врачом-инфекционистом. Это связано с тем, что большинство препаратов разрушается в печени, а лишняя нагрузка ей совершенно ни к чему. Больным нельзя делать прививки. Первые полгода после лечения нужно повременить с плановыми операциями. Женщинам в течение года не рекомендуется беременеть — ведь в этот период печени приходится работать за двоих. Но в дальнейшем женщина может не волноваться за будущего малыша — вирус от матери ребенку не передается. Восстановительный период лучше всего провести в санатории. Рекомендую

Ессентуки,

Пятигорск,

Сестрорецк под Санкт-Петербургом,

Старую Руссу в Новгородской области,

Горячий ключ в Хабаровском крае.

— Как предупредить болезнь и как защитить от нее себя и своих близких, если в семье есть больной гепатитом С?



— Будьте бдительны и не рискуйте понапрасну. Не посещайте сомнительные салоны красоты и парикмахерские, не доверяйте свое здоровье медикам, не имеющим лицензии на право практиковать на дому. А если в доме есть больной гепатитом, все члены семьи должны строго соблюдать правила личной гигиены. Такие предметы ухода, как

расчески,

маникюрные принадлежности,

бритвенные приборы,

эпиляторы,

щипчики для бровей, зубные щетки,

должны быть только индивидуальными. К сожалению, от гепатита С пока нет вакцины. Но медики считают, что это дело недалекого будущего.

Светлана Виноградова

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.