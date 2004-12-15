О том, как уберечься от этого заболевания и что делать, если вы все-таки заболели, рассказал хирург хирург московской городской клинической больницы № 15 Альхарес Хейрбек.
— Насколько реальна сегодня угроза заразиться гепатитом С по сравнению с другими вирусными гепатитами?
— Вирус гепатита С встречается в четыре раза чаще вируса В. Некоторые специалисты считают, что гепатитом С заражены уже около 500 миллионов человек, и 200 миллионов из них — не просто носители вируса, а больные.
— Как можно заразиться гепатитом С?
— Как правило, вирус передается через кровь, поэтому им заражены многие наркоманы. Часто заболевают люди, чья профессиональная деятельность связана с донорством или переливанием крови. Вирус может попасть от больного к здоровому также со слюной, потом, слезами и выделениями из половых путей — через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кстати, женщин молодого возраста можно отнести к группе риска по гепатиту С. Ведь им можно заразиться не только при переливании крови и лечении зубов, но и при посещении парикмахерских и салонов красоты, когда там пользуются нестерильными инструментами.
В этом плане опасны:
— В чем опасность этого гепатита?
— Заболевание это очень коварное, так как в 80 процентах случаев протекает скрытно, без видимых симптомов. А острый гепатит у 70-80 процентов больных переходит в хронический, который в свою очередь часто перерождается в цирроз и рак печени.
— Почему гепатит С почти всегда переходит в хроническую форму?
— Все дело в особенностях самого вируса. Попав в организм человека, он ведет себя так же, как и другие подобные вирусы — направляется в печень и атакует ее клетки. Но если при болезни Боткина вирус гепатита А, сделав свое черное дело, обезвреживается и выводится из организма, то вирус С остается в нем на долгие годы. Порой на всю жизнь. Это связано прежде всего с его изменчивостью. Легко изменяясь, вирус становится практически неуязвимым. Оставаясь в организме, он потихоньку продолжает разрушать печень.
— А человек при этом ничего не чувствует?
— Нередко гепатит выявляют случайно при обследовании по совершенно другому поводу. Однако он может протекать и с желтухой, как классическое воспаление печени. Но желтуху можно и не заметить. В большинстве случаев цвет кожи не меняется, желтеют только склеры глаз. На короткое время может потемнеть моча — она становится цвета пива, а стул, наоборот, обесцвечивается.
Желтуха, конечно, хоть кого напугает, но зато эта форма болезни менее опасна — ее легче обнаружить и она редко переходит в хроническую. Но все-таки чаще проявления гепатита С трудно угадать. У больного появляются:
Кто из нас не испытывал нечто подобное? Обычно люди с такими жалобами даже не обращаются к врачу. А если и попадают на прием, то уходят с диагнозами вроде синдрома хронической усталости или респираторной вирусной инфекции.
— Как себя чувствует человек при хроническом гепатите С?
— Долгие годы больной лишь временами ощущает слабость и недомогание. И только лет через 10-15 болезнь расцветает во всей красе. Помимо сильной слабости появляются боли в правом подреберье. Больной сильно худеет. При осмотре врач обнаруживает увеличенную печень. Нормальные анализы крови ухудшаются по всем "печеночным" показателям. В дальнейшем присоединяются признаки цирроза: скопление жидкости в животе, кровоточивость, анемия и интоксикация.
— Какими методами диагностики располагает современная медицина?
— У нас пока не проводятся поголовные обследования на гепатит С. Анализы берут только у людей, входящих в группу риска, или при подозрении на болезнь. К сожалению, врачи еще не научились обнаруживать сам вирус в крови зараженного, пока удается лишь выявлять антитела к нему. Однако в скрытом периоде болезни возбудитель никак себя не проявляет. К тому же все методики по обнаружению вируса в крови не дают информации о том, как далеко зашло заболевание. Поэтому у больного обязательно берут кровь для биохимического исследования — оно помогает определить степень поражения печеночных клеток.
— Поддается ли столь серьезная болезнь лечению?
— Если лечение начато вовремя, когда болезнь еще не перешла в хроническую форму, то выздоравливают 60 процентов заболевших. Тогда как хронический гепатит вылечить труднее — это удается только в 20-30 процентах случаев. Кстати, замечено, что женщины, особенно молодые, значительно лучше поддаются лечению, чем мужчины.
В последние годы удалось создать целое поколение препаратов, уничтожающих вирус. Сейчас в основном применяется группа интерферонов: Интрон А, Реальдирон и Реаферон. В некоторых случаях улучшает результаты лечения комбинация интерферонов с Рибавирином. Однако у противовирусных препаратов есть недостаток — они угнетают деятельность костного мозга. Поэтому лечение проводится под контролем анализов крови. Кроме того, эти препараты еще и очень дорогие. А курс лечения довольно длительный:
В остальном лечение то же, что и при других гепатитах. Необходимо соблюдать полупостельный режим и диету. Для улучшения работы печени врачи назначают поливитамины, препараты типа эссенциале или карсила и ферменты — мезим форте или фестал. В тяжелых случаях, когда печень полностью перерождается, требуется хирургическое вмешательство — трансплантация донорской печени.
— Какие меры предосторожности надо соблюдать больным, чтобы избежать обострения болезни?
— Сразу же после выписки из стационара пациенты переходят в руки врача-инфекциониста. Он проводит диспансерные наблюдения каждые три месяца в течение первого года. Нужно регулярно сдавать кровь на биохимическое исследование и на антитела к гепатиту С. Если человек выздоровел и антитела в крови больше не обнаруживаются, то все равно наблюдение продолжается еще год. Чтобы держать болезнь в узде, больным приходится идти на определенные жертвы. Им нельзя заниматься спортом и тяжелым физическим трудом.
Врачи и в дальнейшем требуют от них соблюдения диеты. Питание должно быть дробным — 4-5 раз в день небольшими порциями. Пищу следует готовить на пару, отваривать или запекать в духовке. Доктора советуют навсегда отказаться от крепких мясных и грибных бульонов, овощных отваров, жирного мяса:
Необходимо забыть о копченостях и консервах. Нельзя добавлять в пищу острые добавки: уксус, перец, горчицу, хрен. Даже маленькая доза алкоголя за праздничным столом может вызвать обострение заболевания.
Но и это еще не все: соль, шоколад, какао и сдоба — тоже враги больной печени. Но, несмотря на такую жесткую диету, пациент все-таки может отвести душу и побаловать себя вареньем, медом, виноградом или арбузом. Разрешены:
Из напитков — чай, некрепкий кофе, лучше с молоком, отвар шиповника, сладкие соки и морсы.
С большой осторожностью следует принимать лекарственные препараты — они обязательно должны быть согласованы с врачом-инфекционистом. Это связано с тем, что большинство препаратов разрушается в печени, а лишняя нагрузка ей совершенно ни к чему. Больным нельзя делать прививки. Первые полгода после лечения нужно повременить с плановыми операциями. Женщинам в течение года не рекомендуется беременеть — ведь в этот период печени приходится работать за двоих. Но в дальнейшем женщина может не волноваться за будущего малыша — вирус от матери ребенку не передается. Восстановительный период лучше всего провести в санатории. Рекомендую
— Как предупредить болезнь и как защитить от нее себя и своих близких, если в семье есть больной гепатитом С?
— Будьте бдительны и не рискуйте понапрасну. Не посещайте сомнительные салоны красоты и парикмахерские, не доверяйте свое здоровье медикам, не имеющим лицензии на право практиковать на дому. А если в доме есть больной гепатитом, все члены семьи должны строго соблюдать правила личной гигиены. Такие предметы ухода, как
должны быть только индивидуальными. К сожалению, от гепатита С пока нет вакцины. Но медики считают, что это дело недалекого будущего.
Светлана Виноградова
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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