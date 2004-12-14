Особенности нанесения макияжа для тех, кто носит очки

Дамы, которые носят очки и контактные линзы, должны очень тщательно ухаживать за областью глаз. Какой косметикой и как им лучше пользоваться? Рассказывает визажист санкт-петербургского салона красоты "Мила" Нини Фатиева.

Макияж для тех, кто носит ОЧКИ : советы и тонкости

"Близорукие" морщинки

Очки налагают на своих хозяек массу обязательств:

во-первых, женщинам приходится очень тщательно подбирать серьги, а следовательно и любые другие украшения

во-вторых, они должны по-особому корректировать брови.

Но больше всего сложностей возникает с дополнительным уходом за областью вокруг глаз. Ведь кожа век — самая нежная и уязвимая. Именно здесь возникают первые морщины.

А у тех, кто с детства страдает близорукостью, "гусиные лапки" появляются чуть ли не в двадцать пять лет. Объясняется такое преждевременное старение очень просто: люди вынуждены часто прищуриваться, для того чтобы разглядеть вдалеке какой-нибудь предмет.

И никакие оптические приспособления не могут полностью отучить их от этой вредной привычки. А частое напряжение мимических мышц провоцирует появление неглубоких, веерообразно расходящихся морщин. Однако морщинки возникают не только из-за прищура и замедленного кровообращения, но и из-за очков.

Дело в том, что оправа очков "лежит" на коже и давит на нее своим весом. Это приводит к ухудшению микроциркуляции крови в области соприкосновения.

В верхних слоях кожи наблюдается недостаток питания, который тоже способствует раннему образованию морщин. Чтобы избежать их появления, нужно очень тщательно подбирать очки.

Они не должны быть тяжелыми. А нижние полукружья оправы должны минимально контактировать с кожей. В этом случае она не будет испытывать серьезной статической нагрузки и не начнет стареть раньше времени. И, конечно же, надо регулярно ухаживать за кожей век. Для этих целей используются специальные кремы, гели, сыворотки.

В их состав обязательно входят:

увлажняющие вещества

экстракты трав

и антиоксиданты, препятствующие появлению мелких морщин.

Жиров и масел эти средства почти не содержат и поэтому отличаются очень легкой консистенцией.

Наносить их необходимо по определенным линиям. По нижнему веку надо двигаться от наружного края к внутреннему, а по верхнему — от переносицы к виску.

Тогда нежная кожа не будет растягиваться и травмироваться.

Многих близоруких женщин проблема "гусиных лапок" волнует настолько, что они прибегают к более серьезным средствам — активным кремам. В них содержатся:

витаминные субстанции

гормоны

или коферменты, которые действительно обладают разглаживающим эффектом.

Однако здесь есть несколько "но":

пользоваться такими средствами нужно не регулярно, а курсами по 3-5 недель применять их разрешается только тем дамам, которые уже давно перешагнули "бальзаковский" рубеж.

Если начать пользоваться активными кремами слишком рано, то они могут оказать парадоксальное действие, то есть будут провоцировать появление морщин и отечности.

Так что молодым любительницам прищура интенсивный уход за кожей век принесет больше вреда, чем пользы. Им надо довольствоваться обыкновенными увлажняющими кремами, усиливающими микроциркуляцию крови.

Корректирующий макияж

После увлажнения впору задуматься о макияже: тональная основа, пудра, румяна все это наносится и подбирается произвольно.

А вот глаза требуют специального подхода. Все зависит от типа очков. Например, стекла, предназначенные для дальнозорких людей, визуально увеличивают глаза и область вокруг них. В этом случае любой дефект макияжа автоматически увеличивается в несколько раз.

Поэтому вся декоративная косметика должна наноситься очень аккуратно и тщательно.

Визажисты не рекомендуют женщинам, страдающим дальнозоркостью, злоупотреблять яркими тенями. Ведь глаза и без них будут хорошо выделяться на лице. Так что лучше всего акцент сделать на губы.

Их можно увеличить за счет контура, покрыть броской помадой или ярким блеском.

Карандашом или подводкой можно пользоваться безбоязненно, но с одним лишь условием: контурную линию проводить надо только вдоль внутреннего края глаза. Дело в том, что увеличенные за счет очков глаза кажутся близко посаженными.

Для того, чтобы расширить расстояние между глазами, надо сделать цветовой акцент у переносицы. У близоруких людей все обстоит абсолютно наоборот. Они носят очки, визуально уменьшающие глаза. Но отчаиваться не надо — ведь эту часть лица легко можно увеличить с помощью макияжа.

Для этого на нижнее веко нужно нанести светлые мерцающие тени, а область под бровью затушевать более темными оттенками. Но это еще не все: надо подвести веки по их внешнему контуру. Этот прием позволит зрительно увеличить глаза и сделать их более выразительными.

С этой же целью ресницы подкрашиваются только по наружному краю глаза. Однако удлиняющей тушью лучше не злоупотреблять. Ведь если человек привык к близкой посадке очков, то ресницы будут их задевать.

Так что и близоруким, и дальнозорким лучше пользоваться тушью объемной — она и глаза подчеркнет, и не будет осыпаться. Люди, предпочитающие носить контактные линзы, предъявляют к декоративной косметике совсем другие требования.

В первую очередь они думают о ее гипоаллергенности. Дело в том, что глаза, соприкасающиеся с полимерным материалом, рано или поздно становятся очень чувствительными. На малейшее раздражение они реагируют покраснением, зудом и слезотечением.

Лучше всего покупать косметику, на упаковке которой будут фигурировать буквы "V.A.". Это значит, что она прошла офтальмологический контроль и была признана безопасной для тех, кто носит контактные линзы.

Сначала — лак, потом — линзы

Дама, носящая контактные линзы, должна заниматься своей внешностью в строго определенном порядке. Сначала надо:

привести в порядок прическу: уложить волосы и зафиксировать их с помощью лака или пенки

потом нужно подсушиться

и только после того, как все манипуляции с аэрозолями останутся позади, можно вставлять линзы.

Дама, носящая контактные линзы, должна заниматься своей внешностью в строго определенном порядке

Затем наступает очередь макияжа, сначала наносятся:

тон

пудра

румяна

помада

глаза же красятся в последнюю очередь.

Тени наносятся легкими штрихами и тщательно растушевываются по коже. Делается это с помощью поролоновых аппликаторов.

Ватные палочки или кисти из натурального ворса использовать для таких целей нельзя — их ворсинки могут попасть на поверхность линзы. Снимать остатки макияжа тоже надо в линзах.

Удалять пудру и румяна можно совершенно произвольно — как кому нравится. А вот веки и ресницы нуждаются в специальных растворах, предназначенных для демакияжа глаз. Удалять макияж с глаз тоже нужно в определенном порядке:

сначала очень аккуратными промокающими движениями надо снять тени

потом необходимо смыть тушь.

Это делается с помощью двух влажных косметических подушечек: одну кладут на нижнее веко, а второй водят вдоль ресниц сверху вниз. В этом случае краска не попадает на поверхность линз, и вся процедура демакияжа проходит быстро и без проблем.

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